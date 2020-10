Conforme a los criterios de Saber más

El partido Unión por el Perú (UPP) alista su cambio de denominación con miras a las elecciones generales del 2021. Producto de la alianza política que tiene con el Frente Patriótico Peruano, el partido fundado hace 26 años por Javier Pérez de Cuellar busca adoptar el nombre del movimiento político de Antauro Humala.

Humala, condenado a 19 años de prisión efectiva por la comisión de cinco delitos durante el ‘andahuaylazo’ del 2005, se afilió a UPP a fines de octubre del 2019 con el objetivo de participar en la lista de candidatos al Congreso del periodo 2020-2021. Meses antes, en junio, había anunciado la creación del Frente Patriótico Peruano.

Producto de esa alianza, luego de 14 años UPP retornó al Parlamento con trece parlamentarios. Entre ellos, los actuales legisladores Posemoscrowte Chagua, Roberto Chavarría y Héctor Maquera, quienes también cumplieron condenas por su participación en el ‘andahuaylazo’.

Antauro Humala anunció la creación de su movimiento Frente Patriótico Peruano en junio del 2019. (Captura: Tv Perú)

Carlos Repetto, secretario nacional de prensa del Frente Patriótico, dijo a El Comercio que “la alianza con UPP está más fuerte que nunca”. Muestra de ello son los trámites administrativos que iniciaron ante el Indecopi desde junio para cambiar su denominación.

“Ya no se va a llamar UPP sino Frente Patriótico Peruano. El cambio es con miras al 2021, que en la planilla (de votación) no salga UPP sino Frente Patriótico Peruano”, dijo Repetto.

Esta variación fue confirmada por el congresista José Vega, quien también es secretario general de UPP. Una vez concluido el procedimiento en Indecopi, la denominación debe ser comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Nosotros creemos que este nombre va a representar la unidad e integración de todos los grupos sociales, gremiales, que van a incluirse en el proyecto. Queremos un gran frente para todos los que defienden nuestras banderas políticas. Esperamos nos den pronto las respuesta”, dijo Vega a este Diario.

La Dirección de Signos Distintivos detalló a El Comercio que la marca Frente Patriótico Peruano se encuentra registrada a nombre de Armando Martín Barrantes Martínez y Fabián Quispe Arohuillca.

Esta dirección recibió dos solicitudes para transferir la marca a diferentes personas. Por ello, de acuerdo a ley y a fin de aclarar el tema, solicitaron a las partes involucradas una explicación sobre a quién se ha transferido efectivamente la marca. "Los solicitantes de las transferencias son: Virgilio Acuña Peralta. José Alejandro Vega Antonio y Norma Angélica Escudero Vega”, precisaron.

Al igual que Vega, Repetto dijo que el cambio a Frente Patriótico se da para la “inclusión” de las organizaciones afines. “Se ha sumado Ricardo Belmont con Obras, Daniel Mora con Futuro Perú, Kallpa, los cocaleros, el MAS, -entre otros- y queríamos que este nombre tenga la capacidad de inclusión”. Se trata de agrupaciones con presencia regional y algunas de ellas en Lima.

El requisito principal para ser parte, según Repetto, es que estos movimientos estén alineados con los “10 puntos patrióticos soberanos”, que incluyen el restablecimiento de la pena de muerte y el cambio de la Constitución. Aunque habrá un cambio de nombre, la “V” y colores del logo no serán cambiados, al igual que los temas que propugnan desde el 2005.

Antauro Humala cumple una condena de 19 años por los delitos cometidos durante el 'andahuaylazo'. (Foto: USI)





Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, comentó que de acuerdo con el cronograma del JNE, el 22 de diciembre es la fecha limite para la inscripción de listas y candidatos, así como el cierre del registro de organizaciones políticas.

“Hasta el 22 tendría que estar resuelto el cambio de nombre y haberlo presentado al JNE. El 22 tienen que presentar listas de candidatos, entonces cómo presentan con un nombre distinto”, dijo Jáuregui. Asimismo, comentó que “es un error estratégico hacer cambios con un proceso ya convocado y a puertas de una elección interna. Es un ejemplo de improvisación, sin nada definido, de personas que se reúnen con fines de participación y para ganar escaños. Es un indicador de precariedad, pero la ley les permite”.

Alianzas y rupturas

Esta no es la primera vez que UPP se une a los Humala para formar una alianza política. El 2006, cuando Vega también era secretario general del partido, se concretó un enlace con el Partido Nacionalista Peruano y Ollanta Humala fue presentado como el candidato a la presidencia. Como resultado, 45 parlamentarios de esta alianza ingresaron al Congreso, de los cuales 20 eran de UPP. Sin embargo, dos años después, la bancada se partió.

Esta historia política no es tan distante a lo ocurrido durante el actual periodo parlamentario. Al poco tiempo de haberse instalado en el nuevo Congreso, las filas etnocaceristas formaron un grupo interno llamado “bancada etnocacerista” y otro bloque hizo el intento de conformar un “frente patriótico etnocacerista”.

El origen fueron los acuerdos que se habían tomado en el X Congreso Nacional del partido etnocacerista: el pedido de una vocería etnocacerista dentro de UPP y la inscripción de un propio proyecto político con miras a las elecciones. Posteriormente, cuatro congresistas -entre ellos Edgar Alarcón- solicitaron formar una nueva bancada, pero este pedido después fue suspendido.

Con miras a las nuevas elecciones, una de las recientes adherencias al Frente Patriótico fue la de Daniel Mora, el excongresista que decidió ser parte de estas filas junto a su organización Futuro Perú. La incorporación fue aprobada por Antauro Humala y, de acuerdo a lo que comentaron Mora y Repetto a este Diario, el también excandidato será el encargado de formular un plan de gobierno. Sin embargo, no se dejó en claro si además participaría como precandidato.

Precandidaturas y el factor Humala

Una de las personas allegadas al entorno del Frente Patriótico es la abogada Carmen Huidobro, defensa de Antauro Humala y asesora de la Comisión de Fiscalización, cuyo presidente es el legislador Alarcón.

En diálogo con El Comercio, Huidobro comentó que no descartaría una precandidatura en UPP, tal como ocurrió en las últimas elecciones congresales.

“Yo también tengo interés, pero dependo de las internas. Estoy calificada. Tengo esa proyección, pero estoy sujeta a la democracia interna del partido”, comentó. Además, refirió que por el momento siguen trabajando en las precandidaturas con miras a ese proceso interno. Esto también fue comentado por Carlos Repetto y José Vega.

“Todavía no hemos hecho las propuestas y luego evaluaremos con este proceso, luego veremos la evaluación de la propuesta”, dijo el secretario general del partido.

Quien también dijo estar interesado en una participación es Virgilio Acuña, excandidato al Congreso por UPP. “Espero ser invitado porque no estoy afiliado”, y añadió que por el momento no ha conversado con la dirigencia del partido pero espera “hacerlo más adelante”.

El Frente Patriótico consideraría como su candidato indiscutible es Antauro Humala, pese a que está impedido de postular porque cumple una condena. Vega dijo que la defensa partidaria presentó hace una semana un pedido por pena cumplida y redención al INPE para que Humala sea excarcelado. Dijo que el lunes 12 tendrían una decisión sobre el tema.

“En las internas tenemos a Antauro Humala y sobre esa base esperamos que el lunes esté libre. Se presentó el pedido por pena cumplida y redención por ciertos criterios. Los abogados ya solicitaron la libertad”, dijo Vega.

En este mismo sentido declaró Repetto: “Antauro ya cumplió su pena y solicitó la pena cumplida. Es cosa de tiempo. Siempre nos tenemos que ceñir a la reglas del JNE y tiene que haber elecciones, pero es indudable que electoral y democráticamente él va a ser nuestro candidato porque lo vamos a elegir así”.

El alejamiento de etnocaceristas

El legislador Posemoscrowte Chagua, quien participó junto a Antauro Humala en el ‘andahuaylazo’, manifestó su alejamiento del Frente Patriótico. “Yo no tengo ya nada que ver con Antauro Humala respecto al tema electoral. No estoy apoyando la candidatura de él. Yo apoyo la libertad de todos los reos por el ‘andahuaylazo’. Pero, no considero que Antauro sea la solución para el país”, dijo en diálogo con El Comercio.

Asimismo, Chagua dijo que es dirigente del partido etnocacerista y Humala “se ha ido con el frente patriótico, que eran los aliados del partido”. Comentó también que no tendrán ninguna alianza con alguna organización política porque su objetivo es la conformación de un partido propio.

“El Frente Patriótico son los nuevos amigos de Antauro, aliados de último momento para fines electorales. Ellos están yendo con UPP. Como etnocaceristas estamos con Carlos Chavarría (también congresista). El Frente Patriótico es un frente de candidatos. La idea original era una fuerza poblacional, eso no existe”, finalizó Chagua.

Por su parte, Carlos Repetto comentó que tanto Chagua como Chavarría siguen en la bancada y que sus diferencias son personales. “siguen alineados con la ideología”.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente del Congreso, Manuel Merino, se disculpa tras frases consideradas machistas y sexistas.

Presidente del Congreso ofrece disculpas por expresión referida al noviazgo 08/10/2020