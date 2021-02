Conforme a los criterios de Saber más

Detrás de cada candidato presidencial existe un círculo que goza de su absoluta confianza. Algunos más visibles que otros, trabajan codo a codo con los postulantes al Sillón de Pizarro en la campaña de cara a las elecciones generales del 2021. El Comercio indagó en el entorno más cercano de cinco de ellos.

1. George Forsyth (Victoria Nacional)

Una de las personas que goza de la mayor confianza de Forsyth es Roberto Rojas Montes, abogado de 44 años y ex secretario nacional de juventudes de Perú Posible (imagen: EC).

En una casona antigua de la avenida Arequipa, George Forsyth, líder en las encuestas de intención de voto, trabaja en su campaña de manera silenciosa. Pese a sus dos años como alcalde distrital, el exarquero de Alianza Lima es nuevo en la política a gran escala. Entre sus más fieles consejeros, sin embargo, hay cierta cuota de experiencia en Victoria Nacional.

No todas las personas que integran el pequeño círculo de confianza de George Forsyth Sommer aparecen en cámaras. Pese a postular por el partido que fundó el pastor Humberto Lay, no hay vestigios Victoria Nacional, ex Restauración Nacional, no hay dentro de su círculo más íntimo vestigios de ellos.

Una de las personas que goza de la mayor confianza de Forsyth es Roberto Rojas Montes, abogado de 44 años y ex secretario nacional de juventudes de Perú Posible, allá por los 2000. Rojas, quien acompaña al candidato desde que era alcalde en La Victoria, es quizá el mayor operador político de la campaña. Es el jefe nacional de campaña y, como tal, se encarga de la organización de los viajes, caminatas y otras actividades proselitistas protagonizadas por Forsyth.

Rojas, sin embargo, no es el único que ha seguido al exfutbolista desde su gestión en La Victoria. Yanina Abanto, exgerente general de la municipalidad victoriana en la gestión del aliancista, trabaja también de cerca en la campaña. Además, ha sido designada secretaria de juventudes del partido, según informó a El Comercio el presidente de Victoria Nacional, John Fernández de Paredes.

Renzo Navarro Maurtua, amigo íntimo y exsocio de Forsyth en el negocio de seguridad “300″, también pasó de asesorarlo en la comuna victoriana a su local de campaña por la presidencia. Según fuentes de El Comercio, Navarro trabaja codo a codo con el exalcalde.

A fines de enero, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició una investigación preliminar contra Forsyth por los contratos que hizo a favor de Navarro durante su gestión en la Municipalidad de La Victoria.

Renzo Navarro y George Forsyth, durante la campaña por la alcaldía de La Victoria, en el 2018 (Fuente: Facebook).

Otro asesor cercano es el publicista Abel Aguilar Pretell. A menudo, Aguilar es recordado por crear el “PPKuy”, muñeco que ‘peruanizó’ la primera campaña a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en el 2011. Sin embargo, el comunicador ha trabajado en otras campañas políticas de peso, como la de Mario Vargas Llosa, por el Fredemo, en 1990.

Rennan Espinoza, actual congresista no agrupado, asesora también en temas políticos, y tiene una estrecha relación de confianza con Forsyth. Fue él, de hecho, quien facilitó el diálogo entre el exalcalde y el partido Somos Perú cuando, allá por mitad de año, se negoció una posible alianza electoral que terminó por caerse.

La relevancia de Rennan Espinoza en la campaña de Forsyth se hizo pública cuando, el pasado 13 de diciembre, lo acompañó en el estrado durante la presentación de la plancha presidencial y el equipo técnico, en Puente Piedra, distrito donde el congresista ha sido alcalde.

El 1 de setiembre, tras la difusión de un reportaje que vinculaba al parlamentario Guillermo Aliaga con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Espinoza renunció a la bancada de Somos Perú, de la cual era vocero. Actualmente, aparece como afiliado a Victoria Nacional.

El contralmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú Ernesto Lermo Rengifo –'Tito’, como lo llaman sus conocidos– también colabora de cerca con Forsyth. Específicamente en la campaña, ve temas operativos y organizacionales.

Además, asesora a Forsyth el expresidente del Banco Central de Reserva y candidato a la segunda vicepresidencia, Jorge Chávez Álvarez. Oficialmente, es el jefe de plan de gobierno. Chávez fue uno de los diseñadores del shock económico del gobierno de Alberto Fujimori, del 8 de agosto de 1990. Renunció tras el autogolpe de 1992.

El publicista Abel Aguilar fue el creativo detrás del "PPKuy", en la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski del 2011 (Foto: El Comercio).

El empresario Víctor Daniel Alfaro Angulo, amigo de Forsyth desde la adolescencia, trabaja también en la campaña –cumple una suerte de rol administrador– y goza de la absoluta confianza del candidato.

Lizbeth Maceda Maldonado, jefa de prensa de la campaña, trabaja también codo a codo con el candidato. Junto a Jorge Chávez, lo acompañó en noviembre a Washington D.C, Estados Unidos, cuando se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Antes de trabajar con Forsyth, Lizbeth, experiodista televisiva, fue asesora parlamentaria del congresista fujimorista Edwin Vergara.

Durante los primeros meses, el embajador Luis Chuquihuara Chil, fue una de las personas más importantes de la campaña. Distintas fuentes, sin embargo, coinciden en que ya no forma parte del equipo desde hace algunas semanas.

Infografía: EC

El rol del padre

Pocos saben a ciencia cierta cuál es el papel de Harold Forsyth Mejía, padre de George, en la campaña por la presidencia. Fuentes cercanas aseguran que el diplomático y excongresista del Unión por el Perú de Javier Pérez de Cuellar funge tan solo un rol de consejería de padre a hijo, y que no tiene una participación operativa en el trabajo electoral. Algo que, con las 14 horas de diferencia entre Lima y Tokio –Harold es embajador de Perú en Japón– se hace naturalmente difícil.

Lo que sí es cierto, sin embargo, es que fue el embajador quien conectó a su hijo con algunos de sus más cercanos consejeros, como Roberto Rojas, Ernesto Lermo y Luis Chuquihuara, y que George presta especial atención a sus consejos paternos.

George Forsyth junto a su padre, Harold, embajador de Perú en el Japón (Foto: archivo GEC).

En su libro “Camino a La Victoria”, Forsyth habla de esa vena política que le habría heredado el diplomático:

“Aunque mi papá diga que era el mejor arquero y que yo soy su reflejo, lo cierto es que nunca lo vi pateando una pelota en una cancha de fútbol, sino siempre vestido de terno, trabajando en embajadas. Esa es la imagen con la que me formé. Yo no soñaba con ser jugador de fútbol, mi destino estaba relacionado con la ingeniería o la política desde un inicio”.

2. Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Luis Galarreta, expresidente del Congreso, postulará al Parlamento Andino. Según diferentes fuentes, es hoy el principal operador político de Fujimori Higuchi. (Foto: GEC)

La excongresista Keiko Fujimori se alista para enfrentar su tercera campaña presidencial en 10 años, pero a diferencia de la anterior no tendrá a Ana Herz de Vega ni Pier Figari como asesores. No puede comunicarse con ellos, en cumplimiento de una orden de comparecencia con restricciones que afronta en el marco de una investigación por presunto lavado de activos por el Caso Odebrecht.

Herz de Vega y Figari también están comprendidos en la misma pesquisa. Esta situación ha obligado a la lideresa de Fuerza Popular a formar un nuevo núcleo y, a la par, ampliar un segundo círculo de confianza, con nuevos rostros y también con viejos conocidos, como el exministro de Economía y Finanzas Jorge Baca Campodónico.

Baca Campodónico, según fuentes cercanas al partido naranja, se ha sumado el equipo que estructura el Plan de Gobierno Rescate 2021, que lidera el empresario Hernando ‘Nano’ Guerra García.

El extitular del MEF tiene la tarea de plantear las políticas necesarias para la reactivación económica, tras la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

Las mismas fuentes indican que Baca integra el segundo círculo de confianza de Fujimori Higuchi, al igual que la ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez; el exministro del Interior Fernando Rospigliosi; el ex jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) Ernesto Bustamante; y las excongresistas Martha Moyano y Carmen Lozada. Todos ellos con diferentes responsabilidades [Ver infografía].

También están Guerra García y el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta. Ambos, de acuerdo a diferentes fuentes en el partido naranja, forman a su vez parte del nuevo núcleo alrededor de Fujimori Higuchi. Por ejemplo, el expresidente del Congreso es considerado en este momento “como la persona más cercana” a la candidata y la que “articula todo” de cara a la campaña.

Guerra García, quien también postula al Congreso, evitó indicar a El Comercio si forma parte o no del primer círculo de confianza de la lideresa de Fuerza Popular, pero remarcó que el plan de gobierno Rescate 2021 tendrá dos ejes centrales: la reactivación económica y el fortalecimiento del sistema de salud.

El empresario contó que su primer contacto con el fujimorismo fue hace un par de meses cuando fue invitado a brindar una conferencia, a través de la llamada Escuela Naranja, sobre emprendimiento. Y tras ello, la misma Keiko Fujimori, le propuso aportar a su plan de gobierno “y lo primero que le dije fue ‘sí’, pero antes le recordé que fui muy duro con ella [en la campaña de 2016]”.

Infografía: El Comercio

El candidato al Parlamento recuerda que le ofreció disculpas a Fujimori Higuchi, quien las aceptó.

“Yo creo que ella ha reflexionado mucho en los días que estuvo en prisión, en los días duros aprendió mucho”, agregó.

Otras fuentes señalaron que en el primer círculo de confianza de la lideresa de Fuerza Popular está el excongresista Miguel Ángel Torres, quien renunció a su militancia en diciembre de 2019, dos meses después de la disolución del anterior Congreso.

Las mismas fuentes señalan que si bien Torres se ha retirado, por el momento, de la política activa, como amigo desde la infancia de Fujimori Higuchi sí es consultado por esta sobre algunos temas puntuales.

“Mi posición es de amistad y apoyo en temas técnicos dentro del plan de gobierno. Sí, me pidieron que participe [en el plan de gobierno], es la tercera vez que lo hago y estoy contento de poder ayudar en el plan Rescate”, indicó el exparlamentario en breve comunicación con El Comercio.

Aunque, Torres precisó que no tendrá una participación política en la campaña. “Me he alejado del Comité Ejecutivo Nacional desde diciembre del año pasado, pero eso no quiere decir que mi corazón no esté alineado con Fuerza Popular, siempre me voy a sentir identificado con Keiko Fujimori y con el partido”, acotó.

El actual secretario de Comunicaciones y Prensa de Fuerza Popular, Marco Pacheco Quispe, es ubicado por algunas fuentes dentro del núcleo más cercano a la candidata naranja. ¿La razón? Le maneja todas sus redes sociales, “es como su ‘community manager’”. Aunque otras fuentes lo ubican solamente en un segundo círculo.

Ana Vega y Pier Figari fueron los principales asesores de Keiko Fujimori en la campaña de 2016. Ambos son investigados, juntos a la candidata de Fuerza Popular, por el Caso Odebrecht. (Foto: Lino Chipana | Archivo El Comercio)

El rol de Fujimori desde Barbadillo

Una fuente cercana a Alberto Fujimori, recluido en el penal de Barbadillo, señaló a este Diario que el expresidente se ha reconciliado “plenamente” con su hija, tanto en el plano político como familiar. Agregó que el acercamiento se concretó en la campaña a las elecciones complementarias al Congreso de inicios de este año.

“Alberto le pidió a Keiko que no vayan a la reelección los radicales [del Congreso disuelto], como Rosa Bartra, también le solicitó retirar a todos lo que le hicieron daño al partido. El primer paso fueron las cartas que intercambiaron, pero la muestra, el gesto de esa reconciliación es que Keiko acepta no enviar a los halcones, el 90% de la bancada anterior no postuló en enero”, refiere esta persona.

La misma fuente indica que la presencia de Víctor Paredes, Gustavo Rivera, María Cordero y Alejandro Aguinaga en las listas de candidatos de Fuerza Popular al Congreso con miras a abril es la señal más concreta de la “reconciliación”. “Los candidatos del ‘Chino’ están en diferentes listas y hay otros que no son muy conocidos, esa es la prueba de la unificación”, remarcó.

Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, no puede recibir visitas, a raíz de la pandemia. Pero sí tiene derecho a utilizar el teléfono público del penal de Barbadillo. “A través de esa línea, el expresidente está siguiendo de cerca la campaña”.

Aunque, otras fuentes, precisan que la participación del ex jefe de Estado “no es activa”, sino que se limita a ofrecerle su opinión a su hija sobre temas muy puntuales.

Otras fuentes han visto con buenos ojos el retorno de Fujimori Higuchi a las raíces del fujimorismo, sobre todo cuando hace cinco años optó por la estrategia de “desalbertizar” a Fuerza Popular. En ese sentido, consideran “positivo” desde el punto de vista político que la prohibición que tiene la candidata de tener contacto con Vega y Figari la haya llevado a “recomponer sus círculos”. “Por un lado, quizás le hicieron un favor”, acotan las mismas fuentes.

Más información

Hiro Fujimori Higuchi se inscribió como militante de Fuerza Popular, según el ROP del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fuentes del partido naranja indicaron a El Comercio que el empresario no postulará a ningún cargo en las elecciones de 2021.

Fernando Rospigliosi, quien recientemente se integró al equipo de plan de gobierno de Fuerza Popular, fue invitado por el partido naranja a ser candidato al Congreso. Fuentes cercanas al fujimorismo señalaron a este Diario el exministro del Interior iría en el N°7 de la lista en Lima.

Desde mediados de setiembre, Fujimori Higuchi ha publicado una serie de videos, anunciando las incorporaciones a su partido. Al menos, en tres de estos hay referencias directas al gobierno de su padre en los noventas.

Fuerza Popular está a la espera de la decisión del juez Zúñiga sobre la solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien pidió la suspensión temporal de la agrupación, que ha sido incluida en la investigación por presunto lavado de activos en contra de Fujimori Higuchi.

3. Julio Guzmán (Partido Morado)

Los frentes de acción de Julio Guzmán son tres: la campaña electoral, con Jonathan Reynaga; la bancada, con Daniel Olivares; y el partido, con el abogado Rodolfo Pérez como su principal respaldo, desde el cargo de secretario general. (Imagen: El Comercio)

Dos ministras del gobierno de Martín Vizcarra empujan el bus morado, Flor Pablo y Gloria Montenegro, con al menos otras 12 personas que acompañan de cerca a Julio Guzmán en su carrera para llegar a la Presidencia de la República.

Las exministras de Educación y la Mujer, respectivamente, son las consejeras políticas de Guzmán y se sumaron a su círculo más cercano el año pasado.

Pablo es candidata a la primera vicepresidencia y al Congreso, asume un liderazgo interno y aporta al Plan de Gobierno con propuestas del sector educativo. Montenegro toma la vocería del partido a nivel regional y moviliza a candidatos y militantes en provincias.

“Unifico criterios programáticos”, dice Montenegro. En sencillo, busca evitar el riesgo de que postulantes al Parlamento por el Partido Morado tengan discursos que choquen con las propuestas de Guzmán. Esa tarea se intensifica con los postulantes invitados.

Fuentes del partido afirman que a Montenegro “se le escucha bastante” porque “conoce de posicionamiento político”. La experiencia la obtuvo de sus cargos públicos y sus años de militancia en Alianza para el Progreso (APP), donde fue secretaria ejecutiva nacional, uno de los cargos partidarios más altos.

El más cercano, una baja y los esenciales

Dentro del entorno de Guzmán, el hombre con quien coordina a diario es Jonathan Reynaga, un peruano experto en comunicación estratégica que ha hecho su carrera en el extranjero. “Es quien está más cerca al líder”, detallan fuentes de la agrupación.

Reynaga, según su hoja de vida, trabajó para el ex primer ministro británico Tony Blair y dirige la oficina en Nueva York de una consultora de marketing y producción digital. Fuentes del partido señalan que regresó a Perú el año pasado para dedicarse a tiempo completo a las elecciones del 2021.

Reynaga es jefe de campaña. Ya tuvo ese cargo cuando Guzmán postuló a la presidencia con Todos por el Perú, en el 2016. La estrategia de comunicación y presencia en redes sociales, claves para la agrupación, las coordina directamente con los comunicadores Víctor Caballero y Eduardo Guerrero.

Infografía: EC

El núcleo de Guzmán sufrió una baja importante cuando Francisco Sagasti asumió la Presidencia. No solo era un dirigente de alto rango, sino una especie de ideólogo del partido. Estaba a cargo de la estrategia programática y el Plan de Gobierno.

Además, como congresista se encargaba de garantizar la coherencia entre el discurso del partido y las acciones de la bancada. Ese rol lo asume ahora Daniel Olivares, muy cercano a Guzmán. Olivares señala que no participa en la campaña.

Alfredo Urquiza, un médico especialista en gestión de servicios de Salud, lidera el equipo técnico a cargo del Plan de Gobierno. El grupo tiene en sus filas a Raúl Salazar, un economista con larga trayectoria, socio fundador de la consultora Macroconsult y ex director de Scotiabank Perú. Es uno de los principales asesores del partido en temas económicos.

En el sector Salud, Guzmán y el partido escuchan al economista Edmundo Beteta, ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS).

Presencia en tres escenarios

Los frentes de acción de Julio Guzmán son tres: la campaña electoral, con Reynaga; la bancada, con Olivares; y el partido, con el abogado Rodolfo Pérez como su principal respaldo, desde el cargo de secretario general.

Flor Pablo (a la izquierda y con protector facial), Flor Borja, Rodolfo Pérez y Gabriela Salvador en la grabación de un spot que forma parte de la campaña electoral del Partido Morado. (Foto: Facebook oficial de Flor Pablo).

“Siempre tiene que haber una coordinación. No podemos estar acostumbrados a que el candidato presidencial diga A y la bancada haga B. Eso es inaceptable”, dice una fuente del partido.

La coherencia política a la que se refiere falló hace poco en APP, por ejemplo, cuando Acuña aseguró que su partido estaba en contra de la vacancia de Vizcarra, pero la bancada votó a favor.

La agenda legislativa que promete impulsar el Partido Morado en el próximo Congreso está a cargo de un equipo liderado por la abogada Liliana Muguerza, exasesora del magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña.

La abogada y activista Susel Paredes también colabora con las propuestas legislativas y lidera la lista de candidatos al Congreso por Lima. Es una vocera política que oportunamente se alejó de George Forsyth cuando acaparaban la atención mediática en la Municipalidad de La Victoria.

Otros personajes claves y el rol de los jóvenes

Dos fundadores del partido, la socióloga Flor Borja y el abogado Luis Durán, se encargan de la coordinación con diferentes gremios y grupos religiosos. En tanto, el grupo de Jóvenes Morados lo lidera la ingeniera ambiental Lucy Martínez, de 29 años, y la economista Angélica Mendoza, de 30.

Martínez y Mendoza definen al sector juvenil como “el corazón del partido”. En la agrupación - destacan- el 29% de los candidatos al Congreso tiene menos de 35 años. Aunque, en general, la edad promedio se eleva a 43.

Sectores y vocería en medioambiente

La exministra Fabiola Muñoz se encarga de los temas vinculados al sector Agricultura. El científico y postulante al Congreso Edward Málaga está a cargo de los planes en ciencia y tecnología; en tanto, el exjefe de Reniec Jorge Yrivarren aborda las tecnologías de la información (TIC’s) y el gobierno electrónico. Así lo detalló Julio Guzmán en diálogo con Canal N.

Además, la joven abogada y postulante al Congreso Gabriela Salvador asume la vocería en temas relacionados al medioambiente.

4. Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

Verónika Mendoza postula por segunda vez a la presidencia del Perú. La primera ocasión fue en el 2016. (Composición: El Comercio)

La candidatura presidencial de Verónika Mendoza por Juntos por el Perú (JP) ha sido posible gracias a un acuerdo político entre dicha organización con inscripción vigente y el Movimiento Nuevo Perú (NP), que lidera la excongresista. Si bien para la conformación de los equipos de campaña van confluyendo representantes de ambas agrupaciones, la aspirante al sillón de Palacio de Gobierno cuenta también con un entorno más cercano y de confianza.

En este se encuentran personas que ya la acompañaron en su periplo electoral del 2016, así como otras que se han sumado a raíz del acuerdo con JP.

Según una fuente del círculo más íntimo de Mendoza, si bien es más cercana a personas de NP, ella busca “fortalecer también el núcleo de dirección del acuerdo con Juntos por el Perú y trabajar no solo en su consolidación sino en su ampliación a otros sectores”. Es por ello que en los equipos se ve a representantes de ambas agrupaciones.

Distintas fuentes de El Comercio ubican como la mano derecha de Mendoza a Álvaro Campana, secretario general de Nuevo Perú y quien fuera jefe de la campaña presidencial de la excongresista en el 2016, cuando postuló con su hoy rival, el Frente Amplio.

Por esa experiencia, Campana es uno de los dos coordinadores nacionales de la actual campaña, aunque el más cercano a la candidata. El otro es Paul Fernández Bravo, fundador del otrora Partido Humanista (hoy JP), quien en el 2016 intentó postular al Parlamento Andino con el Frente Amplio y, en el 2006, al Congreso con el Partido Socialista. También ha militado en el Partido Nacionalista Peruano.

Álvaro Campana es parte del círculo más cercano de Verónika Mendoza. (Foto: Luis Centurión / GEC)

Quien también integra el círculo de confianza de Verónika Mendoza es la socióloga Anahí Durand, actual candidata al Parlamento Andino. Precisamente, Durand acompaña actualmente a la exlegisladora en el periplo que desde el martes ha emprendido por distintas provincias de la región Cusco, de donde es natal la primera.

Como parte de esas actividades, se le vio el martes en la conferencia de prensa donde se presentó la candidatura presidencial y a los postulantes de dicha jurisdicción al Congreso. Y es que ella se desempeña como la principal coordinadora del plan de gobierno.

En noviembre, estuvo con Mendoza en la toma de mando del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce. Ha colaborado con la campaña del 2016 y también en la fundación de NP en el 2017.

La socióloga Anahí Durand acompaña actualmente a Verónika Mendoza en su periplo por el sur del país. En noviembre, estuvo con ella en Bolivia. (Foto: Anahí Durand / Verónika Mendoza)

Por el rol que desempeña también como coordinadora del plan de gobierno, la abogada Giannina Avendaño se ha sumado al entorno cercano de campaña de Mendoza. Ambas han militado en el Partido Nacionalista.

Mendoza coordina también temas de carácter político y de lucha contra la corrupción con Sergio Tejada, excongresista con el que coincidió en el Congreso 2011-2016 y de quien recibió apoyo técnico para la campaña del 2016. Desde ahí viene su estrecho vínculo. Él es uno de los voceros políticos más cercanos a Mendoza, al igual que Roberto Sánchez Palomino, presidente de JP y persona clave para concretar el acuerdo entre sendas organizaciones.

Entre otras personas del entorno de confianza de Mendoza están el economista Pedro Francke, quien fue fundador y dirigente del Frente Amplio y asesoró a la candidata en la campaña del 2016. Pasada esta, se sumó a la candidata para fundar el Movimiento Nuevo Perú y hoy colabora con el plan de gobierno.

Verónika Mendoza junto a colaboradores de su círculo de confianza en Nuevo Perú. Humberto Campodónico (izquierda) y Pedro Francke (derecha). También aparece la excongresista Marisa Glave, quien se alejó de movimiento. (Foto: Mario Zapata / GEC)

De igual forma, en la plancha presidencial que también integra Luzmila Ayay Casas, bachiller en Derecho, más cercano a Mendoza es José de Echave, economista y especialista en minería y medio ambiente. Ha sido fundador del Frente Amplio, asesoró a la candidata en la campaña del 2016 y, como en otros casos, se alejó de la primera agrupación con ella para conformar Nuevo Perú.

Según comenta una de las fuentes, “hay un entorno de diez a doce personas, con las cuales [Mendoza] coordina de manera cotidiana”. Ese es el principal núcleo con que el que se analiza el contexto y se perfilan las políticas a subrayar en la campaña rumbo a abril. En dicho cuerpo están los mencionados, además de otras personas cuya especialización es del interés de la candidata para plantear sus iniciativas.

Por ejemplo, Gustavo Guerra García, expresidente de Pro Transporte, y Eduardo Zegarra, economista agrario y exteniente alcalde de Lima. Ambos laboraron en la gestión de Susana Villarán en la capital. De igual forma, Mario Ríos Barrientos, abogado y magíster en salud pública, dirigente de Nuevo Perú en Lima y candidato al Congreso por dicha jurisdicción.

Según otra de las fuentes, Mendoza ha resaltado a su equipo “la necesidad de trabajar nuevas voces y referentes y también la exigencia de jugarnos todo en un momento tan dramático del país en el que necesitamos una alternativa seria que apunte a una transformación de las cosas”.

“Trabajamos juntos contenidos, mensajes, posiciones. Sobre todo hay mucho trabajo en equipo”, apunta.

Por ahora, los equipos se van consolidando, ajustando por especialidades y conociendo más, a la espera de una presentación oficial en los próximos días. Aún está por definirse, además, un local central de campaña. Juntos por el Perú tiene uno en la cuadra 3 de la avenida Arequipa y Nuevo Perú otro frente a la Plaza Bolognesi, ambos en el Cercado de Lima.

José de Echave acompañando a Verónika Mendoza durante una visita a Apurímac a inicios de diciembre. (Foto: Verónika Mendoza / Facebook)

¿Una unión estable?

En el 2016, Mendoza lideró en la campaña presidencial al Frente Amplio, al que llegó con su movimiento Sembrar. Sin embargo, ya en el Congreso de la República y a poco más de un año de iniciado el período, la bancada de dicha agrupación se partió en dos, surgiendo entonces un bloque denominado Nuevo Perú, que tenía entre sus filas a las exlegisladoras Marisa Glave e Indira Huilca, quienes no participan actualmente de la campaña.

¿Qué garantiza que no pase lo mismo entre JP y NP, de llegar al Parlamento? “Hemos firmado un documento de unidad y un pacto de gobernabilidad”, indica otra fuente consultada, apoyada en que ambas organizaciones tienen un programa político en común, en donde no hay mayores discrepancias.

Infografía: El Comercio

“Somos conscientes que no nos estamos jugando solamente la conformación de una bancada, sino más bien que el país necesita en este momento de una alternativa clara. Todos estamos con esa perspectiva, una alternativa viable, consistente y que proponga cosas de fondo”, dice a su turno Álvaro Campana.

El último martes, durante su actividad en Cusco, Verónika Mendoza ratificó un discurso político en el que viene incidiendo en las últimas semanas: lograr “una segunda y definitiva independencia”. Según dijo, ello se refiere a la necesidad de una nueva Constitución, que debería incluir “el fortalecimiento de un Estado en su capacidad planificadora, reguladora, fiscalizadora, la garantía de que la salud y la educación sean derechos que el Estado deba garantizar y no negocios”.

Campana explica que lo que se busca es promover una nueva Carta Magna en donde prime el bien común y un Estado más activo con participación ciudadana. “Nosotros no estamos para nada en contra del mercado y la inversión privada, pero creemos que la inversión privada y el mercado tienen una lógica propia que ayuda al progreso y desarrollo. Pero no puede ser la única lógica que prime”, concluye.

Más información

También son parte del equipo de plan de gobierno: Carlos Glave Testino, médico cirujano; Humberto Campodónico, economista, expresidente de PetroPerú (2011-2013) y exasesor de Ollanta Humala; Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción (2011-2014).

Asimismo, María Tovar Samanez, socióloga y especialista en políticas educativas; Víctor Carranza Elguera, expresidente (2011-2012) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec); Alberto Adrianzén, sociólogo y exrepresentante en el Parlamento Andino por Gana Perú (2011-2016).

En cuanto a las figuras juveniles muy cercanas a Mendoza, distintas fuentes han destacado a la abogada Grace Baquerizo y a la economista Catherine Eyzaguirre, ambas candidatas al Congreso por Lima.

5. Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano)

Alberto Beingolea, candidato presidencial del PPC, ha cerrado en las últimas dos semanas la conformación de su círculo de confianza. El excongresista tiene 1% de intención de voto, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos. (Foto: El Comercio)

Alberto Beingolea, candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) a la Presidencia de la República, inició anoche formalmente su campaña, cuando expuso los principales ejes de su plan de gobierno a los postulantes de su agrupación al Congreso en una cita interna. El exparlamentario, durante estas últimas semanas, ha terminado de afinar su estrategia y también ha cerrado sus círculos de confianza.

“Esta semana es de calentamiento, de terminar ajustes que son necesarios, terminar de ármalo todo y demás”, refirió Beingolea, en una reunión que tuvo el pasado martes, a través de la plataforma Zoom, con los candidatos congresales del PPC en todo el país.

El abogado y periodista también reconoció que la última campaña, la de las elecciones extraordinarias al Parlamento, “no salió bien”, pero que espera que esta sea diferente y que puedan dar la sorpresa. Les pidió a los postulantes mirar hacia el futuro y rescatar lo mejor del pasado, como la administración en Lima de Luis Bedoya Reyes, “el único alcalde al que se puede aplaudir de pie, nos dejó un zanjón sin peajes”.

Fuentes cercanas a la dirigencia pepecista indicaron que una de las últimas incorporaciones de Beingolea a su campaña ha sido la del exalcalde de Magdalena Francis Allison, quien renunció en julio de 2006 a la referida organización.

Allison, quien también fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), es, actualmente, el jefe de campaña del PPC. “Hace poco más de un año, Francis buscó a Alberto Beingolea, le expuso su interés de volver, y como Alberto le ha abierto las puertas a todos lo que deseen retornar, se concreta. Él hizo una autocrítica y admitió que fue un error irse”, agregaron.

Las mismas fuentes señalaron que el exalcalde de Magdalena se ha inscrito como militante, en noviembre pasado, aunque su afiliación todavía no figura en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Allison tiene mucha experiencia, y después de su vuelta, ya es un pepecista, entonces se le convoca para que integre el comando de campaña de Alberto. Y la Comisión Política ha aprobado su incorporación a la campaña”, expresaron.

La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, ha sido la responsable de coordinar la elaboración del plan de gobierno.

Pérez Tello, secretaria general del PPC, no tendrá una participación activa en la campaña, pero sí continuará trabajando en el plano técnico.

Dentro de los dos círculos de confianza que ha formado Beingolea a su alrededor para encarar su primera campaña presidencial no figuran dos rostros conocidos dentro de su partido: la excongresista Lourdes Flores Nano y el empresario Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de Lima 2019 [Ver infografía].

Flores Nano y Neuhaus forman parte del directorio de Unidad Nacional, que analizó, entre mayo y setiembre, las posibles alianzas que podía formar el PPC. Este grupo pasará a ser un consejo consultivo del candidato, pero no tendrá una participación directa en su campaña.

Fuentes del Partido Popular Cristiano indicaron que Neuhaus colaboró en el plan de gobierno, y que, tras el incidente con Alianza para el Progreso (APP) que dejó sin efecto la coalición con César Acuña, ha retomado en las últimas semanas la comunicación con Beingolea.

Sobre la excandidata presidencial, otras fuentes pepecistas indicaron que es más lo que le puede restar que sumar al exparlamentario, por lo que la decisión es que no integre el comando de campaña.

Infografía: EC

La valla, una preocupación real

Y aunque Beingolea, en comunicación con El Comercio, haya afirmado que el objetivo del PPC es “ganar las elecciones”, dentro de su partido hay posiciones diferentes, que apuntan a elaborar una estrategia que primero les permita superar la valla electoral del 5%, sobre todo luego de que en las elecciones extraordinarias al Congreso de 2020 no lo hicieran.

“Nosotros apuntamos al objetivo de ganar las elecciones, si la pregunta es si hay una estrategia por partes, no. Nosotros apuntamos a ganar. Yo estoy formado en la cultura del deporte, hay solo una forma de lograr el objetivo: apuntar a ganar, y estoy acostumbrado a competir y a buscar la victoria”, manifestó.

Fuentes de este Diario indicaron que, tras la derrota electoral de enero del año pasado, en el PPC realizaron un estudio para determinar las regiones, fuera de Lima, donde tienen potencial para crecer, determinando que estas son: Arequipa, Callao, Cusco, Loreto, Piura y Tacna. Y son en estas seis jurisdicciones donde reforzarán su campaña para lograr la primera meta: pasar la valla.

“Alberto siempre nos dice que vamos a ganar, no ha hecho referencia a la valla, es un motivador, pero los candidatos al Congreso sí sabemos que tenemos una tarea pendiente, que es la reconciliación con el voto ciudadano. Por ello, estamos impulsando algunas regiones”, refirieron.

Otras fuentes del PPC refirieron que esperan que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) les dé la razón a 33 de 34 candidatos al Congreso por Lima, cuyas candidaturas fueron declaradas improcedentes. “De lo contrario, sería un golpe muy duro, nos afectaría tremendamente, en esa lista está Pablo Secada, el doctor Ricardo Pun-Chong, y otros”, agregaron.

Beingolea consideró que esa decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 es “absurda”. “Estoy seguro que el JNE corregirá ese error”, subrayó.

Al ser consultado por El Comercio sobre si la presencia de Secada en la lista al Congreso-sentenciado por desobediencia a la autoridad por insultar a una suboficial de la Policía y denunciado por violencia familiar- podía ser un pasivo para su campaña, el candidato presidencial respondió que él espera que el economista sea “un punto fuerte”.

“Pablo en el pasado tuvo faltas que llegaron a tener sanciones penales, ya pagó, ya cumplió, y tomó consciencia de que eso no estaba bien. Esta situación ya pasó, necesitamos al mejor Pablo Secada, quien ha hecho un ejercicio de honestidad que yo saludo”, expresó, en referencia a que el ex regidor dijo, en Radio Santa Rosa, que lleva un tratamiento para el trastorno bipolar.

Secada también forma parte del segundo círculo de confianza de Beingolea, como jefe del programa de Empleo y Economía del plan de gobierno del PPC. Ahí también están otros expertos sectoriales, como el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez Miranda, en Educación; y David Vera, candidato a la segunda vicepresidencia de la República, en Salud.

Infografía: EC

Fuentes cercanas a la dirigencia pepecista señalaron que el lema de la campaña del PPC será “chamba, seguridad y educación”, porque consideran que esos son los problemas más urgentes del país junto con la salud, a raíz de la pandemia por el COVID-19.

Beingolea- de acuerdo a las mismas fuentes- realizará una gira por el sur del país desde el miércoles, cuando visite primero Puno y luego Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna. El exparlamentario tendrá actividades con la participación de pocas personas para cumplir con el protocolo sanitario frente al coronavirus.

El candidato presidencial, precisamente, se mudó el último domingo a un departamento de “campaña”, debido a que en su casa vive con su madre y su suegro, personas vulnerables a la referida enfermedad.

Beingolea- con 1% de intención de voto, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos- tendrá el difícil reto de posicionar nuevamente al PPC, que enfrenta su primera elección general en solitario desde 1985, con nuevos rostros y con escasos recursos económicos.

Más información

Alberto Beingolea obtuvo 141,845 votos preferencias en las elecciones al Parlamento de enero de 2020, sin embargo, no obtuvo una curul, porque el PPC no pasó la valla del 5%.

El presidente del PPC dijo que el excongresista Javier Bedoya de Vivanco respalda su candidatura. “Ha sido mi compañero en el Congreso, es un dirigente de fuste y es integrante del consejo consultivo de Unidad Nacional. Brinda su palabra y consejo. Para mí, es lo más valioso”, refirió.

Agregó que Javier Bedoya Denegri, exregidor en San Isidro y también hijo de Bedoya de Vivanco, tiene “todo el derecho a expresar” sus opiniones.

Bedoya Denegri solicitó, en octubre, la renuncia de Beingolea y de los otros integrantes de su directiva. El nieto de Luis Bedoya Reyes se encuentra de licencia de su militancia partidaria.

5. Yonhy Lescano (Acción Popular)

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, alcanzó el segundo lugar en la intención de voto, según la última encuesta El Comercio-Ipsos. (Composición: El Comercio)

Por ahora, la mayor preocupación de Yonhy Lescano, el candidato presidencial de Acción Popular, es sanar en el menor tiempo posible de la operación al brazo a la que tuvo que someterse a raíz de un accidente vial. La situación es inconveniente para el político que ha llegado al segundo puesto en las preferencias electorales, pues los médicos le han recomendado no moverse para que su brazo no se hinche.

Su campaña no ha parado, pues los representantes de su entorno cercano continúan activos. A diferencia de otros candidatos, no son muchos los que lo rodean. Los dos primeros de este círculo son sus candidatos a la vicepresidencia: Luis Alberto Velarde y Gisella Tipe.

Ambos son candidatos al Congreso y están metidos en sus propias campañas por Lima y por Ayacucho respectivamente. Pero representan a Lescano en eventos y conversaciones con gremios de trabajadores, organizaciones sociales y entrevistas.

El primero, abogado de profesión, tiene una larga experiencia partidaria. Allí ha pasado de ser desde secretario distrital de juventudes hasta secretario general nacional, por lo que tiene un grupo de seguidores sólido. La segunda, enfermera de profesión, tiene más experiencia en su región.

Otra persona del entorno cercano de Lescano es Juan Navarro, un exfuncionario del Ministerio de Trabajo y de la Municipalidad de Lima, en la época de Jorge Muñoz. Quienes lo conocen dentro del partido señalan que es una persona que tiene buenas relaciones con todos los sectores del partido. Pese a que ahora trabaja en la campaña de Lescano, también es cercano a Alfredo Barnechea. En las elecciones complementarias del 2020, postuló al Congreso pero sin éxito.

Navarro cumple las funciones de jefe de campaña, acreditado ante los entes electorales. “Es el responsable de las cosas que estamos haciendo en nuestro proceso electoral, tendrá que presentar con el tesorero las cuentas de los gastos que estamos haciendo, él ve las coordinaciones cuando viajo a provincias”, describe Lescano.

Él se encarga de llamar a los candidatos al Congreso de cada región para coordinar las fechas de visita en las giras que ha estado haciendo Lescano. No tienen un comité de avanzada que vaya antes que él a los viajes que realizan. Apenas viajan el candidato presidencial, su esposa Patricia Contador y un fotógrafo.

En el entorno de Lescano hay una discrepancia sobre quién maneja la comunicación política del candidato. Algunos señalan que Navarro tiene un papel protagónico, aunque Lescano dice que él mismo hace esa planificación.

“¿Tú has visto los spots que están saliendo en la franja electoral? Yo he hecho eso en un solo día, 19 spots. Me dijeron en ONPE que tenía que entregarlos en un solo día”, cuenta el candidato. Lo hizo todo en un hotel de Jaén, con la ayuda de una pequeña cámara. Hasta ahora no tiene un jefe de imagen, ni pagan campaña de marketing.

La ventaja que tiene Lescano frente a los otros competidores por el sillón presidencial es que tiene una larga experiencia parlamentaria, lo que le ha enseñado a comunicarse con sus simpatizantes.

El jefe del plan de gobierno es Luis Oballe, economista de profesión. Al igual que Navarro, tiene una historia profesional en el sector Trabajo. Él coordina a un grupo de profesionales del partido que se encargan de ampliar las propuestas de gobierno; y es el único que tiene contacto seguido con Lescano. En su grupo se encuentran Luis Yovera, en los temas anticorrupción; Giovani Delgado, en salud; y Marcos Garfias, candidato por Lima, en educación.

En un segundo nivel, se encuentran otras personalidades del partido que le dan su respaldo: el actual presidente de AP y gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara; y la vicepresidenta de AP, Bertha Arroyo. Aunque no tienen una participación activa en la campaña, al menos han apoyado con declaraciones. “Un apoyo moral”, lo llaman.

Con los candidatos al Congreso la relación ha sido de campaña: recorridos y reuniones para atender las demandas que tienen. Salvo Velarde, Tipe y Garfias, ninguno de ellos está en su núcleo cercano.

Lescano se ha distanciado de gran parte del partido, en especial mantiene esa distancia con el bloque de Victor Andrés García Belaunde, Edmundo del Águila y Raúl Diez Canseco. Tampoco espera mucho apoyo de los congresistas de la actual bancada.

Del congresista Freddy Llaulli, a quien asesoraba, marcó distancia después de que este votara a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra en noviembre del año pasado. Ahora, el único legislador con el que mantiene contacto y lo apoya es Rolando Campos, de Lambayeque. Su participación no es en el campo, pero al menos mantiene un contacto.

Hans Troyes también le ha mostrado simpatía, pero solo para saludar y preguntar cómo va la campaña. Con el resto de figuras del partido, Lescano no ha tenido aproximación. Su círculo permanece corto y reducido, al menos mientras su foco principal sea continuar con el recorrido por el país.

Aclaración: Este artículo fue elaborado en base a las siguientes notas "El círculo de confianza de George Forsyth: ¿quiénes integran el equipo del candidato en esta campaña?", de Ariana Lira (publicado el 3 de enero del 2021), "El círculo de confianza de Julio Guzmán: ¿quiénes acompañan al candidato del Partido Morado?", de Martín Calderón (publicado el 24 de enero del 2021), "El círculo de confianza de Verónika Mendoza: ¿A quién escucha la candidata presidencial?", de René Zubieta (publicado el 7 de enero), "El círculo de confianza de Alberto Beingolea: ¿A quiénes escucha el candidato del PPC?", de Sebastián Ortiz (publicado el 18 de enero del 2021) y "Keiko Fujimori: ¿Quiénes integran el círculo de confianza de la candidata de Fuerza Popular?", de Sebastián Ortiz (del 20 de diciembre del 2020) y "El reducido círculo de confianza de Yonhy Lescano: ¿a quién escucha el candidato presidencial de Acción Popular?", de Jonathan Castro (del 18 de febrero de 2021).

VIDEO RECOMENDADO:

ABC electoral: ¿Cuáles son los impedimentos para postular?