Conforme a los criterios de Saber más

Luis Galarreta no solo es el candidato de Fuerza Popular a la primera vicepresidencia de la República, sino también el jefe de la campaña y secretario general del fujimorismo. Tras superar el COVID-19, el exparlamentario considera que su partido debe buscar consensos con agrupaciones afines y la sociedad civil de cara a la segunda vuelta. Agregó que tienen la predisposición de escuchar al colectivo antifujimorista.

— ¿Enfrentarse a Pedro Castillo es el mejor escenario para Keiko Fujimori?

No lo estamos viendo así, porque hemos visto que el antivoto [de Keiko Fujimori] está disminuyendo. Y segundo, cada vuelta es una campaña distinta. [Y durante la semana] tenemos reuniones para realizar los ajustes que corresponden dentro de la estrategia de la campaña. Pero no lo hemos mirado [a Castillo] como el mejor escenario. El mejor escenario, para nosotros, hubiera sido en todo caso que ninguna de las dos opciones ponga en riesgo al Perú. Y acá hay una situación de riesgo grande [desde Perú Libre]. Nosotros no [queremos] un voto anti Castillo, sino queremos formar una gran unidad de cara al bicentenario.

— Keiko Fujimori le envió un mensaje a Hernando de Soto para trabajar juntos. ¿Ella ha podido conversar con el candidato de Avanza País? ¿Es la alianza más natural para el fujimorismo?

La candidata todavía no ha podido conversar [con De Soto]. Nosotros queremos una convocatoria abierta más allá del nombre, más allá del fujimorismo y más allá de Keiko Fujimori. Esto [la elección de segunda vuelta] es un tema nacional. Y hay un reto importante para llegar a la gente que está desencantada del sistema, que está cansada y decepcionada.

He recibido llamadas de un montón de gente que ya quiere ponerse a disposición, y no necesariamente votaron por nosotros. Y habrá otros que, naturalmente, van a respaldar la candidatura de Fujimori. Y seguramente, habrá un acercamiento con De Soto u otras candidaturas, pero hay que ir más allá. Vamos a hacer una gran apertura, no solo con los partidos, sino a la sociedad y a las organizaciones civiles…

— Fujimori Higuchi fue crítica con Rafael López Aliaga, a quien tildó de “rayadazo”. ¿Puede existir algún tipo de acercamiento con él?

Con Renovación Popular tenemos muchas cosas en común. Nos une la defensa de la vida y de la familia . Y obviamente tenemos nuestras discrepancias con el estilo y las características con las que se expresó el señor Rafael López Aliaga en esta primera vuelta, pero esta etapa ya acabó. Pero quiero dejar en claro que esto no es un tema de alianzas políticas, queremos conversar con todos, la apertura es con todos.

— López Aliaga, en una entrevista con El Comercio, dijo que iba a “exterminar” el enfoque de género. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular sobre este tema?

No voy a entrar todavía a posiciones, porque en nuestro plan de gobierno está clarísimo y lo hemos expuesto. Pero lo que diga o no una persona es un tema finalmente de su campaña. Hoy estamos en otro momento, este es un momento de unidad. Es un momento para hacer un gran acuerdo sobre qué país queremos. Y en base a ello determinar cómo vamos a rescatar [al país] de la pandemia […] Nosotros tenemos clara nuestra posición [sobre el enfoque de género], pero tenemos mucho respeto por la persona, por sus diferentes manifestaciones. Y estoy seguro que, más allá de los estilos, muchos candidatos que han participado y sus grupos, y también seguidores van a encontrar en nuestra propuesta coincidencias para la segunda vuelta.

— La candidata de Fuerza Popular también mencionó que es momento de encontrar consensos. ¿Cuáles serán los ejes de esta agenda?

En las próximas horas vamos a tener una reunión con el equipo de plan de gobierno. Ahí vamos a trabajar todos los temas. Pero puedo adelantar, como ya lo ha hecho Keiko Fujimori, que se requiere un claro consenso en la lucha contra la pandemia, porque la incapacidad de Vizcarra y de Sagasti ha sido absolutamente lamentable. Otro gran pilar está en la reactivación económica. Y el tercer eje es enfrentar la inseguridad. Lo importante es que este gran consenso tiene que caminar en base a estas urgencias.

Y el fujimorismo desde hace 20 años no ha estado en el gobierno, más allá de haber estado en el Parlamento y de todos los errores que tuvimos, que hemos dicho que no va a volver a suceder. En este período [los últimos cuatro gobiernos] hubo tantos errores, ineficiencia y corrupción que la gente se ha cansado, se ha agotado y hemos tenido una elección muy partida.

— ¿Una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es también un referéndum sobre si se quiere o no una nueva Constitución?

No necesariamente. Están los que quieren eliminar totalmente la Constitución y hacer una nueva [a través] de una asamblea [constituyente] como ya lo hemos visto en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero hay otros [partidos] que hablan de una reforma, nosotros también, hay ajustes que se tienen que hacer, eso nadie lo ha negado. Se trata de qué país queremos para nuestros hijos en los próximos años. En nuestra región hay muchos ejemplos de estas visiones, del intervencionismo, de separar a los peruanos y dividirlos. Lo que está claro es que hay muchos peruanos que se sienten excluidos del crecimiento y del desarrollo del sistema y la pandemia los agobia más. Yo creo que esta segunda vuelta, es más, entre qué país queremos, qué modelo queremos. Si una economía social de mercado que realmente funcione, que llegue a los más pobres, frente a quienes consideran que se debe patear todo, que hay que patear la Constitución. Y no digo que respaldamos lo que hubo hasta ahora, porque eso ha sido insuficiente, hay que mejorarlo.

— En el 2017, la bancada de Fuerza Popular respaldó a Castillo en la huelga magisterial. En ese tiempo no tuvieron reparos en apoyar a esa opción que quiere “patear todo” …

No, porque primero la huelga de los profesores no era para cambiar la Constitución ni para copiar el modelo chavista. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La huelga de los profesores fue por una falta de pago y un problema entre el magisterio y el Ministerio de Educación de ese momento. ¿Y quién representaba a este sector [de maestros? Castillo y él no fue respaldado por Fuerza Popular. Él fue recibido por los congresistas de la Comisión de Educación, integrada por seis bancadas. Yo era presidente del Congreso entonces, no hubo un respaldo, él no fue recibido por el secretario general de nuestro partido.

— En el 2016, Fujimori Higuchi firmó el compromiso de honor con el Perú, donde se comprometió a no solo a ni indultar a su padre, sino también a respetar el orden democrático y los derechos humanos. ¿Cree necesaria una hoja de ruta para el balotaje?

El tema del expresidente Fujimori, ella lo dijo transparentemente, es una decisión respaldada por su familia y los miembros del partido. Yo he hablado a favor del indulto desde el 2012. Y esto [el indulto] no es un tema de la campaña […] No sé si se hará una hoja [de ruta], eso yo no te lo podría decir ahora…

— Por ejemplo, ¿no debería comprometerse a dejar que el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público concluya sus investigaciones?

[…] No es que ella tenga que permitir, en ningún momento va a impedir o se va a entrometer. Y ojalá que algún día realmente el equipo especial Lava Jato, al que se le escapó Toledo, pueda terminar sus procesos, que tienen años. Pero en eso, no solamente Keiko Fujimori, nadie de nosotros tiene que entrometerse en nada que no nos corresponda. El que debió firmar ese principio fue el señor Vizcarra, quien vino corriendo desde Brasil cuando aquí había movimientos en la fiscalía, que es un órgano autónomo. Eso que hizo Vizcarra no se debe hacer nunca más, que es ensuciar y embarrar la autonomía de una institución…

— A Fujimori Higuchi la han acusado de obstrucción a la justicia. ¿Qué garantiza que no busque petardear el proceso en su contra si llega a la Presidencia?

No debemos quedarnos solo con la parte mediática del fiscal. Ya la sala superior anuló todas esas partes de intromisión a la justicia. La sala ya se tumbó los chats [de La Botica]. Es como si Biden coordinara con los demócratas, que querían tumbarse a Trump. Esos son temas políticos […] Y vuelvo a repetir nadie, empezando por Keiko Fujimori y terminando con el último militante por orden alfabético, va a meterse en esta situación de obstaculización para nada, si es que nosotros llegamos a tener el respaldo de la población. Nosotros jamás vamos a hacer lo que Vizcarra hacía. Él, por ejemplo, se organizó con su secretaria, con su asesor, para obstruir a la justicia [en el Caso Swing].

— Keiko Fujimori, en una entrevista con El Comercio, dijo que ella enfrentará el proceso por presunto lavado de activos, así llegue a Palacio de Gobierno. Con un juicio oral a puertas, ¿un eventual gobierno de Fuerza Popular, no será débil e inestable?

Ella va a afrontar el proceso, porque el proceso está ahí, presentará las pruebas y se va a caer por varias razones. Y esto no tiene por qué mostrar ninguna debilidad, al contrario. Y hay otros que están buscando la inmunidad parlamentaria de la que tanto rajaron. Keiko Fujimori va a enfrentar [el juicio oral] con la absoluta certeza que le da saberse inocente. Y finalmente, un gobierno está compuesto de todo un conjunto de personas, ella lo va a liderar. Y que se dé un espacio o un tiempo para responder, para presentar documentos, no tiene por qué darle ninguna debilidad. Yo creo que más bien, va a permitir que la gente vea en estos gestos lo que queremos hacer en el gobierno, que es la absoluta transparencia.

— En el 2011 y 2016, el antifujimorismo fue un factor determinante en las derrotas de Fujimori Higuchi. ¿Les preocupa la reactivación de este colectivo?

[…] El colectivo nos ha puesto en el gobierno a Humala y a Vizcarra. Yo creo que este colectivo debería, sí, así lo quiere, escuchar, saber que nosotros tenemos claro que se han cometido errores y que los vamos a corregir si es que tenemos el respaldo, finalmente. Es una gran oportunidad solo solo para nosotros, sino para que la democracia se pueda asentar. Ojalá, el colectivo pueda entender que esto no es un tema de Keiko Fujimori, no es el tema de un nombre o de un partido, esto va más allá y tiene que ver con el futuro de nuestros hijos.

Lo que nosotros queremos no es que la gente diga “yo voy a votar por Keiko Fujimori, porque le tengo miedo a Pedro Castillo”, yo quiero que voten por nosotros porque vamos a hacer un gran acuerdo por el bicentenario, porque queremos enmendar los errores que hemos cometido, porque queremos que vean que nuestro partido ha madurado y porque queremos que le den la oportunidad a una mujer, por primera vez en el Perú, de gobernar. Ella va a demorar su inocencia en el sistema de justicia.

— ¿Piensan convocar a algunos voceros de “No a Keiko” para exponerles su plan de gobierno?

Vamos a definir quiénes son los encargados, seguro yo tendré algunos encargos que me hará la presidenta del partido. Yo estoy dispuesto a escuchar a todos. Obviamente, sé que con algunos podrá ser difícil llegar a algunos acuerdos, pero siempre habrá un punto en común. No creo que con la señora Verónika Mendoza no nos podamos poner de acuerdo en que se debe acelerar el proceso de vacunación. Con el colectivo “No a Keiko” no sé si podemos llegar a un acuerdo, pero por qué no escucharlos, por qué no saber lo que les preocupa. Y así explicarles que esa preocupación no deberían tenerla.

— Fujimori Higuchi inició su campaña anunciando que indultará a su padre, y la cerró presentando sus memorias. Así como Fuerza Popular asume los activos del gobierno de Alberto Fujimori, también lo hará con los pasivos. ¿Fue el gobierno de Fujimori una dictadura?

Para mí el gobierno de Alberto Fujimori, no fue una dictadura. Yo he marcado una posición discrepante con varias cosas de esa administración, pero no considero que sea una dictadura. En un balance, fue un gobierno muy positivo. Y sí, se hicieron temas relacionados a la institucionalidad que yo no comparto. Por ejemplo, el [golpe del] 5 de abril y lo hemos dicho, es una situación única e irrepetible […] Tenemos clarísimo que no debe volver a suceder.

— ¿En Fuerza Popular reconocen que Fujimori cometió delitos de corrupción?

Bueno, eso lo evalúan otras personas. Ese es un tema muy jurídico, él [Alberto Fujimori] cuando siente que el tribunal no tiene independencia y que había un sesgo en su juzgamiento, simplemente agarró y aceptó algunas de las cosas que le imputaron. Pero lamentablemente la corrupción se infiltra en todos los gobiernos. Keiko Fujimori tiene claro que, en su gobierno, la corrupción no se va a infiltrar. La vamos a combatir en todo momento.

Y finalmente creo que la historia va a ser el mejor juzgador de los grandes logros que se hicieron en los noventa. Y a nosotros, que somos los que venimos después, nos toca tener la hidalguía de identificar aquellos errores y delitos que sí se cometieron en un determinado gobierno para que no se vuelvan a repetir.

— Si Fujimori Higuchi resulta elegida, tendrá un Congreso fragmentado, donde su partido no será si quiera la primera minoría. Es probable que afronte un escenario similar al que tuvo PPK. ¿La disolución constitucional es una carta que no descartan si el Parlamento tiende a ser obstruccionista?

No, de ninguna manera. Nosotros no vamos a ser Vizcarra. Y habiendo aprendido de esta situación nada positiva, de confrontación, de un círculo vicioso, lo que se tiene que hacer es política. Es decir, conversar, acordar una agenda, acuerdos mínimos sobre determinados puntos. Y si cualquiera de los ministros, si llegamos a ser gobierno, llegase a ser interpelado, este definitivamente tiene que ir, porque esa es la política. En España, [los ministros] van todos los miércoles a rendir cuentas [al Parlamento].

[…] El hecho de que tengas un Parlamento dividido, con varias bancadas, multipartidario, simplemente obliga a dialogar, a conversar. Hay algunos [partidos] cuya agenda está más orientada a la salud y otros al medio ambiente. Yo no creo que sea un peligro el tener un parlamento [fraccionado]. Prefiero un Parlamento, como los que hay en otros países, de dos, tres o cuatro bancadas, pero bueno…

— ¿Entonces, para Fuerza Popular no constituye un peligro el alto fraccionamiento del Congreso?

Yo creo que es un reto, Keiko Fujimori ha sido parlamentaria, es política y de nuestro lado tenemos gente con mucha experiencia, y tiene que entrar a buscar consensos. Los acuerdos mínimos tienen que ser sobre la pandemia, economía y seguridad. Y si mañana algún tipo de grupo, que tiene alguna particularidad, quiere apretar un poco, eso es parte de la política, eso no tendría por qué estresarnos ni asustarnos. Hay que tender puentes.

— El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, afirmó que para su partido será “más factible” derrotar a Fuerza Popular…

No se trata de Fuerza Popular, se trata del Perú. Si él considera que es más factible derrotar a quienes creen que el Perú no puede ir hacia el chavismo, es su opinión, yo no me voy a pronunciar sobre eso. Yo creo que él [Castillo] no tiene que derrotar al fujimorismo, él va a tener que derrotar a los peruanos que quieren un país que no retroceda 30 años, que no quieren ser parte de este grupo latinoamericano que ha destruido a sus nacionales.