El ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y actual candidato de Fuerza Popular al Congreso, Ernesto Bustamante, ha tenido diferentes posiciones sobre una de las vacunas del laboratorio chino Sinopharm, que están en la fase III de estudios clínicos en el Perú. Por ejemplo, el último viernes, en el programa “Beto a saber” de Willax TV, dijo que los médicos, que ya recibieron las dosis de este fármaco contra el COVID-19, deben volver a ser vacunados “con alguna vacuna que sea firme”.

“Yo pienso que el gobierno les debe una disculpa [a los médicos de la primera línea], la Universidad Cayetano Heredia les debe una disculpa, y lo que hay que hacer es decirles que se sigan protegiendo y luego vacunarlos con alguna vacuna que sea firme, que tenga el 90% de eficacia y hay un abanico de posibilidades”, refirió.

Bustamante- quien también dirige el programa de Salud en el plan de gobierno de Fuerza Popular- sostuvo que los resultados de un informe preliminar que se revelaron el viernes “son inaceptables” y consideró que esta vacuna “es igual a agua destilada”, sin precisar a cuál de las dos vacunas se refería, si a la desarrollada a partir del virus de Beijing o el de Wuhan.

Incluso, el biólogo no pudo detallar cuál de esas dos vacunas adquirió el Perú.

Según informó Willax TV, los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en Perú habrían arrojado una eficacia del 33,3% en el caso del virus de Wuhan y de 11,5% para el virus de Beijing.

No obstante, el candidato del fujimorismo al Parlamento precisó que interpretaron al revés los datos. Es decir, que la vacuna desarrolla a partir del virus de Beijing tiene el 33,3% de eficacia respecto a pruebas PCR positivos, y el de Wuhan 11,5%. Y cabe decir que las vacunas no evitan el contagio del coronavirus, sino que se llegue a un cuadro grave.

Bustamante, además, mencionó un aspecto que no dijo en Willax TV, el estudio preliminar indica que la vacuna de Beijing tiene un 62,9% de eficacia en los pacientes que tengan una baja saturación de oxígeno, por debajo del 93%.

Según informó “Cuarto Poder”, el estudio preliminar señala que el 63,8% no presenta anomalías en la tomografía del tórax, a la hora de descartar neumonía. Y tiene el 91% de eficacia en los casos que no necesitan de hospitalización.

El candidato de Fuerza Popular al Parlamento, tras precisar su primera aparición en televisión, donde dijo que la vacuna “no sirve en ninguno de sus aspectos”, ahora señaló en “Panorama” que la vacunación no se debe suspender, sino solamente los ensayos clínicos referidos a la vacuna de Wuhan, la que, de acuerdo al estudio preliminar, registra menor eficacia.

Al ser consultado sobre si él no se vacunaría con la dosis de Beijing, Bustamante respondió: “Si no hay otro remedio me vacunaría con esa, porque es la que hay”.

En solo tres días pasó de recomendar que los médicos que recibieron las dos dosis de la vacuna de Sinopharm debían ser vacunados nuevamente, pero con “alguna vacuna que sea firme”, a señalar que él sí recibiría esta vacuna.

