Conforme a los criterios de Saber más

Marvin Bancayán Fiestas es el número 1 en la lista por Piura de Victoria Nacional (exRestauración Nacional), el partido con el que postula George Forsyth a la presidencia de la República. En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), consigna un total de 16 procesos que afrontó: 3 penales y 13 civiles. Algunos de estos son por violencia familiar donde, al igual que en la mayoría de denuncias de este tipo, afirma haber sido la víctima y no el victimario.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó las hojas de vida de los candidatos que se presentan a la contienda electoral en busca de uno de los 130 curules en el Parlamento. En el rubro número 7, deben consignar todos los procesos con sentencia, penales y civiles, donde figuren como demandados. En su caso, Bancayán, consignó 16 en total. De los más de 3,000 postulantes, fue el que más procesos registró. Por esa razón aquí detallamos su historia.

-Violencia familiar-

En los registros penales, Marvin Bancayán consigna tres procesos por lesiones leves vinculados a violencia familiar. En los tres casos registra como fallo un “criterio de oportunidad”, un instrumento legal que “faculta al fiscal que discrecionalmente, en los casos previstos en la norma y con el consentimiento del imputado, pueda abstenerse de ejercitar la acción penal, sin perjuicio de procurar satisfacer los intereses del agraviado, cuando corresponda”.

A finales del 2015, la señora Jessica Jhoselin Delgado llegó con un collarín hasta la Comisaría de Castilla, en Piura, para denunciar a su esposo y por entonces consejero regional, Marvin Bancayan. “Nos abandonó a mí y a su hija”, declaró Delgado ante Buenos Días Perú (Canal 5). El incidente se produjo en el Aeropuerto Guillermo Concha Iberico de Piura.

El mismo programa periodístico mostró las actas donde se confirmaba la agresión recibida por la exesposa de Bancayán.

Pero, cinco años después, Bancayán sostiene que él fue la víctima. “Fue un tema coordinado, armado, estructurado. Fue una situación armada, que tenía como artífice a la madre. Yo regresaba de un viaje de Lima, y cuando me acerqué a mi camioneta a subir mis pertenencias, salieron entre 7 u 8 personas a agredirme, con la particularidad que eran mujeres. Se me agredió física y verbalmente”, dijo el candidato de Victoria Nacional a El Comercio.

Según refiere Bancayán, los tres procesos penales son por el mismo hecho. Uno de ellos se abrió a su solicitud por pedir el levantamiento del secreto de comunicaciones.

-Paternidad-

El resto de 13 procesos son civiles. Nuevamente, Bancayán refiere que tres de ellos son parte del mismo proceso del penal. “Mi abogado me recomendó que los registre tanto en la parte penal como en la civil. No corresponde a diferentes procesos. Soy contador, solo atiné a hacerle caso a mi abogado”, refirió.

Sobre los 10 procesos civiles restantes, el número 1 de Victoria Nacional indicó que son fallos que se han ido actualizando. “Me divorcié y hemos logrado conciliación en la pensión, régimen de visitas, acuerdos que se han ido modificando. No soy omiso a la responsabilidad como padre”, manifestó.

Bancayán afirmó que no le “gustaría generar mala imagen” a la madre de su hija, pero si tiene que aclarar los hechos, lo va a seguir haciendo.

Existe una segunda pareja de Marvin Bancayán que lo ha denunciado públicamente. Se trata de Fabiola De la Cruz, quien a finales del 2019 lo acusó de no pagar la pensión de su segundo hijo. Actualmente, está casado con Katy Jara, cantante de cumbia que conducía el programa Domingos de Fiesta que se emite por la señal de TV Perú.

En sus redes sociales, se puede tener también un panorama del pensamiento de Bancayán sobre las mujeres. “Estos son unos preservativos, sirve para que no andes haciendo marchas desnuda pidiendo legalizar la muerte de un bebé que no tiene la culpa de tu calentura y me vale quien se ofenda”, posteó en su cuenta de Facebook el primer día del 2021.

Bancayán, de 35 años, es contador de profesión. Se afilió a Victoria Nacional en setiembre del 2020. En el 2014 fue elegido consejero regional de Piura con el partido de Fuerza Popular. Fuentes de Victoria Nacional indicaron que llegó al partido debido a sus contactos en Restauración Nacional.

Post en Facebook del candidato Marvin Bancayan, cabeza de lista de Victoria Nacional por Piura.





-Expediente vacancia-

Existen antecedentes que no figuran en la hoja de vida. Marvin Bancayán registra que fue consejero regional y consigna “mandato trunco a Resolución Nº 167-2018-JNE”.

Lo que no especifica el candidato de Victoria Nacional es que dicha resolución no implicó un “mandato trunco”, sino su vacancia del cargo. El Consejo Regional declaró su vacancia por no asistir a seis sesiones extraordinarias durante el 2016. De nada valió la justificación de Bancayán, quien aseguró que se encontraba “cumpliendo funciones propias de su cargo”.

“Fueron tiempos difíciles, que nos llevó a estar en las calles, recorriendo los pueblos en lugar de estar sentados en reuniones burocráticas. La juventud me llevó a cometer ese error. Tengo que hacer un mea culpa, pero no fue por falta de compromiso. Prefería estar en contacto con el pueblo, trabajando como un ente Ejecutivo mas que como un legislador”, dijo.

En su hoja de vida, Bancayan también consigna ser gerente general de Industrias Markat S.A.C., empresa que inició actividades en setiembre del 2019.

En su hoja de vida, Bancayán también consigna ser gerente general de Industrias Markat S.A.C., empresa que inició actividades en setiembre del 2019. En los registros de Sunat, dicha compañía registra una deuda de S/ 1,033 al tesoro público con inicio de cobranza coactiva en febrero del 2020. La empresa fue fundada por el ahora candidato, según consta en registros públicos.