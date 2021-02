El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró este jueves que denunciará penalmente a los magistrados que integran el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 por prevaricato debido a la que consideró una “resolución exprés” que lo excluye de los comicios por omitir información sobre sus ingresos en su hoja de vida.

“Acá hay prevaricato y nosotros estamos denunciando penalmente al JEE porque no está respetando el debido proceso y parece que no conocen la Constitución. No nos pueden excluir por esos motivos. Son estos malos jueces a los que tenemos que denunciar que con una resolución exprés nos quieren sacar de carrera”, sostuvo en diálogo con Canal N.

El exalcalde de La Victoria lamentó que el referido JEE no le haya permitido ejercer su defensa y tampoco le haya “hecho caso” al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró nula una primera resolución que lo excluía.

“El JNE le pidió al JEE que recopile mayores pruebas y que indique si es que el formulario es claro o no. El JEE simplemente no le hizo caso al JNE y volvió a mandar básicamente lo mismo y, lo peor de todo, es que no ha respetado nuestro derecho a la defensa porque hemos pedido subsanar y ni siquiera lo han permitido”, señaló.

“No nos dieron la posibilidad de hablar ante el JEE y recuerden que el JNE les pidió pruebas que a ellos ni siquiera les importó y simplemente vuelven a sacar la misma resolución”, añadió.

Pese a ello, George Forsyth dijo estar seguro que el JNE fallará a su favor y continuará en carrera electoral porque lo presentado por el JEE “es exactamente lo mismo: no han indagado en las pruebas ni han declarado si el formulario dice expresamente qué año declarar”.

Este jueves, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluyó por segunda ocasión al candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, de las Elecciones Generales del 2021 por omitir información en su declaración jurada de hoja de vida.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló por mayoría una primera resolución que ordenaba la exclusión del candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, y ordenó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que emita nueva pronunciamiento, de cara a las Elecciones Generales del 2021.

Según la Resolución N° 0267-2021-JNE, el máximo organismo electoral consideró que el JEE debe recabar “medios de prueba idóneos” que acrediten si en efecto, el formato de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) permitió o no discernir o elegir el año declarado respecto a los ingresos en el sector público y privado del postulante.

