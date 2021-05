Conforme a los criterios de Saber más

Este domingo, los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) volverán a encontrarse en un debate presidencial. Se trata del último y definitivo encuentro antes del día del sufragio. Ambos ya confrontaron sus discursos a inicios de mayo, en Chota (Cajamarca).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organizador del evento, logró que Perú Libre y Fuerza Popular, luego de varios días de diálogo, lleguen a un acuerdo para este debate. A diferencia de las elecciones generales del 2016, esta vez solo habrá una fecha para la polémica de candidatos presidenciales.

Esta vez, el debate presidencial será este domingo 30 en Arequipa. Jose Manuel Magallanes, director de Pulso PUCP, consideró que aunque el encuentro será fuera de Lima la cobertura estará igualmente asegurada. Para la politóloga Paula Távara que este importante evento tenga como sede una región diferente a Lima es simbólico y relevante para la descentralización.

Uno de los debates presidenciales del 2016 entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se realizó fuera de Lima, en la región Piura. (Foto: JNE)

¿Será un debate decisivo?

El domingo, Castillo y Fujimori tendrán la oportunidad final para presentar y medir sus propuestas. Magallanes considera que el aspecto decisivo que pueda tener este debate es aún difuso, y un rasgo importante es la empatía.

“Como es un tema no completamente racional, muchas cosas aún pueden pasar. Una parte [de electores] está leyendo los planes o analizando discursos, pero podemos asumir que hay una parte del electorado que está buscando otra señal en cuanto a seguridad, confianza, discurso, postura, personalidad. Dado los márgenes que existen, aún muchas cosas pueden pasar”, consideró.

Távara mencionó también que hay un sector del electorado aún indeciso, que es más “racional” y esperando a última hora su definición. Para este grupo, el último debate podría tener una mayor importancia en tanto ocurra algo trascendente.

“Un conflicto, una propuesta muy llamativa. De otra manera, si mantiene un tono neutro, de exposición de mitin, o como en el debate técnico un nivel bajo de propuesta, no creo que vaya a tener la relevancia que pueda haber tenido en otras ocasiones”, comentó.

Esta será la segunda vez que Pedro Castillo y Keiko Fujimori se encuentren en un debate. La primera ocurrió en un debate convocado por Castillo en Chota (Cajamarca), el 1 de mayo. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

¿Apelar o no a la confrontación?

El director de Pulso PUCP señala que cada uno de los candidatos tendrá que cerrar la empatía que ha logrado con su propio bolsón electoral. En caso de entrar al choque con el contrincante, quien lo haga tendrá que maniobrar con cierta habilidad.

“Tendrían que tener una habilidad política particular, de la que no se ve hace tiempo. Lo que se ve es que se pican, sacan datos falsos, ahí pueden perder los dos. Deben hablarle al peruano, ser moderados, sonar decisivos, consecuentes, preocupados”, opinó Magallanes.

Paula Távara indicó que Castillo y Fujimori sí pueden apelar a la confrontación porque esta gana más vista que la sola proposición de ideas siempre y cuando este choque no sea banal.

“Si es gritar por gritar puede quedar en la memoria, pero no necesariamente va a construir un imaginario. Creo que ahí debemos recordar aquello de ‘tú no has cambiado pelona’. No era un insulto, no era un grito, pero construía un imaginario: ella sigue siendo como el fujimorismo ha sido. Cualquier ataque de ambos lados o juego de confrontación debe poder construir un mensaje o imaginario. Si no, va a pasar. Un ataque vacío, no va a servir”, dijo.

Adicionalmente, José Magallanes recordó que la delicadeza de la puya es normalmente bien recibida. “Lo que puede ser contraproducente es algún tipo de comentario racista, que disminuya características, extremadamente burlón. El bullying queda mal. El que tiene la precisa, con elegancia y que deja en silencio, normalmente tiene un resultado a favor”, comentó.

Távara comentó que el candidato de Perú Libre llegará a este debate final en una posición más holgada debido a su primer lugar en las últimas encuestas de intención de voto. Sin embargo, deberá revertir la actuación que tuvo su equipo en el último debate técnico.

“Dadas las críticas que hubo el domingo, por algunos de sus técnicos, quizás tiene el deber de explicar profundamente alguna de las propuestas que se hicieron. Además, es su última oportunidad para reiterar a la población su deslinde con Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo. Es la última gran oportunidad para mostrar el intento de moderación que no ha sido el más claro”, comentó la politóloga.

En el caso de la candidata Keiko Fujimori, su reto en este último debate es mayor. “Tiene más necesidad de que le vaya bien y resultar creíble. No es tanto repetir propuestas porque al final la mayoría de la gente puede decir que son mejores. Su principal reto es dejar algún mensaje claro, la campaña del miedo ya llegó a su tope. El domingo pasado empelaron el slogan ‘casa, comida, trabajo’; posicionar eso y lograr ser creíble”, anotó Távara.

¿Qué riesgos corre cada candidato?

Para Magallanes, la pérdida podría ser mayor para el fujimorismo. “Los candidatos que proponen que hay una desigualdad van a tener un largo aliento en el país, no es algo solo del Perú. En el caso de Fujimori, el fujimorismo ya tendría tres elecciones perdidas, 20 años sin estar en el Ejecutivo. Tengo la impresión de que podría pasarle lo que al PPC. Tanta pérdida los va debilitando y, al final, va desapareciendo. Como concepto el fujimorismo es algo que podría desaparecer como consecuencia”, comentó.

Los ojos de la audiencia

El mensaje final de Pedro Pablo Kuczynski en el debate de segunda vuelta fue una de aquellas “puyas elegantes” que pueden tener un efecto favorable en un debate, como ha sido mencionado por Magallanes y Távara. De cara al debate del domingo, ¿la audiencia presta más atención a quien propone o a quien lanza puyas?

Magallanes anotó que dictar un listado de ofrecimientos no es sinónimo de ser propositivo. Además, que cada candidato tendrá que saber administrar el tiempo incluso para los golpes.

“Construir un discurso de propuesta es complicado porque tiene que estar articulado y responder la complejidad de hacia dónde vamos como país. Se complica si golpea sin una propuesta. Eso se resaltó en el debate de Rafael Santos, que más desarrollaba su discurso para golpear a todo lo que podía, mientras que no le quedaba tiempo para su propuesta. El golpe demanda tiempo, que es limitado. Va a tener que ser sutil, claro, con analogías claros que se está golpeando fino y desarrollar ideas”, dijo.

La politóloga Paula Távara mencionó que la atención en la puya o propuesta dependerá de la forma en que sean expuestas por los candidatos presidenciales.

“Todos solemos decir razonablemente que atendemos más a las propuestas. Pero lo cierto es que si las propuestas son un listado plano de ideas a decir, no es cierto que las atendamos más. Los estudios sobre comunicación muestran que el 70% de lo que transmite es cómo estás diciendo las cosas, ni siquiera el qué estás diciendo”, indicó Távara.

Por tanto, hacer una lista de propuestas no es certero ni puede inclinar la balanza del convencimiento. “No a los suficientes para un cambio en intención de voto. Lo mismo si los ataques son furibundos, puede que los atendamos, pero no necesariamente nos va a hacer sentir cercanos a los candidatos”, agregó.





Personas en el Centro de Lima observan EL primer debate no oficial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, realizado en la Plaza de Armas de Chota. (Foto: Leandro Britto/GEC)

Tanto el ataque o la propuesta pueden tener recordación en el electorado, aunque dependerá de cómo son planteadas. Nuevamente, anota Magallanes, construir un discurso no es trivial.

“El ataque se puede recordar, pero si se recuerda con tono abusivo o exagerado puede ser negativo y la recordación es mala. La propuesta bien elaborada, más allá de recordarla o todos los detalles, lo que queda es consistencia, conocimiento, personalidad”, dijo.

Paula Távara se inclina por mencionar que puede ser una mezcla de ambas. Aunque, igualmente, dependerá del cómo se dice.

“El cómo se dice tiene que ver con la mirada, expresión de manos, sinceridad que se expresa en gestos. Las personas perciben las emotividades. Se percibe la sobre actuación y allí lo ideal sería tener candidatos lo más honestos posibles que transmitan esa honestidad”, dijo.

¿Somos los peruanos votantes emotivos o más racionales? José Magallanes explicó que la racionalidad siempre juega un rol y esta dirá, en primer lugar, qué le conviene a cada uno. No tanto a un grupo o sociedad.

“Muchos en los discursos o entrevistas salen con el concepto de lo que le conviene más al país, pero esto no lo sabe casi nadie. La gente sabe lo que le conviene. En un país donde mucha gente ha perdido tanto y siente que hay diferencias, hay gente que sabe que le conviene que gane Keiko Fujimori y quienes tienen esperanza en que gane Pedro Castillo”, concluyó.

Távara consideró que los electores que ya decidieron su voto son más emotivos. “Hay un pequeño porcentaje que sí se va a sentar a ver el debate esperando credibilidad, solvencia técnica, algunas clarificaciones sobre las propuestas. En esta elección polarizada, casi todos nos sentamos a ver el debate con la expectativa de uno u otro candidato”, finalizó.

