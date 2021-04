Conforme a los criterios de Saber más

Luego de dos días de silencio, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de la República, brindó un pronunciamiento, a través del cual afirmó que no realizará una “campaña de miedo” en contra de Pedro Castillo, su oponente de Perú Libre, en la segunda vuelta. Esto a pesar de que, dentro de su partido, de acuerdo a fuentes, un sector le sugirió seguir el mismo camino de las elecciones de 2011 y 2016, cuando enfrentó sin éxito a los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

“Hay personas, amigos que me han sugerido atacar las debilidades del contrincante, quiero decir que de ninguna manera voy a hacer caso a esas recomendaciones, no voy a caer en la campaña del miedo”, manifestó ayer por la tarde desde el local de Fuerza Popular en el Centro de Lima, donde la acompañaron Luis Galarreta y Patricia Juárez, quienes completan su fórmula presidencial.

Fujimori Higuchi también hizo un llamado a los fujimoristas para que “no ataquen” a los seguidores de Castillo Terrones, porque su apoyo a Perú Libre es “su manera de protestar frente a la indiferencia del Estado”. Agregó que el profesor no puede atribuirse la representación exclusiva de los peruanos “más humildes”, porque el fujimorismo en los noventa “trabajó por los más marginados del país”.

La exparlamentaria, dirigiéndose de Castillo, dijo que ella no lo va a terruquear y remarcó que la segunda vuelta “será un debate de ideas”.

“Sería más fácil atacar, confrontar, pero le digo al señor Castillo, yo no voy a terruquear a nadie, este será un debate de ideas, lo que nos corresponde es mostrarle al país qué queremos construir […] Yo propongo generar riqueza, no pobreza, promover a la micro, mediada y gran empresa, no expropiar ni estatizar, yo propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte”, expresó.

El conclave naranja

Fujimori Higuchi, entre el lunes y martes, dirigió una serie de reuniones con los integrantes de su círculo de confianza. En su casa, estuvieron Galarreta, Juárez, Hernando Guerra García, jefe de su plan de gobierno, y también el excongresista Miguel Torres. Y de manera virtual se conectaron otros miembros de su equipo técnico.

Fuentes cercanas a la cúpula fujimorista indicaron a este Diario que en el primer día Fujimori definió que no realizaría una campaña de confrontación. ¿La razón? Ella ha reconocido que este fue el principal error de su partido durante el último quinquenio. “Es un acto de consecuencia, y una acción para detener el círculo de enfrentamientos”.

Las mismas fuentes refirieron que no se va a utilizar la presunta relación de Castillo con el Conare Sute, facción del gremio de profesores cercanos al Movadef.

La candidata presidencial de Fuerza Popular intentará llevar la campaña a la elección de dos modelos, mas que de dos personas: la economía social de mercado frente al estatismo.

Durante su pronunciamiento, Fujimori Higuchi adelantó que el eje de su propuesta, en el balotaje, será “el reencuentro entre los peruanos”.

Otras fuentes del partido naranja señalaron que este concepto no es nuevo, sino que fue el que se empleo en la reconciliación entre la excongresista y su padre, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, y que se extendió a las bases y “núcleo duro” fujimorista. “Ahora se quiere ampliar, que exista un reencuentro con sus votantes del 2016, en esa elección llegó a tener casi 40% en primera vuelta”, añadieron.

Ya empezaron a tender puentes

Al cierre de su pronunciamiento, Fujimori Higuchi hizo un llamado a la unidad a los candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta, entre ellos al economista Hernando de Soto (Avanza País), Ollanta Humala (Partido Nacionalista), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú). Aunque esta última ha subrayado que “con el fujimorismo ni a la esquina”.

La lideresa de Fuerza Popular, además, ofreció “sinceras disculpas” por los gestos o frases que hayan causado incomodidad en sus rivales en el “calor de la campaña”.

Fuentes del partido naranja explicaron que este mensaje no solo fue para Rafael López Aliaga (Renovación Popular), a quién tildó de “rayadazo”, sino también para De Soto, a quien acusó de “piratear” los logros del gobierno de su padre y George Forsyth (Victoria Nacional), a quien crítico utilizando su separación con la actriz Vanesa Terkes.

Las mismas fuentes señalaron que el miércoles comenzaron a tender los primeros puentes de diálogo con partidos afines, aunque evitaron mencionar cuáles.

En las reuniones del lunes y martes, celebradas en su casa de Surco, Fujimori y su equipo también definieron reforzar su equipo logístico para los viajes que realizará al interior del país. “En la primera vuelta cuentas con todos los candidatos al Congreso, en el balotaje, ya no. Entonces, se tienen que activar las bases y los parlamentarios electos”, señalaron fuentes del partido naranja.

También mencionaron que a diferencia de la primera parte de la campaña, la postulante “ya no solo irá sus zonas seguras [donde tiene mayo respaldo, como Piura], sino también a regiones que le han sido adversas, ella piensa entrar al sur y al centro del país. Irá en busca de esos votantes”.

Precisamente, Fujimori Higuchi informó que su abogado Giuliana Loza había solicitado al juez Víctor Zúñiga que le brinde el permiso para poder viajar a todas las regiones del país. La excongresista cumple medidas restrictivas, entre ellas no salir de Lima, en el marco de la investigación fiscal que afronta por presunto lavado de activos por el Caso Odebrecht.

Galarreta, en declaraciones a Canal N, dijo que “el riesgo de la reelección indefinida está en el otro lado”, en referencia a Perú Libre.

Fuentes de Fuerza Popular señalaron que no se dejará de lado el eslogan “mano dura”. Y agregaron que en los próximos días lanzaran una nueva propuesta, que se sumará a “Perú Abierto” y a “Suma de vacunas”.