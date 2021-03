Conforme a los criterios de Saber más

En la carrera para las elecciones del 2021, se han propuesto planes que, en algunos casos, son insuficientes y, en otros, muy genéricos. Entre ellos, los temas ambientales.

Este Diario revisó los planes de gobierno de los principales partidos políticos, y puso algunas de las propuestas bajo el análisis de dos especialistas: Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad y secretario general de Transparencia, e Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Este es su análisis:





George Forsyth (Victoria Nacional)

1. “Crear el Viceministerio de Cambio Climático y Desertificación”.

Iván Lanegra: Es viable

“Para darle más fuerza al asunto del cambio climático hay que fortalecer el Ministerio del Ambiente. […] Pero en la CADE Forsyth ha dicho que va a eliminar o fusionar el ministerio. Hay una contradicción”.

Isabel Calle: Viable pero no necesario

“En lugar de ello, debería enfocarse en buscar el financiamiento para las contribuciones nacionales determinadas presentadas en el 2020”.

2. Cortar el circuito de la tala ilegal con participación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, e impulsar la reforestación.

Iván Lanegra: Sí es viable, pero no es nuevo.

“Requiere una política de desarrollo rural para no estar atacando el síntoma sin atacar el problema de fondo”.

Isabel Calle: Es viable, ya se está haciendo.

“Se está avanzando pero requiere un esfuerzo bastante grande. Las soluciones tienen que aterrizarse más. Faltan incentivos para mover a las personas que trabajan en tala ilegal a otros trabajos”.

3. Tratamiento de residuos sólidos y desarrollo de rellenos sanitarios para generar energía y reciclaje, y combatir la contaminación de aguas en ríos y mar.

Iván Lanegra: Es viable, depende del cómo.

“Hay una ley desde el año 2000. La pregunta es cómo vas a cambiar la inercia actual. […] No es nada nuevo, el téma es cómo se va a hacer”.

Isabel Calle: Es necesario, y la viabilidad depende de si consigue financiamiento.

“Es clara la solución, falta el tema de presupuesto. No se ha tratado cómo incorporar al ciudadano en el proceso de tratar residuos sólidos, […] cómo generarle valor al residuo sólido, […] y cómo incorporar al reciclador informal”.

4. Programa de Desarrollo de la Economía Circular que promueve participación de PyMEs en industria de reciclaje, reutilización de agua y residuos sólidos, y minimización de la producción al mínimo indispensable.

Iván Lanegra: Es poco viable, pero necesario.

“La prioridad es otra. […] No es que las PyMEs no puedan dar ese salto, pero no sé si la prioridad está ahí”.

Isabel Calle: Es inviable, pero deseable.

“En el contexto de la pandemia, las que más han sufrido son las PyMEs. […] Tienes PyMEs que han desaparecido, y otras se van a concentrar en cómo recuperarse y no en invertir”.

Yonhy Lescano (Acción Popular)

1. Apoyo a empresas que operan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para que amplíen.

Iván Lanegra: Es viable, y no es que sea malo, pero no es la prioridad.

“El problema del Perú no es el manejo de residuos eléctricos, hay otros problemas [ambientales] más serios”.

Isabel Calle: Ya existe.

“Ya hay un reglamento de residuos de aparatos eléctricos. No hay claridad de cuál sería el valor agregado a esto”.

2. Combatir tala y minería ilegal, proteger ecosistemas e impulsar producción de energías limpias renovables.

Iván Lanegra: Es un buen deseo, no te dicen cómo.

“La meta es correcta y es prioritaria, pero no te dice nada sobre el cómo”.

Isabel Calle: Es un buen deseo.

“Es un buen deseo. [Pero] no hay detalle del cómo”.

3. Manejo integral del agua y regulación a estándares de calidad del aire.

Iván Lanegra: Ya existe, no dicen cómo quieren cambiarlo.

“Ya hay una ley de manejo de recursos hídricos. […] La regulación del aire ya existe, no se sabe si quieren cambiarlo”.

Isabel Calle: Es viable y necesario

“Lo que pagan los usuarios de agua está por debajo del valor real. La revisión de la retribución económica es viable y necesaria”.

4. Manejar el territorio nacional de modo racional y sostenible, generando sostenibilidad económica, ambiental y social.

Iván Lanegra: Necesario.

“Es una buena propuesta como objetivo. Está en documentos ya existentes. No dicen nada nuevo”.

Isabel Calle:

“La propuesta es muy genérica”.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

1. Incorporar en las cuentas nacionales la valoración de los recursos naturales y ambientales, la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales.

Iván Lanegra: Viable, necesario y prioritario.

“Hay que ver los detalles, pero hay idea de que es algo adecuado”.

Isabel Calle: Es necesario, pero muy genérico.

“Es un buen deseo, pero no hay claridad de qué van a hacer o cómo lo van a hacer”.

2. Planes de ordenamiento urbano que permitan el manejo de residuos urbanos e industriales.

Iván Lanegra: Es inviable.

“Si se refieren a hacer los planes, eso es competencia municipal, no nacional”.

Isabel Calle: Es necesario pero inviable.

“No queda claro qué están buscando […] Es competencia de las municipalidades. Podrían aprobar un nuevo reglamento, pero todo está bajo la autoridad de la municipalidad”.

3. Buscar inversión ambiental para actividades industriales y aprovechamiento sostenible de recursos forestales.

Iván Lanegra: Es viable y positivo.

“Viable, ya existe, pero falta detalle”.

Isabel Calle: Buena intención.

“Falta detalle. La intención es buena pero no hay nada de información”.

4. Cambiar, de manera progresiva, la matriz energética a fuentes de energía renovables, y los sistemas de transporte a combustible eléctrico.

Iván Lanegra: Falta detalle para determinar viabilidad.

“La pregunta es, nuevamente, ¿cuál es la meta?”

Isabel Calle: Es viable y deseable.

“Ya estamos en ese camino”.

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

1. Reconocimiento de tratados y acuerdos internacionales, como Escazú, los derechos sobre territorio de pueblos indígenas y crear áreas marinas protegidas.

Iván Lanegra: Necesario y viable

“Escazú depende del acuerdo político. Lo de los territorios indígenas está bien, yo le pondría más detalle. En el tema de las áreas marinas hay un consenso en que eso está bien”.

Isabel Calle: Viable y necesario.

“La viabilidad política para Escazú debería darse con este nuevo Congreso. El único tema que ha sido controversial fue el de los defensores ambientales. Ese tema, incluso más allá del acuerdo de Escazú, es cada vez más importante”.

2. Gestión integral de residuos sólidos actualizando el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos Municipal.

Iván Lanegra: No es necesario.

“Así como lo pone ya está regulado, y eso es labor municipal”.

Isabel Calle: Es necesario pero inviable.

“Está a cargo de los municipios, y ya tenemos una ley de residuos sólidos y una ley que regula el plástico de un solo uso. Debe haber un trabajo más de financiamiento y más municipal”.

3. Moratoria Nacional por 10 años a la minería submarina por su impacto ambiental.

Iván Lanegra: No es viable ni necesario.

“Podrías declarar algunas áreas intangibles. […] Una moratoria de este tipo solo puede resultar de una discusión muy seria. Ni si quiera ha habido una discusión sobre el tema”.

Isabel Calle: No es viable ni necesario.

“No hay suficiente sustento técnico ni político para declarar ello”.

4. Priorizar la preservación del medio ambiente y de ecosistemas frágiles en la transición energética hacia energías renovables y en la planificación urbana.

Iván Lanegra: La meta es correcta, pero no dice cómo.

“Aquí el tema central es la transición energética. […] Hay que hacerlo, pero no dicen el cómo, cuándo, dónde. No hay metas para evaluar su viabilidad”.

Isabel Calle: Es viable y deseable.

“El Perú tiene una serie de ecosistémas frágiles que no están bajo la protección de las áreas protegidas pero sí tienen que ser conservadas”.





Daniel Urresti (Podemos Perú)

1. Fomentar el uso de la energía solar, eólica, térmica e hiráulica a través de paneles solares, molinos, represas y plantas de gas natural.

Iván Lanegra: Es necesario, puede ser viable.

“El problema es que lo mezcla con represas y plantas de gas natural. […] Todo lo primero es renovable, pero las represas tienen impactos ambientales muy serios, y el gas no es renovable, es energía fósil. […] Faltan metas”.

Isabel Calle: Deseable, pero poco claro.

“No hay mayor detalle”.

2. Penalizar fuertemente la contaminación de playas, ríos, arroyos, por desechos químicos industriales, agrotóxicos, aguas servidas o basura.

Iván Lanegra: No es necesario.

“Ya existe el delito ambiental. Aumentar penas sin más tiene que tener fundamento. El tema no es solo el asunto de sanción, es de prevención”.

Isabel Calle: Es insuficiente.

“No tenemos jueces en medio ambiente. Tenemos jueces sin especialización en la materia. Puede estar regulado el delito, pero es insuficiente si no lo dotas de institucionalidad y recursos”.

3. Incentivos para el tránsito hacia una economía circular donde las empresas trabajaran activamente en mejorar su eficiencia ambiental.

Iván Lanegra: Viable y necesario.

“Está mejor planteado. […] Podrían ser incentivos tributarios, incentivos en programas públicos o privados, habría que verlo”.

Isabel Calle: Deseable pero insuficiente.

“Genérico, no te dice cómo”.

4. Ley de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos con el fin de proteger el medioambiente.

Iván Lanegra: Es viable pero no necesario.

“La Ley General de Residuos Sólidos puede ser suficiente. Puede incluirse en la ley general o en el reglamento”.

Isabel Calle: Ya existe y no es prioritario.

“Ya hay un reglamento aprobado de esto. En comparación a las problemáticas generales, es muy específico”.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

1. Protección de bosques y reforestación de 500mil hectáreas anuales para la explotación sustentada.

Iván Lanegra: Inviable pero necesario.

“Si la reforestación es la meta, va a ser imposible de alcanzar. Lo bueno es que tienen una meta, eso hay que reconocerlo”.

Isabel Calle: Deseable, pero poco claro.

“Hay que reforestar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿con qué presupuesto? ¿con qué especies lo hacemos? ¿en dónde lo hacemos? Sigue siendo muy genérica la propuesta. ¿Es deseable? Sí”.

2. Crear la Autoridad de Cuencas para gestionar los recursos hídricos y evitar contaminación y desechos.

Iván Lanegra: No es necesario.

“Tal como está formulado no es diferente lo que ya existe. Las cuencas son gestionadas por la Autoridad Nacional del Agua”.

Isabel Calle: No es necesario.

“No hay financiamiento para la gestión de recursos hídricos. Ahí es donde hay que apuntar, no a crear más instituciones”.

3. Priorizar fuentes de energía limpia, como hidráulica, eólica y solar. Expansión de distribución de gas de Camisea e impulso a proyectos de irrigación costeros que usen gas natural.

Iván Lanegra: Es viable y necesario.

“Me parece que la formulación es contradictoria. Como alternativas para el futuro deberíamos dejar otras fuentes de fósil, excepto a gas. Es lo más viable para el Perú”.

Isabel Calle: Deseable, pero genérica.

“No sé si el problema es la cantidad de gas que se está exportando o el contrato que tenemos y que nos obliga más [para el exterior antes] que para mercado nacional, creo que ahí está el tema”.

4. Protección de recursos marinos con pesca sostenible y acuicultura con PyME.

Iván Lanegra: Buena idea, falta detalle en qué es sostenible.

“Puede ser positivo porque está refiriéndose a los pequeños. Es una actividad súper importante porque mucha gente se dedica a eso. No está claro a qué se refiere con pesca sostenible. Puede estar hablando de aumentar la escala”.

Isabel Calle: Deseable, pero insuficiente.

“Necesitamos acciones concretas para la pesca artesanal, industrial. Establecer reglamentos de ordenamiento pesquero. Por ahí deberíamos empezar”.

