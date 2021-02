“Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental”, dijo el expresidente y candidato al Congreso de Somos Perú, Martín Vizcarra, este jueves, cuatro meses después de recibir la primera dosis de la entonces candidata a vacuna Sinopharm, y cuando la noticia sobre su vacunación ya fue revelada como una denuncia periodística.

Lo que en octubre del 2020 pudo interpretarse como una muestra de compromiso y entrega hacia la ciudadanía, si Vizcarra hacía pública su decisión de recibir la candidata a vacuna, hoy se puede interpretar como un gesto poco transparente, considera el analista político Pedro Tenorio.

En política, las cosas que no dices, las verdades que no revelas, los secretos que no transparentas, otros los van a difundir y no lo harán a tu favor, señala Tenorio. “Y lo harán sembrando todo tipo de suspicacia, sobre todo en medio de una campaña política”, agrega.

Para Tenorio, la noticia “mella la credibilidad de Vizcarra y es un golpe importante a su campaña”. “Muchos lo veían como una persona fuera del esquema político tradicional, pero en los últimos meses han visto a un Vizcarra similar a cualquier otro político, poco transparente. Eso desdibuja el perfil ideal que se hace la población, que por lo general quiere creer en sus autoridades”, dice.

En la misma línea, el analista político Jeffrey Radzinsky cuestiona que la información estuviese guardada en secreto “cuando lo que corresponde es que haya transparencia”. Agrega que “esta idea de encubrir u ocultar información, y que esta tenga que conocerse por una denuncia periodística, lo golpea electoralmente”.

Aún así, considera que Vizcarra se mantiene como el principal activo político de Somos Perú, por encima del candidato presidencial de ese partido, Daniel Salaverry, relegado en las encuestas de intención de voto de cara a los comicios de abril.

“No es casual que ande de gira por todo el país y que incluso hoy, que ha dado una conferencia de prensa para responder a una denuncia, Somos Perú ubique un banner con su nombre en primer plano. Es un personaje político que la ciudadanía conoce más que a Salaverry y que tiene más respaldo popular que Salaverry”, dice Radzinsky, director del Grupo Fides Perú.

En opinión del director de Proética, Samuel Rotta, “Vizcarra debió haberlo dicho porque no era un ciudadano cualquiera. Si iba a participar en una actividad que demandaba algún riesgo, teníamos derecho a saberlo”.

Pero Rotta precisa que es “lamentable” que el pleno del Congreso acuerde convocar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y a la ministra de Salud, Pilar Mazetti, para que den detalles sobre la participación de Vizcarra en el ensayo de Sinopharm.

“Eso me parece un poco excesivo. Hay otros temas que importan más en estos momentos. No parece que prime el sentido común”, dice.

Bermúdez ha negado tener algún tipo de confirmación sobre la participación de Vizcarra en los ensayos clínicos y aseguró que ha pedido información internamente, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, precisó que los datos de los ensayos se manejan con criterios propios que dependen de Sinopharm y de la Universidad Cayetano Heredia.

