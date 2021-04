Conforme a los criterios de Saber más

*Con la colaboración de Isabel Ayma

Realizada la primera vuelta de las elecciones generales 2021 y con 16 partidos que dejan de tener una opción para llegar al Ejecutivo, la siguiente definición es qué acuerdos, acercamientos o mayores distancias puedan tomar los que perdieron.

De acuerdo con los resultados al 96,184% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato Pedro Castillo (Perú Libre) suma 19,100% de votos; seguido de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 13,361% de votos.

Ambos candidatos han marcado diferencias en sus agendas. Mientras Perú Libre apuesta por el cambio constitucional como mensaje principal. Fuerza Popular más bien propone mantener la Constitución de 1993.

Frente a estas dos propuestas, los candidatos a la presidencia aún se muestran cautos respecto a plantear endosos políticos hacia Castillo o Fujimori.

(Foto: GEC)

Avanza País, partido que ha pasado al cuarto lugar de los resultados de la votación presidencial, aún no se pronunciará sobre a cuál de las posturas podría apoyar en segunda vuelta. Están a la espera de que concluya el procesamiento de actas por parte de la ONPE, señalaron fuentes.

Sin embargo, el domingo 11 hubo algunos guiños por parte de Fujimori a la tienda política de Hernando de Soto, uno de sus contendores en primera vuelta. “Quiero enviar mi saludo al señor Hernando de Soto. Hemos visto este primer resultado, habría un empate técnico y tenemos que esperar con prudencia el conteo rápido y el propio conteo oficial de la ONPE, pero creo que más allá de diferencias, también hay grandes coincidencias: la defensa de la Constitución y nuestro pensamiento de cuál es el modelo de país que queremos tener”, dijo con los primeros resultados a la mano. “Desde acá le digo al señor De Soto: no importa quien pase a segunda vuelta, estoy segura y espero que podamos trabajar juntos”, agregó.

Estas declaraciones fueron respondidas por el candidato de Avanza País.“[Keiko Fujimori] ha hecho una invitación y todavía no he respondido esta invitación. Prefiero, antes de responder una invitación, saber cuáles son las condiciones de esta invitación, por un lado, y por otro lado, si en este momento conviene cuando todavía no tenemos resultados claros comenzar a tener conversaciones”, manifestó.

Por su parte, la candidata Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) adelantó el lunes que si bien tenía dudas respecto a Pedro Castillo, con el fujimorismo no podían ir “ni a la esquina”.

“Yo particularmente tengo dudas sobre lo que representa Pedro Castillo, creo que es momento de escucharlo para tener en claro qué propone y hasta dónde está dispuesto a defender lo que propone”, dijo a RPP TV. Y, agregó que “con el fujimorismo no podemos ir ni a la esquina, no hay posibilidad de diálogo ni negociación con una fuerza política que sigue defendiendo una dictadura en la que se persiguió, se esterilizó, se escogió el anterior Congreso para hacer sus negociazos, para garantizar impunidad de sus congresistas”.





(Foto: EL Comercio)

Por otro lado, el candidato Yonhy Lescano (Acción Popular) dijo este martes a El Comercio que por el momento el partido no ha tomado ninguna decisión institucional sobre si darán o no algún apoyo a una de las dos candidaturas. Sin embargo, ha marcado su posición personal: ni con Keiko Fujimori, ni con Pedro Castillo.

“Mi posición personal es que es complicado poder apoyar algunas de las posturas, alguno de los dos candidatos. Uno por la vinculación que tiene con la izquierda radical y en el otro lado una candidata vinculada a la corrupción. Es complicado hacer apoyos en ese sentido”, dijo.

En cuanto a una posición partidaria, señaló que igualmente será difícil “decidir el apoyo a alguno de los dos candidatos”, y habrá que evaluarse otra salida democrática: dejar en libertad a los militantes. Por el momento, no hay fecha para la reunión como partido y tampoco han recibido alguna comunicación o invitación al diálogo de los candidatos que pasarán a segunda vuelta.

(Foto: El Comercio).

Jorge Montoya, candidato al Congreso de Renovación Popular y vocero, dijo a este Diario que las ideas de Pedro Castillo no coinciden con su partido ni con las de su candidato, Rafael López Aliaga. El domingo, precisamente él había mencionado que Castillo “es provida, profamilia, y estoy feliz, en esa parte coincidimos. Él recoge el sentimiento, el gran dolor, la gran angustia de un Perú abandonado, eso es lo que he estado diciendo desde hace un año”.

Sin embargo, Montoya ha reiterado que esto se trató de “puntos de encuentro” con todos los partidos.

“Hemos estado hablando de puntos de encuentro con todos los partidos. De que buscar la gobernabilidad en el Congreso, la estabilidad, es tener puntos de encuentro y alianzas que se puedan realizar dentro del Congreso. Y dentro de eso, este partido y este señor se proclama provida, pero la palabra de los comunistas hay que entenderlo en otro diccionario”, manifestó.

De cara a la segunda vuelta, Montoya señaló que los partidarios de Renovación Popular comparten similitudes o tienen la misma línea de pensamiento. “Vamos a dar libertad para que vote cada uno de conciencia por quien quiera votar”, adelantó.

(El Comercio)

Patricia Arévalo, candidata a la vicepresidencia por Victoria Nacional, mencionó que aún es pronto para referirse a eventuales apoyos. Pero, duda que se haga un endoso político. “Lo dudo mucho. Yo pienso que no, a ninguno de los dos. Es mi posición”, dijo a El Comercio.

“Tendríamos que esperar, ver que alianzas están teniendo y cuánto están dispuestos a modificar su posición, porque tal como están al día de hoy ninguno de los dos van a hacer un país viable”, añadió.

Mencionó también que Castillo podría prometer, por ejemplo, respetar la Constitución, los tratados internacionales, al Tribunal Constitucional, entre otras cosas que disipen las dudas. En el caso de Keiko Fujimori, señaló que no ha visto en ella una “actitud dialogante”.





Enrique Jerí, candidato al Congreso de Somos Perú, dijo que a la luz de los resultados de la ONPE el Comité Político y Ejecutivo del partido se reunirán para tomar una decisión. “Vamos a escuchar, pero nuestras prioridades son salud, educación, estabilidad económica, trabajo y seguridad. Quien tenga las cosas claras en esa materia, en esos sucesos, son las personas con las cuales vamos a conversar en principio”, añadió, pero sin adelantar posibles nombres.

Tampoco han tenido comunicación con ninguno de los dos partidos que estarían quedando para la segunda vuelta porque están a la espera de los resultados al 100% de la ONPE. “No tenemos ninguna preferencia por ninguno de los dos, lo que conocemos de cada uno es lo que han presentado en primera vuelta y algunas declaraciones complementarias en estas últimas horas, pero esperamos escuchar con más solidez, con más claridad, las ofertas políticas para el país, las propuestas. En función a ello, Somos Perú de forma colegiada tomará la mejor decisión”, concluyó.





(Grupo El Comercio)





Alberto Otárola, quien fue candidato a la vicepresidencia con el Partido Nacionalista, dijo que están conversando en la interna del partido y esperando alguna definición. “La señora Fujimori tendría que hacer muchísimo, muchísimo más de lo que hemos visto en la campaña electoral para merecer la confianza del Partido Nacionalista. No solamente me refiero al respeto por las instituciones democráticas, sino también al deslinde con posiciones que en su momento pretendieron judicializar la política en este contexto”, señaló.

En cuanto a la candidatura de Pedro Castillo, mencionó que los une una coincidencia: la propuesta de convocar a un referéndum para someter a consulta popular el cambio de Constitución. “No hay una decisión en este momento. Espero que estos días nos permitan escuchar qué cosa es lo que van a decir estos dos candidatos sobre los temas que planteamos”, dijo.

Para ello, convocarán a un congreso partidario, pero aún es pronto para decir cuál de las propuestas podría ser viable. Tampoco han recibido ninguna invitación o propuesta de diálogo de alguno de los partidos que estaría pasando a segunda vuelta.

El candidato presidencial Alberto Beingolea estuvo acompañado solo por su familia por temas de seguridad debido a la pandemia de COVID-19.

Finalmente, Sergio Alba, del Partido Popular Cristiano (PPC), señaló que el partido debe tener una reunión posterior a estas elecciones, que aún no se ha dado. Pero, adelantó que Pedro Castillo no representa ninguna coincidencia con ellos.

“Definitivamente con Pedro Castillo no, pero decirte que coincidimos con Keiko Fujimori, bueno, qué te puedo decir, es una decisión muy difícil. Estoy seguro que a nivel dirigencial también, pero sí te podemos adelantar que con Pedro Castillo no, de ninguna manera. Es lo opuesto al tema de principios, doctrinas, propuestas que hemos planteado siempre. Eso lo dijo ayer Alberto Beingolea. De ahí se podría deducir que finalmente el pedido o la votación vaya hacia la otra candidata, más no significa que todos estén de acuerdo, acá hay un voto por mayoría”, dijo.

“[¿Están abiertos a un posible apoyo a Keiko Fujimori?] Sí, definitivamente no está descartado como sí está descartado el otro candidato. Al tener esa situación significa que podría haber un voto a favor de la otra candidata, pero eso queda en debate de comisión política con su respectiva votación y se comunicará”, adelantó.