A diferencia de las elecciones de 2016, donde a estas alturas prácticamente se encontraba en la segunda vuelta, la candidata de Fuerza Popular a la Presidencia, Keiko Fujimori, afronta un escenario diferente: pugna con Rafael López Aliaga (Renovación Popular), George Forsyth (Victoria Nacional) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) su pase al balotaje. Desde ayer, la exparlamentaria ha iniciado un recorrido por el norte.

El juez Víctor Zúñiga autorizó el último martes a Fujimori Higuchi viajar a Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima provincias, Callao, Loreto, Apurímac y Arequipa, cuando inicialmente había optado por no pronunciarse, al enfrentar una recusación. La mitad de la gira del partido naranja de cierre de campaña se realizará en el norte del país, donde en los anteriores comicios tuvo un amplio respaldo.





“Keiko Fujimori piensa consolidar el norte, no irá a lugares que le son ajenos. Es decir, regará la tierra fértil y no la seca. Por ejemplo, ir a Puno, donde Yonhy Lescano tiene su bastión no es rentable”, indicaron fuentes de Fuerza Popular a El Comercio.

Las mismas fuentes de Fuerza Popular refirieron que han calculado que Fujimori Higuchi necesita subir cinco puntos porcentuales para tentar acceder a la segunda vuelta. Por esta razón, ella, cada vez que tiene una aparición pública, se dirige a sus nichos. “Habla de mano dura, y respaldó a la Policía en la pregunta que le hicieron en el último debate”, añadieron.

Otras fuentes de este Diario señalaron que la exparlamentaria, a partir de la próxima semana, también buscará alcanzar “el voto pragmático”.

“Los electores que ejercen esta clase de voto son los que no se guían de antipatías o simpatías. No es un voto emocional, como el de un simpatizante del fujimorismo. Y muchos de los indecisos tienen un voto racional, están esperando mirar la última foto [encuesta] para decidir. En esa línea, la estrategia de Keiko es y sigue siendo consolidar a sus líneas fujimoristas y luego ir en busca del voto pragmático”, subrayaron.

Una campaña abierta

Desde la semana pasada, Fujimori Higuchi, además, ha decidido abrir su campaña a sus simpatizantes y a los medios de comunicación. En enero y febrero, la candidata de Fuerza Popular había optado por actividades con pequeños grupos de personas y sin prensa ante el inicio de la segunda ola de la pandemia de COVID-19.

Fuentes cercanas a la dirigencia de Fuerza Popular afirmaron que la excongresista está dispuesta a pasar “por el callejón oscuro”, que significa ir a programas de televisión, donde no recibirá un buen trato, como ocurrió en “Amor y fuego” de Willax. “Sabe que tiene que llegar a esos públicos y esa entrevista le permitió aclarar la relación con su madre, Susana Higuchi”, agregaron.

Las mismas fuentes indicaron que Fujimori Higuchi tiene como objetivo mostrar, al presentarse en escenarios difíciles, “su nivel de resiliencia”. “A diferencia de Rafael López Aliaga, ella quiere transmitir criterio y serenidad, ¿acaso la has escuchado quejarse, denunciar una emboscada de parte de la prensa?”, subrayó.

Keiko Fujimori fue la primera dama del Perú durante el tramo final del segundo gobierno de su padre, Alberto Fujimori. En la imagen, se les ve en la Misa y Te Deum del 28 de julio de 1997. (Foto: Miguel Carrillo | Archivo El Comercio)

En el tramo final de la campaña, desde Fuerza Popular también esperan un respaldo público de parte del encarcelado expresidente Alberto Fujimori a su hija, con quien se ha reconciliado desde fines de 2019, después de la anulación de su indulto.

El secretario general del fujimorismo, Luis Galarreta, indicó que Fujimori, desde el penal de Barbadilla, ha participado en la actual campaña, pero dando consejos a su hija, como ella misma lo reconoció en una reciente entrevista.

“Su participación está en los consejos, nosotros tenemos un objetivo y es que la población vea nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno. Fuerza Popular puede enfrentar a la izquierda y al populismo radical, incluso de derecha, en estos días va a quedar demostrados, mucho más, de que en el fujimorismo hay un equipo de plan de gobierno”, remarcó.

La otra “maniobra” (del norte a SJL)

¿Y si el juez Zúñiga no autorizaba su salida de Lima? En este escenario, Fuerza Popular había planificado que Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de la República, y Sachi Fujimori representen a Keiko Fujimori en el norte, mientras que la excongresista en Lima se enfoque en los distritos más populares. Por ejemplo, el martes realizó actividades proselitistas en San Juan de Lurigancho, que tiene al mayor bolsón electoral de la capital.

Fuentes del fujimorismo señalaron a El Comercio que, en Lima, el cierre de campaña se concentrará en “las zonas C, D y E y no en el A y B”. “El voto fujimorista está en los sectores bajos”, mencionaron.

Keiko Fujimori realizó actividades proselitistas en San Juan de Lurigancho (Foto: Hugo Perez / @photo.gec)

Las mismas fuentes contaron que si se mantenía la restricción, Fujimori Higuchi iba a reforzar los “mítines virtuales”.

“En el 2001, durante la primera reconstrucción del fujimorismo, se usó un método similar, Martha Chávez, Luisa María Cuculiza, Luz Salgado y Alejandro Aguinaga realizaban actos proselitistas y llevaban consigo una pantalla grande, y ahí se ponía [mensajes grabados del] Chino. Ahora la tecnología nos permite que la conexión [con Keiko Fujimori] sea en tiempo real”, expresaron.

En este escenario, Galarreta, quien también es el jefe de campaña de Fuerza Popular, explicó a este Diario que Sachi Fujimori iba a asistir a las actividades proselitistas como representante de la familia, y que Hernando Guerra García y él llevarían el “discurso político” y la exposición del plan de gobierno. Incluso, se baraja enviar a Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia, al sur o el oriente.

El lunes por la noche, Keiko Fujimori realizó un mitin virtual, dirigido a sus seguidores en Chiclayo. En el norte esta Sachi Fujimori, Luis Galarreta y Nano Guerra García. (Foto: Fuerza Popular)

La pelea del voto conservador

El analista político Enrique Castillo afirmó que, en esta recta final, la pelea de Fujimori Higuchi por el voto conservador “es más” con Rafael López Aliaga (Renovación Popular) que con Hernando de Soto (Avanza País).

“El crecimiento de López Aliaga se ha desacelerado un poco, Fujimori Higuchi está esperando que el desgate natural de Renovación Popular la beneficie sin necesidad de confrontarlo aún. Si López llega a un techo y si los errores propios lo detienen, esto le permitiría a Keiko Fujimori tratar de recuperar algo [de ese electorado] si se muestra más al centro que López”, mencionó a El Comercio.

Castillo señaló que, si la excongresista elige el camino de la confrontación, puede tener problemas, porque es probable que López Aliaga, en ese escenario, “salga ganando”.

“López Aliaga no tiene un pasado político, ese elemento es un lastre para el fujimorismo”, añadió.

La politóloga Kathy Zegarra afirmó que, si bien la candidata de Fuerza Popular puede “recuperar” a un sector de electores que hoy respaldan a López Aliaga, cuando antes estuvieron con ella, remarcó que esto “no será fácil”.

“No solo depende de un mejor desempeño electoral por parte de ella. También depende de cómo pueda caer el apoyo hacia López Aliaga. Por ejemplo, es negativo para él que se esté revelando debilidades e improvisación dentro de su partido y que no haya ido al último debate”, acotó.

Más información

La ausencia de Hiro Fujimori, quien se afilió a Fuerza Popular en setiembre, se debe a que se encuentra en Japón y es difícil que retorne antes del 11 de abril.

