El domingo, El Comercio informó que ocho candidatos al Congreso por Renovación Popular postulan por distintas regiones, pese a que viven en Lima. Este Diario cruzó información de todos los aspirantes al Parlamento con las regiones por las que postulan y encontró que un total de 353 registran sus domicilios fuera de las regiones por las que postulan. Si a esta cifra se le restan los casos de aquellos candidatos que, pese a no registrar sus domicilios en la regiones por las que postulan sí nacieron en ellas, el número se reduce a 211.

De todos los partidos en carrera, el que mayor número de candidatos que registran domicilios fuera de las regiones por las que postulan –sin contar a los que nacieron en ellas– es Renacimiento Unido Nacional, con 44 aspirantes al Legislativo. Le siguen Victoria Nacional (30), Podemos Perú (25) y Democracia Directa (20).

Ahora bien, las cifras por sí solas no muestran un panorama completo. Esto debido a que cabe la posibilidad de que algunos candidatos sí vivan en las regiones por las que postulan, pero que no hayan cambiado el domicilio en sus documentos de identidad.

Este Diario se contactó con los distintos partidos que aparecen en este informe, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta de todos. Sergio Alba, responsable de comunicaciones del PPC, negó irregularidades.

“A diferencia de la elección a una alcaldía, donde sí exigen que vivas en la provincia o distrito por el que postulas, en el caso del Congreso no es así. La ley permite vivir en cualquier jurisdicción, no necesariamente por la que postulas, es un cargo nacional. Es distinto a otros casos que se han conocido, en los que algunos candidatos no estaban ni enterados de que estaban en una lista”, señaló.

Desde el Partido Nacionalista indicaron que “varios de los candidatos mencionados son excongresistas que tuvieron que llegar a Lima para desarrollar su trabajo parlamentario y se han movilizado desde hace años entre Lima y sus regiones”.

Roberto Sánchez, cabeza de lista de Juntos por el Perú (JP) por Lima, se refirió al caso de Manuel Torbisco, candidato por La Libertad. “Él está centrado en Lima, pero realiza actividades comerciales diversas que lo relacionan a esa región”, explicó.

Fabiola Morales, candidata por Renovación Popular, aceptó que existió un “error” en el filtro de su partido en los casos mostrados por este Diario, e invocó al electorado a escoger postulantes distintos.

“Yo sí agradezco a la prensa que saque esa información, porque eso les permite a los ciudadanos saber quién es quién y usar su voto preferencial de la mejor manera”, dijo.

—Improvisación—

Para la politóloga Kathy Zegarra, las discrepancias señaladas pueden deberse a la debilidad institucional de los partidos políticos en el país, lo cual tiene como consecuencia una “poca capacidad de convocar y movilizar a los ciudadanos”.

“Esto hace que sea complicado que los partidos políticos tengan en sus filas a más de 130 candidatos, por lo que a veces no les queda más que improvisar en sus listas”, explica. 

