Fernando Rospigliosi, exministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo, defiende su ingreso a Fuerza Popular, partido al que antes criticó duramente. El también candidato al Congreso afirma que, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, los 18 generales de la Policía que fueron pasados al retiro por la administración de Francisco Sagasti, serán repuestos.

— ¿A qué se refiere puntualmente Keiko Fujimori cuando usa el término “mano dura” para resumir su propuesta de gobierno?

Se refiere a que hay que tratar con firmeza a los principales problemas que aquejan al país en esta crisis, firmeza frente a la propagación del COVID-19, firmeza para enfrentar la crisis económica, firmeza para respaldar a las empresas que necesitan reactivarse y firmeza para hacerle frente a la delincuencia, que sin duda está creciendo en el Perú.

— El expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. ¿No cree que usar las palabras “mano dura” como eje central de la campaña de Keiko Fujimori puede ser un error, teniendo en cuenta los pasivos que arrastra el fujimorismo?

No, para nada, porque de lo que se trata es de resolver los problemas del país con firmeza y energía, sin vacilaciones, no, como hemos tenido con este gobierno y con el anterior de Vizcarra, que están conduciendo al país a la catástrofe. Y respecto a lo que dices sobre la condena de 25 años de Alberto Fujimori, creo que está perfectamente claro que fue una condena política. Ricardo Uceda, quien descubrió las fosas de La Cantuta en 1993, ha demostrado que ahí no hubo autoría mediata, no hubo participación del entonces presidente.

— En el 2013, usted dijo que el fallo de la sala del juez César San Martín fue impecable…

Por lo menos desde 2015, en una entrevista que me hicieron en el Trome, me he manifestado a favor del indulto a Fujimori. Y en efecto, cuando se dio el fallo estuve de acuerdo, pero estaba equivocado. El indulto procede, porque esa condena de 25 años fue injusta, por la edad [de Fujimori] y por razones humanitarias .

— ¿La “mano” dura que propone Keiko Fujimori tiene alguna similitud con la “mano dura” de la década de los noventa?

La situación es distinta, en esa época [los noventa] había terrorismo. La interpretación que hay que darle a la expresión es de energía y firmeza para atacar los problemas fundamentales del país: la pandemia, la crisis económica y la seguridad ciudadana. Y esto [la mano dura] en seguridad ciudadana no significa violar los derechos humanos de las personas, sino aplicar la ley cuando haya que hacerlo.

— ¿Entonces, no va a significar abuso de autoridad de la Policía ni grupos Colina?

Pero por favor, de ninguna manera, esas son violaciones a los derechos humanos, esto no está ni siquiera en el discurso, pero sí es aplicar la ley con firmeza, no dejar que a la Policía la apedreen, que la ataquen impunemente, que los delincuentes golpeen a policías, como he visto hace unos días en el Callao. En un gobierno de Fuerza Popular no se va a tolerar ese tipo de ataques a la policía.

— El plan de gobierno de Fuerza Popular solo dedica tres de sus 90 páginas a desarrollar sus propuestas en seguridad ciudadana y salvo el programa Distrito Seguro, el resto de puntos no dicen el cómo. ¿Cuáles son sus indicadores?

Bueno, yo he hecho el programa, la parte de seguridad ciudadana. Y tampoco se trata de hacer un volumen de varios tomos, es un resumen apretado, básicamente las ideas centrales. Una es luchar contra el delito callejero, que es lo que más le preocupa a la ciudadanía. Y para ello, se requiere reforzar a las comisarías, específicamente en dos aspectos: el patrullaje inteligente, donde se necesita actualizar el mapa del delito. Y lo segundo es la investigación criminal. La policía es muy buena en la investigación criminal, pero en las comisarías eso no está lo suficientemente desarrollado, no hay suficientes detectives.

— George Forsyth y Daniel Urresti también manejan el mismo discurso sobre el tema de seguridad. ¿En qué se diferencia con el plan fujimorista?

Hasta donde yo sé no plantean nada, Forsyth no tiene ideas, lo más claro es que hace dos días acaba de incorporar a dos policías retirados [los exministros del Interior César Gentille y Cluber Aliaga], no tiene nada, cero en seguridad ciudadana. Entonces, no se puede comparar una propuesta que está fundamentada [como la de Fuerza Popular] con la de ellos.

— Usted fue crítico del retiro de 18 general de la PNP durante las primeras semanas del gobierno de Francisco Sagasti. ¿En un eventual gobierno de Fuerza Popular, se repondrá a estos oficiales? ¿Por qué?

Naturalmente que sí, si es que antes el Poder Judicial no los ha repuesto, no hay ninguna duda de que el Poder Judicial los va a reponer, porque la ley [de la PNP] es clarísima, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Lima y exministros del Interior, todos los abogados que se han pronunciado sobre el tema, han señalado que esto fue ilegal. Pero en la hipótesis de que esto no ocurre, si Keiko Fujimori gobierna, sin duda serían repuestos en sus cargos y las cosas volverían a la normalidad.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario? ¿Por qué?

[Risas] No, el gobierno de Merino no pudo hacer absolutamente nada, ¿cómo se le va a calificar de autoritario? Por favor. La única medida que tomó el gobierno de Merino fue levantar esta absurda prohibición de que circulen los domingos los autos particulares, después de eso, no sé qué medidas pudo haber tomado.

— ¿Merino no tiene responsabilidad política por el manejo de las protestas? ¿Por la intervención en el Canal 7?

La verdad es que no sé qué hicieron con los contenidos del Canal 7 [TV Perú], pero hasta donde yo sé todos los gobiernos dirigen el Canal 7.

— El gerente de prensa del IRTV, Renzo Mazzei, indicó que le pidieron que no transmita las marchas…

Ah, no sé, pero probablemente otra gente, que es la que hoy es gobierno les pidieron a todos los canales [de televisión] que transmitan las marchas, eso sería intervención también, ¿no? En lo que respecta al trabajo de la Policía, el Gabinete de Ántero Flores-Aráoz juró un jueves y estas marchas se produjeron el viernes y el sábado, es absurdo decir que hay una responsabilidad, cuando el gobierno se estaba instalando. Por otro lado, la Policía hizo lo que tenía que hacer, impidió que los manifestantes llegaran al Congreso y que lo incendiaran, como ocurrió en Guatemala o en Estados Unidos. La Policía actuó cumpliendo su deber, como debe ser y fue atacada por vándalos y turbas violentas. Y no hay un solo detenido ni sancionado por haber atacado a la Policía, lo cual es un delito.

— ¿Cuál es la responsabilidad de Fuerza Popular en las crisis del último quinquenio, sobre todo cuando fueron mayoría en el Congreso disuelto?

Eso se lo tienes que preguntar a los que estuvieron ahí [en el Parlamento] en ese momento.

— Usted, como analista político, se pronunció sobre este tema. Imagino que tiene una posición…

Sí, pero ahora ya no soy analista, he visto una autocrítica de los errores que ellos cometieron en ese momento, no soy quién para juzgar.

Rospigliosi dijo estar a favor de un indulto al expresidente Alberto Fujimori, de quien fue opositor durante la década de los noventa. (Foto: José Rojas Bashe | El Comercio)

— Usted también cuestionó duramente a Fuerza Popular. Por ejemplo, en el 2019, dijo que las posibilidades de Keiko Fujimori en estas elecciones eran “nulas” y que ella había quedado “arruinada” tras las acusaciones en su contra por el Caso Odebrecht. ¿Por qué ahora es su aliado?

No tiene que ver una cosa con la otra. Uno es un análisis de una situación en un momento, y la otra es la razón por la cual yo decido participar con Fuerza Popular. Yo participo con Fuerza Popular porque estoy de acuerdo con dos cosas que planteó Keiko Fujimori al inicio de la campaña: la lucha contra el populismo e izquierdismo, que son los principales problemas y adversarios que tienen el Perú hoy en día que nos pueden llevar a la bancarrota y al desastre. Y, en segundo lugar, sin duda la situación de Keiko Fujimori es muy complicada por la labor de los fiscales prevaricadores y politizados, que la han acusado falsamente de lavado de activos. Lo principal es que sus acusadores, Vizcarra y los fiscales, han sido desenmascarados.

— ¿No teme arrepentirse en algún momento de este cambio de postura?

En el 2011, hace una década yo apoyé públicamente a Keiko Fujimori frente a Ollanta Humala, entonces no veo por qué hay gente que se sorprende porque la apoyo ahora. Hace una década lo hice, y ahora la situación es muy clara: el populismo y el izquierdismo son los principales problemas que tiene el país. Y Keiko Fujimori está decidida a enfrentarlos.

— Usted fue opositor a Alberto Fujimori, durante la década de los noventa. ¿Está a favor de que Keiko Fujimori, si llega al gobierno, indulte a su padre?

Por lo menos desde el 2015, estoy a favor del indulto. Y lo dije en muchas reuniones, que PPK debió indultarlo en el 2016 y no esperar hasta diciembre de 2017, cuando su situación se complicó. No me parece nada rato que [Keiko Fujimori] lo plantee ahora, me parece bien y es un acto de justicia.

— Usted refirió que el expresidente Fujimori le debe S/130 mil por haber interceptado su teléfono durante su mandato. ¿Se los cobrará?

[Risas] No, claro que no. Hubo una sentencia, en el 2003 o 2004, descubrieron una centralita que había implementado Montesinos, no era una, sino varias, cada una tenía como función interceptar varios teléfonos, no éramos pocos los interceptados. Al final hubo una sentencia, me llegó una copia, donde se sentenciaba a Fujimori y se establecía una reparación civil, eso es teórico, no hay una forma de cobrar, jamás he pretendido cobrarlo.

— Sr. Rospigliosi, usted también, dijo que Fujimori Higuchi conocía de la corrupción perpetrada por su padre, el expresidente Fujimori, y de su exasesor Vladimiro Montesinos. ¿Se ratifica en esa posición?

Mira, el pasado, pasado está. Yo no voy a…

— ¿Se ratifica en esa posición que fue de hace un par de años?

¿Un par de años? No. Es una entrevista en la que estoy con terno y corbata, esa es del Ministerio del Interior, en el 2001 o 2002, es de hace 20 o 19 años. Mira, no voy a entrar a discutir estas cosas,

— Keiko Fujimori- de acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú- tiene 71% de antivoto. ¿No cree que la posición a favor del indulto a su padre y el discurso de “mano dura” pueden, a la larga, terminar perjudicándola?

Mira, no lo sé, eso se verá el día de las elecciones, el asunto es plantear claramente cuáles son las alternativas para sacar al país de la crisis. Si hay antivoto o no, si la gente cambia de opinión el día de las elecciones, ya lo veremos, discutir estas encuestas [ahora] no tiene mucho sentido.