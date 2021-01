El ministro es el responsable político. Por las muertes individualmente... yo no he dado la orden y no puedo dar una orden de salir al frente de ciudadanos con armas de fuego. Eso es imposible. He dicho que el ministro del Interior no es el jefe de la policía. [...] Responsable político, claro que sí [lo soy]. Los ministros son los responsables políticos de cada uno de sus sectores. No lo es el presidente de la República.

José Elice, ministro del Interior, sobre las muertes en La Libertad. Entrevista en RPP Noticias