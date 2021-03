Conforme a los criterios de Saber más

El ex primer ministro Luis Solari se ha sumado esta semana al equipo de plan de gobierno de Hernando de Soto, candidato de Avanza País a la Presidencia. El también ex titular de Salud marca distancia con Rafael López Aliaga, quien lo invitó a postular al Congreso hace un año con Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular). “Miré a quién puede trabajar en equipo, a quien no se cree un dios dentro de su partido”, añadió.

— En el 2020 usted postuló al Congreso por Solidaridad Nacional, que estaba liderado por Rafael López Aliaga. ¿Por qué ahora se integra al equipo de Hernando de Soto, en Avanza País?

Bueno, porque soy un cultor de la libertad, yo fue invitado a ser candidato por Solidaridad Nacional, obtuve la mayor cantidad de votos del partido, pero no pasamos la valla. Una vez concluido el proceso, se acabó la relación. Le rendí mis cuentas a la ONPE y al partido que me invitó y listo, se terminó la relación.

— A mediados de febrero, usted le agradeció a López Aliaga por mencionarlo como el ministro de Salud de un eventual gobierno de Renovación Popular, aunque aclaró que no integraba su equipo de plan de gobierno. ¿En ese entonces, ya estaba conversando con De Soto?

No, no, yo pertenezco a un grupo que se reúne los jueves para escuchar una conferencia y debatimos. Ahí hay una persona que trabaja con él [De Soto]. A fines de febrero le avisé a esa persona que estaba evaluando a quién apoyar, y el 27 de ese mes, cuando De Soto estaba a la baja, le avisé que deseaba apoyarlo.

— ¿El grupo al que se refiere es la Coordinadora Republicana?

No, señor yo no pertenezco a ningún grupo político organizado ni a ninguna organización religiosa, ni siquiera a un grupo parroquial ni a una cofradía, yo soy independiente. El último domingo, el señor López Aliaga ha vuelto a utilizar mi nombre. Y bueno ya no es casualidad. Entonces, por eso propale mi tuit, en el sentido, de que yo no tengo nada que ver [con su equipo] ni tampoco lo apoyo. Si alguien quiere utilizar el nombre de uno en una campaña, lo que tiene que hacer es llamar a la persona y pedirle su autorización. Yo he tenido que andar perdiendo el tiempo en decirles [a algunos conocidos que me llamaban a preguntar] que no tengo nada que ver con este señor .

— Usted dice que no confía en los candidatos de la “ultra derecha”. Pero hace un año sí lo hizo. ¿O cree que López Aliaga se ha radicalizado en los últimos meses?

No confío en los candidatos que están en los extremos. ¿Por qué? Porque los candidatos que están en los extremos, la mitad de su discurso es anti algo. Y yo creo que el Perú no está en esa línea. Yo soy social cristiano de formación, y el social cristianismo es una doctrina de centro. Todos sabemos que el señor Vizcarra ha sido el gran contribuyente de la polarización del país. Ahora la campaña será más de lo mismo: la extrema derecha contra la extrema izquierda, la derecha contra la izquierda, y así no llegamos a ninguna parte. Por esa razón opté por ayudar a De Soto, porque el primer punto de su plataforma de trabajo es unir a todos los peruanos.

— Pero hace solo un año sí respaldó a López Aliaga…

Él no fue candidato. Y le vuelvo a decir, salió una resolución del Jurado Nacional de Elecciones indicando la conclusión del proceso electoral, ese día terminó mi relación política con Rafael López Aliaga y con la organización que me invitó, y punto, no tengo nada más que decir ni agregar. En esta campaña hay candidatos de extrema derecha y de extrema izquierda que se han presentado como tal. Y sus discursos son anti, yo no creo que los discursos anti, hay que buscar las diferencias para tender puentes y no para crear abismos.

— De Soto respaldó presencialmente a López Aliaga, luego de que el JNE dejará sin efecto su exclusión. ¿No fue un error?

Ya el mismo candidato ha expresado que ese fue un gesto democrático y una vez que pasó el gesto, sigue la contienda.

— Hernando de Soto ha dicho que está a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Usted comparte esa postura?

Soy un social cristiano, el partido donde estamos es un partido plural, no hay un discurso monocorde, cada uno tiene libertad de pensamiento. Mis éxitos políticos y de gestión han sido porque yo nunca le pregunto a las personas qué fe profesan, qué ideas políticas tienen, ni con quién duermen, nunca […] Este tema no es un tema motivador de votos ni es un tema en discusión, no es un tema que va a resolver el problema de las personas que están muriendo por falta de oxígeno.

— Usted dijo que “el enfoque de género” viola los principios de la educación peruana. Pero en Avanza País hay candidatos al Congreso que han dicho que respetarán esta política. ¿Cuál es la postura del partido?

La posición del partido que la diga el partido, yo soy un asesor personal del candidato [De Soto].

— ¿Está a favor o en contra del aborto terapéutico? ¿Por qué?

El aborto terapéutico está en la ley peruana, está permitido.

— ¿Y en casos de violación?

En una verdadera democracia, ni puede [aplicarse], una democracia no puede tener como principio la muerte.

“En un gobierno de De Soto sería solo un consejero, no seré ministro de Salud”, refirió Solari. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

— En el plan de gobierno de Hernando de Soto solo se menciona una vez la palabra “salud”. ¿Cuáles son los ejes de la propuesta de Avanza País para contrarrestar la pandemia?

Hay que corregir lo que se ha hecho mal y hacer lo que se ha dejado de hacer. Por ejemplo, dejar de utilizar pruebas rápidas, se debe realizar rastreo a través de los celulares, que no se está haciendo. También se deben realizar cuarentenas con la focalización debida. Y hay que establecer un control de las aglomeraciones. Y evaluar tratamientos, solo estamos enfocado en el oxígeno. Y lanzar una vigilancia genómica, que no existe, nadie sabe a cuántas variables no estamos enfrentando en el Perú. Y, por supuesto, las vacunas, con las relaciones internaciones que tiene De Soto, nosotros calculamos que es factible vacunar a todos los peruanos [mayores de edad], a esos 24 millones, antes de fin de año. No se olvide que la pandemia va a estar ahí cuando terminé la segunda vuelta.

— Cuando De Soto presenta a su “gabinete de oposición” indica que Silvana Sam sería su ministra de Salud, en un eventual gobierno de Avanza País. ¿Qué función desempeñaría usted?

Yo en un gobierno de Hernando De Soto sería solo un consejero, yo no seré ministro de Salud de ningún presidente, porque hay en este momento salubristas que están mucho más preparados que yo para ser excelentes ministros. Lamentablemente, por razones ideológicas están lejos del Ministerio de Salud, porque el mismo ministerio está lejos de ellos. La señora Sam sigue estando a cargo de la conducción de plan de gobierno en materia de salud. Yo soy un consultor del candidato en materia de salud, política y de gestión pública.

— Usted consideró una “vacuna basura” a las dosis de Sinopharm…

No, no, a la vacuna de Sinopharm de Wuhan, que, como muestra el segundo informe preliminar existe un problema grave en este ensayo clínico, aparte de la conducta ética del conductor del estudio. No solo permitieron las vacunas vip, sino que ha permitido que se prueben dos vacunas distintas. ¿En qué país de alta vigilancia y que sanitariamente sea decente se hace eso? En ninguna parte. Ya no es un ensayo mitad placebo, mitad vacuna o como nos dijeron dos tercios vacuna, y un tercio, placebo. No, acá es un tercio vacuna, un tercio vacuna basura [la del virus de Wuhan] y un tercio, placebo. ¿Qué significa? Que dos tercios de los voluntarios ha salido a estar expuestos a la enfermedad y morir. ¿Quiénes son los peruanos que han diseñado ese ensayo? ¿Qué autoridad del Minsa ha aprobado eso?

— ¿Usted sí se vacunaría con la vacuna de Sinopharm de Beijing?

Sí, los números del estudio preliminar dicen que esta vacuna sería eficaz, la eficacia es la medida del efecto que tiene la misma dentro del ensayo, y la efectividad es cuando ya se coloca en el mundo real.

— El antivoto de Hernando de Soto- de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos- pasó de 36% a 44% entre enero y febrero. Es decir, creció en ocho puntos porcentuales. ¿A qué cree que se debe?

Mire, yo no formaba parte del equipo del señor De Soto. Yo solo me rijo de las encuestas que están desde que lo estoy asesorando, y me refiero a la encuesta que salió ayer [de Datum Internacional], en esa encuesta se ve que el candidato tiene poco antivoto [3%], cosa que es una facilidad.

— En el 2006, Avanza País postuló a Ulises y Antauro Humala a la Presidencia y Parlamento, respectivamente; en el 2018, a Julio Gagó a la alcaldía de Lima, y en el 2020, a Beatriz Mejía, activista de “Con mis hijos no te metas” al Congreso. Y ahora a Hernando de Soto. ¿No es un vientre de alquiler?

Mi opinión personal es que se trata de una organización que ha buscado distintos liderazgos y que no ha podido encontrar hasta ahora uno que se le sea afín. Los partidos fundados en el siglo 21, como Avanza País y otros, son organización de raigambre humanista y no, necesariamente las personas que se vinculan a los partidos han echado una mirada al ideario. Yo creo que la historia del señor De Soto y lo que ha hecho en el mundo a favor de los que menos ingresos tienen, lo pinta de cuerpo entero. De Soto es un humanista de centro.

Y he tenido que escoger entre apoyar a un candidato con una gran organización, pero que no considero que sería un buen presidente, a un candidato con una organización de acogida, que sí creo sería un gran presidente. En un régimen presidencialista, como el nuestro, es obvio que la figura del presidente es lo que más pesa.

Miré a quien puede trabajar en equipo, a quien no se cree un dios dentro de su partido, y quien piensa que hay que unir a todos los peruanos para salir adelante. Esa persona es la que tiene más condiciones para ejercer la Presidencia democráticamente en este momento de la historia del Perú .

— Usted en el 2020 fue cercano a López Aliaga. ¿Por qué marco distancia?

Bueno, ya le expliqué, yo he examinado los planes de gobierno, los discursos, las entrevistas y veo que [De Soto] es el candidato más afín a mi posición de centro. Y una cosa es una campaña para el Parlamento [como la de 2020] y otra es una campaña a la Presidencia de la República. Son dos cosas totalmente distintas.

— ¿López Aliaga se ha radicalizado en estos últimos meses?

No es un candidato de centro, así de simple.