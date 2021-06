Conforme a los criterios de Saber más

El excongresista Miguel Torres, portavoz de la campaña de Fuerza Popular, justifica las 802 solicitudes de nulidad que ha interpuesto el fujimorismo ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) para dejar sin efecto más de 200 mil votos. Agrega que no buscan dilatar el proceso electoral, sino que las instituciones electorales revisen lo que ellos consideran “irregularidades”.

Torres evitó responder quiénes son los “abogados democráticos” que asistieron desde el lunes a su partido en el barrido de actas que la ONPE ya había procesado.

— Fuerza Popular ha presentado 802 solicitudes de nulidad. ¿Cuáles son sus principales argumentos?

Principalmente, es el tema de falsificación de firmas de miembros de mesa, lo que se denomina una sustitución de personas, no es un reemplazo, no es que se haya elegido a miembros de mesa a los que estaban en la cola, sino [habría] habido personas que se hicieron pasar por los miembros de mesa y firmaron y consignaron los datos de estos de manera irregular. También tenemos la falsificación de resultados en la mesa, donde hemos podido advertir que hay, por lo menos, 132 actas en las cuales Fuerza Popular no obtiene un solo voto o tiene máximo un voto. Y esto es estadísticamente imposible.

[…] Y el tercer concepto que se ha advertido es el de las familias en una misma mesa de votación, para esto se ha observado no solamente que coinciden los apellidos, sino, además, hemos ingresado a las fichas de Reniec para poder determinar si es que son familiares, hijos del mismo padre o madre, y hemos podido observar eso.

— Si los JEE rechazan estas solicitudes de nulidad, ¿Fuerza Popular apelará para que estas causas lleguen al JNE?

Se hará un análisis de cada una de las resoluciones y, por supuesto, en aquellas que consideremos, en las que no estemos de acuerdo con la resolución brindada en primera instancia, se procederá a apelar. No, no [se van a apelar todas], para eso existe el órgano correspondiente, se lee, puede ser que el órgano haya dado argumentos que consideremos que con eso queda esclarecida la inquietud que tuviéramos y las que no, las vamos a apelar.

— En el 2016 las solicitudes de nulidad de mesas de votación, en primera y segunda vuelta, fueron de 25. ¿Los 802 recursos de Fuerza Popular no buscan dilatar el proceso?

No, en absoluto, lo único que hace es evidenciar que ha habido irregularidades dentro de la mesa de la mesa de votación y que eso evidentemente debe llamar a una reflexión a lo que ha sucedido dentro de estos comicios electorales, me imagino que también podrías hacer una búsqueda de cuántas actas han sido observadas en el pasado, por la ONPE y si la información que me han brindado no está mala, y la observación que ha hecho la ONPE en este proceso electoral, ha sido mucho más alta que en ocasiones anteriores, entonces uno puede decir “oye qué, la ONPE se quiere tirar abajo la voluntad popular”, yo no lo creo. Yo creo que en realidad lo que está sucediendo es que se está advirtiendo ya sea de parte de ONPE, nuestros personeros y estas solicitudes de nulidad es que en estos comicios ha habido irregularidades en la mesa.

— El lunes, Keiko Fujimori presentó una denuncia, en el sentido, de que tres familiares habían sido miembros de una misma mesa en Puno. Estas personas, de apellido Catacora, aclararon que si bien tienen el mismo apellido no son familia. Y El Comercio pudo comprobar que fueron elegidos por sorteo. ¿No han sido ligeros en algunos casos?

Cuidado, cuando el día lunes se hizo la declaración, se dijo que “habría indicios” y no había pruebas, el lunes era el día siguiente de haber tenido los comicios electorales, muy poco tiempo para poder hacer un análisis profundo, como el que se ha hecho en esta segunda oportunidad, en donde hemos presentado casos, en estos no queda la menor duda de que se trata de familiares. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro día.

— En esa misma conferencia, Fuerza Popular acusó “una impugnación masiva” de actas de parte de Perú Libre, pero en realidad solo 494 actas con “votos impugnados” por ambos partidos fueron enviadas a los JEE para su resolución. ¿La utilización de la palabra “fraude en mesa” no ha sido temeraria?

Más del 60% [de actas observadas] responden a Lima […] No, un fraude es una irregularidad, es una distorsión de las cosas, y fraude no significa que los órganos electorales estén involucrados. De hecho, nosotros hemos sido sumamente cuidados al señalar que respetamos el trabajo que ha hecho tanto la ONPE como el JNE. Esperamos verdaderamente que ellos resuelvan conforme a ley cada uno de estos casos y si ha habido algún tipo de irregularidad ha sido en mesa, y es frente a eso que nosotros hemos presentado estas solicitudes de nulidad.

— El sorteo de los miembros de mesa fue a fines de enero. ¿Por qué no lo apelaron en el caso de las familias, que seguramente sí los hay?

Porque nosotros sospechamos que la irregularidad se produce no en el nombramiento de los titulares de las mesas, sino que se ha puesto en práctica lo que se evidenció en un video [que Fuerza Popular difundió] el lunes, donde en la capacitación de los personeros de Perú Libre se les decía “lleguen temprano para que esas mesas sean nuestras”. Nosotros no tenemos cómo saber quiénes iban a ser los reemplazos de las personas sorteadas.

— Cuando señalaron a los Catacora, la señora Juárez dio a entender que tenían relación con Perú Libre, pero no figuran en el ROP. Ellos fueron sorteados. ¿Tienen las cifras de cuántos voluntarios estuvieron al frente de las mesas que cuestionan?

Que no esté dentro del Registro [de Organizaciones Políticas] no es determinante para saber si una persona está vinculada o no con un partido o si es afín a un partido. Nosotros lo que estamos haciendo es indicar cuáles eran los titulares nombrados y cuántos han sido reemplazados. Los ciudadanos no los han advertido. Hasta el día de ayer hemos presentado 802 solicitudes de nulidad, pero nada impide que nosotros sigamos presentando otras nulidades, sabemos que ya no estaríamos dentro del plazo, pero también estamos convencidos de que la autoridad de oficio puede abocarse a cada uno de estos supuestos con el objetivo más importante que es salvaguardar el derecho al voto de cada ciudadano.

— ¿No fue un error de Fuerza Popular no haber puesto la cantidad suficiente de personeros, sobre todo en el centro y en el sur del país?

Tus compañeros periodistas que nos han acompañado a lo largo de la campaña pueden dar fe de la agresividad que hay respecto a Fuerza Popular, Keiko Fujimori o cualquier persona que esté en contra de Perú Libre. Entonces, claro, uno dice “debió haber más personeros”, hemos hecho el máximo esfuerzo posible para poder cubrir la totalidad de las mesas en el Perú. Sin embargo, hay zonas sumamente difíciles y complicadas en las cuales ya es un riesgo para muchas personas votar por Fuerza Popular, lo hacen con temor. Te imaginas el temor que debe tener una persona al ponerse un cartelito que diga “soy personero de Fuerza Popular”, creo que no estamos midiendo la situación tal cual se ha presentado en el país, donde nos han llovido piedras, donde le han roto la cabeza a una mujer, donde han dañado a más de una persona, incluso a periodistas.

— Y en términos porcentuales, ¿cuántas mesas llegaron a cubrir con personeros?

No tengo esa información.

— En Bagua, Yoel Alcántara, quien, de acuerdo a Fuerza Popular no fue a cumplir su labor de miembro de mesa, grabó un video donde refiere que sí asistió, mostró su certificado y firmó ante cámaras para mostrar que la rúbrica del acta sí es suya…

Eso lo tendrán que verificar los peritos correspondientes, lo que nosotros podemos hacer atendiendo a los reclamos de la ciudadanía que nos han llegado es canalizarlos y presentarlos antes las autoridades para que a través de los peritos correspondientes se pueda verificar si se trata o no se suplantación de personas.

— Fuerza Popular ha gastado 882.200 soles en la presentación de 802 solicitudes de nulidad. ¿Quiénes han financiado este reclamo?

Entiendo que han sido ciudadanos, que han decidido colaborar en esta oportunidad y a los cuales realmente felicito porque esta no es una lucha de Fuerza Popular o de Keiko Fujimori, es una lucha por salvaguardar los votos de la población.

— ¿Los nombres de estos aportantes se van a conocer? ¿Se van a detallar en los informes que presente Fuerza Popular?

Yo me imagino, no, no me imagino, estoy seguro que toda la información será puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

— Luis Galarreta dijo que “abogados democráticos” ayudaron a Fuerza Popular en el barrido de actas que ya habían sido procesadas por ONPE. ¿Puede dar algunos nombres? ¿Integran estudios jurídicos?

Lo que estoy seguro es que han dado voluntariamente esta ayuda, como personas naturales. Decirte los nombres de cada uno de los abogados es algo que no me corresponde, no creo que me corresponda promocionar el nombre de las personas que voluntariamente, sin ningún tipo de ganas de protagonismo han venido a colaborar. Me siento orgulloso de coincidir en la misma profesión con ellos, porque lo que se está buscando es la justicia, se está buscando la verdad y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en claro.

— ¿Cuántos abogados los ayudaron?

No cuento con la información sobre cuántos han sido.

— ¿Fuerza Popular respetará los resultados que el JNE proclame en base al conteo de ONPE?

Por supuesto que sí.

— El presidente del JNE, Jorge Salas, ha indicado que el sistema electoral no está en la capacidad de resolver en corto tiempo los 802 pedidos de nulidad. ¿No cree que estas solicitudes pueden hacer colapsar a la justicia electoral?

Yo creo que el sistema, evidentemente, no ha estado preparado para una serie de irregularidades que se han dado en estas elecciones, desde las dificultades que han tenido para poder detectar todo este patrón que se está utilizando, hasta la subida de expedientes en el sistema digital. Evidentemente, [esto] es un gran reto por resolver de parte de la justicia electoral, nosotros estamos convencidos de que ellos van a poder hacerlo, de que tienen la capacidad y confiamos en la justicia [electoral] que debe ser la directriz de las decisiones.

— ¿Cómo interpreta la solicitud de prisión preventiva del fiscal Pérez contra Fujimori?

La verdad es que me da pena que una persona tenga ese nivel de odio en su vida, y que se quiera involucrar en el conteo de los votos de las elecciones, no encuentro ninguna otra explicación en este tipo de iniciativa. Yo no soy testigo en el proceso por el tema de falsos aportes, ahí está la prohibición que el juez le ha dictado a la señora Fujimori. Al igual que muchas otras personas puedo participar como testigo de otros temas y eso no tiene ningún tipo de limitación. Qué curioso que recién ahora, el día en que damos esta conferencia respecto a estas impugnaciones se haya presentado esta solicitud, cuando en realidad no es ningún secreto que, a partir de la segunda vuelta, mi participación ha sido mucho más fuerte en la campaña, he viajado [con Keiko Fujimori] y no he estado escondido, mi presencia ha sido transparente. En el debate presidencial [de Arequipa] estuve con Galarreta, Guerra García como asesores de la candidata.

— ¿Giuliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, no le advirtió que en la acusación usted aparece como testigo?

No soy testigo de [la investigación sobre] aportes falsos, puedo ser testigo de muchas otras cosas, pero de aportes falsos no se me ha consultado. Eso lo mismo que en el caso de Kenji [Fujimori] y de Mark [Vito Villanella], ellos también son partes involucradas, pero la prohibición no les alcanza.

— ¿Fuerza Popular será oposición en un eventual gobierno de Pedro Castillo?

El rol que nos toque desempeña, en el negado caso de un gobierno comunista, creo que sí, que será de oposición, de atenta vigilancia hacia la protección de los derechos constitucionales de todos los peruanos.

