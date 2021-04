Conforme a los criterios de Saber más

Salvo Yonhy Lescano (Acción Popular), los candidatos presidenciales Hernando de Soto (Avanza País), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), George Forsyth (Victoria Nacional), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) incluyeron en sus planes de gobierno propuestas relacionadas a la política exterior.

Las iniciativas van desde impulsar la reactivación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), hasta ampliar la agenda del Grupo de Lima para que no se limite a la crisis venezolana. El Comercio seleccionó las principales propuestas de los candidatos y las sometió a la opinión de los internacionalistas Juan Velit y Francisco Belaunde.

De Soto y la integración financiera

Hernando de Soto aborda la política exterior en su plan de gobierno principalmente desde los beneficios económicos y financieros que se pueden obtener con la integración regional. (Imagen: difusión)

El plan de gobierno de Avanza País propone acelerar el proceso de integración financiera entre los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) y la Comunidad Andina.

Juan Velit apunta que “los procesos de integración avanzan con una lentitud verdaderamente alarmante, un problema agudizado por la pandemia del COVID-19”, por lo que considera oportuno que el plan de Avanza País aborde esa necesidad.

Más allá de la integración financiera, explica el internacionalista, “algunas instituciones como el Mercosur o la Comunidad Andina no han desempeñado las funciones que se esperaban en medio de la crisis sanitaria”. “Se pudo utilizar recursos para hacer un grupo sólido que compre vacunas, que enfrente la pandemia y que tenga capacidad de intercambiar información sobre el COVID-19”, señala.

Francisco Belaunde agrega que “en la Comunidad Andina sí hay una demora [en el proceso de integración financiera], mientras que en la Alianza del Pacífico se ha avanzado mucho más rápido porque es una organización menos burocratizada”. Añade que efectivamente se puede avanzar más rápido en la integración financiera.

De Soto también plantea fortalecer los equipos negociadores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Promperú y agencias regulatorias para impulsar el ingreso de productos peruanos en mercados externos.

Para Velit, “es un tema importante en el papel, pero muy difícil de ejecutarlo y gestionarlo porque muchas de esas instituciones, por su mismo proceso de autonomía, tienen sus propios valores y concepciones de las negociaciones”.

Mendoza apuesta por la Unasur

Las propuestas de Verónika Mendoza sobre política exterior están vinculadas a su visión ideológica y sus lazos con líderes de izquierda en otros países. (Imagen: difusión).

El plan de gobierno de Juntos por el Perú promete impulsar la reactivación de la Unasur y que el Perú se reincorpore a la misma.

Belaunde cuestiona esa propuesta: “Es importante y está bien que en América del Sur haya un mecanismo de cooperación, pero veo difícil que se pueda rehabilitar Unasur porque América del Sur está dividida sobre ese tema. [...] La marca Unasur está desprestigiada. Tenía cosas importantes, pero quedó contaminada porque se le asoció a la Venezuela chavista”.

La Unasur nació en el 2008 bajo el impulso de los expresidentes Hugo Chávez (Venezuela) y Luis Inácio Lula da Silva (Brasil).

Sin embargo Velit señala: “Unasur es una buena propuesta porque integra a los países de América Latina y no se tiene la presencia determinante que ejerce Estados Unidos en la OEA. Sí tendría que hacerse una reingeniería porque muchos de sus proyectos se quedaron congelados por falta de voluntad política”.

El plan de gobierno de Mendoza también se refiere a “revisar y modificar” tratados de libre comercio “de acuerdo a los intereses nacionales con miras a reducir el impacto negativo de las cláusulas arbitrales”.

Pero Belaunde lo considera “poco realista”.

“Es un mensaje que no es bueno en una circunstancia en la que necesitamos inversiones. Los tratados no son perfectos, pero cambiarlos es muy delicado y puede tener efectos contraproducentes”, agrega el internacionalista.

Forsyth propone fusionar la Cancillería y el Mincetur

George Forsyth apuesta por modernizar embajadas y reformar la Academia Diplomática. Es hijo del embajador de Perú en Japón, el diplomático Harold Winston Forsyth. (Imagen: difusión).

El plan de gobierno de Victoria Nacional plantea la fusión del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo “para evitar las duplicidades de funciones entre instituciones”.

Velit señala que la fusión “sí podría ser una solución”. “En primer lugar, se disminuye la burocracia. En segundo lugar, hay una suerte de repetición de funciones: los diplomáticos promueven en el exterior los negocios con el Perú, las exportaciones; y el Mincetur hace la misma labor. Creo que se podrían fusionar y hacer una reingenieríoikddddddddddid

Pero en opinión de Belaunde, “es una propuesta complicada”.

“Es cierto que las relaciones exteriores ahora están muy ligadas al comercio y que en la embajada hay oficinas comerciales. Pero veo que esa propuesta es complicada. En el turismo se ven un montón de temas que no tienen nada que ver con relaciones exteriores”, afirma.

Los planes de Forsyth también consideran “reorganizar” las embajadas y “reformar” la Academia Diplomática.

Fujimori apunta al Grupo de Lima

Keiko Fujimori apuesta por el Grupo de Lima, una instancia multilateral creada para buscar una salida a la crisis en Venezuela. (Foto: difusión)

El plan de gobierno de Fuerza Popular plantea “utilizar la plataforma del Grupo de Lima” para ampliar el espacio de consulta y concertación política en temas de interés común.

Pero Velit considera que “el Grupo de Lima no ha funcionado, ya se agotó y hoy es inoperante”. Esa instancia se creó en el 2017 para tratar la situación de Venezuela.

Belaunde agrega que “el Grupo de Lima ha perdido mucho fuerza”. Recientemente, Argentina anunció su retiro al considerar que las acciones que emprendió el grupo, “buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”. Sobre ese punto, el internacionalista asegura que “toda acción exterior respecto a lo que pueda pasar en Venezuela es solo de acompañamiento. Lo principal es lo que resuelva Venezuela internamente. [Por ello] la oposición [venezolana] tiene que ver la forma de fortalecerse, ya que está muy débil”.

Velit añade: “Ya no se puede seguir ejerciendo presión sobre Venezuela porque esto no ha tenido ningún efecto positivo. Es innegable que Maduro es un dictador. Eso está fuera de juicio, pero hay que darle una salida a la crisis, no solo la presión que ejercen Estados Unidos y el Grupo de Lima”.

López Aliaga propone cambios en Migraciones

Rafael López Aliaga propone que Migraciones pase al Ministerio de Relaciones Exteriores, en lugar de ser una institución adscrita al Ministerio del Interior. El candidato tiene como asesor en política exterior al exvicecanciller Eduardo Ponce Vivanco. (Foto: difusión)

El partido Renovación Popular señala que se debe fortalecer “la integración latinoamericana” y propone impulsar las relaciones en Asia - Pacífico, la Unión Europea, América, Asia y Oceanía. Agrega que hay “un déficit en las decisiones en el entorno de la esfera multilateral”.

Sobre esta propuesta, Belaunde asegura: “Es muy general. Cualquiera está de acuerdo”. En tanto, Velit agrega: “No dice nada. Menciona lo que ya hace la Cancillería hace 200 años. La integración estaba incluso mencionada en la Constitución anterior a la de Fujimori, y fue incluida por Andrés Townsend, un integracionista por vocación”.

En tanto, Renovación Popular también propone en su plan de gobierno que los extranjeros que quieran invertir en Perú a partir de S/ 500.000 obtengan la residencia inmediatamente, lo que “facilitará la obtención de su nacionalidad”.

Belaunde precisa: “Ya existe la visa del inversionista. No veo cuál es la novedad”.