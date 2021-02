Conforme a los criterios de Saber más

La ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez, hoy enrolada en Fuerza Popular, afirma que Keiko Fujimori no se escudará en la Presidencia de la República, si resulta elegida, para no responder a un eventual juicio oral en su contra por el Caso Lava Jato. La también candidata al Congreso dice que no se arrepiente del respaldo político que le dio al exalcalde Luis Castañeda Lossio.

— En noviembre de 2018, usted renunció a Solidaridad Nacional, pero nunca explicó el porqué de su alejamiento. ¿Lo puede detallar?

Estuve 20 años en Solidaridad Nacional y consideré que por algunos desacuerdos que se dieron en ese momento producto de la elección municipal, correspondía separar del grupo y renuncié. No ha habido ninguna decisión de carácter personal, sino más bien fueron desacuerdos de carácter político al interior de un partido que suelen ocurrir.

— ¿El detonante fue la elección de Luis Castañeda Pardo como candidato solidario a la alcaldía de Lima?

No, en realidad no fue eso, fue la forma en cómo se llevó a cabo, la forma cómo se tomaron las decisiones, sentí que había sido excluida de la toma de decisiones y yo llevaba 20 años como militante y era miembro del CEN [Comité Ejecutivo Nacional]. Sentí que no fue tomada en cuenta mi opinión respecto a cómo enfocar esa campaña, por eso tomé la decisión de separarme.

— Usted fue una de las principales defensoras de la administración de Luis Castañeda en Lima. El exalcalde cumple hoy arresto domiciliario por el Caso Lava Jato. ¿Se arrepiente de ese respaldo?

No, yo no me arrepiento del respaldo político [a Luis Castañeda], yo cuando defiendo algo tengo convicción de que las cosas son correctas, honestas. Lo que vi, cuando estuve en la Municipalidad de Lima, fue un trabajo comprometido de parte del alcalde, no vi ningún acto de corrupción, ni tampoco una mención para favorecer a alguien, a una empresa o a un postor. Jamás escuché ni me fue propuesto. Castañeda hizo obras importantes para la ciudad y el respaldo que yo le he le dado lo hizo con la convicción de que se estaba trabajando de la manera correcta.

— En marzo de 2015, cuando la tercera administración de Castañeda iniciaba usted, en una columna en El Comercio, dijo que la ordenanza 1876 iba a contribuir a que no haya “más oriones” ni “más chosicanos”. Pero una combi se inscribió durante la gestión solidaria cada 24 horas…

Tendría que revisar las cifras que me está dando, porque la política fue incentivar el chatarreo de las unidades que ya tenían que salir fuera de circulación, se privilegió el sistema integrado de transportes, se creo en ese tiempo los corredores que fueron hasta San Juan de Lurigancho. Y también se sumaron más alimentadores al Metropolitano y se continúo con el sistema de corredores complementarios, yo no conozco las cifras que menciona.

— ¿Cómo se concretó su llegada a Fuerza Popular?

Recibí una invitación a participar, lo pensé, porque estaba dedicada a temas propios de mi profesión [de abogada] y a temas familiares, que requerían mi presencia. Pero me hicieron la invitación y a mérito de las coincidencias que hemos tenido respecto a cómo enfocar políticas de Estado, como por ejemplo la distribución de la riqueza, que no ha sido una solución en los últimos gobiernos, me anime a participar [en estas elecciones] con Fuerza Popular.

— ¿Cuál es la responsabilidad de Fuerza Popular en las crisis del último quinquenio, sobre todo cuando fueron mayoría en el Congreso disuelto?

Ya lo ha dicho la señora Keiko Fujimori, hubo respuesta en el Congreso respecto a las facultades que [el Ejecutivo] solicitó. Sin embargo, también reconocen que había provocaciones y que el problema principal de la bancada fue responder a esas provocaciones, ahí se generó una controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es importante que la opinión pública reconozca o sepa, de las provocaciones de parte del Ejecutivo, en especial de la administración de Martín Vizcarra. Y el problema no ha sido solo de la bancada fujimorista, sino del Congreso en general, que respondía, ahí lo que se ha tenido que hacer es poner paños fríos.

— Con los votos de Fuerza Popular, el Congreso disuelto censuró a Jaime Saavedra, no le otorgó la confianza a Alfredo Thorne, ni a Fernando Zavala. ¿No cree que fueron obstruccionistas?

A ver, en el caso del exministro Saavedra, una de las acusaciones si mal no recuerdo es que había en el presupuesto del sector Educación partidas que ascendían a S/800 millones para consultorías. En Educación seguimos en la misma condición hace 20 años, y en los últimos 15 o 10 años el mismo sector está en el poder en el Minedu. ¿Por qué no hemos mejorado? Las acciones políticas que realiza el Congreso tienen un argumento y una razón de ser. No se puede penalizar al Congreso por acciones que son de su exclusiva competencia, como, por ejemplo, la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Y el presidente intervino e hizo cuestión de confianza por una prerrogativa que le corresponde al Congreso, eso es una intromisión. Tampoco es que la exclusiva responsable de lo que ha pasado [sea de Fuerza Popular]. Algunas veces dicen que, porque Keiko Fujimori no aceptó su derrota, estamos en esta situación, que ha significado que no lleguen las vacunas [contra el COVID-19], llegan a ese extremo de paranoia.

— ¿Cuál es el aporte al país- en medio de una crisis sanitaria y económica- hablar de un indulto a Alberto Fujimori?

El asunto es que ella no lo ha puesto [el indulto] voluntariamente en la agenda pública, no ha salido a mencionar o decir “este es el eje principal de mi campaña”, ella respondió a una pregunta de un periodista, ha sido un acto de sinceridad y de apertura decir cuáles van a hacer las acciones que tomaría en caso le toque llegar al poder. [Keiko Fujimori] ha puesto sobre la mesa [el indulto], y está siendo absolutamente sincera. Y responde a una preocupación legítima de una hija, que durante muchos años ha luchado por la libertad de su padre.

— ¿A usted no le incomoda que el expresidente Alberto Fujimori- quien fue sentenciado por delitos de corrupción- apoyé indirectamente la campaña de Fuerza Popular?

Siempre he visto el lado positivo, soy una persona optimista por naturaleza. Yo he vivido, seguramente a ti no te ha tocado, pero por tus conocimientos de historia conoces cómo vivíamos en la época del terrorismo, cómo nosotros teníamos que hacer cola para compra leche, azúcar y pan. Cómo la inflación llegó a 7.000% en un año. Nosotros vivíamos desesperanzados en los ochenta. Éramos un país inviable. Yo no voté por Fujimori en los noventa. Sin embargo, lo que ocurrió [en su mandato] fue realmente un milagro económico, que no solo lo reconocen los fujimoristas, sino los principales economistas del Perú. Ese tema sumado al combate directo y exitoso del terrorismo, a mí me hacen pensar que Fujimori fue un buen presidente. Hubo algunos problemas y delitos de parte de algunos colaboradores suyos, él mismo está en este momento en prisión. Y permanece en prisión por una sentencia que, como abogada, siempre pienso en la autoría mediata, por qué se le condeno por eso. Reflexionó y pienso que mucha gente por autoría mediata debería estar en prisión.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electa?

También soy candidata a la segunda vicepresidencia y soy parte del equipo técnico del plan Rescate 2021. Nuestro principal eje es la reactivación económica a través de la generación del empleo productivo y la lucha frontal contra la pandemia. Pero una lucha inteligente, planificada, ordenada y con pruebas moleculares. También hay reformas que necesita el Estado, como en el tema previsional y tributario. Y desde el Congreso, vamos a buscar fortalecer a Cofopri, queremos entregar un millón de títulos de propiedad a nivel nacional.

Y deseamos incentivar la inversión privada en las municipalidades, que han dejado de percibir casi S/800 millones, producto de la escasa recaudación por la pandemia. Las municipalidades también tienen que reactivarse. Hay que generar el mecanismo de obras por activos, los activos son terrenos o espacios que tienen las municipalidades, se lo pueden conceder a un privado que puede generar movimiento económico. Y a la par hay que detener la creación de distritos, basta con la atomización del territorio nacional.

— ¿Cómo evalúa el rol de la Policía Nacional en las protestas de noviembre contra el efímero gobierno de Manuel Merino?

Me gustaría tener ya los resultados, no conocemos el informe final de estos hechos [del 14-N] y saber realmente qué fue lo que pasó. Se entendía que la policía no debía usar sus armas, no debía usar las fuerza, pero también las protestas no fueron pacíficas. Entonces, después hemos visto en estas protestas que se dieron en contra de la ley de promoción agraria que los policías fueron enviados sin armas y la turba los atacó sin piedad, y solo tenían escudos. Hay que encontrar proporcionalidad. Espero que el informe sea de conocimiento público. A la policía se la maltrata, se le denosta y se le insulta y nosotros, en nuestro decálogo, tenemos como un objetivo el fortalecimiento y el respeto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En los peores momentos hemos recurrido a ellos, no hay que maltratarlos. Pero tampoco permitiremos abusos, si son comprobados entonces habrá sanciones.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario? ¿Por qué?

Ni siquiera tuvo tiempo para actuar en una semana. Si se refiere a la represión supuesta respecto a las marchas, no conocemos el informe. Y tampoco hay resultados de las investigaciones de la fiscalía para conocer cuál fue la participación exacta del señor Merino. Recordemos que, en este gobierno, del señor Sagasti, también ha habido muertos, si a eso nos referimos, ahí están lamentablemente estas personas fallecidas en las protestas contra la ley de promoción agraria. Seamos objetivos, tratemos a todos con la misma medida.

— Keiko Fujimori- de acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú- tiene 71% de antivoto. ¿No cree que la posición a favor del indulto a su padre y el discurso de “mano dura” pueden, a la larga, terminar perjudicándola?

No, yo creo que el hablar con la verdad te hace libre, ella ha expresado una aspiración legítima como hija y, además, usando los canales adecuados y legales que se tengan que dar. Y sobre el spot de mano dura, por supuesto que los detractores lo van a malinterpretar, pero lo que se quiere es dar el mensaje de que durante el gobierno de Keiko Fujimori no habrá autoritarismo, sino respeto sobre el principio de autoridad. No podemos permitir que se le insulte y se le tire piedras a la policía. El mensaje de mano dura es de mano dura contra la pobreza, contra la inseguridad ciudadana, pero no estamos hablando de autoritarismo.

— Si Keiko Fujimori llega a ganar las elecciones, ¿afrontará el juicio oral por el Caso Lava Jato? ¿O se escudará en la protección que le da la Presidencia?

Por supuesto que lo va a afrontar, ella está siendo investigada [por otros casos] por 20 años. Por ejemplo, hace poco acaba de salir un informe pericial, donde los peritos de la propia fiscalía determinan que no hay desbalance en el patrimonio de su esposo y el de ella. Entonces, ha afrontado las investigaciones siempre y no se va a escudar en absolutamente nada.

— A Vizcarra, lo vacaron por el testimonio de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces. Y a PPK le iniciaron dos procesos de destitución por contratos con Odebrecht. ¿La situación de Fujimori Higuchi, de llegar a juicio oral, no es más grave?

Sí, claro, pero las situaciones son absolutamente diferentes, las causas que originaron esto son absolutamente diferentes, estamos hablando de fondos de campaña, Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública, ella no ha recibido ninguna coima producto de una obra que ella hubiera permitido, es una situación diferente.

— Con un juicio oral a puertas, ¿un eventual gobierno del fujimorismo, no será débil e inestable?

La investigación- de acuerdo a las explicaciones que he recibido, porque no soy abogada de Keiko Fujimori y tampoco de Fuerza Popular- se refiere a fondos de campaña, que son fondos de campaña nacionales y, según la declaración del señor Barata habrían sido también de Odebrecht, pero los fondos nacionales, los que el señor Romero y otros han reconocido haber entregado, son de carácter lícito. Los fondos que provienen de Odebrecht, el señor Barata no ha podido corroborar la información que ha dado de boca. Esta investigación no va a tener asidero legal, la acusación [contra Keiko Fujimori] será fácilmente desbaratada.

— ¿Usted pone las manos al fuego por Keiko Fujimori?

Perdón, yo confío en los argumentos legales, confío en los argumentos que he escuchado…

— Fujimori Higuchi ha recibido aportes de bancos y otras grandes empresas para sus anteriores campañas. ¿Es la candidata de los ricos?

Mira, yo te respondería lo siguiente, he estado leyendo un poco de historia, y la campaña del Fredemo, la de Mario Vargas Llosa, más o menos costó US$12 millones. Entonces, me pregunto cómo se han financiado las campañas en los últimos 30 años. Siempre se han financiado no solo aquí en el Perú, sino en todo el mundo, con aportes de las empresas. Luego, pasado el tiempo y producto de todo esto que ha ocurrido [el Caso Lava Jato] ya se ha dado una norma sobre el financiamiento ilícito de campaña, esta norma recién se ha dado en el 2018 o 2019. Eso significa que los fondos de campaña anteriores no constituirían un delito. Ahora, se penalizado a través de una ley del Congreso y está bien, esas son las nuevas reglas de juego.

— ¿Pero es Keiko Fujimori la candidata de los ricos, tras estos aportes de grandes empresas?

No es la candidata de los ricos, la votación de Keiko Fujimori proviene de los sectores C, D y E, esos son los sectores menos favorecidos, y los que más atención recibieron durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).