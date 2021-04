Lima, 18 de abril de 2021 René Zubieta Pacco

En Huancavelica y Ayacucho, el voto por Pedro Castillo se vio impulsado por la cercanía que descontentos ciudadanos sienten con el candidato, docentes organizados y transmisiones por Facebook.



Sentado en lo alto de un cerro en el centro poblado de Antacancha Castilla (Yauli, Huancavelica), a más de 4.100 m.s.n.m., David Taipe acompaña a sus cuatro hermanos menores en la brega por captar la señal de Internet que les permita descargar, en un único celular, material escolar por WhatsApp, una forma de recibir clases por la pandemia, aunque no necesariamente de aprender. Con 18 años, se ha quedado a cargo de la familia producto del fallecimiento de su madre hace un mes y de la ausencia de su padre por trabajo. La rutina se repite de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 3 p.m. si la lluvia no lo impide y en caso de que tengan saldo en el teléfono.

Comenta que, aunque estuvo nervioso, votó por primera vez el 11 de abril, y lo hizo por Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, quien disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. “Tal vez puede cumplir porque es provinciano, campesino”, señala David.

Argumentos y testimonios similares pudo recoger El Comercio en zonas urbanas y rurales de Huancavelica y Ayacucho, dos de los departamentos más pobres del Perú y en los que Pedro Castillo ha obtenido más del 50% de votos, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El caso de David y sus menores hermanos epresenta tan solo una de tantas problemáticas que arrastra el país, que salen a relucir aún más por la pandemia y que explican con voz propia que parte del electorado posa sus expectativas sobre el docente.

En la zona urbana de Yauli, por donde pasó Castillo el 26 de marzo a su ingreso a Huancavelica, la comerciante María Condori dice creer que “como docente, tal vez va a hacer algo diferente por la educación”. Igual opina Alejandro Huamán, agricultor de Socos (Huamanga, Ayacucho), quien el año pasado vendió una de sus vacas a mil soles para comprar un celular de unos S/600 a fin de que sus hijos de 7 y 14 años pudieran recibir clases virtuales.

“Ese señor es campesino, rondero, como nosotros. Y profesor de primaria. Sabe y conoce lo que es la vida de los campesinos”.

Alejandro Huamán, agricultor ayacuchano.

A ello se suma la expresión de descontento con autoridades nacionales, regionales o locales. En la actualidad, Huancavelica es gobernada por el abogado Maciste Díaz, quien en el 2010 fue elegido la máxima autoridad de la región con el Movimiento Independiente Trabajando para Todos. En Ayacucho, el contador Carlos Rúa llegó al sillón regional con el movimiento Musuq Ñan.

Marcial Taipe, teniente gobernador del centro poblado Ingahuasi (Pilpichaca, Huaytará, Huancavelica), afirma que “casi no llega el gobierno regional, de la municipalidad tampoco”. “Queremos que nos apoyen a buscar un mercado para nuestra fibra de alpaca. Aquí vienen a la feria algunos intermediarios y nos pagan barato. Eso no nos alcanza para vivir día a día”, exhorta.

Marcial Taipe, ganadero huancavelicano, explica que depende de la venta de la fibra de alpacas y de ejemplares de estos camélidos para su subsistencia y la de su familia. Sin embargo, el dinero que le ofrecen los intermediarios es muy poco. Por ello, espera apoyo de las autoridades o de alguna empresa o institución para hallar un mercado en el que pueda obtener mejores oportunidades y ganancias. (Foto: Renzo Salazar / El Comercio)

Piezas claves

El apoyo organizativo a Castillo tuvo dos frentes: los militantes de Perú Libre y los docentes afines a él, un líder sindical apartado del Sutep que en el 2017 encabezó una prolongada huelga nacional magisterial. Por cada viaje a alguna región durante la campaña electoral de primera vuelta, un comando de campaña integrado por representantes de ambos sectores se encargaba de la logística y los traslados. En la mayoría de lugares, la tolva de un camión se improvisaba como estrado para las actividades del postulante, muchas de ellas sin respetar el distanciamiento social.

“Los profesores se han empezado a identificar con su colega Pedro Castillo. Ellos tenían el recuerdo de la huelga que han hecho en el 2017 y empezaron a identificarse con él. En cada pueblo que hemos llegado había un docente comprometido con los dirigentes del partido”, asegura Álex Flores, virtual parlamentario por Ayacucho.

En la misma línea, Alfredo Pariona, virtual legislador por Huancavelica, resumió el soporte magisterial de la campaña en: 45% de las bases del partido y 55% del sector docente. “Ellos han podido trabajar sus distintas estrategias pidiendo al comité regional, específicamente a mi persona, los diseños, modelos para hacer las impresiones, banderolas, entre otros. Los docentes han sido la columna vertebral de este partido. En cada lugar hay un docente, y ese docente ha sido el principal articulador de la propuesta de Perú Libre hacia la población”, explica.

Olinda Mendoza, docente de primaria en el centro poblado Bellavista (Lircay, Angaraes, Huancavelica), afirma que ella y otros colegas utilizaron recursos propios para respaldar a Castillo.

Describe al candidato presidencial como un “pobre profesor” que ha palpado la realidad de las comunidades respecto a la educación y agricultura, frente a otros políticos que, asegura, solo ven el aspecto superficial.

“En la provincia de Angaraes, hemos formado nuestros comités para hacer sentir nuestra voz de lucha. Algunas pintas, afiches, entre nosotros. Nosotros, como maestros, hemos querido apoyar a Pedro Castillo”.

Olinda Mendoza, docente huancavelicana.

Otro asunto que resaltan los ciudadanos entrevistados por este Diario es que en su entorno también hay docentes con los que conversaron sobre su respaldo a Castillo. “Me acuerdo cuando hizo su marcha en el 2017. Hasta nosotros mismos lo ayudamos. Tengo en mi familia a varios profesores. Mis concuñadas son profesoras. Participaron de la huelga [...] En mi cuadra habrá vecinos profesores, unos tres o cuatro”, cuenta el transportista ayacuchano Walter Tacuri.

También hubo aquellos que admitieron que no tuvieron como primera opción a Castillo, aunque optaron por, finalmente, darle “la oportunidad”. Condori, Tacuri y su conciudadana Soledad Pajonja señalan que desestimaron su voto por Verónika Mendoza debido a que ella apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Coincidieron, además, en que Yonhy Lescano ya tuvo su oportunidad al haber sido congresista por casi veinte años.

“Ella [Verónika Mendoza] quería matrimonio entre dos varones. Con eso cambié [mi voto]. Yo soy creyente, soy evangélico. La biblia dice varón y mujer”.

Walter Tacuri, transportista ayacuchano.

La red aliada

"El profe Pedro Castillo -Presidente 2021" y "Pedro Castillo Presidente 2021" son las dos páginas oficiales del candidato en Facebook. Una constante ha sido la transmisión en vivo de sus actividades, así como la publicación de fotos y videos. (Captura: Facebook)

Pese a las dificultades de acceso o conectividad, los ayacuchanos y huancavelicanos con los que conversó este Diario sostienen que el Facebook fue el principal espacio en el que conocieron sobre las actividades y propuestas de Castillo.

“A veces cuando hago la recarga que hago para mi hija para que haga la tarea, entramos al Facebook y nos enteramos”, indica Condori. “Nadie ha hablado de él. En Facebook he visto”, dice Pajonja. Además, dos páginas oficiales en esa red social solían transmitir en vivo las actividades del candidato, bajo la batuta del técnico Richard Rojas, dirigente del partido en Lima.

En tanto, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, región donde Castillo también sobrepasó el 50% de los votos, cuentan con televisoras y radioemisoras locales que transmiten sus programas vía Facebook, donde difundían actos proselitistas del candidato o de los postulantes al Parlamento. En estos espacios, cuya conducción incluye en algunos casos a docentes, se suelen abrir los micrófonos para escuchar las posturas de los oyentes.

Entrevista a Pedro Castillo en el programa Git Noticias, de radio Git, de Chincheros, Apurímac. 27/2/21. (Captura: Facebook)

Entrevista a Pedro Castillo en radio Tintanka, de Apurímac. 20/3/21. (Captura: Facebook)

En entrevistas durante la campaña con radios de Apurímac, Castillo ha hablado de la “revolución educativa”, “el olvido del pueblo peruano”, ha resaltado que es maestro y rondero e insistido en un cambio de Constitución para tener salud y educación gratuitas.

Las manos que sostienen el lápiz de Perú Libre aguardan su próximo trazo con miras a la segunda vuelta. Y parecen querer mantener el mismo pulso.

Profesores, casi la mitad de la bancada

Perú Libre ha alcanzado 37 escaños tras las elecciones generales del 11 de abril, solo 2 de ellos para Lima. Del total de virtuales parlamentarios, 16, casi la mitad, son docentes, según se indica en sus hojas de vida.

Entre ellos está Germán Tacuri por Ayacucho, quien en el 2017 también participó en la huelga de docentes como secretario regional del SUTE. Igualmente, figura Edgar Tello, quien fue dirigente de la protesta en Lima. Por entonces, Pedro Castillo era el representante nacional del denominado comité nacional de lucha. Los tres fueron vinculados al Movadef por el gobierno en el 2017.

Al 2020, según el Minedu, Ayacucho registra 13.422 docentes de educación básica regular en colegios públicos; Huancavelica, 10.246. La mayoría son de zonas rurales.

Virtuales congresistas

“En la mayoría de las provincias y los distritos, nuestros dirigentes son docentes. Se han complementado más y están haciendo una labor prolífica de apoyar a Pedro Castillo”.

Álex Flores, virtual parlamentario de Perú Libre por Ayacucho.

Entre el 2010 y el 2015, militó en el Movimiento Etnocacerista Ayacucho, donde fue secretario general. Actualmente, es secretario general de Perú Libre en Ayacucho, donde ha sido secretario de ideología. Postuló al Parlamento sin éxito en el 2016. Cinco años después, lo volvió a intentar y ha alcanzado una curul. Tiene estudios de Ingeniería Civil.

Álex Flores también es secretario regional de Perú Libre en Ayacucho. (Foto: Renzo Salazar / El Comercio)

“Hemos trabajado con docentes de base, no con la dirigencia del Sutep Huancavelica. Sobre todo aquellos que han participado directamente de la huelga del 2017, ellos son los que han sido los principales activistas en cada espacio. Prácticamente Perú Libre se debe a ellos en Huancavelica”.

Alfredo Pariona, virtual parlamentario de Perú Libre por Huancavelica.

En 1998 y el 2006, fue elegido alcalde de Nuevo Occoro, en Huancavelica. Es comunicador y magíster en Ciencias Empresariales. Se desempeña como secretario regional de Perú Libre en su región y recientemente ha laborado como relacionista público de la Dirección Regional de Educación. Es virtual legislador, tentó sin éxito una curul en el 2016.

Alfredo Pariona (con casaca blanca y roja) también es secretario regional de Perú Libre en Huancavelica. (Foto: Renzo Salazar / El Comercio)