El expresidente Martín Vizcarra -quien afronta no solo investigaciones fiscales y un proceso de inhabilitación en el Congreso por el caso ‘Vacunagate’, sino pesquisas por presuntas coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua- ha sido el candidato más votado en el país, aunque la cifra es reducida respecto a elecciones pasadas.

Vizcarra -quien además tiene impedimento de salida del país por 18 meses - enfrenta este viernes la decisión que el pleno del Congreso tome respecto a su inhabilitación por falta a la Constitución. Dependiendo de lo que los congresistas decidan, Vizcarra podría estar durante 10 años fuera de poder ejercer cualquier cargo público por el caso ‘Vacunagate’.

Al 99,968% de actas procesadas por Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Vizcarra obtuvo 165.322 votos y es el candidato al Congreso más votado no solo en Lima. Sin embargo, esta votación es menor a los picos que obtuvieron excongresistas en procesos electorales en los últimos 30 años.

Candidato Votos obtenidos 2021: Martín Vizcarra (Somos Perú) 165.322 2020: Daniel Urresti (Podemos Perú) 588.763 2016: Kenji Fujimori (Fuerza Popular) 526.545 2011: Kenji Fujimori (Fuerza 2011) 277.070 2006: Keiko Fujimori (Alianza por el Futuro) 602.869 2001: Anel Townsend (Perú Posible) 329.970 2000: Francisco Tudela (Perú 2000) 840.000 1995: Martha Chávez (Nueva Mayoría-Cambio 90) 489.472 1990: Mercedes Cabanillas (Partido Aprista Peruano / Cámara de Senadores) 328.488

Martín Vizcarra ingresó a esta campaña electoral -bajo el paraguas de Somos Perú- con investigaciones preliminares en la fiscalía por presuntos pagos ilícitos en los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando fue gobernador de esta región (2011-2016). En el trayecto, se reveló la vacunación irregular que recibió - el caso conocido como ‘vacunagate’- y de la que también se benefició parte de su entorno familiar.

¿Por qué logró una alta votación pese a estas situaciones?

Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, dijo a El Comercio que lo primero que se tiene que tener en cuenta es “ponerle paños fríos” a las cifras, precisamente porque la votación general ha sido muy baja respecto a elecciones anteriores.

“Si bien Martín Vizcarra ha sido el más votado por Lima, no ha tenido un gran respaldo o votos arrasadores como sí los tuvo Daniel Urresti en el Congreso; o Kenji Fujimori en su momento. Es importante que Vizcarra tome en cuenta que si bien ha sido el más votado, no ha tenido un respaldo muy grande como seguramente él hubiese esperado”, señaló.

Sobre los factores que hicieron a Vizcarra un personaje con alta votación, indicó que uno de ellos es que se trata de una persona conocida por el cargo de presidente que ejerció, y porque desde este espacio pudo generar cierta “empatía” y liderazgo.

“Vizcarra ha tenido, a pesar de todos los errores y presuntos delitos o malas decisiones éticas, es una persona muy hábil desde el punto de vista político porque genera empatía, tiene un discurso que conecta con la gente. Entonces, muchos se han sentido identificados con él durante la pandemia y pese a que es una persona que no ha sabido respetar la esfera y bienes públicos, como es el caso de la vacuna, o que haya entrado en una serie de mentiras que lo hayan contradicho a él mismo, la gente lo sigue reconociendo como un líder”, comentó Ames.

Asimismo, la especialista señala que si no se hubiese revelado la vacunación irregular que recibió, Vizcarra hubiese podido obtener más respaldo ciudadano. Por otro lado, mencionó que aún falta que la ciudadanía revalorice el asunto público y lo pondere en relación a la compatibilidad.

“Hay una indignación ciudadana respecto a la corrupción, pero también hay cierta permisión frente al líder con el que puedo conectar. Es el caso también de Keiko Fujimori, inmersa en un proceso judicial, y ha sido la segunda fuerza más votada. Tomemos en cuenta que hay congresistas electos que tienen antecedentes judiciales, pero han sido respaldados. Creo que aún falta mucho que los ciudadanos revaloricemos la cosa pública de una manera mucho más compleja de lo que estamos evaluando ahora”, dijo Ames.

Finalmente, señaló que Vizcarra ha sido “hábil” en manejar un discurso político que busca conexión con la ciudadanía.

Martín Vizcarra, desde que empezó la pandemia, emitía mensajes a la población. Una de las acciones que pudo haberle hechos ganar réditos en esta elección. (Foto: Piko Tamashiro/GEC)

La politóloga María Paula Távara añade que en la sociedad existe una suerte de “permeabilidad” frente a la corrupción. “Nos hemos acostumbrado tanto a que haya casos de corrupción, y los hay más graves que los que enfrenta Martín Vizcarra, que es difícil que esto sea lo que más te golpea. Sobre todo si tenemos en cuenta que Vizcarra fue una figura de lucha contra la corrupción”, dijo.

Mencionó también que para cierta parte de la sociedad puede haber la percepción de que los procesos en los que está inmerso el expresidente aún no están probados. A esto se le debe añadir que, frente a él, la desaprobación del Congreso disuelto fue mayor.

“Además, aunque luego fue el vacunagate, sí creo que la población sintió que aunque las medidas no siempre fueran efectivas, la imagen de liderazgo de Martín Vizcarra durante el inicio de la pandemia le significó al menos la sensación de presencia del Estado, que es una sensación que no tenemos a menudo. Su presencia día a día, al menos el discurso, hizo sentir esa presencia cotidiana que en medio de la crisis había una figura de protección”, señaló Távara.

Por su parte, Omar Awapara, director académico de ciencias políticas en la UPC, comentó que Martín Vizcarra ha sido un presidente muy popular durante su gestión. Un indicador fue la encuesta El Comercio-Ipsos que se publicó a fines de octubre 2020. Un mes antes de la vacancia, Vizcarra tenía 54% de aprobación. Por otro lado, el 78% de encuestados respondió que debía continuar como presidente y ser investigado al concluir su mandato, cuando la posibilidad de vacancia resonaba más fuerte.

Encuesta El Comercio-Ipsos de octubre del 2020. (Captura: Ipsos Perú)

“Si bien hubo muchas cosas que pasaron después, incluyendo mayor claridad en las pruebas, evidencia contundente, el caso de la vacuna de hecho lo ha golpeado, pero le permitió mantener un caudal importante suficiente para entrar al Congreso”, expresó.

“Tampoco le ha ido muy bien porque entró con más de 165 mil votos, que es significativamente menor a las votaciones de congresistas más votados en otros años. Que no habían sido presidentes y no habían tenido el nivel de popularidad de Vizcarra. Definitivamente lo golpeó, pero en una coyuntura tan fragmentada, se aprovechó de que no habían más tampoco”, comentó Awapara.

Finalmente, dijo que “queda un grupo de personas que todavía cree que sí, quizás tiene dudas sobre el proceso, de repente tiene la voluntad de darle el beneficio de la duda a Vizcarra”.

