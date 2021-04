El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó que la próxima semana inicia su ronda de diálogos con otras organizaciones políticas en Lima. Aunque evitó dar mayores detalles, anunció que conversará con “personal de Juntos por el Perú”.

“El lunes empiezan nuestros diálogos en Lima. Saludo al señor López Aliaga, hemos tenido la llamada telefónica, hemos conversado con el señor Hernando de Soto”, señaló a la prensa desde Cajamarca.

Asimismo, indicó que “la semana entrante” conversará con “personal de Juntos por el Perú”, liderado por Verónika Mendoza y “con otras organizaciones”.

“Mi respeto y consideración a estos grupos porque se están deponiendo otras actitudes y qué bueno por el Perú, por el país, desde cualquier cantera donde nos encontremos, tenemos que asumir una postura responsable por el país”, sostuvo.

Pedro Castillo fue consultado también por el informe de El Comercio sobre los virtuales congresistas electos por Perú Libre y que según la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) pertenecen a un sector radical del magisterio que para la policía está vinculado al Movadef, órgano de fachada de Sendero Luminoso.

El candidato indicó que este filtro le corresponde a las autoridades y -consideró- que la atención debe estar centrada más bien en “los grandes problemas” del Perú.

“Yo creo que el vínculo nuestro es con el pueblo, es con los agricultores, si bien es cierto ha habido un proceso electoral y las personas han tenido que participar, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban los filtros para denunciar y no esperar que una persona de tal o cual condición?”, cuestionó.

“Yo creo que está en manos de las autoridades. Yo tengo 24 años de servicio como maestro y mi vínculo es con estos jóvenes que he encontrado en todos los rincones del país, ciudadanos hechos y derechos. Yo creo que para eso está la justicia, vamos a darle todo el espacio a las personas, que se encamine la justicia para que hagan su papel y más de eso. Me preocupa que no se agenden los grandes problemas. No nos distraigamos y si alguien tiene que responder a la justicia, que la juzgue, pero esas son cosas aisladas, cosas de personas”, agregó.

Por otro lado, el candidato aseguró que en su partido está “decidido” que los proyectos mineros Tía María y Conga “son casos inviables”.

“Eso ya lo hemos decidido. Conga y Tía María son casos inviables. Yo he sido rondero y como luchador social, defiendo los colchones acuíferos […] Hay que respetar, la extracción minera tiene que darse donde la naturaleza y la extracción minera lo permite. No va y nunca va a ir”, dijo.

