Ante el escenario de la segunda vuelta, el abogado y analista político Gonzalo Zegarra optó por elegir a Keiko Fujimori como el mal menor. Ahora mira con recelo el escenario post elecciones.

¿Los comunicados de la misión de observadores de la OEA, de la Unión Europea y del Departamento de Estado de EEUU deberían despejar las acusaciones de fraude?

Creo que las opiniones internacionales están orientadas a calmar ánimos y darle soporte a la institucionalidad peruana. Es como decir “nosotros, con todo el prestigio, estamos viendo que las irregularidades que pueda haber no son realmente anómalas respecto de lo que puede haber en cualquier elección; Uds. peruanos deberían calmarse”. Lo que están diciendo en el fondo es “no veo que haya una injerencia indebida”. Sin embargo, también creo que no agotan la discusión porque el Perú tiene su propia institucionalidad y sus vías procedimentales . No bastan esos comunicados para proclamar [como presidente] a Castillo, ni para que él se pueda autoproclamar como ya hizo. Lo prudente sería esperar a que el JNE se termine de pronunciar y lo proclame.

Esta semana el JNE estaba resolviendo las apelaciones, pero el magistrado Luis Arce Córdova decidió desistir de su participación. ¿Cómo calificaría este hecho?

Creo que la gente está enfocada diciendo “Arce quiere tal cosa” o “Arce es un héroe de la democracia”. Esa discusión no lleva a ningún lado. Yo prefiero ver lo que implica. Creo que es inaceptable permitir que la renuncia de Arce paralice el proceso electoral. De hecho, tengo un pequeño matiz porque creo que es inconstitucional cualquier puesto irrenunciable, pues es un trabajo esclavo. Pero también creo que es indiscutible que lo han puesto en la norma con la voluntad de que nadie pueda entorpecer un proceso que tiene unos plazos muy perentorios. Acuérdate que el presidente Sagasti no puede quedarse un días más de su mandato; si se quedara un día más porque no se ha resuelto quién es el presidente electo, inmediatamente incurriría en infracción constitucional, se convertiría en un dictador. Cualquier cosa que se interprete de este manojo de normas, el resultado tiene que ser que el 28 de julio tiene que haber cambio de gobierno. Por tanto, antes de eso el JNE tiene que haber definido y proclamado al nuevo presidente.

Hay un inconveniente práctico en estas demoras: Ya deberíamos estar pensando en el trabajo de las comisiones de transferencia. Sino el próximo gobierno va a tener poco tiempo para empapelarse.

Los anteriores presidentes han sido proclamados hacia finales de junio. Ahora estaríamos aún dentro de ese plazo. Sin desconocer que hay ese obstáculo operativo, empezar a transferir no es motivo suficiente para adelantar una decisión que tiene que ser, ya no diré incuestionable porque estamos en un punto en el que todo parece ser cuestionable por alguien, pero que tiene que ser lo más legítimo posible. El JNE se debe tomar el tiempo que sea necesario y razonable para descubrir la verdad electoral de la manera que le dé mayor legitimidad a quien quiera que sea el beneficiario . Por eso, creo que no solo lo legal, sino también lo estratégico era que se admitieran las nulidades presentadas hasta el miércoles [9 de junio] a las 11:59 p.m. para quitarle a cualquier decisión del JNE cualquier atisbo de leguleyada, de procedimentalismo. No hay daño alguno en extender las 4 horas, para efectos de la admisión.

Ya el JEE de Lima Centro 1 tomó esa decisión para los casos de actas del extranjero.

Creo que el JNE debería tomar esa interpretación por motivos legales, de justica, y estratégicos. Pero una vez que lo haga igual rigen los principios del derecho electoral. Uno de esos principios es la preservación de la voluntad popular. Entonces, dicho eso, los admite, los analiza, e igual aplica que el principio de la carga de la prueba de las nulidades es de Fuerza Popular . Las actas, no importa de donde vengan ni qué se alegue, llegan con una presunción de validez.

Los reclamos se han salido de las manos. Hubo invocaciones a un golpe de Estado, protestas frente a las casas de los magistrados y ahora llamados a que la OEA haga una auditoria del proceso. ¿Keiko Fujimori es la llamada a apaciguar esos ímpetus?

La carta de los militares pidiendo que se desconozca al presidente electo si es que es Castillo es inaceptable, es un golpe de Estado, es inconstitucional. Las llamadas de Víctor Andrés García Belaunde, de [Jorge] Montoya, y de otros a que haya nuevas elecciones son inaceptables porque son inconstitucionales. Yo me he opuesto férreamente a la idea de la asamblea constituyente porque es inconstitucional. No veo cómo hay gente que se opone a la asamblea constituyente porque es inconstitucional, y acoge la idea de nuevas elecciones que es también inconstitucional. Tres, es profundamente indecente ir a protestar a la puerta de la casa de las personas e involucrar a su familia en esto. En un tuit, hice un llamado a la señora Keiko Fujimori a que deslinde de esos actos, que ella diga que ella reclama por la vía legal . Ella debería hacerlo porque si pretende conservar algún tipo de liderazgo político en caso pierda la elección, seguir actuando como alguien que se hace de la vista gorda o, peor aún, que aprueba ese tipo de actos que se salen indiscutiblemente de los cauces legales, constitucionales o morales le quita muchísima más legitimidad de la que está perdiendo en este proceso, y de la que ha perdido en los últimos cinco años.

¿Dónde se traza la línea entre la legítima defensa de Fuerza Popular y patear el tablero?

Lo primero es un tema jurídico, y lo segundo es político. Keiko Fujimori tiene todo el derecho de plantear las nulidades que sean admisibles, pero no tiene derecho a boicotear el sistema electoral propiciando, por ejemplo, si es que fuera el caso, no la estoy acusando de hacerlo, el entrampamiento que ha generado la renuncia de Arce. Tiene derecho a hacer valer los derechos que la ley le flanquea, pero también tiene que comerse las consecuencias políticas en términos de deslegitimización de su liderazgo que eso le acarree . No sé si la señora Keiko Fujimori, cuando propició la vacancia de PPK, se dio cuenta que propició toda la Caja de Pandora de lo que vino después, que fue la vacancia de Vizcarra, la renuncia de Merino, el cierre del Congreso. Si Keiko Fujimori está detrás de lo de Arce, ¿se da cuenta toda la posibilidad de la Caja de Pandora que está abriendo? Debería darse cuenta, pues las cosas que sucedan desde el punto de vista político y jurídico como consecuencia de abrir esa caja van a ser su responsabilidad política. Y no puede ser que después de tres veces en las que ha perdido aparantemente la elección insista en un liderazgo tan fallido. Alguien a quien el país le está diciendo: No solo preferí a un Humala, no solo preferí a un banquero como PPK, preferí a un comunista como Castillo sobre ti; no puede ser que crea que el Perú tiene que someterse a su liderazgo de esa manera.

¿Hemos entrado a un periodo de interpretaciones auténticas de recursos que tenían un fin y se les ha dado un uso diferente? Tenemos vacancias presidenciales, la disolución del Congreso, el llamado a un referéndum para prohibir la reelección de congresistas, y ahora con las nulidades masivas.

Cuando Keiko Fujimori gatilló una vacancia que no correspondía, como la de PPK –más allá de sus errores en la gestión de sus conflictos de interés–, abrió todas estas posibilidades. Porque estiró al límite una institución que no estaba pensada para eso. La vacancia no estaba pensada en el Perú, que tiene un sistema presidencialista, para que a la primera apariencia de conflicto de interés te tumbes al presidente. Ningún régimen presidencialista lo resiste. La desnaturalización del proceso de vacancia, dos veces en tres meses, no hubiera sido posible sin los votos. Keiko Fujimori es responsable de haber desnaturalizado esa institución , y por tanto de haber gatillado todo lo que pasó después. Creo que es correcta la comparación que haces. Así como lo hizo los últimos 5 años con esas instituciones, ahora parece estar dispuesta a hacerlo con las instituciones del derecho electoral . Me pregunto, pensando en su beneficio de cortísimo plazo que era sacar a PPK y tener un triunfo político, y ahora que es impedir a toda costa que gane Castillo, si se da cuenta que está abriendo una cosa potencialmente catastrófica, como fue lo que abrió a partir del 2017. Eso echa sombras sobre su capacidad estratégica como líder.

¿Deberíamos estar preocupados por la participación de Vladimiro Montesinos en este escenario a raíz de los audios presentados por Fernando Olivera? ¿O debería preocuparnos que tenga acceso con tanta facilidad a un teléfono?

Veo varios temas complejos. No es fácil sacar conclusiones de lo que ha presentado Popi [Olivera]. Es como una falla en la línea temporal de la Matrix en la que volvemos a los noventa. No estoy seguro que así nomás puedes prohibir que Montesinos hable por teléfono, y esto lo digo con absoluto asco por este señor, no es tan fácil como decir que por estar en la cárcel no puedes hacer nada. Lo que no debería hacer por teléfono o sin teléfono es delinquir, y aquí hay indicios de algún delito de coima. Es difícil encontrar la correcta interpretación a lo que ha presentado Popi porque es muy confuso. No le daría tampoco mucha credibilidad a priori justamente porque este tipo está restringido en su capacidad de actuar. No sé si es un bluff o si de verdad podría haber tal coordinación. En todo caso, tienes un dicho que no solo afecta al magistrado Arce, tanto porque tiene antecedentes con Los Cuellos Blancos, como que porque ha renunciado le va a caer encima toda la progresía; sino también a los otros dos magistrados. Y creo que la gente tiene derecho a la presunción de inocencia. No porque Montesinos se esté jamoneando con algo, ellos se vuelven automáticamente corruptos.

Lo que esta denuncia nos deja es la sensación que en esta elección puede pasar cualquier cosa.

Tú necesitas un cartel que diga prohibido fumar en una gasolinera; y si no hay cartel, no hay norma, ¿de qué te sirve decir “yo tengo derecho a fumar” si va a explotar todo? Estamos jugando con fuego, este señor Arce, Olivera. Está pasando todo lo que tiene que pasar para que nos dirijamos a un incendio. Un día ponen la paja, otro día traen la gasolina, la van echando y están prendiendo los fósforos cada vez más cerca. Eso va a prender, y ese día está cada día más cerca. Toda esta gente no se da cuenta que hay dos mitades del país que están hartas una de la otra, pero también de sus propios líderes. ¿Todo esto para que alguien proclame victoria? ¿De qué te sirve haber ganado si tienes a la mitad del país menos uno en tu contra? Esa victoria va a ser pírrica.

Pedro Castillo está actuando como mandatario electo. Se ha autoproclamado, ha tenido reuniones con autoridades regionales y ha visitado Mala después del terremoto. ¿Esto caldea los ánimos?

Lo que no fue muy prudente fue la autoproclamación. Todo lo demás me parece lo esperable de alguien que está en una posición expectante y con los números a su favor. Ir a Mala, reunirse con alcaldes no me parece justo reprochárselo; pero sí el haberse autoproclamado incluso cuando la ONPE terminó el conteo, porque el conteo no incorporaba las actas que habían pasado al JNE.

No vemos que esté dando los suficientes gestos para calmar la agitada situación económica. El único que sostiene reuniones con empresarios es Pedro Francke. ¿Eso es suficiente para calmar los miedos?

A todas luces es insuficiente. No dudo de la buena intención del señor Francke, pero no ha dado ninguna señal convincente de parte de Castillo que ese va a ser el camino que va a seguir en lo económico. También hay que entender que él está en una situación bien incómoda porque, como bien han apuntado varios analistas, no puede deshacerse tan fácil de Cerrón. Y mandar un mensaje de que va a ir por el lado de Francke es contradecir explícitamente a Cerrón que sigue diciendo que estos son unos patitas que están por ahí, pero vamos a ver si les hacemos caso. Pedro Castillo no ha hecho nada para calmar los mercados; el que lo ha hecho es Francke, pero nadie sabe qué legitimidad tiene Francke . Porque Castillo tampoco ha sido inequívoco en nombrarlo como el que va a ser responsable de la política económica, y no ha desmentido a Cerrón cuando le quita el piso.

Hay bastantes cuestionamientos hacia miembros de la organización Perú Libre . Pero él no se puede alejar fácilmente de ellos. ¿Qué camino le queda para hace un gobierno sensato, como todos esperaríamos?

Aprovecharía esta pregunta para hacer una reflexión sobre a qué nos ha conducido el antifujimorismo tan visceral que ha puesto a un señor como Castillo, que no tiene ninguna credencial ni democrática ni profesional para ser presidente, en esta situación tan precaria. El mandato de Castillo es puro antifujimorismo, tan visceral que nos ha dicho que prefiero a un comunista, a alguien que no está preparado y que tiene una gobernabilidad tan frágil antes que a Keiko Fujimori . Así como decía que la derecha y el fujimorismo tienen que hacer una reflexión de que no pueden seguir sometiéndonos a esto, creo que el otro lado tiene que hacer una reflexión de que no podemos seguir con esta dialéctica de fujimorismo y antifujimorismo porque así no hay construcción posible de país. En este predicamento quedó Castillo, y en parte por su culpa. Nadie le puso una pistola para que se alíe a Cerrón ni para que luego se acerque a Verónika y Francke. Tú me preguntabas cómo va a hacer para salir de ese predicamento, y mientras siga la incertidumbre y la polarización del enfrentamiento con Keiko Fujimori, que viene con los aliados de la derecha, no va a poder salir de ese predicamento. Si fuera ingenuo esperaría que se defina quién es el ganador de la elección para que trate de hacer pactos de gobernabilidad, de repente de a pocos, desde la izquierda, la centro izquiera y hacia la derecha de a pocos. Pero para eso tiene que terminar esta incertidumbre en el JNE. Pero quiero ser muy enfático en decir que no creo que, con la trayectoria y la retórica que tiene Castillo, sea alguien que en el fondo de su corazón quiera moderarse. Apostaría a lo mucho a que se termine dando cuenta que le convendría moderarse. El gran error del establishment centro izquierdista, progresista, caviar ha sido creer que este es un Humala. Ya hay una diferencia desde que Francke y compañía eran el ala izquierda de Humala; en el caso de Castillo serían la rama derecha.

¿Más que dominados por una política de odios, como se dice coloquialmente, estamos dominados por una política de miedos?

Sin duda. Creo que estamos en una dialéctica de miedos. Hay un miedo de la mitad del país por Keiko Fujimori, que tiene una narrativa que todo lo que caiga bajo esa denominación es corrupto y dictatorial. Y luego hay una narrativa de que todo lo que esté a la izquierda de Keiko Fujimori es comunismo; poniendo la paranoia improductiva de la derecha ultramontana que insistió que Sagasti, Guzmán y etc eran comunistas. Esa es una paranoia improductiva porque con eso generaron a Castillo porque demolieron cualquier posibilidad de algo sensatamente centrista, incluso centroderechista . Y dejaron como opción a Keiko Fujimori, que tiene defectos gigantescos que la hacen indigna de ser presidenta, pero no creo que es el demonio personificado como pretende el antifujimorismo caviar. Pero hay una responsabilidad terrible en la derecha de habernos impuesto al país que escojamos entre ella y el comunismo, sabiendo que la mitad del país la odia. La sensatez nunca gana cuando hay polarización. Si polarizas favoreces o tu extremo o tu contrario, nunca favoreces al punto medio.

¿La gobernabilidad en los próximos 5 años va a ser muy caótica?

Va a ser inexistente. La posibilidad de que haya gobernabilidad es mínima. Si llega a haberlo, va a ser extremadamente difícil la gobernabilidad democrática. O va a haber un gobierno extremadamente débil, más que el de Vizcarra, Sagasti y Merino. Ahora es improbable, pero la otra posibilidad es que se afiance Cerrón, y tengamos un gobierno comunista autoritario donde vas a tener gobernabilidad pero no democrática. Estamos entre la espada y la pared.

