En los últimos cuatro días, el exparlamentario Kenji Fujimori ha publicado tres videos cortos, en los que respalda a la candidatura de su hermana Keiko Fujimori. Estos mensajes marcan el camino de una próxima reconciliación entre los dos hijos más políticos del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, tras la ruptura que se concretó en marzo de 2018 como secuela de los “Mamani videos”.

El menor de los Fujimori Higuchi –luego de la difusión de estos videos, por lo que hoy está a punto de ir a un juicio oral (el Ministerio Público ha solicitado 12 años de prisión y 15 años y tres meses de inhabilitación)– lamentó “las bajezas y las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko, grabando de manera oculta y tergiversando información”.

Y en junio de 2018, el entonces congresista fue suspendido de sus funciones con los votos de Fuerza Popular.

El primer acercamiento entre ambos se produjo el 5 de noviembre de ese mismo año, cuando Kenji Fujimori visitó a Keiko Fujimori en el penal de Mujeres de Chorrillos (a solicitud de sus padres). Cinco días antes, el juez Richard Concepción había dictado una orden de 36 meses de prisión preventiva en contra de ella, tras aceptar la tesis fiscal que le imputó ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior del partido naranja que lavó US$ 1 millón entregados por Odebrecht en el 2011.

El excongresista Kenji Fujimori visitó el 5 de noviembre de 2018 a su hermana Keiko Fujimori en el penal de Mujeres de Chorrillos. Ingresó con su cuñado Mark Vito Villanella. (Foto: Alessandro Currarino | Archivo El Comercio)

Sin embargo, tras este episodio, los hermanos Fujimori Higuchi no tuvieron mayor comunicación, a tal punto de que el exparlamentario no invitó a la candidata a su boda en julio último.

“Nuestra relación es distante, sí, es verdad, pero en el caso de la boda de mi hermano [Kenji Fujimori] lamentablemente no invitó a ninguno de mis hermanos ni les avisó a mis padres. Me imagino que, por la pandemia, él lo quiso hacer de manera muy discreta, su reserva en realidad fue con toda la familia y no solo conmigo. No [lo he felicitado], yo espero encontrar el espacio con él, más adelante cuando él lo estime conveniente”, reconoció Keiko Fujimori en una entrevista a El Comercio en marzo.

Incluso, fuentes de este Diario, refirieron que el menor de los Fujimori Higuchi creía que el indulto a su padre estaba siendo utilizado políticamente por su hermana. De lo contrario, no hubiera esperado a una nueva elección para pronunciarse a favor de su liberación.

Por lo descrito líneas arriba es que en el Comando de Campaña de Fuerza Popular –de acuerdo a otras fuentes de El Comercio– el primer video de Kenji Fujimori (donde aparece con pescadores en Pucusana), difundido el último sábado, tomó por sorpresa a Keiko Fujimori, quien se encontraba cumpliendo actividades proselitistas en Junín.

“Para ella ha sido una sorpresa, tanto como cuando supo del respaldo de Mario Vargas Llosa. Por supuesto que van a encontrar el momento para conversar”, refirieron.

El segundo video grabado por Kenji Fujimori fue en el mercado de Frutas, donde consideró a Keiko Fujimori como la “mejor opción” para lograr la compra de las vacunas contra el COVID-19 “sin escalas y sin paseos”. Y en el último, publicado el martes, aparece junto a su madre, Susana Higuchi. En este le deje un sutil mensaje: “conversamos”.

Tres horas después, la candidata de Fuerza Popular a la Presidencia le respondió, desde Ucayali, señalando que a su regreso a Lima se verán.

Las “disculpas sinceras”

Un mensaje que el menor de los Fujimori Higuchi ha repetido en sus tres publicaciones en respaldo a su hermana ha sido #NoalCovidNoalcomunismo. Fuentes de este Diario comentaron que el excongresista decide entrar a la campaña, porque el pase de Pedro Castillo, postulante de Perú Libre a la Presidencia, al balotaje “lo obliga”.

Las mismas fuentes señalaron que si Fuerza Popular hubiera accedido a la segunda vuelta con una opción moderada y no extremista, Kenji Fujimori se hubiera mantenido al margen.

“Sí, es Castillo el que lo obliga a dar su opinión, él espera que de algo pueda servir para que Perú Libre no llegue [a Palacio de Gobierno], eso lo tiene claro”, manifestaron.

Otras fuentes señalaron que el exparlamentario espera como respuesta al “primer paso” que él ha dado para la reconciliación con Keiko Fujimori, que ella le ofrezca “sinceras disculpas”, en la conversación que prevén se dé entre los dos en los próximos días. “Para él no ha sido fácil, después de todo lo que le hicieron, tiene que haber un encuentro, porque internamente aún las cosas están frías”, subrayaron.

Las mismas fuentes estimaron que es difícil que el exparlamentario vaya a ingresar de lleno a la campaña de Fuerza Popular, en el sentido, de recorrer el país promocionando la candidatura de su hermana. “Él está casado, está trabajando en su negocio [de venta de cosméticos] desde hace un año y medio y le va bien. Él va a apuntar a ayudar desde donde puede”, contaron.

Aunque no descartaron que se pueda concretar alguna aparición de los hermanos Fujimori Higuchi.

También negaron que el Fujimori padre, desde el penal de Barbadillo, haya mediado para que Kenji Fujimori se pronuncie. “Ha sido una iniciativa de él”, remarcaron.

Kenji Fujimori se presentó con la boca cubierta con una gutapercha al pleno del Congreso del 14 de setiembre de 2017, cuando se debatía una nueva ley contra el transfuguismo que impulsó Fuerza Popular. (Foto: Archivo El Comercio)

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular señalaron a El Comercio que Keiko Fujimori, antes del primer tuit de Kenji Fujimori, también le mandó señales, como que fue un error de su parte jubilarlo políticamente. “También hubo un gesto de ella al decir que iba a respetar sus tiempos. Esto puede ser el inicio de un reencuentro más profundo”, expresaron.

Aunque precisaron que el equipo de campaña no intervendrá en esta conversación, porque es un tema familiar de la postulante.

“No es un apoyo determinante”

La politóloga Kathy Zegarra consideró que parte de las razones por las cuales Keiko Fujimori perdió apoyo, con respecto a la elección de 2016, no solo fue el comportamiento de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso que fue disuelto, sino también el conflicto abierto que protagonizó con su hermano Kenji Fujimori.

“Eso le ha calado negativamente, y ahora, el hecho de que Kenji decida apoyarla podría mejorar en parte la imagen de ella. Es decir, mostrar una imagen de perdón. Pero no sé qué tanto pueda modificar la tendencia, la diferencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo es muy alta. No creo que [el respaldo de su hermano] sea significativo”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Zegarra agregó que la candidata de Fuerza Popular es consciente de que es una figura “muy impopular”, por lo que contar con aliados, sobre todo de personalidades, como su hermano, que en su momento estuvieron en su contra, le resulta positivo.

El analista político Enrique Castillo dijo que el menor de los Fujimori Higuchi ha sido el más votado al Congreso en el 2011 y 2016 y, también, representa a un sector minoritario en el fujimorismo. “Lo que hace este acercamiento es consolidar el núcleo duro y aporta la unificación de dos corrientes”, refirió en diálogo con este Diario.

Castillo señaló que las reconciliaciones familiares o políticas, en medio de una campaña, “siempre ayudan”, pero subrayó que “no va a significar un aporte muy sustancial” o “una gran suma de votos”.

“En este caso debe haber habido una presión muy fuerte de Alberto Fujimori. Él debe haber jugado un papel fundamental en este acercamiento. Es probable que después del apoyo de Mario Vargas Llosa a la candidatura de Keiko Fujimori y su no oposición al indulto, debe haber jugado a favor de una posición más generosa de parte de Kenji hacia su hermana”, sostuvo.

El periodista remarcó que el apoyo de Kenji Fujimori es, hasta el momento en palabras. “Un apoyo más activo sería que viaje, que aparezca en actividades, eso le daría más fuerza a Keiko Fujimori. Veremos si su respaldo es genuino y entusiasta. Si solo ofrece pronunciamientos, puede ser más un compromiso familiar que otra cosa”, acotó.

En noviembre de 2019, Alberto Fujimori y Keiko Fujimori, ambos en ese momento encarcelados, intercambiaron cartas. Estas misivas fueron preliminares a la reconciliación entre “albertistas” y “keikistas” de cara a las elecciones complementarias al Congreso de enero de 2020.