“El problema principal sin duda es no tener las vacunas, nos estamos saltando un paso, estamos viendo cómo las vamos a distribuir, primero hay que tenerlas acá, no tenemos vacunas, necesitamos 30 millones de vacunas en el Perú y no las tenemos”.

Alberto Beingolea, candidato del PPC a la Presidencia. Lunes 29 de marzo en el primer debate del JNE