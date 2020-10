Conforme a los criterios de Saber más

Anoche, Alfredo Barnechea se inscribió como precandidato presidencial de Acción Popular (AP) para intentar repetir la campaña que cinco años atrás le fue esquiva. Llegó a Lima procedente de Madrid en el último día en el que su partido iba a aceptar las inscripciones de precandidatos.

La decisión de inscribirse, según fuentes confiables, fue tomada casi de “última hora”. Irá acompañado por Maricarmen Alva Prieto, excandidata al Congreso en las elecciones de enero, en la primera vicepresidencia; y Armando Villanueva, quien fue congresista por Cusco en el período disuelto.

Los inconvenientes que se generaron a raíz del último plenario de Acción Popular mantuvieron bajo duda la participación de Barnechea en la contienda. Recién ayer tomó la decisión de hacerlo, y luego se comunicó con Alva para invitarla a integrar la plancha, tal como lo confirmó ella misma a este Diario.

En la vereda de enfrente su contendor será el exparlamentario Yonhy Lescano, quien había manifestado su intención de participar en la contienda desde el año pasado. Él estará acompañado por la enfermera ayacuchana, con maestría en gestión pública, Gisela Tipe, en la primera vicepresidencia; y Luis Alberto Velarde, ex secretario general del partido de la lampa y excandidato al Congreso.

La tercera precandidatura es una reacción a la renuncia de Raúl Diez Canseco en la noche del miércoles. El excongresista Edmundo del Águila Herrera se inscribió junto a Celia Quispe, excandidata al Congreso por Cusco, y el excongresista y exalcalde de Huancayo Pedro Morales.

“Edmundo, mi hijo, era el jefe de la campaña de Raúl Diez Canseco e integrante del plan de gobierno. [...] Lo que queremos es fortalecer el aspecto doctrinario de Acción Popular, y para eso necesitamos un representante de esa línea. Raúl Diez Canseco representaba esa línea, pero declinó; entonces el que seguía en esa línea de sucesión era Edmundo del Águila Herrera”, dice Edmundo del Águila Morote, padre del precandidato.

Las tres candidaturas tienen gestos hacia las regiones y al corazón acciopopulista. En primer lugar, Maricarmen Alva –quien también postulará al Parlamento– es familiar del fallecido líder histórico Javier Alva Orlandini. “Yo he nacido en Acción Popular, mi familia ha sido fundadora [...] Estoy por tradición y convicción, he sido dirigente, teniente alcaldesa de Santa María del Mar; definitivamente soy de familia acciopopulista y represento lo que es AP”, señaló Alva.

De otro lado, Lescano describió a Velarde, antes de hacer pública la formación de la plancha, como una persona que había trabajado con los expresidentes Fernando Belaunde y Valentín Paniagua. Velarde tiene una larga trayectoria en el partido, en el que ocupó su primer cargo político en 1977, y fue secretario general entre el 2005 y el 2007.

La plancha de Del Águila está conformada por miembros de familias de Acción Popular. El propio precandidato presidencial es hijo del dirigente Edmundo del Águila Morote; Celia Quispe es hija de Bonifacio Quispe, exdiputado de AP de Cusco; y Pedro Morales es un exparlamentario cuyo hijo postulará al Congreso por esta agrupación. Del Águila Morote indica que lo que se ha buscado es tener un equipo que preserve la línea ideológica del partido. “Son tres puras sangre”, dice.

Fuentes de AP señalan que entre los Del Águila y Barnechea hay rencillas muy profundas. Sobre la posibilidad de que se quiten votos en las internas entre ambos por compartir el mismo espectro ideológico en AP, Del Águila Morote reconoció que esta es una posibilidad. “Edmundo va a captar los votos doctrinarios del partido”, indicó.

Lescano, por su lado, no tendrá competidores que le resten votos en su orilla ideológica.

Problemas internos

Dos decisiones que se tomaron en el plenario del sábado generaron malestar en las tiendas de Barnechea y Diez Canseco. La primera fue que se estableció que el partido postularía sin invitados; y la segunda es que se exigiría cinco años de militancia a los candidatos a la presidencia y vicepresidencias; y un año a los que quieran postular al Congreso. Diez Canseco optó por renunciar y Barnechea tomó la decisión de participar en el último día.

La zozobra generada en los últimos días motivó que el sector de centroderecha propusiera a Víctor Andrés García Belaunde como el candidato que competiría contra Lescano, a quien asocian con la facción izquierdista y regionalista. Este había aceptado participar, pero tras la decisión de último momento de Barnechea de inscribirse, dio un paso al costado.

“A mí me buscaron para que reemplazara a los dos y enfrentarme a Lescano, pero parece que a última hora Raúl [Diez Canseco] se retiró y Barnechea no, por lo que ya no tiene sentido mi presencia en la candidatura”, señaló a este Diario.

La decisión de no llevar invitados generó tensión en los últimos días. Esto surgió a raíz de la oposición de Lescano a que en el reglamento de las elecciones internas del partido se incluya la posibilidad de llevar a un 20% de designados.

El plenario tomó esta decisión pese a los argumentos que se plantearon en favor de sumar gente de prestigio; de dejarle cierto margen de elección al candidato presidencial; y de problemas más concretos como las dificultades para alcanzar paridad en algunas regiones.

Los que votaron a favor de esta iniciativa, además de Lescano, fueron el presidente Mesías Guevara, la vicepresidenta Bertha Arroyo y los legisladores Ricardo Burga, Wilmer Bajonero, Rolando Campos, Yessy Fabián, Anthony Novoa, Juan Oyola, Rosario Paredes, Luis Roel, Luis Simeón, Hans Troyes y Jorge Vásquez.

Otro tema que generó malestar fue la posibilidad de que algunos congresistas se inscriban para tentar la reelección. Hasta ayer un grupo de al menos seis congresistas han estado preguntando por la posibilidad de presentarse para la reelección, y estuvieron presionando a otros para que se sumen. De hecho, el tema generó tensión en el plenario de Acción Popular el sábado.

Pero la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que prohibe estas postulaciones, emitida anoche, zanjó esta discusión.

