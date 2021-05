Ana Bazo Reisman, enviada especial a Piura

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, firmó este viernes un compromiso con gremios de pescadores artesanales, con cuyos representantes se reunió en privado en la localidad de La Islilla, en Paita, Piura.

De acuerdo al documento suscrito tras el encuentro, Fujimori prometió reactivar el Ministerio de Pesquería dentro de los primeros 100 días de su eventual gobierno. El escrito, al que accedió El Comercio, lleva la firma de la candidata y de dirigentes de las cooperativas pesqueras de La Islilla “Jehová Rey de Reyes” y de La Tortuga “Jehová es mi pastor; nada me faltará”.

En otros ocho puntos del acuerdo, Fujimori garantiza el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras, además de una ley general de protección para la pesca artesanal. Dentro de ese anuncio de ley se incluyen los ofrecimientos de cobertura en salud y jubilación, además de educación y becas para los trabajadores de este sector. También se consigna la promesa de subsidiar el petróleo para la pesca artesanal y de construir un desembarcadero en La Tortuga.

Ministerio desactivado

El miércoles pasado, en un discurso desde el mirador de Puerto Pizarro (Tumbes), la postulante presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya había anunciado esta promesa a la población local. Cabe recordar que esta entidad fue desactivada en el 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, y que -desde entonces- funciona como un viceministerio anexo al Ministerio de la Producción (Produce).

“Sabemos que los hermanos pescadores no se sienten escuchados, que ellos tocan las puertas del Ministerio de la Producción, que tienen demasiadas responsabilidades y, muchas veces, ni caso les hacen. [...] Lo asumo y me comprometo a que, de aquí en adelante, vamos a tener el Ministerio de Pesquería exclusivamente para los hermanos pescadores”, exclamó la postulante.

Según explicó a El Comercio, el ofrecimiento -que no figura en su plan de gobierno- ha tomado forma tras una serie de peticiones de los gremios de pescadores con los que ha dialogado. “Ese es un pedido que lo he venido recibiendo en diferentes regiones de nuestro país, por diferentes gremios de pescadores; no solamente del mar, sino también incluso en Pucallpa. Entonces, he hecho eco de este pedido”, expresó la candidata desde Morropón, Piura.

Consultada sobre la burocracia que podría significar, Fujimori aseguró a este Diario que el Ministerio de Pesquería “sobre todo, es un anhelo porque (los pescadores) sienten que en el Ministerio de la Producción no se sienten escuchados. Entonces, si es que se va a crear, lo haremos sin que esto genere más gasto ni más burocracia”.

Además, añadió que “las propuestas más importantes, sobre todo para los pescadores artesanales, es traer y hacer la construcción de los desembarcaderos que ellos necesitan, traer la tecnología de frío, hacer la supervigilancia y fiscalización de las cinco primeras millas porque, muchas veces, ellos se ven afectados por los pesqueros industriales que no dejan que este espacio sea para ellos”.

Opiniones distintas

El Comercio dialogó con dos especialistas en gestión pública con respecto a la conveniencia y oportunidad de generar un nuevo Ministerio de Pesquería. De acuerdo con Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, la propuesta sería innecesaria.

“No creo que sea necesario un ministerio para resolver un problema, que ella manifiesta que es que no los escuchan. Mi apreciación es la siguiente: el problema que hay es un problema de establecimiento correcto o claro de prioridades y de roles. Lo que ellos sienten y lo que el responsable técnico está haciendo, esa distancia, esa brecha, no se resuelve creándoles un ministerio”, indicó Ramírez.

Para Mayen Ugarte, investigadora de Grade y especialista en Administración Pública, el resultado de una propuesta como esta se basa en la capacidad de gestión. “(La creación de un ministerio) no quiere decir que automáticamente crezca la burocracia. Es un tema de cómo lo haces, de cómo lo implementas”, opinó.

Marcel Ramírez plantea que un Ministerio de Pesquería sí ocasionaría mayor burocracia. “Le estaría dando un nivel más alto al sector pesca en la negociación a nivel Ejecutivo. Entonces, la voz de la pesca ya estaría encabezada por un ministro, y no por un viceministro. Creo que va por ahí la intención, pero yo no creo que sea necesario. Si no, tendríamos que crear un ministerio para todo. Es fácil proponer esto porque antes existió, pero esa tampoco es razón para decir que ahora debe existir. Yo estoy convencido de que es un tema de indefinición de prioridades nacionales”, dijo.

Mayen Ugarte, por su parte, insiste en que el impacto burocrático no es tan simple de pronosticar. “Es que eso es relativo. No hay cómo adivinarlo. Yo sé que hay una tendencia a decir ‘en las entidades públicas hay mucha burocracia’, pero todo depende de cómo lo hagas. Ahora, si tú miras el viceministerio de Pesca, ya tiene un área administrativa. No es que tienes que crear un montón de oficinas porque eso ya existe. En una lógica como esta no necesariamente vas a incrementar muchísima la burocracia, sino que eso va a depender de cómo lo estipules”, resaltó.

Con la colaboración de Isabel Ayma.