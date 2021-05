Conforme a los criterios de Saber más

En las últimas semanas, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre, han experimentado momentos clave en sus campañas, con virajes estratégicos, tropiezos y el arrastre de algunos cuestionamientos.

En paralelo, las preferencias entre el electorado han ido variando. En el simulacro de votación de El Comercio-Ipsos, publicado este domingo 16 de mayo, la postulante naranja alcanzó 48,9% de votos válidos, mientras que su contrincante del lápiz obtuvo 51,1%.

Aquí recordamos los hitos de este tramo electoral en la candidatura de Fujimori.

1. El inicio de una confrontación

La noche del 11 de abril, tras un flash electoral que la colocaba en disputa con Hernando de Soto (Avanza País) por el segundo lugar, Fujimori había emitido un pronunciamiento público desde el local de su partido. Si bien señaló que esperaría “con prudencia” los resultados oficiales, la candidata ya anunciaba las que serían sus próximas acciones en una eventual segunda vuelta. Uno de sus primeros gestos fue invitar a De Soto y otros excandidatos a “trabajar juntos”.

Días después, con su pase electoral ya confirmado, ofició otra conferencia de prensa en la que se comprometió a no emprender “una campaña del miedo” contra Pedro Castillo. Por entonces, Fujimori sostenía que utilizar ese recurso era un “facilismo”.

Keiko Fujimori tras pasar a segunda vuelta: “No voy a caer en la campaña del miedo

“El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases del odio y la confrontación. Es su decisión y su derecho, pero nosotros no vamos a hacer eso. [...] No voy a caer en la campaña de miedo, y le pido a todos nuestros amigos que me apoyan que no caigamos en este facilismo de la campaña del miedo”, señaló.

Sin embargo, el 22 de abril, la candidata publicó un video de campaña en el que buscaba alertar a la población sobre Castillo. “Si no hacemos algo, el 28 de julio, el día en que el Perú cumple 200 años, el comunismo llegará al poder para quedarse. (...) Nos unimos o nos hundimos”, decía Fujimori, en medio de fotos del candidato del lápiz, del expresidente boliviano Evo Morales y del actual dictador venezolano Nicolás Maduro.

Días antes, también se había dirigido al propio Morales por sus publicaciones en apoyo a Castillo: “Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú, fuera del Perú Evo Morales. Nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI”.

Con respecto a los giros en el discurso de Pedro Castillo, Fujimori lo comparó con el fallecido Hugo Chávez: “Creo que ahora sí es un clon real de Hugo Chávez, ¿no?, porque dice una cosa y luego hace otra. Durante toda la primera vuelta él ha señalado claramente que va a cambiar la Constitución, que va a convocar un Asamblea Constituyente, entonces, es poco o nada creíble que desautorice al señor [Vladimir] Cerrón que es el presidente del partido”, dijo a Canal N el 22 de abril.

2. El endose de Mario Vargas Llosa

El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, publicó el 18 de abril un artículo en el que instaba a los peruanos a votar por Keiko Fujimori.

“He combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha. Creo que en las elecciones que se vienen –las de la segunda vuelta-, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”, estimó el escritor en el diario mexicano Crónica.

Keiko Fujimori le ha agradecido el apoyo a Mario Vargas Llosa. Esta semana, el Nobel de Literatura la ha invitado a un evento en Quito.

El respaldo de Vargas Llosa fue sorpresivo, pues solo hasta hace unos años, en el 2014, él mismo había repudiado la oferta electoral que representaba el fujimorismo hacia las elecciones del 2016. “Naturalmente que no [quisiera que sea presidenta], porque Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso, juzgado por tribunales civiles con observadores internacionales, condenado a 25 años de cárcel por asesino y por ladrón. No quiero que gane las elecciones”, declaró en una entrevista con la cadena Univisión.

Una postura similar había tenido en el 2011, cuando Fujimori compitió por primera vez en las presidenciales; en ese entonces, contra Ollanta Humala. Para aquella segunda vuelta, el candidato nacionalista recibió el endose del excandidato del Fredemo, quien perdiera la elección frente a Alberto Fujimori en 1990.

El apoyo del escritor ha sido replicado por su hijo, Álvaro Vargas Llosa, quien desde el extranjero ha brindado entrevistas en donde explica su postura. Además, el último 12 de mayo, este informó por Twitter que su padre ha invitado a Keiko Fujimori a un evento en Quito, Ecuador.

Fujimori, quien tiene restricciones para salir del país debido a la investigación fiscal que se le sigue por presunto lavado de activos, ha solicitado permiso al Poder Judicial a través de su abogada Giulliana Loza.

En Twitter, la candidata respondió al hijo de Vargas Llosa sobre su intención de viajar y participar. “Creo que ha quedado muy claro y ahí lo señalan las resoluciones, que en mi caso no hay ningún peligro de fuga, así que esperaré con prudencia lo que el juez [Víctor] Zúñiga decida”, aseveró la candidata en diálogo con la prensa.

3. Su situación legal en constante reflote

El 21 de abril, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado, que preside el juez Víctor Zúñiga Urday, permitió “excepcionalmente” a la candidata Keiko Fujimori retomar sus giras fuera de Lima para sus actividades proselitistas de segunda vuelta.

Como se recuerda, Fujimori estuvo recluida de manera preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos - Santa Mónica entre el 18 de enero y el 30 de abril del 2020 debido a las indagaciones en su contra por el caso Odebrecht. Para esa última fecha, el Poder Judicial varió la orden a comparecencia restringida, por lo que Fujimori recuperó su libertad en medio del proceso. Esto le ha permitido emprender una campaña política en el 2021.

Concretamente, la fiscalía señala que, en conjunto con la cúpula de su partido, Fujimori habría disfrazado aportes de la empresa brasileña para sus campañas del 2011 y del 2016. El 11 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular y pidió 30 años y diez meses de pena privativa de la libertad. Fujimori, a través de su defensa legal, ha impugnado el cierre de la investigación. El último 7 de mayo, el juez Zúñiga Urday revisó la solicitud. Su resolución sería notificada a las partes en los próximos días.

El caso es una de las mochilas más pesadas de Fujimori en esta campaña y la que alimenta su antivoto. Su contrincante, Pedro Castillo, ha recurrido a recordárselo en varias ocasiones, incluyendo en su reciente reto de debatir en el penal Santa Mónica. A su turno, la candidata ha buscado devolverle el ataque con su ya conocida frase “Yo no me corro”.

“Yo seguiré colaborando como lo he venido haciendo con todas las investigaciones. No tengo nada más que decir porque, claro, lo que quisiera el señor fiscal [José Domingo Pérez] es ser un personaje político en esta campaña y eso no le corresponde”, declaró a la prensa el 17 de abril.

4. La reconciliación política con su hermano Kenji

Aunque su relación estaba resquebrajada desde el 2017, entre Kenji y Keiko Fujimori ha resurgido una comunicación pública; esta vez, de corte electoral. En un video publicado el 24 de abril, el menor de los Fujimori llamó al voto por su hermana, en “defensa del modelo económico”. “Qué tal chicos, todos somos Keiko. A apoyar a Keiko para defender el modelo económico que permite el emprendimiento y el trabajo”, expresa el excongresista a un grupo de pescadores.

La candidata, que en ese momento se encontraba en Tarma, respondió a su hermano a través de los medios: “Recibo con muchísima alegría el pronunciamiento de mi hermano Kenji. Entiendo que él sabe que esta situación por la que estamos atravesando en la segunda vuelta tenemos que, como siempre, poner primero a nuestro país y, más allá de las diferencias que hemos tenido, él ha priorizado ese mensaje”.

En los días siguientes, el exparlamentario seguiría instando a la ciudadanía a favor de la opción naranja. “Debemos acabar con este virus cuanto antes, estoy seguro que Keiko es la mejor opción para traer la vacuna contra el COVID-19, sin escalas, sin paseos, esa es la prioridad”, tuiteó el 26 de abril.

El 3 de mayo, Kenji Fujimori reveló haber contraído el COVID-19 junto a su esposa. Ese mismo día, la candidata presidencial lo visitó en la Clínica Centenario, donde se le había internado por principios de neumonía.

La distancia entre los hermanos se remonta al Congreso pasado, cuando el fujimorismo alcanzó más de 70 curules e impulsó una vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, sobre la que Kenji discrepaba. Para marzo del 2018, el entonces legislador renunció a la bancada, formó su propia célula con otros exfujimoristas y se despidió del partido diciendo que “ya no tiene autoridad moral” tras ser implicado con el caso Odebrecht.

Kenji Fujimori se mostró públicamente junto a su hermana durante el improvisado mitin frente al penal Santa Mónica, mientras la candidata presidencial esperaba a Pedro Castillo, quien la había retado días atrás para un debate en esa locación. Sin embargo, Castillo optó por no asistir y agendar una presentación en La Victoria.

5. Equipo técnico cuestionado

Aunque ha evitado dar el nombre de un eventual primer ministro, Keiko Fujimori ha garantizado que este “no será fujimorista”. Sin embargo, la mayor atención está en los integrantes de su equipo de plan de gobierno. Entre el grupo, figura su especialista en Salud, Ernesto Bustamante, virtual congresista de Fuerza Popular y ex jefe del INS, cuestionado por desacreditar públicamente la eficacia de la vacuna china Sinopharm y despertar la renuencia de grupos empadronados para la inmunización.

Por su parte, el exministro de Economía, Jorge Baca Campodónico, responsable del plan de Fuerza Popular para la reactivación económica, ha tenido diversos procesos judiciales por corrupción, entre los que destacan malversación de fondos para la capitalización del desaparecido Banco Latino y soborno y falsedad ideológica en su pasada función como jefe de la Sunat.

Otra integrante del equipo de Fujimori es la excongresista Carmen Lozada, quien fuera inhabilitada por su fuero en el 2001 tras aparecer en un ‘vladivideo’. En la grabación, Lozada estaba reunida con Montesinos y otros legisladores de entonces para discutir la estrategia que permitiera la reelección de Alberto Fujimori. Por este caso, la excongresista no pudo ejercer cargos públicos en un plazo de cinco años.

El 27 de abril, la candidata había declarado desde Lurín: “En esta segunda vuelta, estamos ampliando el equipo. Y se hará una presentación con un equipo más amplio, más sólido, más convocante y seguramente habrá personalidades también de otras tiendas políticas”. Pese a que, en esa ocasión, respaldó a Ernesto Bustamante como su experto en temas de salud, el último domingo 9 de mayo reconoció que tuvo “declaraciones desafortunadas” con respecto al antídoto chino.

“Él hizo estas declaraciones a título personal. En ningún momento consultó ni con el partido ni con mi persona; quiero dejar eso bien en claro. Y es verdad que algunas de las frases han sido un poco desafortunadas, con las cuales yo no estoy de acuerdo”, señaló Fujimori en Panorama. El 7 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había aprobado el uso de emergencia de la fórmula, con lo cual las interpretaciones técnicas de Bustamante quedaron minimizadas también al interior del partido, como lo informó este Diario.

6. El respaldo de otras organizaciones políticas a su candidatura

Excandidatos presidenciales, como Hernando de Soto (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) y Rafael Santos (Perú Patria Segura) ya han comunicado su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori.

El pasado 8 de mayo, Fujimori se reunió públicamente con Acuña en el local partidario de APP. “He venido con un profunda gratitud para expresar personalmente mi saludo y agradecimiento a César Acuña, porque sin haber conversado, sin haber intercambiado ideas, en un gesto de desprendimiento y de mucha generosidad y de amor por el país, él salió a expresar su respaldo a mi candidatura”, expresó la candidata en medio del encuentro con Acuña y sus militantes.

Por otro lado, el excandidato López Aliaga ha emprendido una gira por el país con la intención de promocionar el voto por Fujimori. Según dijo, no tiene un contacto directo con la candidata, sino que ha decidido encabezar actividades “para explicarle a la gente que no queremos ser Cuba, Venezuela o Corea del Norte”. El 8 de mayo, sin embargo, su endose cruzó límites al soltar la frase “Muerte a Cerrón y a Castillo” en una manifestación en Cercado de Lima. El líder de la ‘ola celeste’ ha sido denunciado por este hecho.

7. Las idas y venidas de retos públicos con Castillo

Como lo señalamos en otro informe, el candidato de Perú Libre ha desafiado hasta en dos ocasiones a Keiko Fujimori a debatir extraoficialmente. Una de las polémicas se concretó en Chota, Cajamarca. La otra, en la puerta del penal Santa Mónica, fue rechazada posteriormente por el propio Castillo pese que su contrincante también aceptara.

En los últimos días, Fujimori ha insistido en la realización de los cuatro debates que originalmente propuso el JNE: dos para los candidatos presidenciales, uno para los vicepresidenciales y otro para los equipos técnicos. Incluso después de que la autoridad electoral redujera la propuesta a dos debates, la candidata ha vuelto a insistir por los cuatro y señalado que la institucionalidad “se ve amenazada por los caprichos” de Castillo.

Tras varios días de deliberación entre los representantes de ambos partidos, finalmente se llegó al consenso de un debate de técnicos para el 23 de mayo y otro de aspirantes a la Presidencia para el 30 de este mismo mes. En sus diferentes viajes por regiones, Fujimori ha recurrido a la frase “no te chupes, Pedro, no te chupes” y similares para sostener que su contrincante le rehúye a los encuentros.

