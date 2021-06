Conforme a los criterios de Saber más

A Gustavo Pacheco la COVID-19 lo llevó hasta la unidad de cuidados intensivos (UCI) cuando la campaña electoral 2021 empezaba a calentar, pero superó ese trance y fue elegido parlamentario andino para el periodo 2021-2026. El miércoles pasado, fue proclamado oficialmente en ese cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Dios me ha devuelto a la vida. Casi no la cuento”, dice Pacheco, quien fue congresista entre el 2001-2006 con el Frente Independiente Moralizador, de Fernando Olivera. Por esos años, lo apodaron ‘Chauchiller’ por supuestos desatinos en la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que presidió.

“También me apodaron El Escudero y demás”, recuerda en diálogo con El Comercio.

El apodo de ‘El escudero’ le fue puesto por ser un tenaz defensor del expresidente Alejandro Toledo, quien ahora enfrenta un proceso de extradición desde Estados Unidos por el Caso Lava Jato.

Alejandro Toledo, entonces presidente de la República, se retira del hemiciclo al término de una sesión del pleno el 22 de marzo del 2002. Lo acompaña Gustavo Pacheco. En la imagen también aparece Jorge Del Castillo. (Foto: Leoncio Mariscal / Archivo fotográfico del Congreso de la República)

Pacheco ha alcanzado un puesto en el Parlamento Andino como representante de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga. Los otros cuatro elegidos son Luis Galarreta (Fuerza Popular), Leslye Lazo (Acción Popular), Javier Arce Alvarado (Perú Libre) y Juan Carlos Ramírez (Avanza País).

“Mi partido ha diseñado el ‘Plan Inka’ para el Parlamento Andino, en base a que su geografía representa el Tawantinsuyo: Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia”, explica Pacheco a El Comercio.

“Trabajaré, en concierto con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las gestiones y marcos normativos por fortalecer el comercio exterior con la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Cooperación Internacional, con la Unión Europea, [...] la diplomacia parlamentaria con el Parlamento Europeo, el Parlamento Africano y el Parlamento Latinoamericano”, añade.

En octubre del 2019, el hoy electo parlamentario andino protagonizó un accidente de tránsito, fue intervenido por la Policía y trasladado a la Comisaría de Magdalena. Luego recibió una multa, se le retuvo el carné de conducir y quedó en libertad al acogerse al ‘Principio de Oportunidad’, según contó aquella vez a la prensa, tras ofrecer disculpas públicas.

En el 2013, protagonizó un confuso incidente en el aeropuerto de Acapulco, en México, donde fue bajado de un avión. De acuerdo a su versión, una persona se sintió incómoda con su presencia.

“Por mi forma de ser. [....] Soy apasionado. [...] Me dijo la tripulación que había un pasajero que se sentía incómodo con mi presencia. Por mi trayectoria política, hay algunas personas a las que no les simpatizo”, dijo a Latina. Luego agregó: “Cuando un cholo está sentado en primera clase, hay alguna gente a la que no le gusta”.

Huelga de Hambre

El 29 de marzo del 2006, Pacheco ejercía su último año como congresista e inició una huelga de hambre en las instalaciones del Parlamento para que el Ministerio de Defensa le entregue el legajo militar de Ollanta Humala, quien era candidato presidencial.

El martes 4 de marzo de aquel año, en conferencia de prensa ofrecida desde su escaño en el hemiciclo, suspendió la huelga y anunció que había recibido el legajo de Humala.

“Esto es un triunfo jurídico, no político; y un triunfo de un hombre de derecho, no de un político”, exclamó a los periodistas, como ha quedado registrado en los archivos del Congreso.

El 4 de marzo del 2006, el congresista Gustavo Pacheco decidió “suspender transitoriamente” su huelga de hambre tras haber logrado, afirmó, el propósito que lo llevó a adoptar esa medida. (Foto: Leoncio Mariscal / Archivo del Congreso de la República)

Aquella vez, Pacheco dijo que en su decisión de levantar la huelga de hambre pesaron también las exhortaciones que le hicieron la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Observadores de la OEA que supervisaba las elecciones generales.

Diez días después, Humala pasó a la segunda vuelta con Alan García, quien finalmente se convirtió en presidente de la República para el periodo 2006-2011.

De Popy Olivera a López Aliaga

Bajo el liderazgo de Fernando Olivera, Pacheco postuló e ingresó al Congreso en las elecciones del 2001. Luego buscó sin éxito la reelección inmediata en los comicios del 2006, también con el Frente Independiente Moralizador.

Su partido perdió la inscripción tras ser derrotado en las elecciones del 2006. Luego se convirtió en militante de Solidaridad Nacional, liderado por el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

En el periodo 2001-2006, Fernando Olivera lideró la bancada del FIM. En la imagen aparece junto a sus colegas Luis Iberico y Gustavo Pacheco durante una conferencia de prensa en la Sala Mohme del Congreso el 21 de noviembre del 2005, (Foto: Leoncio Mariscal / Archivo del Congreso de la República)

“Llevo militando 13 años en el partido.[...] El año pasado, el congreso del partido decidió la refundación y me eligieron secretario general por unanimidad. Me tocó cambiar estatutos, denominación, colores y cambiar de líder, del doctor Luis Castañeda Lossio al ingeniero Rafael López-Aliaga Cazorla”, señala.

En las elecciones generales de este año, postular al Parlamento Andino se volvió una opción atractiva para los miembros del Congreso disuelto y los actuales legisladores, ante la imposibilidad de la reelección inmediata. Pacheco tendrá de colegas a Galarreta y Lazo, aunque sus labores tendrían poca atención pública.

