En una casona antigua de la avenida Arequipa, George Forsyth, líder en las encuestas de intención de voto, trabaja en su campaña de manera silenciosa. Pese a sus dos años como alcalde distrital, el exarquero de Alianza Lima es nuevo en la política a gran escala. Entre sus más fieles consejeros, sin embargo, hay cierta cuota de experiencia en Victoria Nacional.

No todas las personas que integran el pequeño círculo de confianza de George Forsyth Sommer aparecen en cámaras. Pese a postular por el partido que fundó el pastor Humberto Lay, no hay vestigios Victoria Nacional, ex Restauración Nacional, no hay dentro de su círculo más íntimo vestigios de ellos.

Una de las personas que goza de la mayor confianza de Forsyth es Roberto Rojas Montes, abogado de 44 años y ex secretario nacional de juventudes de Perú Posible, allá por los 2000. Rojas, quien acompaña al candidato desde que era alcalde en La Victoria, es quizá el mayor operador político de la campaña. Es el jefe nacional de campaña y, como tal, se encarga de la organización de los viajes, caminatas y otras actividades proselitistas protagonizadas por Forsyth.

Rojas, sin embargo, no es el único que ha seguido al exfutbolista desde su gestión en La Victoria. Yanina Abanto, exgerente general de la municipalidad victoriana en la gestión del aliancista, trabaja también de cerca en la campaña. Además, ha sido designada secretaria de juventudes del partido, según informó a El Comercio el presidente de Victoria Nacional, John Fernández de Paredes.

Renzo Navarro Maurtua, amigo íntimo y exsocio de Forsyth en el negocio de seguridad “300″, también pasó de asesorarlo en la comuna victoriana a su local de campaña por la presidencia. Según fuentes de El Comercio, Navarro trabaja codo a codo con el exalcalde.

Renzo Navarro y George Forsyth, durante la campaña por la alcaldía de La Victoria, en el 2018 (Fuente: Facebook).

Otro asesor cercano es el publicista Abel Aguilar Pretell. A menudo, Aguilar es recordado por crear el “PPKuy”, muñeco que ‘peruanizó’ la primera campaña a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en el 2011. Sin embargo, el comunicador ha trabajado en otras campañas políticas de peso, como la de Mario Vargas Llosa, por el Fredemo, en 1990.

Rennan Espinoza, actual congresista no agrupado, asesora también en temas políticos, y tiene una estrecha relación de confianza con Forsyth. Fue él, de hecho, quien facilitó el diálogo entre el exalcalde y el partido Somos Perú cuando, allá por mitad de año, se negoció una posible alianza electoral que terminó por caerse.

La relevancia de Rennan Espinoza en la campaña de Forsyth se hizo pública cuando, el pasado 13 de diciembre, lo acompañó en el estrado durante la presentación de la plancha presidencial y el equipo técnico, en Puente Piedra, distrito donde el congresista ha sido alcalde.

En el extremo derecho, el congresista Rennan Espinoza durante la presentación de la plancha presidencial y el equipo técnico de Victoria Nacional, en Puente Piedra (Foto: caputra),

El 1 de setiembre, tras la difusión de un reportaje que vinculaba al parlamentario Guillermo Aliaga con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Espinoza renunció a la bancada de Somos Perú, de la cual era vocero. Actualmente, aparece como afiliado a Victoria Nacional.

El contralmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú Ernesto Lermo Rengifo –'Tito’, como lo llaman sus conocidos– también colabora de cerca con Forsyth. Específicamente en la campaña, ve temas operativos y organizacionales.

Además, asesora a Forsyth el expresidente del Banco Central de Reserva y candidato a la segunda vicepresidencia, Jorge Chávez Álvarez. Oficialmente, es el jefe de plan de gobierno. Chávez fue uno de los diseñadores del shock económico del gobierno de Alberto Fujimori, del 8 de agosto de 1990. Renunció tras el autogolpe de 1992.

El publicista Abel Aguilar fue el creativo detrás del "PPKuy", en la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski del 2011 (Foto: El Comercio).

El empresario Víctor Daniel Alfaro Angulo, amigo de Forsyth desde la adolescencia, trabaja también en la campaña –cumple una suerte de rol administrador– y goza de la absoluta confianza del candidato.

Lizbeth Maceda Maldonado, jefa de prensa de la campaña, trabaja también codo a codo con el candidato. Junto a Jorge Chávez, lo acompañó en noviembre a Washington D.C, Estados Unidos, cuando se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Antes de trabajar con Forsyth, Lizbeth, experiodista televisiva, fue asesora parlamentaria del congresista fujimorista Edwin Vergara.

Durante los primeros meses, el embajador Luis Chuquihuara Chil, fue una de las personas más importantes de la campaña. Distintas fuentes, sin embargo, coinciden en que ya no forma parte del equipo desde hace algunas semanas.

El rol de su padre, Harold Forsyth

Pocos saben a ciencia cierta cuál es el papel de Harold Forsyth Mejía, padre de George, en la campaña por la presidencia. Fuentes cercanas aseguran que el diplomático y excongresista del Unión por el Perú de Javier Pérez de Cuellar funge tan solo un rol de consejería de padre a hijo, y que no tiene una participación operativa en el trabajo electoral. Algo que, con las 14 horas de diferencia entre Lima y Tokio –Harold es embajador de Perú en Japón– se hace naturalmente difícil.

Lo que sí es cierto, sin embargo, es que fue el embajador quien conectó a su hijo con algunos de sus más cercanos consejeros, como Roberto Rojas, Ernesto Lermo y Luis Chuquihuara, y que George presta especial atención a sus consejos paternos.

GEORGE FORSYTH Y HAROLD FORSYTH

En su libro “Camino a La Victoria”, Forsyth habla de esa vena política que le habría heredado el diplomático:

“Aunque mi papá diga que era el mejor arquero y que yo soy su reflejo, lo cierto es que nunca lo vi pateando una pelota en una cancha de fútbol, sino siempre vestido de terno, trabajando en embajadas. Esa es la imagen con la que me formé. Yo no soñaba con ser jugador de fútbol, mi destino estaba relacionado con la ingeniería o la política desde un inicio”.

