Un día después del debate frente a los técnicos de Perú Libre, la candidata de Fuerza Popular a la Presidencia, Keiko Fujimori, presentó a un segundo grupo de expertos en diferentes materias que se incorporan a su equipo, entre ellos Carlos Neuhaus, militante del Partido Popular Cristiano (PPC) y organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Entre los nuevos rostros del partido naranja también figuran Cecilia Tait, excongresista y ex voleibolista; Inés Melchor, atleta y medallista de oro en torneos Sudamericanos y Panamericanos; Ricardo Pun Chong, médico cirujano fundador del albergue Inspira para niños con cáncer; y Carlos Felipa, oficial de las Fuerzas Armadas en retiro, paratleta y medallista de plata en los juegos panamericanos, entre otros.

Fujimori Higuchi dijo que Neuhaus, con la realización de los Juegos Panamericanos, dejó el nombre del Perú “en alto”. Agregó que el administrador demostró que el Estado “puede ser también ágil y fuerte, no como lamentablemente lo vemos en otros sectores de nuestro país”.

La exparlamentaria refirió que el militante del PPC tendrá como principal tarea, en una eventual administración de Fuerza Popular, la ejecución de las obras públicas.

Neuhaus, al ser consultado al respecto, señaló que él no se ha sumado al equipo de FP para obtener algún cargo, si Fujimori gana el balotaje frente a Pedro Castillo. “Yo no estoy aspirando ningún cargo, no me interesa tener un cargo, lo que me interesa es que nuestro país salga adelante y que las mejores personas estén acá”, subrayó.

Las reuniones

Fuentes de Fuerza Popular indicaron a El Comercio que desde hace tres semanas venían conversando con Neuhaus, quien se desempeñó hasta, hace algunos días, como secretario técnico del Grupo de Apoyo del Proceso de Vacunación del Ministerio de Salud. Precisamente, el titular del Minsa, Óscar Ugarte, precisó que su salida “no afecta en nada” a la política de inmunización contra el COVID-19.

El militante del PPC también aclaró que él, ni como funcionario ni como parte del llamado Comando Vacuna, tuvo relación con la compra de dosis, sino con una planificación de tipo logístico.

Las mismas fuentes del fujimorismo señalaron que fue Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de la República, quien se encargó no solo de reclutar a Neuhaus, sino también al exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza.

Añadieron que el empresario formó el equipo presentado en la rueda de prensa encabezada por Keiko Fujimori. Es decir, él convenció a Melchor, quien recientemente, en una entrevista a El Comercio, había descartado incursionar en política.

“Carlos ha convocado a Cecilia Tait, al doctor Pun Chong, y a los otros técnicos. Él nos regala la oportunidad de sumar a estas personas. Por ejemplo, nos dio el nombre de Cecilia y le dijimos que ‘sí, que genial’, porque ella no solo ha trabajado el tema deportivo, sino también de la salud”, manifestaron.

Las mismas fuentes recordaron que el empresario había optado por no participar en esta elección en la primera vuelta ni siquiera representando a su partido, pero ahora ante “el riesgo” que representa Castillo decidió ingresar a la lid.

(Foto: Alessandro Currarino | GEC)

Otras fuentes de Fuerza Popular consideraron que Neuhaus tiene “todos los pergaminos y el perfil” para ocupar cualquier cargo en una eventual administración naranja, incluso al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). No obstante, remarcaron que este tema no fue parte de los diálogos que tuvieron con el empresario en las últimas semanas.

“No se ha hablado de ninguna de estas cosas con nadie, ni con Carranza, quien tiene todo el perfil para ser ministro de Economía”, expresaron.

Las mismas fuentes refirieron que aún el equipo técnico de Fuerza Popular no ha sido cerrado, sino que en los próximos días anunciarán más incorporaciones. Uno de los nombres que suena sería el del exgobernador regional de Junín Vladimiro Huaroc, quien en el 2016 integró la fórmula presidencial de Fujimori Higuchi.

Huaroc fue excluido de las elecciones de 2016 por entregar víveres y agua en Satipo. (Foto: Mario Zapata | Archivo El Comercio)

Galarreta, en breve comunicación con El Comercio, evitó comentar cómo se produjo la incorporación del militante del PPC, pero sí sostuvo que el llamado a este y a personalidades independientes demuestran que en Fuerza Popular hay “una total apertura” y que si, son elegidos, serán un gobierno “convocante”.

Un malentendido

El ingeniero agroindustrial Julio Garay, creador de las galletas contra la anemia Nutri H, dijo en Canal N que, si bien sostuvo reuniones con Neuhaus, en las cuales propuso políticas para reducir la desnutrición infantil, por el momento no se ha incorporado a ningún partido político. Esto luego de que en Fuerza Popular lo anunciara como uno de sus nuevos técnicos.

Neuhaus, tras ello, dijo que pido “haber un malentendido” y consideró que conversar “no sígnica unirse a un partido”, porque él mismo continúa en el PPC, al cual no ha renunciado.

Neuhaus minimizó las críticas que, en el 2017 hicieron integrantes de Fuerza Popular, como Luz Salgado, que plantearon cancelar los Juegos Panamericanos para destinar los recursos a la reconstrucción del norte, afectado por el Niño costero. El empresario recordó que también tuvo cuestionamientos dentro del propio gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

