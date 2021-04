El presidente de la República, Francisco Sagasti, acudió esta mañana a votar a su local de votación en el distrito de La Molina. Al retirarse, hizo un llamado para que todos los ciudadanos acudan a votar y a los miembros de mesa a cumplir con su labor.

El mandatario llegó a la institución Virgen del Carmen, en La Molina, poco después de las 8:30 a.m. Para entones, solo se había instalado la mesa de votación en la que le tocaba sufragar a él, mas no otras cuatro que todavía no tenían miembros de mesa presentes.

“Quisiera hacer una invocación a todos los ciudadanos que han sido elegidos para ser miembros de mesa para que vengan a cumplir, por un lado, con su deber, pero también a ejercer su derecho de votación”, señaló a la prensa luego de salir de votar.

Presidente Sagasti emitió su voto

Francisco Sagasti recordó que la ONPE ha tomado todas las medidas para evitar contagios de coronavirus (COVID-19) con los protocolos de seguridad y destacó la importancia de que las personas elijan a sus próximas autoridades este domingo 11 de abril.

“Estas elecciones son muy importantes. Son las que van a marcar los primeros cinco años después del bicentenario de la independencia y por esta razón creo que todos tenemos, no solo el privilegio y el derecho de votar, sino también el deber de votar”, añadió.

Declaraciones de Francisco Sagasti

Sagasti se retiró del local de votación en La Molina a las 9:00 a.m.

