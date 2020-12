Conforme a los criterios de Saber más

La gerencia de la ONPE encargada de supervisar los fondos de los partidos políticos tanto en época electoral, como en condiciones generales tiene como jefa a Margarita Díaz Picasso. Ella advierte que los candidatos de las elecciones generales del 2021 deben ir llevando en orden sus ingresos y gastos, pues tendrán que presentar un informe de rendición de cuentas a mitad de campaña, y otro al final.

Los partidos tendrán acceso a la franja electoral, financiada por ONPE, pero para ello deben cumplir ciertas normas. Mañana se cerrará el registro de proveedores de los medios de radio y televisión.

¿Cuándo los candidatos tendrían que presentar sus reportes de ingresos y gastos de mitad de campaña?

Recordemos que se dictó una nueva norma, la 31046, que dice que tienen que ser, por lo menos, dos entregas, y una de ellas durante el periodo de campaña. Entonces, nosotros estamos viendo que la primera entrega sea aproximadamente 30 días antes de la elección. Eso nos coloca entre el 8 y el 11 de marzo, tanto candidatos y candidatas, como partidos políticos. La segunda entrega final se da normalmente 15 días después de que el Jurado Nacional de Elecciones declare concluido el proceso electoral. Pero yo quisiera incidir en la importancia de que tengan en orden sus ingresos y gastos de campaña. Nosotros estamos actualizando los formatos para esa rendición para que ellos puedan hacer sus rendiciones de la forma más sencilla posible, pero además más exacta también. Tienen que decir todo lo que ingresa y tienen que respetar los topes legales de sus actividades proselitistas, los topes legales por aportante, la bancarización de [los aportes superiores al] 25% de la UIT. Lo que esté debajo del 25% de la UIT con recibo de aportación debidamente firmado. No puede haber aportes anónimos, sobre eso yo quisiera hacer una incidencia bien fuerte y bien clara. No se valen aportes anónimos. En el caso de las actividades proselitistas, tienen que avisarnos a nosotros siete días antes de que se realice la actividad para poder hacer una fiscalización in situ. Está prohibido terminantemente recibir dinero de empresas, es una fuente prohibida.

¿Ellos también tienen que incluir lo que gastaron en el periodo de las elecciones internas y todo lo que han hecho antes de la inscripción formal, que vence el 22 de diciembre?

En el caso de las internas, no se registra el tema del reporte financiero del gasto. Pero sí desde que ya participan a nivel de expectativa de candidatura en la elección general. El candidato que fue a la interna no va a tener que rendir. El que sigue en carrera sí va a tener que hacerlo.

¿Entonces un candidato que ha sido el único aspirante a la presidencia de su partido tiene que rendir cuentas por las pintas y actividades que ha hecho antes que se vote en las internas?

Todos los que están incurriendo en gasto directamente relacionado a elección general, como el caso que me indicas, tiene que tener ya registrado los gastos en los que está incurriendo. Si hay candidatos que sabemos que van a estar, de todas formas, en campaña para las generales, tienen que rendirnos cuenta de los recursos que pudieran estar recaudando o que pudieran ser incluso recursos privados de ellos o ellas mismas.

¿De qué depende que se fije la fecha de la entrega del primer reporte de campaña?

Nuestro reglamento [indica] que las fechas son 30 días antes de la elección. Se va a poner en conocimiento de la ciudadanía, por transparencia, las rendiciones que ellos nos presenten, y quiénes sí presentan y quiénes no presentan en la fecha. Creo que es un elemento importante también para la toma de decisión del voto informado. En las Elecciones Regionales y Municipales del 2018, había personas que llamaban y decían que habían visto que su candidato o candidata reportaban una cantidad muy inferior a la que ellos podían observar a vista y paciencia de los carteles que podían haber colocado. Eso nos daba a nosotros también pistas, dentro del marco de vigilancia ciudadana, para poder intervenir en esos casos y ver qué estaba pasando.

Los candidatos que pasen a la segunda vuelta, ¿también tienen que hacer un reporte de mitad de campaña de segunda vuelta y una al final, o no?

En el caso de la segunda vuelta, lo más probable es que pueda ser una mirada hacia el final, pero no descartamos la posibilidad [de un informe de media campaña] porque estamos evaluando cómo podría ser mejor. Eso todavía está en evaluación. Lo que queremos es mejorar nuestro sistema normativo de forma tal que sea lo más transparente posible. La norma nos faculta a que la ONPE indique la fecha de las entregas. No vamos a esperar al final para recién conocer cuáles fueron las cuentas de la campaña.

¿Qué reglas sobre el financiamiento han cambiado?

Nosotros como ONPE, para la verificación y control de las rendiciones de campaña y en general, tenemos ahora acceso a las cuentas bancarias. Antes no teníamos esa facultad. Podemos conocer qué es lo que pasa con las cuentas de los partidos, candidatas y candidatos. Un segundo elemento es que muchas veces se nos decía que era muy difícil la cobranza de las multas que imponíamos por infracciones y sanciones. Hoy la norma tiene un cambio importantísimo que es la habilitación para la cobranza coactiva. Entonces, como institución, estamos formulando nuestra propuesta para la implementación de la cobranza coactiva aquí en la ONPE con un ejecutor coactivo, con toda la organicidad que esto merece. Es importante recordar también que ahora está prohibida la publicidad en radio y televisión con dinero privado por parte de los políticos y de los candidatos y candidatas. Eso es una infracción muy grave que, además, conlleva a asuntos pecuniarios de por medio, hay multa por faltar y puede haber una evidente infracción muy grave que se puede tipificar a niveles más críticos como la pérdida de financiamientos futuros que pueda tener el partido dependiendo de la gravedad de la sanción. Es una infracción muy grave, no solamente para los partidos sino también para los medios de comunicación. También hay un tema sobre los topes y con los aportes anónimos. Los aportes anónimos que son más de dos UIT están considerados en el código penal. Antes podían decir “no conozco al aportante”, pero si no conozco al aportante, mejor no recibo los dineros. Recibir dinero de fuentes prohibidas es un delito, no solamente una falta administrativa.

¿Está prohibido promocionar videos políticos en redes sociales?

No. Al haberse incluido en la franja electoral las redes, parece que redes solo fuese con franja electoral. Eso no es así. Los únicos que son exclusivamente con franja electoral son radio y televisión, porque hay una prohibición expresa por el referéndum. En redes es mixto. Los candidatos pueden, a través de sus organizaciones, contratar publicidad y propaganda política. Sobre eso no hay más límite que el hecho que nos tienen que rendir todo lo que contraten. El contenido en esos casos no lo ve la ONPE.

Hay un grupo importante de candidatos que en la elección de enero, o no presentó sus reportes, o no los presentó a tiempo. Algunos de ellos postularán ahora. ¿Cómo se va a fiscalizar que esos candidatos sean transparentes?

En el marco del fortalecimiento institucional, estamos nosotros repotenciando nuestra herramienta Claridad. Y, hacia fines de este mes, máximo los primeros días de enero, vamos a tener la herramienta ya potenciada para tener toda la información cerrada y colgada. Lo segundo es que se van a iniciar las cobranzas a los candidatos y candidatas que no hayan rendido ese 2020. Ahora bien, la norma que nos otorga la facultad de cobranza es una norma de septiembre de este año. Entonces, a los candidatos y candidatas que postularon en ese 2020 no les alcanza. Les va a alcanzar sí a los que postulan ahora en las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, lo que sí les alcanza a quienes no hayan rendido con motivo de ese 2020 son las multas, que son de 30 UIT aproximadamente.

Algunos candidatos no entienden realmente qué son los gastos de la campaña. Un congresista electo declaró que había tenido ingresos de más de 90mil soles, pero cero en egresos. Cuando le preguntamos por qué nos dijo que era porque él no había tenido ningún egreso de su dinero. ¿Este es un problema recurrente que ustedes han detectado?

Yo creo que el proceso de acompañamiento y de asistencia técnica por parte nuestra es un punto fundamental. Nosotros permanentemente brindamos asesoría y asistencia a los partidos políticos y a las organizaciones a nivel nacional respecto de qué deben rendir, cómo es que se rinde, qué se puede aceptar, qué no se puede aceptar, cuáles son las condiciones, cuáles son los topes. Sin embargo, a veces, hay confusión. Por eso es que nosotros reforzamos nuestra capacitación, que ahora va a ser online porque no tenemos los talleres descentralizados que hacíamos antes. Pero la información está siempre en nuestra página; pueden llamar a la sede central y consultar con amplitud y son atendidos por nosotros. Es importante que los candidatos y candidatas sepan que todo lo que ingresa con motivo de campaña, sea de terceros o propio, debe de estar registrado, y todo lo que egresa tienen que informarlo.

¿Qué mecanismos tienen para detectar irregularidades en esas declaraciones? Hemos visto que partidos que participaron en el 2020, y candidatos también, han declarado que tuvieron 0 ingresos y 0 egresos.

Nosotros tenemos una jefatura específica dentro de la Gerencia de Supervisión de Fondos, que es el Área de Verificación y Control. Tenemos contadores a nivel nacional, en las regiones y en sede central, que son auditores que van a ver los informes y los reportes. En función de cada reporte se hace un informe. En ese informe se pueden encontrar inconsistencias, como la que tú estás mencionando, y cuando eso sucede, nosotros inmediatamente enviamos una carta al candidato o candidata o la organización, si es que corresponde así, para que levanten las inconsistencias. Si no las levantan, hacemos un informe final. Si ese informe contiene infracciones a la Ley de Organizaciones Políticas, pasa inmediatamente para su proceso sancionador. Y si no, se publica también en nuestra página web para el conocimiento de la ciudadanía. Entonces, sí hay un seguimiento tanto al levantamiento de observaciones como al cumplimiento de la normativa. A cada rendición le corresponde un informe. Si yo tengo, como tuvimos en las Elecciones Municipales del 2018, 14.900 candidatos y candidatas, tengo que tener 14.900 informes. Tanto en el caso de los que no presentaron, informe por no presentación, como de los que sí presentaron, en caso hubieran tenido algún tipo de infracción, y en el caso de los que están bien. Hay algunos casos de candidatos o candidatas que nos dicen cero - cero. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando el partido o la organización política ha centralizado el uso del recurso. Aunque eso suceda, el candidato o candidata igual tiene que hacer su informe, y decir en su informe “yo no recibí nada, lo recibió todo el partido.

En algunos casos parece que lo presentan así para evitar la multa.

Ahí solo se liberan de la multa por no presentación. ¿Y la multa por otra infracción? Si comete un acto que conlleva multas, se le va a multar igual. No es que la única multa sea por no presentar. Si presento, y en esa presentación infrinjo la norma, por ejemplo, por ingresos de fuente prohibida, igual se les va a multar.

Hay dos partidos que no presentaron su reporte del 2020. ¿A los partidos también se les hará cobranza coactiva o se les restringirá el financiamiento público indirecto (conocido como la franja electoral en radio y televisión)?

El financiamiento público indirecto, la franja electoral, es para todos los partidos que están en carrera. [En cambio], el financiamiento público directo es el que se le da a los partidos con representación en el Congreso para su fortalecimiento institucional; son cosas diferentes. En el segundo caso hay sanción por infracciones graves.

La franja tiene como finalidad que el partido político pueda expresarse, que pueda hacer llegar sus mensajes, programaciones, planes; pero también el derecho de la ciudadanía de informarse. Todos los partidos reciben de acuerdo a lo establecido. El tiempo de franja de los partidos que participan por primera vez en la elección va a ser equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación… porque hay una gradación para adjudicar [la franja]. La mitad del tiempo que se disponga se distribuye entre todos los partidos y alianzas con candidatos inscritos en el proceso electoral. La otra mitad se distribuye de acuerdo a la representación en el Congreso.

¿Los partidos que tienen representación en el Congreso van a tener más tiempo de franja que los otros?

Sí, eso es por el artículo 53 del reglamento, que es concordante con la ley. […] La franja electoral la contrata la ONPE. Con la modificación de la ley, hay un registro de proveedores [de medios de comunicación], las postulaciones cierran mañana, para ofrecer los spots de 30 segundos en radio, televisión y redes. Los partidos políticos, en función de la conformación de este registro, realizan sus videos, pero los medios van a decir qué espacios pueden otorgar y en qué horarios, para que coloquen su publicidad. Los partidos van a elegir dónde quieren colocar esa publicidad y nosotros vamos a facilitar esa contratación entre los medios elegidos por los partidos, de acuerdo a la oferta que hicieron y la demanda. Somos como un facilitador de proceso entre lo que los medios ofrecen y lo que los partidos elijan. Puede haber algunos partidos que elijan estar en algunas localidades específicas a donde quieran llegar, y elijan a medios locales para ello. Otros elegirán plazas nacionales. Eso es absoluta libertad de los partidos, en función de su conveniencia electoral. Los partidos tienen que hacer sus videos, sus cuñas radiales y sus spots, ellos corren por cuenta de ello. El contenido no puede ser ni sexista ni discriminatorio ni vulnerar los derechos de hombres ni de mujeres, y debe ser pensado con criterios de igualdad y no discriminación. Por eso es importante hacer el llamado a los medios de comunicación para que se inscriban como postores y postulen. Los que cumplan con los requisitos van a pasar a integrar el registro de proveedores. A la fecha tenemos más de 122 postulaciones.

Varios partidos van a querer tener el prime time de los medios. ¿Cómo se define qué espacio le toca a cada uno? ¿Por puesta de mano o por sorteo?

Antes había sorteos, ahora no existe ningún tipo de sorteo en elecciones generales. Se va abrir el portal de catálogos y tiempos, y los partidos van a ir ingresando y se va a ver como un e-commerce cuánto les va quedando y dónde van quedando opciones. Efectivamente es por llegada de elección. Ellos eligen del tablero.

Es por puesta de mano.

Los que ingresan primero. Pero recordemos que la oferta es amplia, variada y extensa. Como los partidos no van a poder contratar publicidad con su dinero, la oferta es más amplia.

¿Los medios tienen algún tipo de criterio para poder decir que el contenido de un spot vulnera sus principios y no lo va a pasar?

Nosotros hemos elaborado, dentro de los instrumentos para postular, una declaración jurada de promesa de contratar. Si yo como medio estoy ofertando 100 spots, tengo la obligación de contratar con aquellos que me elijan. No puedo decir contigo sí, contigo no. Respecto de los contenidos, nosotros como ONPE tenemos la obligación de la revisión del 100% de videos, cuñas y spots, por el control de que no se vulnere el juego limpio ni normas de Derechos Humanos ni se vulnere el honor de ninguna persona. No se acepta ningún tipo de contenido vulneratorio de derechos ni del honor de las personas.

En el pasado eso se ha tomado por algunos partidos como una censura previa. ¿Cómo garantizar la libertad de expresión y la no vulneración de derechos de otras personas?

En nuestra norma tenemos una serie de requisitos que se deben cumplir y una serie de prohibiciones estrictas. Se hacen de conocimiento de todos los partidos antes de que elaboren sus videos. Cuando tenemos alguna observación, conversamos directamente con el personero legal y le decimos que modifique una parte de su video o cuña porque hay una frase que no corresponde, que puede ser de insulto altisonante o una imagen que vulnere el honor de una persona en particular o de su contendor. Cuando eso ha sucedido lo han cambiado sin ningún inconveniente. Efectivamente hay algunos casos en los que han dicho que les parece una censura, pero finalmente los cambiaron también y fueron beneficiarios de la franja. Una de las cosas que hemos observado es que a veces colocan niños y niñas en propaganda política, y no lo permitimos porque hay que protegerlos por la convención de los derechos del niño. Por eso siempre coordinamos con el personero legal. Pero censura no hay.

¿Eso también implica una revisión de los videos que los candidatos puedan publicar en las redes sociales o no?

Si es con dinero de franja electoral, sí, porque es dinero del Estado que se va a invertir. Cuando hablamos de contenido, solo hablamos de elementos que puedan ir en contra del Estado de derecho o perjudicar el honor de las personas. Las propuestas son libres de cada partido, de cada candidato. Somos respetuosos de la democracia y de las libertades fundamentales y de los derechos políticos.

¿Cuál es el monto que se va a gastar en financiamiento público indirecto?

En la franja electoral estamos hablando de aproximadamente S/ 70 millones. Vamos a tener la cifra cerrada a fines de diciembre.

¿Qué herramientas tiene el ciudadano para denunciar conductas prohibidas?

La primera herramienta es llamarnos a la central al 417-0630, y pueden hacer su denuncia. También puede acercarse en las regiones a las oficinas regionales de la ONPE, escribirnos a informes@onpe.gob.pe, o por cualquiera de nuestras redes sociales. Todas las comunicaciones para nosotros son muy importantes porque creemos en una ciudadanía activa.

VIDEO RELACIONADO:

Fiorella Molinelli: "los casos de COVID-19 están comenzando a aumentar a nivel nacional"