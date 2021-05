Conforme a los criterios de Saber más

Las expresiones del electo congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, respecto de un eventual gobierno de su partido y su permanencia en el poder han generado opiniones de distinta intensidad entre representantes de las organizaciones políticas de izquierda que han respaldado al candidato presidencial de la agrupación del lápiz, Pedro Castillo. El común denominador, sin embargo, es el rechazo a tales declaraciones, aunque los consultados por El Comercio señalan que la agrupación del lápiz es la que debe señalar su postura.

“Nosotros no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú y ellos. Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso. Y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú”, se le escucha decir a Bermejo en un audio difundido la noche del lunes en Willax TV.

En otro momento, Bermejo hizo alusión a posturas desde Nuevo Perú y a la lideresa de ese movimiento político, Verónika Mendoza.

“Nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer con su huevada de género, que aborto y tanta vaina en un país que está como está ahorita. Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirles si quieren, vienen; y si no, váyanse. Porque, finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con las de ellos. Así que veremos más adelante. Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que el fenómeno Mendoza fue el 2016”, expresó el virtual legislador que afronta un nuevo juicio oral en el que la fiscalía lo acusa de pertenencia y afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Ruth Luque es miembro de la Comisión Política de Nuevo Perú, que se sumó al partido Juntos por el Perú para las Elecciones 2021. En esta imagen aparece junto a Verónika Mendoza durante la campaña. (Foto: Ruth Luque / Facebook)

Para Ruth Luque, miembro de la Comisión Política de Nuevo Perú y virtual congresista de Juntos por el Perú por Cusco, las expresiones de Bermejo son “absolutamente inaceptables” y “van en contra” de los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos que su organización política defiende.

“Para mí son inaceptables. Así como estamos en contra del fujimorismo cuando dice que las esterilizaciones forzadas son un plan de planificación familiar y no violaciones a los derechos humanos, de la misma manera rechazamos posiciones autoritarias y antidemocráticas”, manifestó a este Diario.

Según estimó, en la reunión de la Comisión Política que el movimiento tendrá el miércoles se podría abordar el asunto. “Al margen de eso, como Nuevo Perú, tenemos claro que es una organización que se reafirma en la democracia y los derechos humanos. Considero que mi organización va a señalar lo mismo, que tiene que deslindarse de posiciones personales de ese tipo”, indicó.

A juicio de Luque, Perú Libre tendría que señalar y expresar explícitamente su postura y decisión sobre Bermejo. Recordó que, mediante una publicación en Twitter, el candidato presidencial Pedro Castillo se ha expresado en contra de discursos autoritarios y a favor del “respeto absoluto a reglas democráticas y a sus instituciones”, aunque el docente no se ha referido en específico al virtual parlamentario de su partido.

“Ellos deben reafirmarse en la defensa de la democracia y los derechos humanos y deslindar de esas posiciones individuales. Las expresiones del señor Bermejo son absolutamente lamentables, sea en el contexto que se hayan dado”, sentenció Ruth Luque.

Desde Nuevo Perú, la también integrante de la Comisión Política y jefa del plan de gobierno de Verónika Mendoza en las elecciones de este año, Anahí Durand, manifestó: “Declaraciones inadmisibles y personajes que defienden autoritarismos hay en todos lados del espectro político y los rechazamos. Afortunadamente, los proyectos son más grandes y a ellos nos debemos. Estamos con la democracia y los derechos; estamos con Castillo y Perú Libre”.

Lenin Checco, congresista del Frente Amplio, participó de las reuniones con Pedro Castillo. (Foto: Lenin Checco / Facebook)

Desde el Frente Amplio se pronunció Lenin Checco, actual congresista que participó de la reunión entre el líder de su partido, Marco Arana, y Castillo el jueves de la semana pasada.

“En realidad, a nosotros nos ha, primero que todo, descuadrado. No me he reunido con mis compañeros. Pero hay dos temas, primero que el señor Bermejo no ha estado en ninguna reunión. Son opiniones personales seguramente de señor Bermejo, pero totalmente desatinadas por lo que representa él ahora que es congresista de la República”, dijo al rechazar lo manifestado por el miembro de Perú Libre.

Empero, cuestionó también las “interceptaciones telefónicas” y la difusión de audios grabados subrepticiamente. Ello en la misma línea que Bermejo, quien en un pronunciamiento afirmó que el audio estaba descontextualizado y editado. “Chuponear llamadas, descontextualizar y editar audios para romper la unidad de la izquierda y hacer creer que hay un plan dictatorial es el resumen de esta prensa naranja”, aseguró en Twitter.

“El audio es de hace casi un año, cuando se frustró la unidad y Pedro Castillo Terrones no era aún nuestro candidato. Nuestra agenda no era la caviar, en eso me reafirmo. Y eso de llegar para quedarnos tiene que ver con la sucesión en alternancia presidencial que nuestras leyes permiten y que cualquier partido que tenga un plan serio para la grave situación del país debe tener”, también replicó Bermejo.

En opinión de Checco, el postulante presidencial de Perú Libre ha descartado cualquier tipo autoritarismo durante los diálogos realizados con el Frente Amplio, pero censuró las expresiones de Bermejo, consideró que se trata de un caso aislado y es Perú Libre el que debe de pronunciarse . “Castillo ya dijo en todos los idiomas que se va a respetar el sistema democrático y la alternancia en el poder cada cinco años”, aseveró.

Perú Libre “debería hacerle un llamado de atención y, en todo caso, una rectificación pública”, dijo Paul Fernández, dirigente de Juntos por el Perú. (Foto: GEC)

Desde Juntos por el Perú (JP), el fundador y dirigente Paul Fernández apuntó que su agrupación no ha evaluado aún el tema. A título personal, señaló: “Nosotros somos plenamente democráticos, pero no sabemos si está estrictamente ligada a la realidad lo dicho ahí, si todo parte de un diálogo o es una expresión, como dice la candidata a la vicepresidencia, un exabrupto que él tiene”.

En su opinión, es suficiente el pronunciamiento de Castillo sobre el tema, sin embargo. “No creo que tenga que expresarse por una declaración de antes que él sea candidato, de miembros o invitados por ese partido. Si hubiera sido en este contexto, sí debería pronunciarse”, dijo y añadió que Perú Libre “debería hacerle un llamado de atención y, en todo caso, una rectificación pública”.

Más temprano, la candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, indicó en Exitosa que a Bermejo “le gusta hablar mucho y por ahí anda diciendo sus opiniones un poco afiebradas”.

“Yo lamento mucho estas expresiones del señor Bermejo porque en un mundo democrático en el que estamos participando como Perú Libre creo que la alternancia en el poder es lo más digno y sabio, porque la permanencia en el poder por más del periodo constitucional, que son 5 años ya lo ha demostrado [Alberto] Fujimori, se convierte en una dictadura”, subrayó.

