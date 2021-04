Conforme a los criterios de Saber más

Jorge Montoya, candidato al Congreso y vocero de Renovación Popular, dijo a El Comercio que las ideas de Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, “no van con las de nuestro partido bajo ningún punto de vista y esa es la opinión de Rafael [López Aliaga] también”.

El último domingo, tras los primeros resultados de las elecciones generales 2021 que ubicaban a Castillo en un lugar preferente, López Aliaga había destacado las coincidencias con el candidato de Perú Libre.

Este martes, luego de estas declaraciones, José Cueto, candidato al Congreso de Renovación Popular, señaló que “me pondré de lado de quien llegué finalmente a la segunda vuelta para disputar el gobierno con el profesor y que llegue al gobierno, así no sea de mi agrado”.

“He visto las declaraciones de Rafael dando a entender que apoyaría a Castillo. No lo es. Solo les digo que de ninguna manera acepto esa posición de apoyar al comunismo. Yo no concurro en nada con esa ideología (...) Me pondré de lado de quien llegué finalmente a la segunda vuelta para disputar el gobierno con el profesor y que llegue al gobierno, así no sea de mi agrado, no podemos permitir el totalitarismo radical”, escribió.

Tras esta declaración, Jorge Montoya dijo a El Comercio que “el señor Cueto debió llamar y preguntar cuál era la posición. El vocero del partido soy yo y no apoyamos al comunismo. Sus ideas no van con las de nuestro partido bajo ningún punto de vista y esa es la opinión de Rafael [López Aliaga] también”.

Por su parte, Cueto respondió a este Diario que se trata de un tema interno. “Sé que el partido lo está viendo. Seguramente en cualquier momento va a salir algún comunicado, independiente de lo que Montoya y yo opinamos”.

“Dicen que hay una interpretación de que Rafael apoyaría a Pedro Castillo, lo cual no es. Luego pongo mi posición, que es personal, que de ninguna manera no voy a apoyar al comunismo, quien salga en la segunda [vuelta]”, remarcó.

Montoya también mencionó que ellos se han referido a “puntos de encuentro con todos los partidos”.

Finalmente, dijo que los partidarios de Renovación Popular tienen igual o similar línea de pensamiento. “Vamos a dar libertad para que vote cada uno de conciencia por quien quiera votar”, dijo.





