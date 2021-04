Conforme a los criterios de Saber más

Patricia Juárez, candidata de Fuerza Popular a la segunda vicepresidencia de la República, afirmó que el partido naranja es consciente de que existe “gente descontenta” con el actual modelo económico. También emplazó a Pedro Castillo (Perú Libre) a aclarar cuál es la “versión definitiva” de su plan de gobierno.

Este Diario solicitó, desde hace semanas, una entrevista con Dina Boluarte, candidata de Perú Libre a la primera vicepresidencia de la República, pero ella no respondió nuestros pedidos.

— Las encuestas de Ipsos Perú, de Datum y del IEP le dan una considerable ventaja a Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori en el inicio de esta segunda vuelta. ¿Cómo han tomado las cifras en Fuerza Popular? ¿Les preocupa comenzar el balotaje en este escenario?

Con absoluta tranquilidad, nosotros entendemos que las campañas tienen momentos así, no siempre el que está primero resulta ganador, casi siempre el que viene detrás es el que logra llegar a obtener el mejor resultado. Así que estamos con entusiasmo y realizando mucho trabajo y con el compromiso de llegar a todos los lugares del país en los viajes que hace Keiko Fujimori y los integrantes del equipo técnico [de Fuerza Popular]. Nosotros aún no hemos comenzado la campaña, porque a Keiko Fujimori no se le había permitido viajar, recién el jueves ha visitado diferentes lugares, ha ido al centro del país.

— ¿El principal rival de Fujimori Higuchi es Pedro Castillo o el antifujimorismo? El colectivo “No a Keiko” fue determinante en las derrotas de Fuerza Popular en el 2011 y 2016.

[…] Confiamos que, siendo transparentes respecto a la propuesta de Fuerza Popular, creo que vamos a lograr revertir el antivoto que aún queda. Mira, acá hay dos candidatos, el señor Castillo es el otro postulante en la contienda, pero no podemos dejar de reconocer que hay también un antifujimorismo, que estamos convencidos de que poco a poco lo estamos reduciendo con las medidas que hemos tomado. Nosotros estamos comunicando y dando a conocer qué es lo que vamos a hacer. Y Keiko Fujimori ha sido clara en decir que respetará las instituciones y que no se quedará un día más en el gobierno, uno de cinco años.

— ¿No es un error de Fujimori Higuchi marcar una defensa cerrada al actual modelo económico, cuando hay un sector importante que no ha tenido acceso al crecimiento? ¿No puede ser percibida como el continuismo?

A ver, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es dar a conocer que este modelo económico ha traído crecimiento. El fujimorismo no ha sido gobierno en los últimos 20 años, en los primeros años de la vigencia de la Constitución de 1993 se eliminaron más de 20 puntos [porcentuales] de la pobreza. El país estaba, en ese momento, en casi un 60% de pobreza y se logró reducir. Y por supuesto que sí reconocemos que hay reclamos, que en alguna medida los sucesivos gobiernos no han logrado llegar a cerrar las brechas de desigualdad. Sabemos que hay gente descontenta, sabemos que hay mucha informalidad en el país y que no se ha logrado que mucha gente pueda tener acceso a los servicios básicos, como agua, luz, teléfono e Internet. Y en el plan Rescate 2021 nosotros establecemos que vamos a entregar títulos de propiedad.

— ¿Y no consideran que el actual modelo económico necesita ajustes? Hay bancos que cobran intereses que en EE.UU. serían usureros. Y hay clínicas que te piden S/50 mil para internar a un paciente COVID-19.

Nosotros en el plan de gobierno hemos contemplado varias reformas. Una importante es la reforma del sistema tributario para que la Sunat no tenga tasas enormes de morosidad, que se le cobran a los contribuyentes formales cuando se pasa un día o dos. Estamos proponiendo una reforma del sistema previsional y del sistema financiero, porque estamos consideramos que el tema de las tasas de interés afecta a muchísimos peruanos. También nos preocupa que los independientes, que bordean en este momento el 80% [del mercado laboral] no tengan derecho a una pensión. Hemos propuesto el sistema de pensión por consumo. De tal manera que se le permite a los independientes a tener una cuenta individual a partir del consumo que realice. Del IGV que paguen por cada compra se cree una cuenta individual que, según los cálculos hechos, pueden generar un fondo de S/190 mil para una pensión. Y estamos promoviendo la formalización a través de una comisión. Estamos llegando a los sectores que, en este momento, son los que menos tienen y más reclaman.

— Fujimori solo alcanza 22% y 17% de respaldo en el centro y sur del país, respectivamente, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú. Castillo, en cambio, tiene 68% y 58% de apoyo. ¿Qué ofrece Fuerza Popular para el centro y sur del país? ¿Cómo pueden contrarrestar esa situación?

Estamos comenzando la campaña, estamos considerando que con el esfuerzo de todas las fuerzas no solo el fujimorismo, sino de todas las personas de buena voluntad y demócratas que se están adhiriendo, podemos cerrar las enormes brechas de desigualdad que tenemos, pero generando riqueza y no yendo al otro lado, donde el aparato estatal sea mucho más grande, creando burocracia y sin respeto a la inversión privada. Tenemos fe absoluta en la sabiduría de los peruanos de la selva, la sierre y la costa. Creemos que vamos a llegar [a estos ciudadanos], porque en nuestro plan está establecido la entrega de agua, luz y título de propiedad, que en los últimos 20 años no se hizo.

— En su primera aparición pública tras la primera vuelta, Fujimori Higuchi dijo que no realizaría una “campaña de miedo”. ¿No ha caído en esta al polarizar con el discurso del comunismo?

En realidad, no hay necesidad ni siquiera de que nosotros lo digamos, yo creo que el ciudadano común y corriente lo ha percibido de esa manera. Todo el mundo está seriamente preocupado por una propuesta como la de los señores Castillo y Cerrón, quienes sin ningún reparo han dicho que su plan es comunista y marxista. Y en su plan de gobierno está eso, la estatización de los recursos. No es que nosotros hayamos hecho una polarización, la polarización existe per se y es natural y consustancial a la ideología de las dos candidaturas en contienda en este momento.

— Usted fue parte de Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular. ¿Fue el puente para llegar a Rafael López Aliaga?

No, yo no he sido el puente. Reconocemos en el señor López Aliaga el tener la condición de un demócrata que, obviamente, está preocupado por su país y quiere contribuir. Y hay muchísimas adhesiones que estamos recibiendo en esta segunda vuelta, agradecemos a todos los peruanos, a los gremios y a las organizaciones civiles que se están sumando. Los peruanos quieren que siga la senda del crecimiento y que no impere el comunismo. Nosotros no bajamos los brazos, en este momento ya no tenemos puesta la camiseta naranja de Fuerza Popular, sino la camiseta del Perú, la roja y blanca. Nuestro mensaje es uno de reencuentro entre los peruanos.

— Jorge Montoya, en una entrevista con este Diario, dijo que aspira a ser presidente del Congreso. ¿Su partido lo respaldaría? ¿Fue parte de las conversiones para el apoyo de Renovación Popular?

Yo no tengo ninguna noticia de que se haya tratado este tema, no podría contestar algo que obviamente corresponde a toda la bancada. En este momento no estamos abocados a eso, estamos concentrados en el trabajo de esta segunda etapa de la campaña.

— Kenji Fujimori, quien estaba distanciado de Fuerza Popular, ha llamado a votar por su hermana Keiko Fujimori. ¿Cómo han tomado este respaldo? ¿El expresidente Alberto Fujimori medió para que se concrete ese apoyo?

Yo no conozco sobre eso. Solo sé que le agradecemos profundamente a Kenji Fujimori por el gesto que ha tenido en favor de la democracia del país, pidiendo a todos votar por Keiko Fujimori.

— ¿Les suma el respaldo de los Vargas Llosa? ¿En qué sentido?

A Fuerza Popular y al Perú les suma una posición [como esa] a favor de nuestro país, de trabajar juntos todos los peruanos sin excepción. Agradecemos por supuesto el respaldo del Premio Nobel, cómo no lo vamos a agradecer.

— ¿Roberto Izurieta, quien fue asesor de Lasso en Ecuador, ha tenido algún acercamiento a Fuerza Popular en los últimos días? ¿Se ha ofrecido a ser el consejero de Fujimori Higuchi para el balotaje?

No conozco en absoluto el tema.

— Castillo, en una entrevista con Exitosa, ha tratado de moderar su discurso. Ha dicho que respetará la propiedad privada y que no disolverá el Congreso. Aunque su plan de gobierno diga lo contrario. ¿Usted le cree? ¿Es suficiente un compromiso de palabra?

Bueno, lo mismo dijo Hugo Chávez, que iba a respetar la democracia y las instituciones y ya vemos cómo está Venezuela. No puede haber incoherencia entre lo que dice un candidato y lo que dice su plan de gobierno y sus congresistas electos. [Castillo y su partido] tendrían que aclarar cuál es la versión definitiva. Nosotros creemos que lo que está en el plan de gobierno [de Perú Libre] es lo que el señor ha traído como propuesta y por eso [llegó a la segunda vuelta].

— ¿Y cree necesario que Fujimori Higuchi firme una hoja de ruta? Lo hizo en el 2016, cuando suscribió el Compromiso de Honor con el Perú. Ahí refirió que respetaría el orden democrático y los derechos humanos.

Keiko Fujimori tiene mucha empatía con el país, especialmente con la gente, ella tiene mucha cercanía, ella es bien recibida a los lugares donde va. Ella, en su momento, determinará si es o no necesario que haga lo que mencionas.

— Alianza para el Progreso ha planteado que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo suscriban un compromiso por la gobernabilidad. ¿Fuerza Popular lo hará? ¿Es viable para ustedes?

Nosotros hemos dicho que, en su momento y previo análisis de los técnicos, Keiko Fujimori evaluará la firma de acuerdos, pactos o compromisos.

— ¿Cree que el partido que gane la segunda vuelta debe conducir la Mesa Directiva? ¿O debería ser otro, más allá de Perú Libre y Fuerza Popular?

Mire, en este momento nosotros no estamos pensando en puestos, no estamos pensando en [ocupar] un cargo. Nosotros estamos abocados en nuestra lucha por la democracia, y esta parte en que Keiko Fujimori sea la [primera] mujer presidente del Perú, la presidenta del bicentenario y la presidenta que finalmente nos va a traer la tranquilidad, armonía y estabilidad que el país necesita.

— ¿Usted aspira a presidir el Congreso?

No, estamos abocado absolutamente a nuestra participación en esta segunda vuelta.

— El nuevo Parlamento será altamente fragmentando. ¿Con qué partidos puede Fuerza Popular formar alianzas o tener acercamientos?

Con todos los que tengan una agenda común con nosotros respecto a la pandemia y la reactivación económica […] Yo creo que este nuevo Congreso es un desafío, creo que este nuevo Congreso va a ser diferente, vamos a llegar a tener consensos en muchas cosas. Hay problemas muy graves como la pandemia, el colapso del sistema de salud y la falta de trabajo que yo creo que todos vamos a unir fuerzas. Las tareas principales de un gobierno de Fuerza Popular serán la vacunación, las pruebas rápidas, activar los centros de atención primaria en salud y generar trabajo.

— A Fujimori Higuchi la han acusado de obstrucción a la justicia. ¿Qué garantiza que no busque petardear el proceso en su contra si llega a la Presidencia?

De ninguna manera, ella ha tenido una conducta procesal ejemplar. Siempre ha cumplido [con las disposiciones del juez], siempre que ha salido de viaje ha rendido su informe. Y no ha tenido inconductas procesales. Inclusive, la segunda vez [que le dictaron prisión preventiva], ella misma se acercó a la sala, nunca a tenido una conducta de evasión a la justicia y va a continuar de la misma manera.

“Pedro Castillo tendría que aclarar cuál es la versión definitiva [de su plan]”, afirmó Juárez. (Foto: César Campos | El Comercio)

— ¿Keiko Fujimori le debe pedir perdón al país por lo que hizo Fuerza Popular en los últimos años? Parte de las crisis políticas es de su responsabilidad.

Ella ha tenido muchas apariciones públicas en los medios de comunicación y ella ha pedido las disculpas del caso por no haber puesto paños fríos cuando debió haberse puesto, porque recordemos que hubo muchas provocaciones de parte del Ejecutivo. Pero lo ha hecho [ofrecido disculpas] en muchas oportunidades, en las entrevistas que ha brindado, ha sido muy honesta y sincera para decir que efectivamente ella considera que pudo haberse hecho mejor las cosas. Sin embargo, yo no creo que tenga ningún problema en referirse a este tema las veces que tenga que hacerlo. Ella es una persona que se desenvuelve con mucha humildad y eso nos ha pedido a todos.

— ¿Fuerza Popular respetará los resultados de la segunda vuelta si gana Castillo?

Por supuesto que se van a respetar los resultados, aunque no nos podemos en esa situación [de una victoria de Castillo], pero obviamente los resultados, en una democracia, tienen que ser reconocidos. Por supuesto que sí.

— López Aliaga dijo que el exalcalde Luis Castañeda se encuentra delicado de salud. ¿Usted ha podido comunicarse con él?

El doctor Castañeda está muy delicado de salud y por la situación en la encuentra no es posible comunicarse con él.

— Usted, de acuerdo al portal “Convoca”, es investigada por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible, de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo propio por el caso Línea Amarilla. ¿Esta pesquisa no pone un manto de duda sobre su persona?

No tengo, en este momento, ninguna investigación en curso, de ninguna manera, yo no he sido imputada. Yo ni siquiera he sido investigada por algo que tenga que ver con OAS y Odebrecht. En algún momento yo he tenido una investigación producto de la denuncia de un ciudadano X, que, en el 2015, cuando yo era teniente alcaldesa de Lima señaló que se debía ampliar la investigación que ese momento se llevaba a cabo contra la señora Villarán. Según esta persona, en el 2011 había sido regidora, pero nunca fui regidora en ese tiempo y de manera muy general señaló que yo había participado en el contrato. Fui convocada por el Ministerio Público y di los testimonios que tenía que dar, presenté los documentos que acreditan que en el momento en que se firmó el contrato de la Línea Amarilla yo no era parte de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada [de la municipalidad], y tampoco era regidora. Yo era gerente de Defensa del Ciudadano, no tuve jamás nada que ver con el contrato de la Línea Amarilla. El fiscal corroboró que yo no tenía nada que ver con este tema, entonces es irresponsable decir que estoy siendo investigada.