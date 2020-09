Conforme a los criterios de Saber más

George Forsyth, alcalde de La Victoria y militante del partido político Restauración Nacional, presentó este martes sus descargos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que la máxima autoridad electoral admitiera a trámite un proceso sancionador en contra suya por presunta vulneración a la normativa electoral.

A través del escrito, el burgomaestre solicitó el archivamiento del proceso al referir que este es “nulo” e “incongruente”. Para justificar dicha posición, Forsyth indicó que la instrucción en su contra “incurre en total ausencia de causalidad”.

La semana pasada se conoció el informe de la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales que manifestaba que el municipio encabezado por el empresario y político de 38 años difundió publicidad estatal haciendo uso de la cuenta oficial de Facebook durante el período electoral.

A causa de ello, el informe explica que se habría infringido faltas respecto al Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en período electoral, por lo que resultaba necesario analizar el caso para determinar si se incurrió en una falta. Está establecido que una vez que se realiza la convocatoria a comicios electorales queda restringida la difusión de publicidad por parte de entidades o dependencias públicas, a menos que el caso sea impostergable o de comprobada utilidad pública.

Han sido sindicados como publicidad estatal 18 publicaciones efectuadas por la Municipalidad de La Victoria entre el 14 de julio y el 10 de agosto. En dichos casos se informó sobre diversas actividades, entre las que destacan el reinicio y entrega de obras, campañas de vacunación, operativos, además de otras actividades. En la información difundida se visualizó la identificación del alcalde, por lo que se habría vulnerado el artículo 21 del reglamento.

Como parte de sus argumentos, el documento en el que el alcalde de La Victoria ejerce su defensa sostiene que se ha realizado una interpretación equivocada sobre el concepto de publicidad estatal.

“Es evidente que la definición de publicidad estatal que contiene la propia norma electoral restringe su aplicación a difusiones con fondos y recursos públicos, situación sine qua non que no se configura en el caso de la Municipalidad de La Victoria, ya que no se ha dispuesto de ningún fondo o recurso público, directo o indirecto para las supuestas publicaciones infractoras que se nos pretenden imputar”, consideró Forsyth.

En referencia a ello, adjuntó el Proceso Presupuestario del Año 2020 - Resumen del Marco Presupuestal y la Ejecución de Gasto del mes de enero a setiembre del presente año, donde “se acredita que en la entidad no existe rubro alguno referido al concepto de publicidad estatal”, por lo que, supuestamente, la municipalidad no habría empleado recursos financieros de carácter tributario o no tributario de fondos públicos.

Al requerir el archivamiento del procedimiento en su contra “ante la inexistencia de falta o infracción alguna”, Forsyth sostuvo que sin perjuicio de lo defendido y sin que implique reconocer la existencia de alguna inconducta, "pero con la finalidad de evitar cualquier mala interpretación o que se descontextualicen los actos de gestión institucional, el 24 de setiembre, siendo las 14:00 horas, hemos procedido a retirar las publicaciones que se nos cuestiona, reiterando nuestro compromiso de cumplimiento estricto de la normatividad electoral”.

“Es conveniente indicar que ninguna de las publicaciones que motivaron el informe ha pretendido favorecer o perjudicar a candidato o partido político alguno, más aún cuando, si bien el proceso electoral se encuentra en trámite, no se han inscrito ni candidatos ni partidos políticos para las Elecciones Generales 2021, de lo que dejamos expresa constancia”, finaliza el documento.

George Forsyth lidera la intención de voto con 23%, de acuerdo a la más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos Perú.

