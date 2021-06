Conforme a los criterios de Saber más

Durante la campaña de segunda vuelta, Keiko Fujimori recibió el respaldo de distintos partidos y sus representantes, así como de personalidades independientes que se sumaron a su equipo técnico. Varios de esos actores políticos, consultados por El Comercio, señalaron estar a favor de las pretensiones de la candidata presidencial de Fuerza Popular al solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de actas de mesas de sufragio.

Se trata de representantes de Alianza para el Progreso APP), Renovación Popular, Avanza País, Victoria Nacional, Partido Popular Cristiano (PPC) y de dos técnicos independientes que se sumaron a la campaña de Fujimori Higuchi: Máximo San Román y Carlos Neuhaus.

Pero no solo han respaldado el derecho de Fujimori a buscar se aclaren hechos que ella considera irregulares, sino que se permita aceptar todas las solicitudes de nulidad presentadas en el plazo establecido, aunque esto también es cuestionado desde la agrupación anaranjada.

El JNE publicó en febrero del 2018 un reglamento para las solicitudes de nulidad de votación de mesas de sufragio y nulidad de elecciones por hechos externos a la mesa de sufragio, en el que estableció que “dichos pedidos se presentan dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección”. Asimismo, en otro reglamento sobre la gestión de los jurados electorales especiales (JEE) emitido en octubre del 2020 en el marco de la pandemia del coronavirus, el máximo tribunal electoral determinó que “son horarios hábiles las comprendidas entre las 8:00 y las 20:00 horas”.

Como ha informado Miguel Torres, portavoz de la campaña fujimorista, si bien Fuerza Popular anunció la presentación de más de 800 solicitudes de nulidad actas electorales, solo pudo registrar 165 pedidos hasta las 7:59 p.m. del miércoles 9 de junio, dentro del plazo. “Al día de hoy [domingo hemos presentado] 940 [solicitudes de nulidad de mesas de sufragio], a las 23:49 horas del miércoles, 723, lo que implica unos 180.750 votos. Y a las 7:59 [de la noche de ese mismo día], 165, lo que implica 41.250 votos”, dijo en una entrevista con “Cuarto Poder” el pasado domingo 13.

(Captura: Ley Orgánica de Elecciones)

En diálogo con El Comercio, Luis Iberico, secretario ejecutivo nacional de APP, dijo esperar que el JNE actúe con serenidad y revise todas las solicitudes para dar tranquilidad a la población. “Vemos también que se viene apelando al jurado para que se acepten las actas que se entregaron hasta la medianoche del último día, eso es algo absolutamente justo, pero será el jurado el que lo resolverá finalmente. Y espero que sus resoluciones no dejen lugar a sospechas que podrían enturbiar este clima más de lo que ya está”, manifestó.

Sobre las solicitudes de nulidad, consideró que debe actuarse con prudencia. “He escuchado a sus abogados decir que van a luchar hasta el último voto, y tienen ese derecho y hasta esa obligación democrática. Pero han señalado que respetarán lo que decida el JNE”, indicó. Acotó, además, que “más allá de que luego pueda haber algún tipo de denuncia judicial o constitucional”, el ente electoral “es la última instancia y es inapelable. Eso lo dice nuestro ordenamiento jurídico”.

Luis Iberico al medio, entre Keiko Fujimori y César Acuña cuando, a inicios de mayo, APP selló su respaldo a Fuerza Popular para la segunda vuelta. (Foto: Hugo Curotto / GEC)

Desde Renovación Popular, la electa congresista por dicho partido Norma Yarrow ha señalado a este Diario que se debe esperar el pronunciamiento del JNE, porque consideró que sí existen indicios de que se ha dado una elección “atípica” con un “fraude en mesa”. “Yo pediría que el Jurado Nacional de Elecciones, en aras de buscar la concertación, la paz y tranquilidad de los peruanos, permita la revisión de todas las actas. Cuando estás en un estado de emergencia como el que estamos, los plazos realmente no terminan a las 8 de la noche, lo han explicado varios juristas”, refirió.

Por su parte, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga participó en actividades proselitistas por su cuenta en segunda vuelta respaldando a Fujimori y el último martes hizo lo propio en Jesús María durante una concentración de simpatizantes fujimoristas. En entrevista con RPP este miércoles, sostuvo que “hay indicios de fraude” y exhortó a Fuerza Popular a que “no sean tan pasivos, porque está en juego la democracia del Perú”. “No se puede acudir a formalismos, de 4 de la tarde, 12 de la noche, cuando una institución tipo la ONPE, en plena pandemia, regularizó los horarios. El JNE también ha tenido que hacer lo mismo”, también expresó.

A mediados de mayo, Norma Yarrow, regidora por Lima Metropolitana y electa congresista de Renovación Popular, se sumó al equipo técnico de Keiko Fujimori. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)

En Avanza País, el electo congresista José Williams Zapata dijo a El Comercio respaldar los reclamos fujimoristas; sin embargo, refirió que lo que determine el JNE debe ser respetado para dar tranquilidad a la población.

“Los reclamos que ha hecho Fuerza Popular son evidentes, porque hay pruebas documentales y hasta testimoniales. Esto ya fue presentado como reclamo por Fuerza Popular al JNE. Ellos están en su derecho de que el JNE solucione lo presentado antes de las 23:59 horas. Después de eso, el JNE debe emitir su dictamen y, obviamente, Fuerza Popular debe acatarlo porque está conforme a la ley, así como Perú Libre”, manifestó el general en retiro del Ejército a título personal. En abril, el excandidato presidencial Hernando de Soto lo designó su interlocutor y vocero de la bancada que tendrá Avanza País en el Parlamento.

Por su parte, el presidente del partido Victoria Nacional, Jhon Fernández, aseveró estar a favor de que se llegue a la verdad ante los cuestionamientos realizados por Fuerza Popular. “Respaldamos totalmente los pedidos, porque son parte de la democracia. Si alguno de los candidatos tiene dudas sobre algunos temas que tengan que ver con actas o la votación, tienen todo el derecho de hacer las impugnaciones y los reclamos pertinentes. Más aún tratándose de firmas que no se ven muy claras y que hay una serie de irregularidades”, expresó.

En su opinión, pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dado resultados al 100% de actas contabilizadas ubicando con mayor porcentaje a Pedro Castillo, el hecho de que aún existan actas por verificarse implica que no se debe declarar aún a un ganador, porque “esas actas pueden voltear la torta”. “Mientras haya la duda, por qué no seguir revisando. Hay que llegar a la verdad. Sería lamentable para el Perú que, si se logra comprobar que hubo trampa, este proceso continúe, porque sería un mal precedente de aquí en adelante y le quitaría legitimidad al gobierno que entra. Pero si se demuestra que no hubo trampa, le va a dar legitimidad y eso ayudará en salud a la democracia y a los procesos electorales”, sostuvo.

En la quincena de mayo, Keiko Fujimori acudió al local del PPC. Ahí recibió el respaldo de Alberto Beingolea, renunciante presidente del partido, y de la dirigencia de la agrupación. (Foto: José Rojas / GEC)

También se pronunció Alberto Beingolea, quien en abril renunció a la presidencia del PPC, que está en reestructuración y próximo a realizar un congreso partidario el 26 de junio. En mayo, sin embargo, encabezó un evento en el local de la agrupación en respaldo a Keiko Fujimori para la elección del 6 de junio. Consultado por este Diario, reiteró que los peruanos ya votaron y se debe esperar con calma y serenidad los resultados. “Después de salir los resultados, más serenidad. Porque lo que tenemos de todas maneras es un país partido por la mitad y muerto de medio, cualquiera sea el ganador. Hace falta comenzar a reconstruir el país”, sostuvo.

Asimismo, respaldó que cualquier peruano pueda presentar solicitudes y argumentos pertinentes en aras de obtener la resolución de la autoridad competente: “En un Estado de derecho, todos tienen el derecho de presentar sus pretensiones ante autoridad competente y esperar que ella se pronuncie”.

Carlos Neuhaus durante una actividad con Keiko Fujimori a fines de mayo. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Este Diario también se comunicó con Carlos Neuhaus, quien se sumó al equipo técnico de Fuerza Popular a fines de mayo. “Todos los partidos tienen el derecho a que se conozca la verdad de la votación y el deber de aceptar el resultado que finalmente proclame el JNE quien es el que tiene esa tarea”, manifestó quien fuera director ejecutivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Finalmente, el exvicepresidente del primer tramo del gobierno de Alberto Fujimori, Máximo San Román, aseguró que en el proceso de segunda vuelta hubo irregularidades con “metodologías traídas de países donde se han realizado elecciones, como Bolivia o Venezuela”. Por tanto, consideró que se debe esperar al JNE, que debe “pronunciarse definitivamente”.

“Tiene que resolverse. Lo que ha habido es, por lo menos, evidencias serias, cuestionamientos que provocan que ha habido un fraude en mesa. Eso está demostrado”, concluyó.

Máximo San Román se sumó en mayo al equipo técnico de Keiko Fujimori. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)

