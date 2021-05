Conforme a los criterios de Saber más

El exparlamentario Kenji Fujimori, quien en los últimos dos años se mantuvo alejado de la política, decidió respaldar públicamente la candidatura de su hermana Keiko Fujimori en el balotaje frente a Pedro Castillo (Perú Libre). Aunque este respaldo no significa, por el momento, un retorno a Fuerza Popular, partido al que renunció en el 2018.

— Usted refirió que Fuerza Popular “perpetuarse en el poder y mantener la Mesa Directiva del Congreso”. ¿No existe una contradicción en su apoyo a ese partido?

A ver, hay que poner el contexto en qué se dieron estos comentarios. Yo estaba enfrentando un proceso de disciplina, de ahí vino la separación de Fuerza Popular y, finalmente, la salida del Congreso, eso fue entre el 2017 y 2018. Y han pasado varios años y ahora el contexto es diferente, me he reconciliado con mi hermana [Keiko Fujimori] y ahora tenemos a un enemigo que es el comunismo. Nosotros no queremos que nuestro amado Perú se termine transformando en Venezuela. Y es ahí donde todos tenemos que trabajar unidos y dejar de lado lo que se haya podido decir en el pasado, [toca] mirar hacia el futuro.

— También calificó a Fuerza Popular como una “dictadura parlamentaria”. ¿Qué garantiza que ese comportamiento, en sus palabras abusivo del poder en el Parlamento, no lo repitan en el Ejecutivo?

Mi hermana ya lo ha explicado, lo ha mencionado, cuando a ella le tocó vivir un momento muy durísimo, muy triste, de una prisión injusta, eso a ella le ha hecho reflexionar muchísimo sobre los errores que haya podido cometer. Es más, ella ha pedido perdón, por lo que pudo haber hecho mejor. A mí me tocó enfrentar el COVID-19, y ahí te das cuenta que lo material, que los cargos, que los rencores pasan a un segundo plano. Cuando me dan el resultado positivo, automáticamente se me vienen muchos pensamientos a la cabeza y te replanteas la vida. Es ahí cuando llamó a Keiko, es la primera a quien llamo, y le digo que he dado positivo y que le avise a mi papá y mamá. Y cuando te da este tipo de enfermedad, donde la posibilidad de la vida es 50/50 te replanteas [todo] y te das cuenta de que no quieres dejar nada sin arreglar.

— Usted reapareció al lado de Keiko Fujimori el sábado 15 de mayo, cuando solo tenía 12 días de diagnosticado el COVID-19. Los médicos suelen dar el alta a los casos leves en el día 14. ¿Cómo así usted, que tuvo el pulmón comprometido, obtuvo su salida antes?

Las fechas justamente yo las he colgado en el Twitter. Y es porque yo me hago las dos pruebas para realmente saber que ya estoy negativo y que ya no estoy contagiando y que tengo los anticuerpos.

— ¿Conversó con los médicos, les dijo que se sentía bien y que necesitaba salir a un acto político?

Yo no te podría responder eso, yo no soy médico…

— ¿Usted pidió su alta?

No, cómo yo voy a pedir el alta, yo no soy el médico, no soy el especialista en hacer las pruebas.

— Su situación genera dudas, no sobre el diagnóstico, pero si el alta, porque normalmente esta se da entre los días 14 y 21 de la enfermedad y para los pacientes leves. Usted estuvo internado y con un pulmón comprometido. Su caso no era leve. ¿Cómo le dan el alta en el día 12?

Eso tendrías que preguntárselo a las personas que hacen la prueba de laboratorio. Lo que tengo entendido, porque no soy médico, es que [la cuenta va] desde el primer día que tienen síntomas.

Kenji Fujimori: “Fuerza Popular no ha sido el que anuló el indulto de mi padre”

— ¿El respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori también significa un retorno a Fuerza Popular? ¿Se volverá a inscribir a ese partido?

Mi apoyo a Keiko es por principios, porque yo creo que hoy en día la democracia está en peligro y todos debemos salir a defenderla, dejar de lado el pasado, así como lo ha hecho nuestro [Premio] Nobel Mario Vargas Llosa, Pedro Cateriano y Carlos Bruce. Todos ellos han dejado de lado los odios y rencores y ahora están defendiendo lo más importante que puede tener la persona, que es la libertad.

El señor Vargas Llosa pierde las elecciones en 1990 frente a mi padre, y desde ahí en adelante, él ha tenido expresiones muy duras, muy fuertes contra mi padre y Keiko. Y ahora, en esta coyuntura en la que vemos amenazada la libertad, él ha dejado atrás los rencores, el odio y las expresiones duras que ha tenido. Tenemos que mirar hacia adelante, si no trabajamos unidos, el Perú va a seguir atomizado y fragmentando por el odio y el rencor. El Perú no puede estar polarizado.

— ¿Y piensa retornar a Fuerza Popular como militante?

Estoy apoyando a Keiko, porque obviamente nos vemos amenazado por el comunismo, nosotros no queremos vivir en un régimen chavista, y mi trabajo es hacer redes de mercadeo, venta de catálogo y me siento feliz en mi trabajo. Estoy felizmente casado y estoy defendiendo la democracia, porque si entramos a un régimen comunista obviamente todos nos vamos a ver perjudicados. En el Perú somos más de un millón de personas las que hacemos redes de mercadeo, venta directa, y si entramos a un régimen como el de Venezuela, todos, absolutamente todos no vamos a ver afectados, y no queremos eso.

— ¿Fuerza Popular tiene parte de la responsabilidad respecto a la anulación del indulto que el expresidente Kuczynski le brindó a su padre Alberto Fujimori?

Bueno, Fuerza Popular no ha sido quien anuló el indulto de mi padre, ha sido una decisión judicial…

— Para usted, ¿Fuerza Popular no tienen ningún tipo de responsabilidad?

Mira, lo que haya podido pasar en el pasado, lo que se hizo o no, acá todos tenemos que mirar hacia el futuro, todos tenemos que mirar hacia adelante, dejar de lado lo que haya podido pasar. Si hubo cierto grado de acritud con tal o cual persona, toca mirar hacia el futuro. En mi caso yo no guardo rencor ni resentimiento ni odio. A raíz de lo que me tocó vivir con el COVID-19, yo dije “acá tenemos que mirar hacia adelante”, y como dice el actor Denzel Washington “nunca vas a ver un camión de mudanza detrás de una carroza fúnebre”, cuando se presentan este tipo de situaciones, en las que no sabes si vas a morir o no, todo paso a un segundo plano.

— En el 2015, en una entrevista con El Comercio, usted calificó al gobierno de su padre como “una democracia delegativa”. ¿Se mantiene en esta posición? ¿O cree que fue una dictadura?

A ver, cuando un país atraviesa situaciones extremas, como lo era en los 90′, cuando había problemas de terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA estaban en su máximo apogeo, todos los días había coches bomba, apagones y problemas de hiperinflaciones. Entonces, la población está dispuesta a ceder parte de sus derechos a cambio de que se restituya el orden y la seguridad y por eso es que se pudo resolver estos problemas. Siempre hay que ver el balance final, cómo recibe mi padre el gobierno y cómo lo deja en el 2000. Ahí el país ya estaba encaminado, ya no había coches bomba ni hiperinflación y la población podía salir tranquila. Siempre hay que hacer ver el balance final y el balance fue ampliamente azul, positivo.

— ¿Es un error de Fuerza Popular insistir en personajes de los noventa? Antes fueron Jorge Baca Campodónico, Carmen Lozada y Martha Moyano y hoy lo son Máximo San Román y Francisco Tudela.

Considero que uno tiene que combinar siempre la experiencia y juventud, de gente nueva y, obviamente uno no puede dejar de lado el conocimiento, pero siempre complementándolo con gente joven, la política es para todos.

— En una eventual administración de Fuerza Popular, ¿usted aspira a tener participación?

Yo estoy defendiendo la democracia sin nada a cambio, yo no tengo ninguna aspiración a ningún cargo público. Yo no pertenezco a Fuerza Popular y yo estoy trabajando feliz en redes de mercadeo. Mi único objetivo como ciudadano es defender la democracia y la libertad que hoy se ven afectadas por esta amenaza comunista. Muchísimos peruanos sentimos miedo de que el Perú se transforme en Venezuela […] Y Hugo Chávez tuvo el mismo discurso que utiliza el lápiz, “no más pobres en un país rico” y mira cómo a Venezuela, que posee las reservas petroleras más grandes del planeta, la han destrozado, eso tenemos que evitarlo a toda cosa, porque sería embargar 50 años de libertad. Ellos cuando llegan al poder no se quedan cinco años, se quedan 20, 30 o 40, no sé.

— Usted refiere que Castillo busca instaurar un “modelo chavista” y “comunista” para quedarse en el poder, pero su padre intentó mantenerse en el gobierno 15 años con la segunda reelección…

Cuestionada incluso por Keiko, la rereelección, la del año 2000, fue mi hermana quien criticó públicamente esa [segunda] reelección. Entonces, hay consecuencia y coherencia en el espíritu democrático de mi hermana.

— Usted está a punto de enfrentar un juicio oral por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de PPK. ¿Su respaldo a Fuerza Popular no busca obtener algún tipo de protección?

Tú mismo lo has dicho, es un proceso que ya está judicializado, pero es un tema político, y yo me siento inocente y lo vamos a enfrentar como siempre lo hemos hecho. Nosotros jamás le hemos dado la espalda a la justicia, tanto mi hermana como yo siempre hemos estado en todas las diligencias judiciales.

— ¿Pagó la caución de 50 mil soles que dictó el Poder Judicial en su contra?

Eso lo está viendo mi defensa.

— Si su hermana no resultada elegida, ¿cree que es necesario que Fuerza Popular tenga un nuevo liderazgo? ¿Por ejemplo, usted se presentaría como candidato presidencial en el 2026?

De acá al 2026 hay muchísimos años, ¿no? Y la verdad yo me siento muy tranquilo y feliz en el sector privado, creo que todos desde donde estemos podemos salir a defender la libertad, la democracia y aportar nuestra cuota de política en pro de la defensa de nuestro país.

— ¿Si Keiko Fujimori no es elegida presidenta, Fuerza Popular debe buscar un nuevo liderazgo?

Estoy convencidísimo de que mi hermana va a llegar a ser la primera mujer en llegar a Palacio de Gobierno, estoy convencidísimo de que Keiko va a ganar la Presidencia…

— Usted dijo que se siente tranquilo en el sector privado. ¿Eso significa que no piensa volver a realizar política de manera activa, es decir ser candidato en el 2026 u ocupar un cargo público?

Mira, al 2026 hay muchísimos años, mucho tiempo, yo ni siquiera sé qué va a pasar mañana, imagínate proyectarte al 2026, mientras nuestra lucha y peleas es en pro de defender la democracia, esa es nuestra prioridad.

— Su primer pronunciamiento respecto a la matanza en el Vraem fue través de un tuit, pero lejos de solidarizarse con las familias de las víctimas, usted refiere que el objetivo era que “amedrentar a la población para que no vote por Keiko”. ¿No cree que se equivocó al incurrir en acto de politización de un lamentable hecho?

En otros medios de comunicación, lo he expresado públicamente, he dado mis condolencias a todos los deudos del horrendo asesinato ocurrido en el Vraem por parte de las huestes de Sendero Luminoso. Y esto nos remonta a cómo era la década de los 80′ y los principios de los 90′, yo recuerdo muchísimo cuando Sendero Luminoso todos los días mataba campesinos, políticas y militares, cuando se volaban torres de alta tensión. Cuando vemos este tipo de actos horrendos como los ocurridos en el Vraem, obviamente uno lo vuelve a sentir y vivir, yo he vivido la época del terrorismo, yo sé lo que son Sendero Luminoso y el MRTA. Y en ese sentido, yo he visto cómo han trabajado las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, mi padre y los comités de autodefensa para acabar con el terrorismo. Lo que buscan ellos es genera temor y miedo en la población.

— Pedro Castillo ha referido que a Vladimir Cerrón no lo verán “ni de portero” en alguna institución del Estado. ¿Puede desligarse de la figura del exgobernador regional de Junín?

No quiero entrar a calificar, lo que se dijo o no se dijo, a partir de ahora, esto va para Fuerza Popular y para el lápiz, ya entremos netamente al tema de la presentación de propuestas. Yo creo que ahora lo que la población está pidiendo es el intercambio, el debate de propuestas. Yo creo que, de acuerdo al debate técnico, del domingo, Fuerza Popular ha demostrado que tiene propuestas, que tiene un equipo técnico preparado y que no hay nada de improvisación.

— En el último quinquenio hemos tenido a cuatro presidentes y dos Congreso, el país ha vivido en una crisis política permanente. ¿Cuál es la responsabilidad que debe asumir Fuerza Popular?

Mi hermana ha hecho un mea culpa público, ha pedido perdón a la población, ha pasado por un momento difícil que ha sido la injusta privación de su libertad y en todo este proceso, ella ha reflexionado. Y por eso, cuando llega a la segunda vuelta con 13%, resulta que ella no va a poder sola y es, por ello, que ha salido a pedir el apoyo a diferentes fuerzas políticas, a la población en general para poder defender la democracia y la libertad.

— ¿Y cuál es la responsabilidad para usted de parte de Fuerza Popular por las crisis de los últimos años, más allá del mea culpa hecho por su hermana?

A ver, mi hermana ya lo ha dicho públicamente, que se entró en un enfrentamiento constante cuando se debió buscar entendimiento con las diferentes fuerzas [políticas]. Obviamente, en todo este proceso que le ha tocado atravesar a mi hermana, ella ha reflexionado y se ha dado cuenta de que tenemos que buscar la unidad de todo el país […] Si queremos realmente proteger la democracia en nuestro país, tenemos que dejar de lado los rencores, lo que se dijo o no se dijo atrás.

— Su hermana adelantó que indultará a su padre si llega al gobierno. ¿Esta acción no viola la Proclama Ciudadana que ella firmó en esta elección?

Tú sabes cuál es mi posición como hijo, y yo nunca lo he negado, mi posición como hijo es ver a mi padre en libertad al igual que todos mis hermanos. Los cuatro antes de la gestión de Kuczynski presentamos una solicitud formal de indulto humanitario.

— Si Keiko Fujimori no decía que le daría el indulto a su padre, de ser elegida, ¿para usted hubiera sido más difícil este acercamiento?

Acuérdate que todos los que estamos apoyando a Keiko, lo estamos haciendo por principios, porque nosotros de ninguna manera vamos a permitir que el Perú se transforme en una Venezuela, porque si ellos llegan al poder, nosotros vamos a tener que migrar a otros países. Tenemos que enfocarnos en ver todo el panorama y no solo el corto plazo, sino el mediano, no caigamos en el juego populista que nos ofrece el lápiz, eso ya lo hemos escuchado de parte de Hugo Chávez, Chávez entró [al poder] en Venezuela con el mismo discurso y ahora ya no pueden sacar [al chavismo].

— ¿Su apoyo a su hermana va más allá del indulto?

Todo por el Perú.

— Usted, a través de un video en sus redes sociales, ha hecho eco de una propuesta de Fuerza Popular, en el sentido de condonar las multas de tránsito, salvo las que se haya aplicado por accidente o muerte. Pero fuera de esas dos, hay infracciones graves, como manejar sin brevete, contra el tráfico o pasarse la luz roja. ¿No se está buscando votos de un sector de infractores ofreciéndoles impunidad?

La concepción de las multas de tránsito, de las papeletas y de las fotopapeletas es equivocado, pues se multa al vehículo en lugar de multar al conductor. Si te pones a pensar el vehículo no comete la infracción, es una máquina, la infracción la comete el chofer. Dicho esto, la propuesta de Fuerza Popular es comenzar de nuevo en la relación del transportista con la comunidad y se trata de poner en valor como activo los vehículos para sus propietarios. Por ejemplo, en todas las salidas que yo he venido realizando en todo este proceso de campaña, yo he visto taxis con multas por fotopapeletas por más de S/10.000, es incobrable, esto hace prácticamente invendible ese carro. Ahora, por otro lado, existe un abuso de las fotopapeletas de parte de las municipalidades, hacen de este cobro su caja chica, fondos que no han sido invertidos en mejorar la infraestructura y seguridad vial de la ciudad. Particularmente, las multas deben ser al chofer y no al vehículo. El chofer debería pagar las mismas asistiendo a clases en escuelas de manejo y a trabajo social.