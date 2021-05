Conforme a los criterios de Saber más

En las últimas semanas, los candidatos presidenciales Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, han experimentado momentos clave en sus campañas, con virajes estratégicos, tropiezos y el arrastre de algunos cuestionamientos.

En paralelo, las preferencias entre el electorado han ido variando. En el simulacro de votación de El Comercio-Ipsos, publicado este domingo 16 de mayo, el postulante del lápiz obtuvo 51,1% de votos válidos, mientras que su contrincante naranja alcanzó 48,9%.

Aquí recordamos los hitos de este tramo electoral en la candidatura de Castillo:

1. Su negativa a una ‘hoja de ruta’

El 14 de abril, Pedro Castillo -desde Cajamarca- había advertido que no firmaría acuerdos para modificar su discurso. “No voy a cambiar mi discurso porque sería ir contra mis principios y contra el mismo pueblo”, dijo tras ser consultado sobre una presión similar a la que cedió el expresidente Ollanta Humala en el 2011. Castillo también señalaría: “el lenguaje está estructurado en función a las grandes necesidades del país. De lo que hemos planteado al país, no podemos nosotros decirle ‘hoy te vendo una cosa; mañana te vendo otra cosa’.

En la misma línea, su candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, indicó, tras el flash electoral: “No vamos a firmar ninguna hoja de ruta para cambiar nuestras propuestas. El mensaje que dio el profesor Castillo es el mensaje que hay que seguir diciéndole al pueblo, no vamos a cambiar como otros candidatos la hoja de ruta a mitad de camino”.

Como se conoce, el ideario y plan de gobierno de Perú Libre, que fue presentado ante el JNE para la inscripción en la contienda, anuncia modificaciones radicales en el Estado. De un lado, se plantea que -bajo el diseño de una nueva Constitución- el modelo económico de libre mercado varíe a uno socialista. Del otro, se sugieren cambios en el proceso para el nombramiento de autoridades: por ejemplo, los jueces serían elegidos por voto popular y no bajo el rigor de la Junta Nacional de Justicia.

Además, el propio Castillo había comunicado en mítines su intención de desactivar o intervenir instituciones autónomas, como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. En similar sentido, se ha referido a la Sunedu, la Sutran y la ATU.

2. Una súbita distancia de Cerrón

El papel del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, sobre la candidatura de Pedro Castillo es uno de los focos de atención en la campaña del lápiz. Cerrón es fundador y secretario general de Perú Libre, además de autor del plan de gobierno. En el 2019, fue condenado por corrupción [el cargo específico es negociación incompatible, por el caso La Oroya].

El 22 de abril, en una entrevista con Exitosa, Castillo intentó marcar distancia de la injerencia de su líder partidario. “Nosotros hemos trabajado un programa de gobierno. Más allá de lo que diga o deje de decir [Vladimir] Cerrón, el que va a gobernar soy yo; es Pedro Castillo”. El último 4 de mayo, volvió a enfatizar sobre este punto.”El señor Cerrón no tiene nada que ver con esta lucha”, dijo a la prensa desde San Martín.

Tras los primeros pronunciamientos de Castillo al respecto, Cerrón había señalado por Twitter: “Respaldamos lo declarado. La única persona que gobernará al país durante los próximos cinco años será Pedro Castillo y no mi persona. Uno se encarga del gobierno y yo del Partido”.

Respaldamos lo declarado, la única persona que gobernará al país durante los próximos cinco años será Pedro Castillo y no mi persona. Uno se encarga del gobierno y yo del Partido. https://t.co/tJyCTZJ8kg — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 22, 2021

Al margen de ello, su participación sigue activa en la campaña. El 9 de mayo, informó por su misma red social sobre la incorporación del científico Modesto Montoya al equipo técnico de Castillo: “Hemos conversado con el Dr. Modesto Montoya sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos agrada contar con su concurso. ¡Bienvenido!”.

En la entrevista con Exitosa, Castillo también había pretendido iniciar con la moderación de su imagen política. No solamente desautorizó a Cerrón, sino también a otros miembros de Perú Libre y congresistas electos que, días atrás, habían levantado polémica con afirmaciones sobre la agenda del partido.

Para entonces, empezó a invitar con mayor énfasis a otras fuerzas políticas, a fin de llegar a acuerdos de gobernabilidad; un gesto contradictorio para quien se negaba a firmar una hoja de ruta. “Se trata del país. Que venga la experiencia, juventud, los mejores programas de gobierno con la finalidad de estructurar en el marco de sacar adelante este país, sin miramientos y juzgamientos”, expresó el candidato en la emisora radial.

En referencia a la reforma total de la Constitución que el partido buscaría impulsar mediante referéndum nacional, Castillo descartó la ruptura del orden vigente: “Somos respetuosos y vamos a ser respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo decida. Si el pueblo decida que esta Constitución no se cambia, no la podemos cambiar. No solo vamos a ser un gobierno democrático, sino también constitucional”.

Hago un llamado a la cordura. Hago un llamado a los empresarios de toda la patria.Tengan la confianza, que acá habrá un gobierno sin temores , un gobierno de fe en su propio pueblo. (1/2) pic.twitter.com/oL7LDWEkym — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 25, 2021

En cuanto a su propuesta de plan de gobierno de nacionalizar la explotación minera y gasífera, Castillo recalcó que lo que se buscará es un diálogo con las empresas transnacionales. “Lo haremos con la finalidad de hacer realidad la industrialización del país. Tenemos que revisar esos contratos y entendernos. Yo sé que las empresas van a entender. Luego de agotar las conversaciones, lo que tenemos que hacer es nacionalizar los recursos estratégicos. Por ejemplo, el gas de Camisea. Se tiene que entender que una cosa es nacionalización y otra cosa es estatización. (...) Rechazo rotundamente que Pedro Castillo va a estatizar”, expresó.

El 21 de abril, escribió en Twitter que “las cosas que se han hecho bien” serían continuadas por su eventual gobierno y que “Perú no será como Cuba y Venezuela”, sino que “crecerá con su propia identidad”. Días después, publicó mensajes dirigidos al sector empresarial privado, para pedirle su confianza.

Además, ante las críticas por no consignar estrategias de lucha contra la pandemia en su ideario, Castillo expresó: “Nuestra principal atención estará en las recomendaciones de la Comunidad Científica. Nuestra principal inversión será poner la ciencia y tecnología al servicio del Pueblo”.

3. Un Castillo enérgico ante la plaza y otro evasivo ante la prensa

En esta etapa hacia la segunda vuelta, circuló la grabación de un mitin de marzo pasado, en el que Castillo prometía la desactivación de la Defensoría del Pueblo. “Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. ¿La defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar? ¿Pero cuánto se llevan?”, dijo ante una multitud de simpatizantes en Cusco.

Pedro Castillo sobre la Defensoría del Pueblo

Tras la viralización del video, Castillo buscó poner paños fríos y retroceder en sus dichos. “La Defensoría debe defender los derechos constitucionales y supervisar al Estado. No quiero desactivarla. Busco reforzarla en beneficio de los más vulnerables, como se concibió en sus inicios. El defensor debe ser un demócrata”, publicó en Twitter.

Sin embargo, una característica recurrente del Castillo en segunda vuelta ha sido la de evadir las preguntas directas de los medios de comunicación. Durante su reciente gira por la costa norte, por ejemplo, el candidato evitó pronunciarse sobre los temas polémicos que él mismo había puesto en la agenda mediática: la desactivación de la Defensoría, su disposición frente a los debates organizados por el JNE, los detalles de sus planes sobre temas nacionales, entre otros.

El 25 de abril, se retiró con una despedida de una entrevista telefónica en vivo con Cuarto Poder: “Tengo una agenda que cumplir. Yo te agradezco bastante por el espacio. Yo tengo una serie de sindicatos esperándome en este momento en Lambayeque”, dijo.

4. Un equipo técnico en construcción

Las idas y venidas más resaltantes de Castillo en los últimos días son las relacionadas a su equipo técnico. El 25 de abril, en breve diálogo con Latina, Castillo declaró: “Tenemos todo un equipo técnico. Los nombres no los voy a dar en este momento por la situación del mismo equipo”.

Días después, el 3 de mayo en una presentación ante seguidores en Bagua, indicó: “A mí no me van a poner la agenda. Yo sabré cuándo pongo mi equipo técnico al servicio del país, con representación auténtica de sus organizaciones, del pueblo organizado. Yo no voy a traer aquí a un equipo técnico reciclado, manchado de sangre y lleno de corruptos porque el Perú necesita respeto, el Perú necesita dignidad, el Perú necesita lealtad y eso le vamos a dar”.

El 6 de mayo, ya ante los medios, explicó que aún no ha presentado a su equipo técnico “para que no se le estigmatice”. “[¿Cuándo presentará su equipo técnico?] Yo no voy a exponer a mi equipo técnico, para qué, ¿para que lo terruqueen? ¿Para que lo estigmaticen? Hagan lo que quieran conmigo, pero (lo presentaré) en su momento. Creo que las personas se merecen el respeto. Por respeto al país y por respeto a los profesionales de esta patria, no los voy a exponer”, señaló a Canal N desde Pucallpa.

Pedro Castillo reiteró que participará en los debates del JNE pero todavía no presentará su equipo técnico. (Canal N)

No obstante, el 8 de mayo dejó entrever que esta agrupación de expertos aún no se habría formalizado a la interna de la campaña. “Ya vamos a hacer de conocimiento publico, a través de un equipo técnico que se está sosteniendo, a propuesta de organizaciones, personas idóneas, que han presentado proyectos y han sido ignorados. Llamamos a la unidad”, declaró en RPP.

El 11 de mayo, a su arribo al aeropuerto de Lima, indicó a Latina que “los equipos técnicos son parte del pasado”. “Basta de equipos técnicos. Los equipos técnicos son parte del pasado; parte de la repartija. Creemos importante que, cuando se ha analizado a los gobiernos, los equipos técnicos anunciados con anticipación en un escenario político-electoral siempre los últimos integrantes del equipo técnico han resultado siendo ministros y los ministros cuestionados, denunciados y hasta en la cárcel, ¿no?”, expresó.

Luego, Castillo informó que estaba fortaleciendo su llamado “Plan Bicentenario”, cuyo coordinador es el excongresista Roger Nájar.

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/QEdwa4RbGR — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) May 14, 2021





Este sábado, primero en radio Exitosa y luego durante un mitin en el distrito de La Victoria, confirmó finalmente a algunos integrantes de su equipo de trabajo. Entre ellos, están los excongresistas Juan Pari y Hernando Cevallos, el exfiscal Avelino Guillén, el científico Modesto Montoya, y la economista Celeste Rosas.

5. Desafiando a Keiko Fujimori

Paralelamente a la discusión entre Perú Libre y Fuerza Popular con respecto a la participación en los debates oficiales que propusiera el JNE, Castillo ha retado al menos en dos ocasiones a su contrincante Keiko Fujimori para polémicas extraoficiales.

El 28 de abril, desde Tumbes, Castillo había emplazado a la candidata naranja a un debate en Chota, su tierra natal. “No le vamos a correr ni al fujimorismo ni a la gran oligarquía. Reto a la señora Keiko Fujimori para que en el primer debate sea en Puña”, dijo en una presentación pública. A través de sus redes sociales, Fujimori aceptó el reto y fijó como fecha el domingo 2 de mayo. Posteriormente, Castillo cambiaría la cita para el sábado 1.

Aunque al inicio parecía que la polémica no se realizaría tras una inesperada descompensación de salud de Castillo, el evento sí se llevó a cabo en la plaza de Chota, sobre un estrado ambientado por la propia municipalidad.

Días después, el 6 de mayo, en un mitin en Ucayali, el candidato volvió a retar a Keiko Fujimori, pero en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos - Santa Mónica, donde ella estuvo recluida preventivamente por presunto lavado de activos.

Redes-pedro-castillo

“Desde acá, en Contamana, me siguen desafiando a los debates. Ya hicimos el debate en mi tierra, en mi Chota querida, allá en la cuna de las rondas campesinas. Ya lo hicimos. Queremos que el siguiente debate, así como se ha hecho en mi tierra, vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica. Voy a ir al penal de Santa Mónica para el próximo debate para hacer esta lucha”, exclamó ante una multitud.

Al día siguiente, Fujimori -desde Piura- aceptó también el reto y le propuso como fecha el sábado 15 de mayo. Sin embargo, Castillo, ha comunicado de manera breve ante los medios que, en esta ocasión, no asistirá. El último 12 de mayo, se refirió a la fecha pactada, pero solo para recordar que tiene actividades proselitistas pendientes y que “ya hay un debate oficial [del JNE]”.

Finalmente, este sábado Keiko Fujimori esperó a Castillo en los exteriores del penal de Santa Mónica, mientras el candidato de Perú Libre recorría el distrito de La Victoria. Un día antes, había anunciado que iba a presentar su plan para los primeros 100 días, pero no lo hizo.

6. Acuerdos políticos con partidos de izquierda

El 5 de mayo, Castillo y la excandidata Verónika Mendoza -en representación de su movimiento Nuevo Perú y del partido Juntos por el Perú- suscribieron un compromiso en respaldo conjunto a varios puntos programáticos. En el documento, se asegura el fortalecimiento de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, además del respeto a la libertad de expresión y a grupos minoritarios. La firma ha sido tomada como un giro de Perú Libre frente al discurso que mantiene por escrito en su ideario.

De otro lado, el 13 de mayo, el también excandidato presidencial Marco Arana, del Frente Amplio, se reunió con Castillo para firmar otro acuerdo político. Los puntos del compromiso se basaban en acciones frente a la educación, la salud y la lucha anticorrupción desde el Estado.

7. Amenazado por Rafael López Aliaga

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideró el sábado 8 de mayo una manifestación llamada “Marcha por la Democracia”. En ella, se llamaba por el voto a Keiko Fujimori, en rechazo a la opción que representaría Pedro Castillo. En un momento del evento público, López Aliaga tomó un micrófono y expresó: “¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a [Vladimir] Cerrón y a Castillo! No puede pasar eso acá”.

La frase fue repudiada por organizaciones de derechos humanos y la propia Defensoría del Pueblo. A los tres días, Castillo se dirigió a la entidad para pedir garantías para su vida.

“Estamos solicitando garantías correspondientes, toda vez que ha pasado desapercibido un caso muy preocupante y agradezco a la prensa internacional y, de una u otra manera, mi disconformidad con la prensa nacional que ha ninguneado una situación grave sobre un intento de muerte a un ciudadano, a mi persona”, expresó mientras mostraba el documento a los medios.

VIDEO RECOMENDADO:

Juntos por el Perú no ha pedido ningún ministerio a Pedro Castillo