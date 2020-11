Conforme a los criterios de Saber más

El Órgano Electoral Nacional (OEN) del Partido Morado resolvió el viernes que Francisco Sagasti seguirá siendo precandidato a la vicepresidencia de la República y parte de una de las tres fórmulas presidenciales que competirá el próximo domingo 29 de noviembre en las elecciones internas de la agrupación. Las fórmulas y listas contenidas en la resolución emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el pasado 9 de noviembre “son las que participarán en el proceso electoral interno”, precisa el comunicado emitido por el OEN.

Francisco Sagasti, actual presidente de la República, integra la lista presidencial del Partido Morado liderada por Julio Guzmán como precandidato a la Presidencia y la exministra de Educación Flor Pablo en la primera vicepresidencia. Sagasti había anunciado el lunes 16 que renunciaba a su precandidatura.

Resolución de la ONPE emitida el pasado 9 de noviembre con las fórmulas presidenciales inscritas para las elecciones internas.





El comunicado del Partido Morado precisa también que deberá ser el Jurado Electoral Especial (JEE) el encargado de resolver “toda renuncia que se presente oportuna y libremente”. En este caso, el órgano competente será el JEE de Lima Centro 1, presidido por el magistrado Luis Carrasco.

En comunicación con El Comercio, Carrasco dijo que si bien los temas electorales son perentorios, no se ha presentado ni virtual ni de manera presencial ningún documento referido a este tema ante el JEE que preside. Explicó también que deberá ser a partir del 10 de diciembre -el 9 de diciembre es la fecha máxima para la presentación de resultados de las elecciones internas-, cuando el órgano electoral empiece a analizar si se han cumplido con las normas de democracia interna. La fecha límite para que los partidos presenten sus solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos es el 22 de diciembre.

“Una vez que el partido presente su solicitud de inscripción de lista de candidatos electa se hace la evaluación. Ese es el momento en que el JEE dice si el proceso de democracia interna se realizó correctamente o no”, dijo Carrasco.

Por su parte, Flor Pablo dijo a este Diario que para efectos de la democracia interna “vamos como estamos: con la fórmula inscrita”. Sin embargo, una vez pasada esta etapa y en caso la lista que encabeza Julio Guzmán salga electa, entonces pasarían a comunicar al JEE la renuncia de Francisco Sagasti.

“Lamentablemente, aquí hay un vacío. Es una situación totalmente atípica y la ONPE lo que nos dice es que no se aceptan las renuncias en ningún caso y el proceso de democracia interna continúa. Pero, lo que vamos a hacer es comunicar luego al JEE -en caso de ganar- señalando la exclussión de Sagasti por su renuncia a la lista. No sería el primer caso, además”, agregó la también precandidata del Partido Morado.

La salida menos problemática

“La renuncia de Francisco Sagasti como miembro de la fórmula, si es que gana, tendría que ser ante el JEE luego de la admisión a trámite de la lista. Una vez que es admitida a trámite la fórmula, ahí podría solicitarlo”, dijo Jorge Jáuregui, experto en temas electorales.

En ese sentido, las tres fórmulas del Partido Morado para competir en las elecciones internas quedarán tal cual han sido establecidas. “El OEN del Partido Morado con buen criterio no ha admitido la renuncia porque sería afectar su precandidatura. Lo resuelto por el OEN puede ser apelado ante el JEE, pero no creo que suceda porque pondría en riesgo a la fórmula entera”, agregó Jáuregui.

José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE) y Jáuregui recordaron que el reglamento de la ONPE para las elecciones internas no prevé la figura de renuncias en esta etapa de elecciones internas. “La renuncia de precandidatos no está contemplada en la ley ni en el reglamento electoral. Sagasti no es candidato, es precandidato. Para ser candidato tiene que ser electo en democracia interna”, indicó Tello.

Asimismo, mencionó que Sagasti tampoco podría ser reemplazado por otro candidato debido a la preclusión de etapas. “Un cronograma electoral no lo toca nadie”, dijo. Mientras que Jáuregui indicó que con las modificaciones para este proceso electoral ya no se podrá alterar la lista que gane en la elección interna. “La fórmula presidencial se elige en democracia interna sí o sí, no pueden ser designados. Y como no hay posibilidad ahora de presentar nuevos candidatos, porque se cerró el 31 de octubre, no veo cómo se pueda reemplazar. [...] Es, desde mi punto de vista, irremplazable. En materia electoral prima el principio de preclusión de etapas: no se puede volver a la etapa anterior”, agregó.

La salida menos problemática para el Partido Morado, según ambos expertos, será que la renuncia sea invocada en caso la lista que integra Francisco Sagasti gane la elección interna. “Si en caso Julio Guzmán gana la interna Morada, serían candidatos oficiales. Al serlo, van al JEE, presentan la fórmula y desde ahí hay un proceso de admisión. Desde el momento en que se da la admisión de candidatos hasta 30 días antes de la elección, Sagasti puede renunciar en cualquier momento. Tiene que ganar primero la interna”, mencionó Tello.

Por otro lado, Jáuregui explicó que la renuncia de Sagasti a su candidatura no afectará la fórmula que integra, en caso salga electa, a menos que se presente una tacha. “La Ley Orgánica de Elecciones señala que si se cae la candidatura del candidato a presidente, se cae toda la fórmula. Pero, si se cae la candidatura de uno de los vicepresidentes, se cae de forma individual, sale y la fórmula continúa en carrera”, anotó

Sin embargo, aclaró que la inscripción de la lista ganadora en las internas ante el órgano electoral deberá ser completa. “La fórmula tiene que ser elegida e inscrita completa, los tres: el partido no puede ir a inscribir al JEE de Lima Centro 1 su fórmula de candidatos si no está completa con los tres. Si va solo con un vicepresidente, el JEE no le va a admitir”, dijo.

Jáuregui dijo, sin embargo, que Sagasti tiene la condición de presidente interino y “no estaría impedido de postular en principio”. Así también opinó José Tello, quien indicó que el actual presidente es “congresista, presidente del Congreso y por encargatura presidente de la República. El impedimento es para quien salga elegido presidente”.

