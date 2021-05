Dos días después de que se conocieran expresiones antidemocráticas de Guillermo Bermejo, virtual congresista de Perú Libre, el candidato presidencial Pedro Castillo se refirió al tema nuevamente. Esta vez de forma más amplia, pero sin mencionar al electo legislador.

Durante un mitin la tarde del miércoles en Ayacucho, Castillo expresó: “Si se han vertido algunas posiciones personales en contra de la democracia, eso obedece a ideologías propias que no las comparto. Y el pueblo no las comparte, porque nosotros somos democráticos. Nosotros venimos por mandato del pueblo y estaremos hasta que el mismo día el pueblo lo diga, porque hemos firmado este pacto ciudadano que hasta el 28 de julio del 2026 diremos: gracias pueblo peruano. Y seguiremos la posta al que elija el pueblo también”.

Tras reiterar que, de ser electo, dejará el cargo el 28 de julio del 2026, refirió que su partido rechaza todo tipo de extremos y anunció: “Concerniente a lo que se ha vertido, estamos formando un tribunal de honor para ver si esta persona, por nuestro lado, que se juzgue, y el que tiene delito, que lo cumpla, y se le sancione, caiga donde caiga, así sea mi hermano, así sea mi familia, así sea de Perú Libre y así sea de cualquier espacio del Perú”.

Los ámbitos

El postulante presidencial no precisó más detalles del citado “tribunal de honor”. Sin embargo, vale precisar que Perú Libre tiene una Secretaría de Disciplina Nacional, aunque hay primero instancias distritales, provinciales y regionales para los procesos disciplinarios a los militantes. Y aunque en redes sociales se ha presentado como integrante del comité político de Perú Libre, Bermejo no figura como afiliado a dicho partido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El otro ámbito es la virtual bancada. Según ha podido conocer a El Comercio, los electos legisladores se reunieron el lunes, martes y miércoles en Lima. Castillo participó los dos primeros días, mientras que Bermejo solo el primero, antes que se conociera el audio, por lo que aún no da su descargo.

Una de las fuentes consultadas por este Diario comentó que, durante la jornada del martes, Castillo y miembros de la virtual bancada estaban “mortificados” por la situación y sus implicancias. Añadió que se prevé una reunión virtual el domingo para determinar acciones a seguir, aunque se busca poner por delante “la unidad”.

“Ellos querían conversar con Guillermo, no vino ayer por el tema de su proceso [por presunta afiliación al grupo terrorista Sendero Luminoso] ni hoy. Todos están esperando su descargo”, señaló la fuente.

Revocatoria al presidente y congresistas

Más temprano, Castillo reiteró que promoverá una nueva Constitución y, en ese marco, propuso: “Así como se han gestado normas para revocar a los regidores, a los alcaldes, revoquémoslos a los consejeros regionales, a los gobernadores regionales, a los congresistas y al propio presidente de la República”.

Vale precisar, sin embargo, que la revocatoria para alcaldes y gobernadores ya está normada en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Esta refiere que el mecanismo procede por una sola vez en el período del mandato, mas no en el primer año de gestión ni en el último. Determina también que el proceso eleccionario se realiza el segundo domingo de junio del tercer año del mandato para todas las autoridades.

Para el constitucionalista y experto en temas electorales, Alejandro Rospigliosi, dicho proceso para autoridades locales y regionales tiene un marco e impacto más pequeño. “Sí sería absolutamente inviable e irresponsable de un presidente de la República, el marco es más grande. La propuesta no es viable porque generaría inestabilidad política, ingobernabilidad”, explicó.

Agregó que, incluso, permitir la revocatoria para presidentes de la República llevaría a quien ostente el cargo a recurrir a la demagogia para no perder popularidad ni ser destituido. También reiteró que es inviable la propuesta de la asamblea constituyente por ser una figura no contemplada en la Constitución y porque Perú Libre no tendría los votos para concretar una reforma para implementarla.

A juicio de la politóloga Paula Távara, la figura de la revocatoria no correspondería a la presidencia de la República debido a la posibilidad de “crisis continuas” e inestabilidad. “A lo que deberíamos aspirar es a normal mejor todo lo que tiene que ver con censuras y vacancia por incapacidad, y que la estabilidad presidencial se mantuviera lo más posible”, apuntó.

Respecto al planteamiento de revocar congresistas, consideró que la alternativa a tener en cuenta sería la renovación por tercios, inclusive en un Parlamento unicameral.

“Podría servir para que se fiscalice más el trabajo de los parlamentarios y centren su actuar en generar el mejor trabajo, las mejores normas y tener las mejores actitudes porque saben que hay un medio término en el cual la población puede decidir que, si no lo han hecho bien, se van a su casa”, sentenció.

