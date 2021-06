Conforme a los criterios de Saber más

Con el fin de hacer un llamado a la tranquilidad en un contexto polarizado por la coyuntura electoral, el presidente Francisco Sagasti, se comunicó con el escritor Mario Vargas Llosa, quien respalda a Keiko Fujimori, para que le traslade su mensaje.

Minutos después de hacerse conocido el contacto entre Sagasti y Vargas Llosa, la lideresa de Fuerza Popular mostró su rechazo ante lo hecho por el mandatario y aseguró que “el presidente tiene la obligación de mantenerse al margen del proceso electoral”.

“El presidente Sagasti no debe interferir en mi legítimo derecho a defender nuestros votos. Él tiene la obligación constitucional de ser imparcial y mantenerse al margen del proceso electoral. El presidente no genera calma, todo lo contrario”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

El presidente Sagasti no debe interferir en mi legítimo derecho a defender nuestros votos. Él tiene la obligación constitucional de ser imparcial y mantenerse al margen del proceso electoral. (1/2) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 11, 2021





Dos semanas después, Keiko Fujimori parece haber cambiado de opinión, tras pedir al jefe de Estado que le solicite a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría a la segunda vuelta electoral.

Tras entregar su solicitud en mesa de partes de Palacio de Gobierno, la candidata insistió en que existen “abundantes pruebas” de “irregularidades” en el proceso, y que la auditoría esclarecería esto.

#OcurreAhora Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular a la Presidencia, dejó en la mesa de partes de Palacio de Gobierno una carta dirigida al presidente Francisco Sagasti. Este es el contenido de la misiva. pic.twitter.com/08DV7ZZ6Yi — Política El Comercio (@Politica_ECpe) June 28, 2021





Durante un mitin realizado el sábado pasado, Fujimori manifestó que también espera que Sagasti la reciba en Palacio de Gobierno.

“Por eso, con todo respeto me dirijo a presidente de la República: señor Sagasti, mire, escuche las voces, no la mía, la de más de 8 millones de peruanos que queremos saber la verdad. El día lunes me acercaré a Palacio. Ojalá que tenga la posibilidad de conversar con usted, o sino es así, le dejare la carta personalmente solicitando una auditoría internacional”, manifestó.

Último intento ante los electores

Para el analista político Arturo Maldonado, los pedidos de Keiko Fujimori a Sagasti y el cambio de discurso, son “manotazos de ahogado”, y un intento por mantener la narrativa de que los resultados aún se pueden revertir.

“Es un último intento para mantener esa bandera, esa lucha; más que tratar de revertir el resultado, porque eso ya políticamente es inviable, más allá de aritméticamente, creo que es mantener una imagen de que no es perdedora y de luchadora en cierto modo y por ese lado tratar de postergar los resultados”, sostuvo.

Maldonado consideró que el presidente Sagasti no debería involucrar en el proceso electoral, tras el pedido de Fujimori, y recordó que fue la propia candidata la que le solicitó no interferir.

“Dado que el proceso no ha acabado el presidente no puede intervenir, al menos hasta que haya resultados definitivos, no debería intervenir en los asuntos de un poder autónomo”, dijo.

“Por un lado legalmente y por el otro, políticamente, tiene los argumentos para decir recibimos la carta y procederemos de acuerdo a ley, que tenga una reunión con ella se puede ver como cierto favoritismo, en medio de un proceso que la misma candidata se empeña en que no acabe, en todo caso tendría que reunirse con ambos , pero creo que la situación políticamente no da para una reunión de ese tipo”, agregó.

En tanto la politóloga Paula Távara señaló que ahora Keiko Fujimori apuntaría a desconocer los resultados de las elecciones.

“Estamos en un nuevo momento de la narrativa o el discurso político que está orientado a desconocer los resultados. Digamos, esta solicitud, que desde Fuerza Popular saben que coloca en una situación compleja al Ejecutivo porque en realidad no puede intervenir en el proceso electoral, sumado a la comunicación de esta mañana de que no es legal la suspensión de Arce, ambos son pedidos, más de cara a la audiencia que a una real salida de la crisis y con ello que les sea más fácil entonces no reconocer los resultados”, apuntó.

Távara agregó que al Ejecutivo no le corresponde el rol de mediador y que de aceptar, esto podría dejar al presidente en una situación vulnerable ante el Congreso.

“Esto podría ser utilizado por algún sector del Parlamento para hablar de injerencia y en realidad al Ejecutivo no le corresponde hacer el rol de mediador en este proceso”, dijo.

Sobre remitir el pedido de Keiko Fujimori ante un organismo internacional, como la OEA, indicó que “corresponde a cancillería identificar las aristas legales que pueda tener, sobre todo considerando que OEA ya se pronunció sobre el proceso”.

“Darle más relevancia a un reclamo que no parece tener pruebas puede no solo afectar nuestra estabilidad política aún más sino nuestra imagen hacia el exterior”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR