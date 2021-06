Conforme a los criterios de Saber más

Culminado el proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra en el proceso para computar los votos obtenidos por Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos presidenciales de Perú Libre y Fuerza Popular que participaron en la segunda vuelta de los comicios generales del 2021.

Aquí hay un detalle. La ONPE lleva sus conteos en base a actas procesadas y actas contabilizadas.

¿Cómo procesa la ONPE los votos de Pedro Castillo y Keiko Fujimori?

Un acta procesada es aquella registrada en el sistema de cómputo, pero a su vez puede ser: un acta normal (que no presenta observaciones y debe ser contabilizada en el sistema de cómputo); un acta observada por estar incompleta, no contener datos, tener errores, ser ilegibles, no presentar firmas y otros hechos; un acta con solicitud de nulidad presentada por personeros; o un acta con un voto o votos impugnados.

Las actas observadas se envían a los Jurados Electorales Especiales de cada circunscripción para que dichas observaciones sean resueltas.

En cambio, una acta contabilizada es aquella cuyos votos consignados han sido sumados al cómputo general de la ONPE.

Es decir, si bien la ONPE puede procesar el 100% de las actas, para el conteo definitivo –es decir, para saber los resultados al 100% de actas contabilizadas– tiene que esperar la resolución de los JEE respecto de las actas observadas.

Aunque las cifras avanzan, los números definitivos se conocerán aún en los próximos días. Una razón para esto es la forma en la que llegan las actas. La ONPE ha informado que las actas van llegando en distintas etapas: primero las de locales de votación cercanos; luego de las áreas urbanas más alejadas; le siguen los de áreas rurales y las de jurisdicciones de la Amazonía, porque el traslado es complejo por el clima, la geografía o el uso de aeronaves. Desde el martes se prevé la llegada de valijas diplomáticas con el voto del extranjero.

