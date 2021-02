Conforme a los criterios de Saber más

“Es como poner vino nuevo en vasijas viejas”, dijo Giovanna Aranibar, una de las fundadoras de Restauración Nacional (hoy Victoria Nacional). Con la metáfora, la también candidata al Congreso por Arequipa describía la incorporación de algunos políticos con un pasado partidario propio al entorno de campaña de George Forsyth.

Aranibar, miembro a la Iglesia Roca Eterna, es parte de los remanentes evangélicos que, allá por el 2004 y de la mano con el pastor Humberto Lay, pusieron las primeras piedras para fundar el otrora partido de la espiga.

Más de 15 años después, en la organización rebautizada como Victoria Nacional los evangélicos no son mayoría –John Fernández de Paredes, presidente del partido, ha estimado que representaron no más del 20% de candidatos en las elecciones regionales y municipales del 2018–, pero el ideario y los principios partidarios continúan siendo los mismos. O al menos así lo aseguran sus militantes más devotos.

Quizá sea por ello que, entre los miembros veteranos del partido, algunos ‘jales’ de la campaña de Forsyth no hayan caído precisamente bien. El pasado 10 de febrero, el exalcalde de La Victoria anunció que Carlos Bruce, excongresista y exministro, se sumaba a su equipo para trabajar en temas de Vivienda. Luego, en entrevista con El Comercio, Bruce aseguró que asesoraría, también, en temas políticos.

Pese a que Fernández de Paredes niega que haya existido una confrontación con Forsyth por la inclusión de Bruce al comando de campaña, fuentes de El Comercio señalan que, entre la militancia antigua, la noticia cayó como un baldazo de agua fría. El presidente de Victoria Nacional asegura que “el partido no fue consultado” sobre la incorporación de Bruce, y que el malestar de algunos militantes se debe a que “quisieran tener un poco más de participación en los procesos de toma de decisión”.

Percepción de acaparamiento

¿Por qué generó incomodidad la entrada de Bruce al equipo de campaña del candidato presidencial de Victoria Nacional? Básicamente, por dos motivos. En primer lugar, porque alimentaba la idea compartida por algunos de ellos de un supuesto “acaparamiento toledista” de la campaña. Y es que, además de Bruce, hay otras figuras ligadas al extinto Perú Posible que trabajan de cerca con el candidato presidencial en su carrera por llegar a Palacio de Gobierno. Uno de ellos es el jefe nacional de campaña, Roberto Rojas, quien fue secretario nacional de juventudes de la chacana (2005-2007) y secretario nacional de organización (2012-2014). Rojas –como relatamos en un informe– pertenece, además, al entorno más íntimo de Forsyth.

Además, el embajador Luis Chuquihuara, quien fue secretario general de la presidencia en el gobierno de Alejandro Toledo, tuvo un papel importante durante la primera etapa de la campaña, aunque ya no forma parte de esta hace algunos meses. Fernando de la Flor, también exsecretario de la presidencia de Toledo y quien fue un cercano colaborador suyo, estuvo presente en la campaña desde sus inicios y convocó a parte del equipo de plan de gobierno.

Por último, el actual congresista Rennan Espinoza, quien asesora al candidato presidencial y guarda con él una estrecha relación de confianza, es ex secretario nacional de organizaciones sociales de base (2012-2014) y ex sub secretario general (2014-2017) de Perú Posible, además de haber sido congresista por la organización. La presencia de Espinoza, aseguran las fuentes en la interna de Victoria Nacional, ha sido una de las más rechazadas por la militancia antigua, que lo considera “una persona sumamente cuestionada”.

“Una golondrina no hace el verano”

Roberto Rojas niega que exista algo parecido a un acaparamiento de ex perúposibilistas en el equipo de Forsyth. Para el jefe nacional de campaña, la percepción es carente de fundamento, pues ni Luis Chuquihuara, ni Fernando de la Flor fueron formalmente parte de Perú Posible, sino que se trata de “técnicos con bastante experiencia”.

Sobre Espinoza y Bruce, recordó que ambos pertenecieron, luego de la chacana, a otras organizaciones políticas. “Una golondrina no hace el verano”, dijo sobre las acusaciones.

Rojas, además, asegura que nunca ha recibido reclamo alguno por parte de los militantes antiguos del partido respecto a un supuesto acaparamiento toledista.

“Nunca he escuchado de ningún dirigente del partido, con quienes tengo una relación bastante fluida, de modo que es, para mí, primera noticia”, dijo.

Para Giovanna Aranibar, la presencia de rostros antiguos de la escena política contradice el discurso de renovación que el partido viene impulsando en la campaña.

“Creo que debemos ser consecuentes con lo que hemos venido diciendo, que necesitamos nuevos actores políticos, que necesitamos un cambio radical (…). Definitivamente, causa un poco de extrañeza y un poco de malestar estos actores políticos de diferentes tiendas que tampoco han actuado muy bien en la política. Entonces, un poco que sí mortifica esa presencia”, manifestó.

Fernández de Paredes coincide: “Creemos que es un poco incongruente el tema. Estamos hablando, por un lado, de no tener a los ‘dinosaurios políticos’ dentro de nuestras filas y se invita a un político que representa precisamente eso. No hay incomodidad, pero sí creemos que debemos ser congruentes con el mensaje que estamos dando”.

Rojas explica que, cuando George Forsyth marca distancia de los políticos antiguos, se refiere a aquellos “políticos trasnochados, que tienen un discurso muy fluido, pero que no han generado ningún cambio”, lo cual no significa que deba “prescindirse de la experiencia positiva” de otros actores políticos. En cuanto a Bruce, lo recordó como promotor de programas exitosos a nivel Vivienda.

“Es innegable que tiene capacidades técnicas y experiencias pragmáticas en la ejecución de su sector que son bienvenidas”, sostuvo.

Unión civil, punto de discordia

El otro motivo por el cual la incorporación de Bruce a las filas de la campaña causó desazón entre los antiguos militantes de Restauración Nacional fue la percepción de esta favorecería las discrepancias públicas entre miembros del partido en torno a la figura de unión civil.

Al ser consultado sobre las discordancias en el partido alrededor de la unión civil –los antiguos apoyan una figura similar a la de la unión solidaria y rechazan la unión civil como una figura hecha para personas del mismo sexo, que crea un vínculo familiar–, Bruce ha sostenido que “en el plan de gobierno (de Victoria Nacional) está explícito el apoyar la unión civil entre personas del mismo sexo”.

La declaración, como era de esperarse, exacerbó los ánimos dentro de la militancia clásica de la organización. Inclusive, a algunos candidatos procedentes de las canteras de Restauración Nacional, la llegada de Bruce les ha significado un retiro de apoyo a sus postulaciones. Giovanna Aranibar es una de ellos.

“Como cristiana, indudablemente me ha traído una serie de alejamientos de personas que apoyaban mi campaña, grupos de personas pro vida, pro familia, que estaban apoyando mi candidatura y que he tenido que ver, con tristeza, su alejamiento”, cuenta.

Giovanna Aranibar, cristiana evangélica y fundadora de Restauración Nacional, postula al Congreso con el número 2 en la lista por Arequiapa.

Sobre las discrepancias en torno a la unión civil, Aranibar es tajante: “De ninguna manera vamos a permitir que vengan con algunas costumbres de otros partidos. En provincia, estamos haciendo respetar la casa, el estatuto y los principios, y yo espero que en Lima se haga lo mismo”, señala tras reiterar que, desde la militancia de Victoria Nacional, está de acuerdo con la figura de la unión solidaria, que se limita a otorgar derechos patrimoniales y sucesorios.

“Nosotros en el Congreso vamos a defender lo que está en el ideario de Restauración. El ideario sigue siendo el mismo”, sentenció.

Rojas, por su parte, reconoce estar al tanto de la incomodidad que el ingreso de Bruce ha generado en la interna del partido, aunque asegura que los militantes no tienen por qué preocuparse.

“De Carlos Bruce, en algún momento sí he escuchado a algunas personas que me han manifestado la preocupación de que se vaya a enarbolar temas que no corresponden. Yo siempre he hecho la salvedad de que pertenecemos a un corporativo político, que vivimos en un país libre y podemos pensar diferente, pero que de ninguna manera esto significa una posición política. Para adoptar una posición política tiene que pasar por los organismos internos del partido para tomar una posición”, señaló.

Renovación política, halo de esperanza

Pese a los roces entre nuevos y viejos, en la militancia clásica de lo que alguna vez fue Restauración Nacional aún hay fe en que el joven candidato presidencial representará la renovación que, desde años atrás, anhelan en el partido. A pesar de las disidencias, Fernández de Paredes niega que Victoria Nacional sea un vientre de alquiler y cree que el exaliancista seguirá el camino partidario, con el apego respectivo a sus principios.

“Nosotros conversamos con George desde el inicio y, en lo primero que estuvimos de acuerdo, es en que esto no tenía que ser una aventura de campaña. Dejamos claro que él va a continuar haciendo partido y, si va a continuar haciendo partido, tiene que fortalecerlo, sujetándose a los estatutos e ideario. Es hora de fortalecer los partidos y eso lo tiene claro George porque eso fue lo que conversamos. Yo no creo que Forsyth sea más de lo mismo”, dijo.

“Yo creo que George tiene una capacidad increíble para gobernar, sino no lo hubiésemos dado nuestra confianza”, asegura Aranibar. “Es por eso que yo le pediría que recapacitemos, que no traigamos a más gente que no tiene absolutamente nada de nuevo. Le pediría que continuemos con ese compromiso real de un cambio en la política peruana. Eso es lo que todo el mundo ha visto en George: alguien nuevo, alguien limpio”, concluyó.

