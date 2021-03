Conforme a los criterios de Saber más

Cumplir un mandato de prisión preventiva y continuar con una campaña electoral no es una rareza imposible. Ocurrió el 2014 y 2016 con el exgobernador de Cajamarca Gregorio Santos. Este miércoles, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho evaluará el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, quien postula al Congreso con Somos Perú.

Si se decide imponer a Vizcarra la prisión preventiva se trataría de una medida cautelar y no una sentencia. Por tanto, sus derechos políticos no estarán restringidos. Sin embargo, su situación podría tener matices. ¿Cómo continuaría con su campaña congresal el expresidente?

LEE TAMBIÉN: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para Vizcarra por presuntos sobornos de empresas Obrainsa e ICCGSA

Escenario 1: Prisión preventiva

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial la medida de prisión preventiva contra Vizcarra por los presuntos sobornos que habría recibido de parte de las constructoras Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA). Esto habría ocurrido cuando fue gobernador regional de Moquegua, entre el 2011 y 2014.

De dictarse la medida restrictiva en su contra, Vizcarra podría cumplirla y, a la vez, seguir participando en las elecciones generales 2021.

“Cumplir una medida coercitiva como la prisión preventiva no es un obstáculo para que una persona pueda ejercer su derecho político a la participación en elecciones”, explicó el abogado penalista Rafael Chanjan, investigador del Idehpucp, a El Comercio.

Sin embargo, Vizcarra encontraría un problema si llega a ser elegido congresista. De continuar en prisión preventiva, no podría asumir el cargo.

“Cuando quiera tomar posesión efectiva y desempeñar su cargo de congresista no lo va a poder hacer y ahí sí será un trámite interno, que tendrá que establecer el Congreso para que sea su accesitario la persona que vaya a ocupar temporalmente la curul”, añadió Chanjan.

En la resolución que emita la jueza Álvarez se deberá tener en cuenta qué tipo de restricciones se imponen al exmandatario. Estas dependen y van acorde al nivel de peligro de la persona que cumple la prisión preventiva. Chanjan recordó que hubo políticos a quienes se les impidió establecer comunicación con otros políticos porque esto suponía un riesgo para el proceso.

“También ve limitadas sus comunicaciones y visitas que pueda tener, las apariciones en televisión porque hay horarios en los que el personal autoriza ese tipo de actividades. Entra a un régimen en el cual ya no tiene esa libertad para poder aparecer en medios o brindar discursos. Tendrá que ceñirse a lo que la autoridad penitenciaria y el régimen le pueda permitir o no”, añadió el abogado.

El expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso por Somos Perú, podría continuar con su campaña política. Foto : Britanie Arroyo/ @photo.gec

Por su parte, el penalista Carlos Caro indicó que, de ser internado en un penal, el expresidente no tendría acceso a ningún dispositivo móvil. Pero, puede solicitar a la jueza permiso para seguir con su campaña a través de redes sociales. Este permiso tendría que ser otorgado “porque es un derecho del que goza. Los derechos políticos se pierden con la sentencia condenatoria”, y en este caso no se trata de una medida de este tipo.

Añadió que Vizcarra, bajo el régimen que pueda estar, podría tener algún tiempo en el día para seguir con su campaña. “Sobre recibir periodistas, quizás un poco más restringido por el tema del COVID-19, y porque cualquier periodista lo puede entrevistar por una red social. Pero todo con autorización del juzgado. Ellos fijan los límites”, dijo.

Así como lo indicó Chanjan, Caro mencionó que si Vizcarra resultase electo y apela una posible prisión preventiva pero esta es confirmada, entonces no podría recibir sus credenciales. Por tanto, tendría que asumir el accesitario. “Tanto el cargo como credencial implica libertad para ejercer el trabajo”, remarcó Caro.

Por otro lado, el abogado Chanjan recordó que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continúa el proceso de juicio político a Martín Vizcarra por presunta infracción a la Constitución, que podría acarrear su inhabilitación por hasta 10 años.

“Está por un lado el proceso penal que se le sigue, por hechos que no fueron cometidos en el ejercicio de su cargo presidencial -por los cuales no tiene una prerrogativa o privilegio-, ese es el caso por el cual se discute su prisión preventiva. Luego, el antejuicio político por presuntos delitos de función cuando fue presidente -caso Swing, por ejemplo-, y también está el trámite de juicio político. Tiene tres procedimientos a los que está sometido y que pueden tener diversas consecuencias”, anotó.

LEE TAMBIÉN: Martín Vizcarra: Poder Judicial evalúa este miércoles prisión preventiva de 18 meses para expresidente

Escenario 2: Arresto domiciliario

El segundo escenario en este caso podría ser que el Poder Judicial varíe la decisión y se le imponga a Martín Vizcarra un arresto domiciliario. De encontrarse en esta situación, las restricciones para el expresidente en campaña serían menores.

Sin embargo, esto no implica que la jueza pueda poner restricción de comunicaciones o de aparición en medios, o actividades proselitistas. “Habrá que ver el grado de riesgo que la jueza considera que existe de tener una actividad proselitista por parte de Martín Vizcarra”, mencionó Chanjan.

Bajo un arresto domiciliario, Vizcarra tendría mayor libertad para recibir visitas, de comunicación e incluso reuniones. “Hay personas que cumplen arresto domiciliario y se les permite salidas para determinados casos, con autorización del juez. Es más flexible. Pero dependerá de la valoración que tenga el juez”, anotó Chanjan.

Finalmente, de encontrarse bajo esta medida -a diferencia de una prisión preventiva- Vizcarra podría asumir su cargo si resulta electo congresista. “No conozco un caso previo en el que un congresista haya ejercido desde su casa una actividad congresal. Ahora tenemos el teletrabajo. En principio, no vería ningún obstáculo, más aún cuando el Congreso ha adoptado una dinámica de trabajo a distancia, incluso de plenos, reunión de comisiones. No podrá viajar, pero eventualmente puede realizar representación. Pero, esto tendrá que ser valorado por el juez para que tenga que estar en la certeza que esa actividad no representará un peligro para la investigación”, dijo Chanjan.

En este mismo sentido se manifestó Carlos Caro. Añadió que el arresto domiciliario es compatible con el teletrabajo y, bajo esta situación, Vizcarra solo estaría privado de su libertad, “pero puede tener celular, computadora, todas las herramientas. No requiere permiso de la jueza. Suponiendo que se la den, podría ejercer su labor desde su casa, en teoría porque el teletrabajo está permitido. Para recoger la credencial podría pedir un permiso excepcional”, comentó.

En cuanto a la continuidad de su campaña, Vizcarra podría tener una regla de no hablar sobre el caso, comunicarse con imputados. “Pero fuera de eso, puede hacer su vida casi normal”, dijo Caro. Respecto a las entrevistas que pueda seguir ofreciendo como candidato, estas podrían continuar, “pero si le ponen la restricción de no comunicarse con imputados o no hacer publicaciones en medios sobre el caso, podría recibir a periodistas para hablar sobre cualquier otra cosa menos el caso”.

El Congreso lleva también un proceso de juicio político contra el exmandatario tras conocerse la vacunación irregular por la que pasó él y parte de su entorno familiar. (Foto: Archivo GEC)

Escenario 3: Comparecencia con restricciones

La tercera posibilidad es que a Martín Vizcarra se le dicte una comparecencia con restricciones. De ser este el caso, “podría tener una actividad proselitista regular”, dijo Chanjan.

Además, al igual que bajo un arresto domiciliario, también podría asumir el cargo de resultar electo. “La comparecencia con restricciones supone sí ciertas limitaciones de comunicaciones, no ausentarse del país, no realizar actividades de dudosa reputación, no cometer nuevos delitos, ponen esas restricciones -puede haber otras también-, quizás se le limitan actividades proselitistas”, añadió Chanjan.

Finalmente, el abogado Carlos Caro anotó que la comparecencia implica restricciones como, por ejemplo, no salir de Lima o del distrito donde reside. Por tanto, la campaña podría continuarla en estas jurisdicciones y vía redes sociales. “La comparecencia puede significar que no salga de su distrito arraigado, o que no salga de la ciudad de Lima”, complementó.

Antecedentes y casos

El 2014, Gregorio Santos fue reelecto gobernador regional de Cajamarca pese a encontrarse cumpliendo una orden prisión preventiva. Dos años después, tentó la presidencia de la República desde el penal Ancón I, donde se encontraba recluido. Pese a esta medida restrictiva, ‘Goyo’ Santos emprendió su campaña electoral tras las rejas.

Concedió entrevistas, cerró su mitin en Cajamarca a la distancia y salió del penal para participar en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Gregorio Santos en el debate presidencial del 2016. Postulaba a la presidencia desde el penal Ancón I. (Foto: Ernesto Quilcate)





Otro candidato que sigue con su actividad proselitista desde el arresto domiciliario es José Luna Gálvez, fundador y candidato al Congreso por el partido Podemos Perú.

A fines del 2020, el Poder Judicial ordenó 36 meses de arresto domiciliario él y se desestimó el pedido fiscal de prisión preventiva en su contra.

Sin embargo, se le dictaron también restricciones como establecer comunicación con otros coimputados y su hijo, el congresista José Luna Morales.

Tampoco puede comunicarse con los órganos de prueba, testigos y peritos que cite el Ministerio Público. También está prohibido de declarar a los medios de comunicación respecto a la investigación, ni llevar a cabo reuniones sociales en el domicilio donde cumple el arresto domiciliario por 36 meses, excepto reuniones familiares.

Él está a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) de forma permanente. Pero es en las redes sociales donde José Luna Gálvez mantiene su actividad en campaña. Desde ahí, comparte las actividades de sus correligionarios, expone sus propuestas de llegar al Congreso y comparte mensajes.