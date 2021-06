Conforme a los criterios de Saber más

Los giros vertiginosos de la coyuntura, relativizan algunas de sus respuestas, pero Miguel ‘Miki’ Torres es firme en dos cosas: que el fujimorismo no tirará aún la toalla y que respetarán la proclamación de Pedro Castillo, si se da.

—¿Le parece correcto cómo el JNE y el MP están resolviendo el impasse generado por la declinación de Luis Arce?

No soy especialista en derecho electoral; sin embargo, lo que he podido escuchar y corroborar a través de la norma es que el presidente del JNE no está en capacidad de reemplazar bajo este supuesto al magistrado. Lo cierto es que la declinación nos ha puesto en una situación complicada a todos, a Fuerza Popular y Perú Libre y al país, porque la norma no preveía un supuesto como este. He estado escuchando a especialistas y me hacía más sentido que sea la Junta Nacional de Justicia la que suspenda al fiscal para poder llamar a su reemplazo. Lo que sí me preocupa es que el presidente del JNE se haya extralimitado en sus facultades para poder hacer una interpretación. Es una situación compleja, los últimos años nos hemos enfrentado a situaciones que no estaban previstas.

—¿Pero ante esos vacíos, estará de acuerdo en que había que interpretar la ley de algún modo para que el proceso siga fluyendo?

Sí, pero la interpretación más adecuada, según lo que vengo escuchando, sería a través de la JNJ.

—En todo caso, ¿ustedes respetarán el proceso con el nuevo fiscal sentado allí?

Podemos no estar de acuerdo pero vamos a respetar las decisiones que se tomen tal como lo venimos señalando desde un comienzo. Nuestra posición ha sido clara: estamos convencidos de que han existido irregularidades y una serie de sucesos que nos están limitando a conocer la verdad, pero también somos demócratas y respetamos a las instituciones. Si las instituciones y las personas fallan, lo verá la historia.

—Vamos al fondo, ya que lo ha mencionado. Alegan irregularidades, pero saben que para el JNE y el Art. 363 de su marco normativo, estas tendrían que estar asociadas a un fraude para que se justifique la nulidad de un acta. No han podido acreditar más.

Te diría que se nos ha afectado bastante porque los enfoques estadísticos dicen cómo en estas actas que son materia de nulidad, se perjudica a FP. Coincido en que el solo hecho de encontrar una irregularidad, necesita un acompañamiento transversal de afectación al partido, que es la distorsión estadística. La Constitución señala que el JNE tiene el deber de asegurar el verdadero reflejo de la voluntad popular y nosotros no buscamos que se declare a uno u otro ganador. Sea quien fuere, aunque suene trillado, lo hacemos por el país, para que el ganador no tenga un manto de ilegitimidad.

—Ha mencionado enfoques estadísticos. He revisado los de Arturo Arriarán y José Ignacio Beteta que los favorecen; pero he visto el de Ipsos, y otros con tests antifraude que no los favorecen. En todo caso, la probabilística no es ley.

Primero, no todos los estudios llegan a la conclusión que mencionas. El que me parece más serio por la trayectoria que tiene es el de Arriarán, es un hombre que viene de Inteligencia, con doctorados.

Parte de una comparación con la primera vuelta y hay varias variables que puede explicar los cambios que encuentra [Luego de esta entrevista, Arriarán difundió un video admitiendo que estaba equivocado].

Keiko Fujimori, a pesar de los reveses en sus alegatos de fraude, sigue convocando mítines de apoyo a su causa de revisión de actas. (Foto: Leandro Britto / @photo.gec)

—¿No tienen pruebas de fraude, con testimonios de gente que diga ‘me suplantaron, me coaccionaron’?

Creo que el JNE tiene suficientes elementos para resolver este debate, con los otros dos pilares del sistema electoral, que son la ONPE y Reniec.

—La carga de la prueba la asumen ustedes según la ley. Si además de estudios estadísticos, tuvieran testimonios de gente sobre un fraude, eso se apreciaría.

Decir que tenemos la carga de la prueba es fácil y podemos demostrarlo a través de las pericias. Pero cuidado con decir que somos los únicos que estamos obligados a hacerlo. Los órganos que forman el sistema electoral están obligados a asegurarnos resultados transparentes. Pensamos que la ONPE solo sirve para sumar y la Reniec para registrar; pero la función de ellos es asegurar resultados transparentes. Están obligados a usar todos los medios necesarios para llegar a la verdad.

—Sobre la base de pruebas aportadas por ustedes con cierta consistencia.

Tenemos videos de capacitación de personeros de PL donde decían ‘vamos a tomar las mesas’, hay videos de personeros con votos. He estado anotando todas las irregularidades y suplantaciones que pueden corroborarse con las listas de electores.

—Ya que ha mencionado ese punto, ¿al pedirlas que pretenden corroborar con ellas? ¿Las firmas de todos los votantes, solo de los miembros de mesa, otra forma de contar los votos?

Lo que debería hacer el JNE tomando en cuenta nuestras solicitudes y la serie de denuncias que se han hecho, no es que estamos pidiendo que se verifique la firma de todos los votantes, sino un detalle que nos llevaría a la verdad, que no podría dejar lugar a dudas: la huella de los miembros de mesa. Y el presidente del JNE dice que eso es dificilísimo.

—Al pedir el habeas data chocan con la normativa de protección de datos.

El poder electoral tiene la obligación de coordinar entre ellos, el JNE puede pedirle a la ONPE y a Reniec que hagan la contrastación, si es que ha habido suplantación de miembros de mesa y saber cuántas personas fueron a votar a cada mesa, porque es sabido que, ¡oh casualidad!, muchas actas fueron observadas porque hubo una cantidad de votos que no correspondía.

—De más de 80 mil actas hubo solo unos cientos observadas por el propio sistema.

Hay algo muy curioso en el reglamento. [Agarra un papel para explicar] Si Keiko Fujimori tiene 150 votos y PL tiene 60 votos y el total ponen 80 votos. ¿Sabes cuál es la regla que aplican según su directriz? El que tiene menos del total se registra; si Keiko tiene más, chau. Por más que digan que están en un reglamento es inconstitucional, no lo pueden hacer.

—No conozco esa regla, investigaremos [Luego de la entrevista, vimos el Reglamento del Procedimiento Aplicable a Actas Observadas aprobado por Res. 0331-2015-JNE y, en efecto, existe esa polémica regla, en su artículo 15.1. Del total de actas observadas por errores materiales, que son 343, y por más de una causal de observación, que son 177; no sabemos, ni tampoco tenía ese dato el entrevistado; cuántas corresponden a ese tipo específico de error y en cuántos casos la suma eliminada afectó a FP].

Eso es lo que se les enseñaba a los capacitadores de PL.

—Uno siente que la elección no acabará para ustedes. Sino son las firmas falsas, será la lista de electores, sino será la auditoría de la OEA, ¿cuál es el límite?

Hemos sido sumamente claros. Como hombre de derecho, hay que respetar las instituciones aunque no esté de acuerdo. Sentencias son sentencias. El fin es la proclamación. Lo hemos dicho de arranque, el fin es la proclamación, vamos a aceptar los resultados. Hasta la proclamación podemos hacer de todo dentro de la ley, podemos ejercer nuestro derecho. Todavía no podemos pasar la página porque queremos conocer la verdad.

—Siendo la proclamación ese límite legal, político y moral; ¿como evitar si se proclama a Castillo que esto sea un pre anuncio de obstruccionismo?

En el supuesto negado que el gobierno comunista asome, estaremos de acuerdo con el resultado. No vamos a coincidir, pero lo respetaremos.

—¿Habrá un saludo presencial de Keiko como no lo hubo en el 2016 a PPK?

Hasta el momento que conversé con ella [luego el juez pidió que se respeten las restricciones de no reunión entre Keiko Fujimori y co investigados y testigos, como Torres, de los casos en que ella está implicada] no tratamos el tema, no era un tema capital. Lo más importante es que aceptaremos los resultados, aunque no estemos de acuerdo.

—¿Y no serán obstruccionistas más allá de temas de principio o ideológicos?

Nos tocará ser celosísimos guardianes de nuestra constitución de 1993. Si tocan el derecho a la libre empresa, a la propiedad, a los derechos de las personas menos favorecidas; ahí vamos a tener una función bastante combativa. Pero si se presenta una propuesta de salud que no colisiona con los derechos de las personas, por supuesto que se va a apoyar.

—Han acogido la idea de pedir una auditoria a la OEA, ¿no?

Sí, porque todo aquello que nos lleve a conocer la verdad de los resultados electorales es positivo.

—La OEA, el jueves emitió un comunicado diciendo que su misión sigue acá y ve que el proceso sigue de acuerdo a la ley. Era una forma de decir que el pedido estaría de más.

No lo asumo de esa manera. Asumo que quieren decir que no han visto algo que les llamara la atención; pero de ahí a saltar y decir que no estarán de acuerdo con una auditoría, no. Además, es el gobierno el que tendría que pedirla y sería ideal que el presidente Sagasti lo hiciera. Si ellos consideran que las elecciones han sido prístinas y transparentes y tienen la oportunidad de hacer una auditoría, qué mejor oportunidad.

—En Bolivia, que es el ejemplo mencionado por varios, la misión sí había detectado irregularidades antes de hacer la auditoría.

Todos los casos no son iguales. Nosotros hemos hecho llegar a la OEA nuestras observaciones y los hallazgos que tenemos. Ellos tendrán que tomar su propia decisión si se los invita.

—¿Conoce el caso de Rafael Rodríguez versus México en la Corte-IDH sobre habeas data en un proceso electoral?

No lo conozco [lo hemos resumido en la entrevista contigua a Ronald Gamarra], pero me llamó la atención en las deliberaciones del JNE, escuchar al presidente Jorge Salas Arenas decir que había un derecho absoluto a la intimidad. La verdad puede sacrificar una serie de derechos individuales siempre y cuando se proteja un derecho colectivo, el derecho a conocer resultados transparentes. Ahí es donde nos olvidamos para que son las instituciones en la democracia.

—¿Qué comentario tiene sobre los audios de Montesinos en los que habla de una intriga que no se concretó, pero que hubiera favorecido a FP?

Esa denuncia es tan falsa como las cartas falsas al vaticano del Sr. Fernando Olivera. ¿Y cómo lo sabemos? Por los que participan. Primero, Vladimiro Montesinos es enemigo de Keiko, desde el gobierno de su papá. Fernando Olivera está obsesionado con el fujimorismo y el figurettismo. Luego, está Pedro Rejas, ex militante de FP desde el 2011 que se presta para esto y que ha pasado por todo tipo de partidos. Y el supuesto operador entre Montesinos y el JNE es un señor Guillermo Sendón que es socio de Julián Palacín, del equipo de Perú Libre [Palacín ha admitido que hizo asesorías para su estudio, pero que no fue su socio].

—¿Acaso los abogados corporativos que han ayudado a FP desconocen el derecho electoral y por eso tantas nulidades a ciegas?

Jamás, no hay estudios de abogados, eso es falso. Han participado abogados individualmente, como parte del equipo que ha presentado las impugnaciones. Han puesto su granito de arena. Montesinos mandó un mensaje en mi caso, dice que soy un tonto, en realidad un ‘h’ a la vela. Para mi ese es un mensaje de una persona a quien mi padre [Carlos Torres y Torres Lara, ex primer ministro de Fujimori] enfrentó y eso lo saben muchísimas personas. Si ese señor cree que soy un ‘h’ a la vela porque no coincido con sus artimañas y sus malas formas, sí pues, soy un ‘h’ a la vela.

—No terminemos la entrevista citando a Montesinos. Si tras revisar las actas, que no son tantas si se ciñen al horario de las 8pm, el JNE proclama a Castillo, ¿qué gesto harán?

No me corresponde tomar esa decisión.

—¿Qué cree que correspondería hacer?

Creo que, en una situación como esta, siendo fieles a la norma, es aceptar la decisión pero no compartirla. Si la decisión se funda en hechos como ‘no quiero ver el padrón’, debo aceptar el resultado pero no puedo salir a decir que estoy de acuerdo.

—¿Pero no dicen que todo lo hacen por el Perú? ¿Cuál sería el gesto por el Perú?

Por el Perú se tiene que continuar, seguir adelante, aceptar que una decisión ha sido tomada por el máximo ente electoral y reconocer al presidente de la república que sea proclamado como tal.

