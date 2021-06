Conforme a los criterios de Saber más

Un día después de las elecciones, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, ofreció la noche del lunes un pronunciamiento, donde no solo denunció “irregularidades” en el proceso, sino también “fraude en mesa” por parte de Perú Libre. Secundada por Luis Galarreta y Patricia Juárez, quienes integrante su fórmula presidencial, la exparlamentaria dijo que hubo “una clara intención de boicotear la voluntad popular”.

Galarreta dijo que la acusación no está dirigida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Ojo este no es un tema con la ONPE ni con el JNE, no es con los organismos electorales, vamos a espera hasta el último voto y acta”, manifestó.

El Comercio sometió a análisis cada uno de los argumentos del fujimorismo y consultó con expertos y fuentes de los organismos electorales para determinar si tienen o no asidero. Aquí la explicación.

1. No, no hay 1.200 “actas impugnadas”

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, advirtió que desde Perú Libre se ha realizado una “impugnación masiva” de actas electorales. Agregó que había “1.200 actas impugnadas” que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su resolución. Sin embargo, esta afirmación es falsa.

Al 97,789% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de un total de 84,162 actas, se ha contabilizado 82,786. Y solamente 494 actas han sido remitidas a los JEE por “votos impugnados”.

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones señalaron a El Comercio que la impugnación de votos ha sido realizada por personeros de ambos partidos.

La ONPE también ha detallado que existen actas observadas en los propios centros de cómputo de la institución por diferentes motivos: error material (412), ilegibilidad (66), incompleta (114), con una solicitud de nulidad (1), documento sin firmas (129) y otros (205).

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, explicó a este Diario que después de que concluye la votación, se procede a realizar el conteo de votos y a pasar estos al acta. Si en este proceso surge la discrepancia entre los personeros por una cédula X, este voto se impugna, se guarda en una bolsa y se envía al JEE correspondiente.

Agregó que, a raíz de este voto impugnado, el resto del acta no entra al cómputo hasta que el JEE resuelva.

El abogado José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), detalló a El Comercio que solamente hay un acta con un pedido de nulidad, hasta el momento.

Añadió que las actas observadas por otros motivos diferentes a una solicitud de nulidad o votos impugnados, son por decisión integra de personal de la ONPE.

Tello, en diálogo con El Comercio, dijo que, si el JEE decide anular un acta, el partido que se sienta afectado puede apelar ante el JNE. Esta apelación tiene un costo superior a los S/400.

El presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, anunció, en RPP Noticias, las sesiones en las que se resuelva la apelación de actas anuladas en el JEE serán públicas y transmitidas.

2. La mesa en Acora integrada por una familia

La ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez, candidata de Fuerza Popular a la segunda vicepresidencia de la República, dijo que en la mesa N°902799, instalada en el distrito de Acora, en la provincia de Puno, había sido copada por tres integrantes de una misma familia. E, incluso, sugirió que esto era parte de una estrategia por parte de Perú Libre para que sus personeros se ofrezcan como voluntarios en las mesas donde los miembros titulares y suplentes no se presentaron.

“Aquí hay un intento de haber copado las mesas, donde se les dio claras instrucciones a los personeros o personas que los han representado [a Perú Libre] que vayan a copar las mesas en un evidente intento de fraude”, manifestó Juárez.

Fuentes de la ONPE indicaron a El Comercio que Humberto Catacora y Luis Catacora resultaron sorteados, a fines de enero, como integrantes titulares de la referida mesa, mientras que Bertín Catacora como primer suplente.





Este Diario también revisó el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE y ninguno de ellos tiene militancia en algún partido político.

Según la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden ser miembros de mesa los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, los funcionarios y empleados de los organismos electorales ni los miembros del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realizan funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales.

3. Sin votos en una mesa en Huarango

Durante la conferencia de prensa, en la que Fuerza Popular denunció fraude en mesa, Galarreta mostró un acta de la mesa N°013376, instalada en el estadio municipal de Huarango, en San Ignacio (Cajamarca). Fujimori Higuchi no obtuvo un solo voto a favor en esa mesa, mientras que Castillo logró 187.

“Esta es un acta, quienes conocemos, [tenemos] experiencia en elecciones, preguntemos a cualquier estadístico, es absolutamente, estadísticamente imposible una votación de este tipo”, refirió.

Unas horas antes, el exministro de Trabajo Juan Sheput, a través de su cuenta en Twitter, había “advertido” de este caso.

“Si en un mismo colegio Keiko [Fujimori] tiene votación promedio de 20%, no puede ser que haya actas que le dan 0% en el mismo lugar. Ese fue el fundamento para denunciar el fraude en el 2000, con actas en las cuales Toledo no tenía ni un voto. Es un hecho que debe aclararse por la ONPE”, refirió.

La ONPE, a través de sus redes sociales oficiales, le respondieron al también exparlamentario, en el sentido, de que “no hay lugar a duda sobre las cifras de los votos que consigna el acta de escrutinio”. “Dicho documento está firmado por los tres miembros de mesa. Además, no ha sido observada por ninguna de las partes”, subrayó la institución electoral.

El Comercio revisó las actas de las 17 mesas instadas en el estadio municipal de Huarango, y solamente en la N°013376 registra cero votos.

Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, consideró que la afirmación de Galarreta en este punto “es falaz”, porque Cajamarca es una región del país, donde Castillo tiene “un bolsón electoral”. “Y dentro de esta situación, es válido que en una mesa todos puedan votar por él, no se puede afirman que porque tal postulante no tiene un solo voto en un acta, es fraude, no se puede generalizar”, remarcó.

Tello afirmó que, por el resultado de una mesa, no se puede hablar de fraude. Añadió que Fuerza Popular debe asumir su responsabilidad de no haber contado con un personero ahí.

4. Denuncias ya reportadas

Galarreta y Juárez también expusieron denuncias dadas a conocer por los medios de comunicación y en redes sociales respecto a la captura de tres personeros de Perú Libre en el Rímac y Carabayllo, en Lima, y en Chiclayo, cuando tenían en su poder cédulas de votación marcadas a favor de Castillo. No obstante, omitieron indicar que Fuerza Popular también tuvo un caso similar.

De acuerdo al segundo reporte de observación electoral de la Asociación Civil Transparencia, en Tumbes, en la mesa N° 075545, de la I.E Rigoberto Meza Chunga, la Policía Nacional intervino con la ayuda del Ministerio Público, “a una personera de Fuerza Popular que presuntamente portaba tres cédulas marcadas”.

Precisamente, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, en una entrevista con El Comercio, consideró estas denuncias como hechos aislados.

“A nosotros en todo momento los funcionarios de la ONPE nos recordaron que los personeros no pueden manejar el material electoral sin que los miembros de mesa, que son en ese momento la autoridad electoral en el aula de votación, estén supervisando, precisamente para evitar que se escriban cosas que no son debidas […] Lo que corresponde hacer y ya está en manos del Ministerio Público también es la investigación respectiva y emitir las sanciones que corresponden”, expresó.

El abogado José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), indicó que estos casos han sido “aislados” y “no mayoritarios”.

“Ya son materia de investigación de parte del Ministerio Público, son hechos aislados que no dan pie para hablar de fraude, que es una palabra muy mayúscula”, acotó.

5. La capacitación a los personeros de Perú Libre

Al inició de la conferencia, Galarreta presentó un video, en el que se mira y escucha a un integrante de Perú Libre realizar una capacitación al resto de personeros. Esta persona les recomienda ir a las 6 a.m. a los locales de votación y ofrecerse como voluntarios si es que los miembros de mesa titulares y suplentes no se presentan.

“Ustedes tienen que ser los primeros que estén en la mesa. ¿Qué pasaría si falta personal y son convocados? ¿Quiénes van a ser elegidos? Ustedes. ¿Qué sucede? Los votos para nosotros. Es preferible que ustedes estén temprano, a las 6 de la mañana en el centro de votación”, refirió el integrante del partido del lápiz en la grabación.

Al respecto, Rospigliosi refirió que estas expresiones si bien son “imprudentes” y deben ser investigadas, no significan un fraude. Agregó que en el traspaso de los votos a las actas es probable que existan errores humanos, pero “jamás estos van a impactar” en el resultado final de la elección, por lo que pidió calma y prudencia a ambos partidos políticos.

Tello señaló que la actitud de este capacitador de personeros “es cuestionable” y “lejana a las buenas prácticas”. Añadió que esta situación podría tener una implicancia legal y en todo caso sí amerita un pronunciamiento de las instituciones electorales. Sin embargo, sostuvo que no es prueba suficiente para que Fuerza Popular denuncia un fraude sistemático en mesa.

El excongresista Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, rechazó que los personeros de Perú Libre hayan buscando copar las mesas de sufragio.

“Son noticias totalmente falsas, no tienen nada que ver con la verdad […] Esto es imposible, Perú Libre no tiene ese tipo de capacitaciones, menos señalando lo que estás diciendo, rechazamos la veracidad de ese video. Lo que se debe investigar son los videos que muestran a gente votando en Europa con mascarillas a favor de Keiko Fujimori, eso sí es una vulneración”, dijo a El Comercio.

A través de un comunicado, los 37 congresistas electos de Perú Libre rechazaron las declaraciones de Fujimori Higuchi, que calificaron de “malintencionadas”.