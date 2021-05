Conforme a los criterios de Saber más

Elías Rodríguez, secretario general institucional del Partido Aprista, afirmó a El Comercio que respaldan la candidatura de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en esta segunda vuelta y señaló que llama a la militancia del Apra a un “voto consciente por la gobernabilidad y la democracia”.

“La madurez requiere buscar una alternativa viable con la democracia, y esa es la señora Keiko Fujimori, que no significa un cheque en blanco. Pero sí la democracia nos pone en ese escenario”, afirmó Rodríguez a este Diario.

Si bien dijo que el respaldo a Fujimori es mayoritario, admitió que hay quienes expresaron que no se debería decidir por ninguna de las dos opciones presidenciales en segunda vuelta. “Pero no marcar una posición en este momento no le hace bien al país”, cuestionó Rodríguez.

Señaló que no descartan una participación activa en este último tramo de la segunda vuelta. “Estoy [pendiente] en convocar a la dirigencia del partido para poder tomar alguna medida fundamental, más activa. Estamos predispuestos a conversar ese tema con los representantes del partido. Vamos a ver esa posibilidad. En unos días vamos a evaluar una acción más definitiva, visible”, dijo.

Agregó que no apoyan la candidatura de Pedro Castillo (Perú Libre) porque consideran que es una “propuesta improvisada, con falta de preparación para gobernar el país” y debido a que el candidato representaría un “modelo que en la historia y experiencias similares en Latinoamérica son modelo de pobreza, de fracaso”.

Respecto a la candidata Fujimori, Rodríguez señaló que no se debe repetir las situaciones que se vivieron en los años 90, cuando Alberto Fujimori -condenado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado en los casos Barrios Altos y La Cantuta- fue mandatario.

“Nuestra obligación como partido de muchos años es pensar con madurez. Ante este panorama, tenemos que anteponer la democracia, la gobernabilidad y la estabilidad”, dijo Rodríguez, y agregó que les preocupa que Vladimir Cerrón, el suspendido gobernador regional de Junín, sea “un jefe en la sombra” de Pedro Castillo.

Por su parte, Nidia Vílchez, excandidata presidencial del Apra, saludó lo declarado por Elías Rodríguez. “Coincidimos con el secretario general, pero creo también se debe respetar la posición de quienes no estando de acuerdo tomarán otra decisión”, añadió.

“Tácitamente, el comunicado no lo dice, por tanto, quien habla, en el entendimiento de eso he tomado conocimiento de que dejan en libertad a los militantes sabiendo también que no hay una posición uniforme al interior del partido”, aseveró.

Este es el comunicado que el Apra publicó el 2 de mayo:

