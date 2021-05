Conforme a los criterios de Saber más

El virtual congresista Ernesto Bustamante se encuentra en el extranjero, donde está recabando información sobre la compra e instalación de plantas de oxígeno (Fuerza Popular ha prometido instalar 100 en los primeros tres meses de su eventual gobierno). Sin embargo, en Lima, ha recibido los primeros cuestionamientos desde la interna del partido naranja.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular a la Presidencia, marcó el último domingo, por primera vez, distancia con Bustamante, coordinador en Salud de su equipo técnico, por sus declaraciones “desafortunadas” sobre la vacuna del laboratorio chino Sinopharm contra el COVID-19. El biólogo molecular la había calificado de “agua destilada”.

“Él hizo estas declaraciones a título personal, en ningún momento consultó ni con el partido ni con mi persona, quiero dejar eso bien en claro. Y es verdad que en alguna de las frases han sido un poco desafortunadas, con las cuales yo no estoy de acuerdo”, remarcó Fujimori Higuchi en “Panorama”, dos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobara el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm.

Ese mismo día, la embajada de China en el Perú, en un acto poco común en la diplomacia, criticó, por medio de su cuenta oficial de Twitter, que a pesar de que la OMS haya destacado la “calidad, seguridad, eficacia y fácil transporte” de la vacuna de Sinopharm, “unos pocos ‘expertos’ y medios de comunicación no se cansen” de atacarla y difamarla.

“Exhortamos a que respeten la ciencia, sean responsables y dejen de desinformar al público”, subrayaron.

Precisamente, el martes 4 de mayo, Bustamante, en Willax TV, dijo que un pre informe de la OMS sobre la vacuna china “había sido mal leído”. Agregó que lo más resaltante de este documento preliminar era que no había evidencia sobre la eficacia en las personas mayores de 59 años. “Sería una vacuna aparentemente solo para personas entre 18 y 59 años”, manifestó.

Fuentes de Fuerza Popular indicaron que la reacción de Fujimori Higuchi no fue por el tuit de la embajada China en el Perú, pero sí porque las polémicas expresiones de Bustamante, a pesar de haberse dado en marzo y de haber sido a título personal, afectaban su candidatura. Agregaron que la posición del virtual congresista no representó en ningún momento al fujimorismo.

Las mismas fuentes señalaron que en los próximos días se sumarán otros expertos en salud, ciencia y tecnología al equipo técnico naranja, sin que esto signifique el retiro de Bustamante, aunque es probable que la conducción de las políticas para frenar a la pandemia de COVID-19 pase a otras manos.

“Nadie es dueño de tema, mientras más posiciones vengan, inclusive discrepantes o que ayuden, es mejor”, expresaron.

Otras fuentes de Fuerza Popular refirieron que no existe un resquebrajamiento en la relación entre Fujimori Higuchi y Bustamante, pero sí un punto donde no hay coincidencia.

“En ningún momento Bustamante hizo una campaña antivacunación. Lo que nos faltaban, en se momento, eran vacunas. Él sigue colaborando con nosotros, es parte del equipo técnico y es congresista, lo que hubo son pareceres distintos, [la crítica a la vacuna de Sinopharm] fue una posición personal de él, no del partido y mucho menos de Keiko Fujimori”, subrayaron las mismas fuentes.

¿Solo será congresista?

Fujimori Higuchi, al ser consultada en RPP Noticias el viernes pasado, sobre si Bustamante sería parte de un eventual gobierno de Fuerza Popular, respondió que este será “congresista”.

“Yo no he querido adelantar ningún nombre por humildad y precaución, el doctor Bustamante va a ser congresista y sin duda su opinión como científico seguirá siendo valiosa”, expresó.

Fuentes de Fuerza Popular indicaron que esta posición de la candidata presidencial se debe a que ella prefiere no brindar nombres de un eventual Gabinete Ministerial, porque la elección aún no se ha realizado. Aunque, otras fuentes, mencionaron que, en la práctica, esta fue la primera señal de parte Fujimori Higuchi a Bustamante respecto a que no estaba de acuerdo con sus declaraciones.

Este Diario se comunicó con Bustamante, quien se excusó de brindar declaraciones al encontrarse en el extranjero.

“Este viaje ha sido por temas técnicos, y ha sido planificado, nadie lo ha mandado en un avión a la Siberia”, señalaron fuentes del partido naranja.

La politóloga Kathy Zegarra consideró que Fujimori Higuchi está “intentado alejarse de la mayoría de pasivos” que se le puedan presentar en la campaña de segunda vuelta. “Las declaraciones de Bustamante fueron negativas y, hasta peligrosas, para la salud pública. Me parece correcto que sea haga explicita una distancia con estas declaraciones”, manifestó a El Comercio.

Fernando Huamán, docente de Opinión Pública en la Universidad de Piura, afirmó que las expresiones del virtual congresista de Fuerza Popular sobre la vacuna china fueron “temerarias”, porque las hizo a partir de datos parciales. Agregó que la candidata presidencial del partido naranja no puede darse el lujo de recibir cuestionamientos sobre la pandemia, cuando este es un tema central en la actualidad.

“Me parece que no ha marcado suficiente distancia, matizó su crítica. El deslinde no ha sido contundente. Sus declaraciones fueron temerarias, un político puede darse ese lujo, pero no un científico, que se maneja en los términos de la exactitud”, acotó.

En agosto de 2018, Bustamante fue removido de la dirección del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) por “pérdida de confianza”. Un año antes había sido suspendido temporalmente, tras la inmovilización de 44.400 conservas de caballa chinas por contener gusanos.